The best. 10 лучших футболистов 2019 года. Версия ФИФА

вчера, 17:00

В ФИФА обозначали десятку футболистов, которые поборются за награду The best. Приз будет вручен уже в сентябре. «Соккер.ру» вспоминает забытых и называет фаворитов.

Забытые герои

Не хочется рассуждать в негативном ключе и называть лишних футболистов в списке ФИФА — десятка составлена, всех вошедших в нее обсудим ниже и оценим шансы на победу, но хочу добавить двоих игроков, которые точно должны быть в числе лучших спортсменов прошедшего сезона. Перенеся вручение награды на сентябрь, ФИФА не только избавляется от конкуренции с «Золотым мячом», но и вручает свой приз за другой период. Не за календарный год, а за европейский сезон (с августа по май) + летние турниры для сборных.

Так вот, при всем уважении, я уверен, что в здравом уме, твердой памяти и, имея честные намерения, невозможно было проигнорировать вратаря «Ливерпуля» Алиссона и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Первый сходу помог «красным» завоевать Лигу чемпионов, причем на его сэйвах многое держалось, а уже летом Бекер стал чемпионом Южной Америки, пропустив всего лишь один гол в шести матчах. А португалец собрал все английские награды с «Ман Сити», был признан лучшим «горожанином» сезона, а потом выиграл Лигу Наций со сборной Португалии и получил награду самому ценному игроку турнира. Как можно было не увидеть заслуг этих парней? Как, Джанни?

Претенденты

10. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия)

Харри Кейна включили по принципу: «Давайте возьмем лидера команды, которая дошла до финала Лиги чемпионов». Вот только в плей-офф вожак «Тоттенхэма» принял участие в трех матчах, забил один гол и провалил финал, к которому был совершенно не готов. Да и в целом сезон 2018/19 получился для Кейна не самым успешным из-за травм, так что отмечаем, что Харри попал в десятку претендентов по «политическим причинам», но «Зе Бестом» он точно не станет.

9. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»; Нидерланды)

Классный сезон в составе «Аякса», выход в полуфинал Лиги чемпионов, трансфер в «Барселону», где все восхищаются культурой паса Френки. Все это правда, де Йонг — отличный парень и мегаталантливый футболист, но голландских титулов и полуфинала Лиги чемпионов недостаточно, чтобы стать лучшим в мире. Конечно, если бы «Аякс» стал сильнейшим в Европе, а сборная Нидерландов выиграла Лигу Наций при непосредственном участии Френки, то мы бы говорили по-другому, но в этой реальности голландец не выиграет приз ФИФА . Может быть, в другой раз.

8. Матийс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»; Нидерланды)

Все то же самое можно сказать о Матийсе де Лигте. Да, крутой. Да, добился сумасшедшего прогресса в свои годы. Да, перешел в «Ювентус», который лично выбил из Лиги чемпионов. Достаточно ли этих подвигов, чтобы стать номером один в мире? Конечно же, нет. Однако де Йонг и де Лигт — не последние голландские надежды в этом списке. Страна оранжевого футбола представлена сразу тремя футболистами.

7. Эден Азар («Челси»/«Реал»; Бельгия)

А совместная заявка Бельгии и Нидерландов включает в себя четверку игроков. Помимо голландцев, есть еще бельгиец Азар. Эден выиграл только Лигу Европы с «Челси», но индивидуально он провел мощный прощальный сезон в синей футболке перед трансфером в «Реал». Азар стал лидером АПЛ по системе «гол+пас», был признан игроком матча в финале Лиги Европы. Не The best, конечно, но свое место в десятке заслужил.

6. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал)

Как и Мане, ставший лучшим бомбардиром АПЛ наравне с Салахом и Обамеянгом, выигравший Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и до последнего боровшийся за Кубок Африки. Однако развенчать шансы Садио на награду очень просто: сенегалец ведь даже не является первым героем в своей команде, свою схватку он проиграл партнерам по «Ливерпулю». Ориентируясь на титулы «красных», многие скорее укажут Салаха и ван Дейка, нежели Мане.

5. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ; Франция)

Мбаппе провел яркий сезон, забил больше всех в Лиге 1 и составлял конкуренцию Месси в борьбе за «Золотую бутсу». Конечно, Килиан — суперталант и уже суперфутболист, но для подтверждения величия ему нужны победы и голы за пределами Франции, а ПСЖ снова позорно вылетел из Лиги чемпионов. Уровень игры — топ, достижения не впечатляют. Мбаппе в этом году отдохнет.

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет)

Забил 22 мяча в АПЛ , второй год подряд выиграв «Золотую бутсу» чемпионата Англии, пусть на этот раз в компании с другими форвардами, отметился голом в победном финале Лиги чемпионов, да и в целом Салах порадовал, доказав, что не является «игроком одного сезона». Но все-таки кампания 2017/18 была ярче. Если бы Мохамед на том же уровне сыграл в сезоне, завершившимся успехом в Лиге чемпионов, оказался бы на первом месте, а так у «Ливерпуля» нашлись и другие герои, кроме того, Салах упустил шанс улучшить свое положение на домашнем Кубке Африки. Думаю, египтянин сошел с дистанции.

3. Криштиану Роналду («Ювентус»; Португалия)

Криштиану в прошедшем сезоне освоился в новом и исторически непростом для форвардов чемпионате, