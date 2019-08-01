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The best. 10 лучших футболистов 2019 года. Версия ФИФА

вчера, 17:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник

В ФИФА обозначали десятку футболистов, которые поборются за награду The best. Приз будет вручен уже в сентябре. «Соккер.ру» вспоминает забытых и называет фаворитов.

Забытые герои

Не хочется рассуждать в негативном ключе и называть лишних футболистов в списке ФИФАдесятка составлена, всех вошедших в нее обсудим ниже и оценим шансы на победу, но хочу добавить двоих игроков, которые точно должны быть в числе лучших спортсменов прошедшего сезона. Перенеся вручение награды на сентябрь, ФИФА не только избавляется от конкуренции с «Золотым мячом», но и вручает свой приз за другой период. Не за календарный год, а за европейский сезон (с августа по май) + летние турниры для сборных.

Так вот, при всем уважении, я уверен, что в здравом уме, твердой памяти и, имея честные намерения, невозможно было проигнорировать вратаря «Ливерпуля» Алиссона и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Первый сходу помог «красным» завоевать Лигу чемпионов, причем на его сэйвах многое держалось, а уже летом Бекер стал чемпионом Южной Америки, пропустив всего лишь один гол в шести матчах. А португалец собрал все английские награды с «Ман Сити», был признан лучшим «горожанином» сезона, а потом выиграл Лигу Наций со сборной Португалии и получил награду самому ценному игроку турнира. Как можно было не увидеть заслуг этих парней? Как, Джанни?

Претенденты

10. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия)

Харри Кейна включили по принципу: «Давайте возьмем лидера команды, которая дошла до финала Лиги чемпионов». Вот только в плей-офф вожак «Тоттенхэма» принял участие в трех матчах, забил один гол и провалил финал, к которому был совершенно не готов. Да и в целом сезон 2018/19 получился для Кейна не самым успешным из-за травм, так что отмечаем, что Харри попал в десятку претендентов по «политическим причинам», но «Зе Бестом» он точно не станет.

9. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»; Нидерланды)

Классный сезон в составе «Аякса», выход в полуфинал Лиги чемпионов, трансфер в «Барселону», где все восхищаются культурой паса Френки. Все это правда, де Йонг — отличный парень и мегаталантливый футболист, но голландских титулов и полуфинала Лиги чемпионов недостаточно, чтобы стать лучшим в мире. Конечно, если бы «Аякс» стал сильнейшим в Европе, а сборная Нидерландов выиграла Лигу Наций при непосредственном участии Френки, то мы бы говорили по-другому, но в этой реальности голландец не выиграет приз ФИФА. Может быть, в другой раз.

8. Матийс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»; Нидерланды)

Все то же самое можно сказать о Матийсе де Лигте. Да, крутой. Да, добился сумасшедшего прогресса в свои годы. Да, перешел в «Ювентус», который лично выбил из Лиги чемпионов. Достаточно ли этих подвигов, чтобы стать номером один в мире? Конечно же, нет. Однако де Йонг и де Лигт — не последние голландские надежды в этом списке. Страна оранжевого футбола представлена сразу тремя футболистами.

7. Эден Азар («Челси»/«Реал»; Бельгия)

А совместная заявка Бельгии и Нидерландов включает в себя четверку игроков. Помимо голландцев, есть еще бельгиец Азар. Эден выиграл только Лигу Европы с «Челси», но индивидуально он провел мощный прощальный сезон в синей футболке перед трансфером в «Реал». Азар стал лидером АПЛ по системе «гол+пас», был признан игроком матча в финале Лиги Европы. Не The best, конечно, но свое место в десятке заслужил.

6. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал)

Как и Мане, ставший лучшим бомбардиром АПЛ наравне с Салахом и Обамеянгом, выигравший Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и до последнего боровшийся за Кубок Африки. Однако развенчать шансы Садио на награду очень просто: сенегалец ведь даже не является первым героем в своей команде, свою схватку он проиграл партнерам по «Ливерпулю». Ориентируясь на титулы «красных», многие скорее укажут Салаха и ван Дейка, нежели Мане.

5. Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция)

Мбаппе провел яркий сезон, забил больше всех в Лиге 1 и составлял конкуренцию Месси в борьбе за «Золотую бутсу». Конечно, Килиан — суперталант и уже суперфутболист, но для подтверждения величия ему нужны победы и голы за пределами Франции, а ПСЖ снова позорно вылетел из Лиги чемпионов. Уровень игры — топ, достижения не впечатляют. Мбаппе в этом году отдохнет.

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

Забил 22 мяча в АПЛ, второй год подряд выиграв «Золотую бутсу» чемпионата Англии, пусть на этот раз в компании с другими форвардами, отметился голом в победном финале Лиги чемпионов, да и в целом Салах порадовал, доказав, что не является «игроком одного сезона». Но все-таки кампания 2017/18 была ярче. Если бы Мохамед на том же уровне сыграл в сезоне, завершившимся успехом в Лиге чемпионов, оказался бы на первом месте, а так у «Ливерпуля» нашлись и другие герои, кроме того, Салах упустил шанс улучшить свое положение на домашнем Кубке Африки. Думаю, египтянин сошел с дистанции.

3. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Криштиану в прошедшем сезоне освоился в новом и исторически непростом для форвардов чемпионате, выиграл с «Ювентусом» трофеи и тащил «Старую Синьору» в плей-офф Лиги чемпионов, забив 5 из 5 голов своей команды в матчах на вылет. Не забываем о победе в Лиге Наций и хет-трике в игре со Швейцарией. Роналду не первый претендент, но свои козыри у него имеются.

2. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

Из командных титулов Месси может похвастаться только победой с «Барселоной» в чемпионате Испании, со сборной снова не срослось, на Копа Америка Аргентина проиграла Бразилии, а Лионель огорчил официальных персон своими некорректными высказываниями. Возможно, этот скандал тоже как-то скажется на выборе ФИФА, хотя и без него главный козырь Месси — мощная индивидуальная статистика, не подтвержденная командными успехами.

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

По ощущениям — главный претендент на приз The best. Вирджил в прошедшем сезоне выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем», впечатлил всех своей игрой в обороне, собрал пачку индивидуальных наград в АПЛ, да и репутация у голландца без пятен. В прошлом году ФИФА уже прервала десятилетнее правление Роналду и Месси, отдав приз Модричу, достижения ван Дейка ничем не хуже, чем у его предшественника. А вы как считаете?

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   158 / 839
вчера в 21:58
не было какого одного яркого игрока в этом сезоне...Никто в одиночку не затащил...думаю выберут из Ливерпуля...Ван Дейк и Роналду будут 1-2 имхо. Месси 3.
БарсV
БарсV
вчера в 20:48
кто о чём, но НГУША только о Месси)) любимая тема НГУШИ))
NGYRZ
NGYRZ ответил Nazi
   46 / 839
вчера в 20:28
Даже добавить нечего.. Как по мне что дижоны, что осасуны один крен.. Тем боле Киллиан пропустил 5 матчей из за дисквы, а то не сомневаюсь что выиграл бы ЗБ.. Но только вот то лейси :) А это всего лишь ЧМ :)
Вот и я об этом!

И по поводу дисквы.

Я почти уверен, что она ему была дана не просто так, а по чьей-то указке свыше, чтобы он не сумел обогнать Месси.

По той же указке, Лионеля и не стали дисквалифицировать за голословные обвинения в коррупции на прошедшей Копе Америки и оскорбления судьи в 2017 году.

У аргентинца явно имеются высокие покровители в кабинетах ФИФА.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
   797 / 839
вчера в 20:22
Какой в баню ван дейк ему и в тройке делать нечего
Nazi
Nazi ответил NGYRZ
   540 / 839
вчера в 19:55
Интересно, чем отличается достижения Мбаппе и Месси по итогам сезона, что одного ставят на 5 место, а второго на 2? Французу ставят в упрек его голы в чемпионате Франции, а аргентинца поощряют за голы в чемпионате, без такого же сопротивления, что и в Лиге1. Да еще при этом, аргентинец играет в самом дорогом составе на планете и клепает голы Дижонам, Генкам, ой простите Леганесам и Осасунам. Где тут логика?
Даже добавить нечего..

Как по мне что дижоны, что осасуны один крен..

Тем боле Киллиан пропустил 5 матчей из за дисквы, а то не сомневаюсь что выиграл бы ЗБ..

Но только вот то лейси :) А это всего лишь ЧМ :)
DXTK
DXTK
   323 / 839
вчера в 19:11
у пеналду нету главного козыря - переса. вместо него как раз должен быть Бернарду Силва!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Igo0rek
   274 / 839
вчера в 18:53
Что тут вообще делает Азар? И почему нет Бернарду Силвы?
а почему Пепка в мешке?)
eleven LC
eleven LC
   235 / 839
вчера в 18:47
Здесь нет Алиссона и Бернардо Силвы но есть Хари Кейн который ничего не выиграл и не стал нигде лучшим бомбардиром!
ГИЛ 28
ГИЛ 28
вчера в 18:29
За Ван Дейка +1
Sadistik
Sadistik ответил alexNr
вчера в 18:15
Френки де Йонг и Матийс де Лигт лучше Харри Кейна? Смешно. Харри Кейн на сегодняшний день один из лучших нападающих мира, если не лучший. Я бы поставил его 6-м. А Мбаппе лучше Салаха. Салах выдал один сумасшедший сезон а дальше играет на хорошем высоком уровне но не топовом.
Речь идет об этом сезоне
NGYRZ
NGYRZ
   46 / 839
вчера в 18:08
Значит Мбаппе снова опозорился вместе с ПСЖ в ЛЧ.

А Месси с Барселоной и сборной, снова "триумфально" выступил в ЛЧ и Копа Америки.

И снова какие-то двойные стандарты!
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 839
вчера в 18:07
Любого, кроме Месси и Рональду. Надоели уже. Гыгыгы
Правдин Семён
Правдин Семён
   67 / 839
вчера в 18:04
Из указанных -Ван Дейк.
NGYRZ
NGYRZ
   46 / 839
вчера в 18:03
Интересно, чем отличается достижения Мбаппе и Месси по итогам сезона, что одного ставят на 5 место, а второго на 2?

Французу ставят в упрек его голы в чемпионате Франции, а аргентинца поощряют за голы в чемпионате, без такого же сопротивления, что и в Лиге1.

Да еще при этом, аргентинец играет в самом дорогом составе на планете и клепает голы Дижонам, Генкам, ой простите Леганесам и Осасунам.
Где тут логика?
League1
League1 ответил Игорь Волков
   286 / 839
вчера в 17:53
Месси не должно быть и в 5-е претендентов. Очередной позор в ЛЧ (0-4) и провал за сборную (1 гол с пенальти и удаление) потом еще и нытье про судейство, коррупцию и всех всех....Ведь виноват каждый, кроме него. "Мощная статистика", как пишет Соккер, набита на Леганесах и Осасунах.
Согласен. Меська снова опозорился по полной. Позор меське! На шестое место поставить бездаря!
Игорь Волков
Игорь Волков
   479 / 839
вчера в 17:40
Месси не должно быть и в 5-е претендентов. Очередной позор в ЛЧ (0-4) и провал за сборную (1 гол с пенальти и удаление) потом еще и нытье про судейство, коррупцию и всех всех....Ведь виноват каждый, кроме него.
"Мощная статистика", как пишет Соккер, набита на Леганесах и Осасунах.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил alexNr
   412 / 839
вчера в 17:22
Причем тут он лучший. Он полсезона провалил и по факту ничего не выиграл. Кейн даже в 10 включить сложно
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил ZjzoRe
   412 / 839
вчера в 17:19
Тоже самое делали когда Месси играл плохо а Роналду лучше. Роберт нойер модрич.
alexNr
alexNr
вчера в 17:09
Френки де Йонг и Матийс де Лигт лучше Харри Кейна? Смешно. Харри Кейн на сегодняшний день один из лучших нападающих мира, если не лучший. Я бы поставил его 6-м. А Мбаппе лучше Салаха. Салах выдал один сумасшедший сезон а дальше играет на хорошем высоком уровне но не топовом.
ZjzoRe
ZjzoRe
   613 / 839
вчера в 17:01
с тех пор, как португалка окончательно сдулась, чиновники и СМИ кого только не пиарят, лишь бы не отдать шестой мяч Месси. По факту достойных претендентов два - Месси с феноменальной личной статистикой (а награда-то личная) и Аллисон, которого сюда даже не включили... что в списке делает Роналду - вопрос на миллион, самый бесполезный игрок сезона. Да сейчас вскудахнут про его голы в лиге чемпионов и потрясающее четвертое место в списке бомбардиров, но даже персофаны должны понимать, что за один матч награду не должны давать.
Igo0rek
Igo0rek
   280 / 839
вчера в 16:53
Что тут вообще делает Азар? И почему нет Бернарду Силвы?
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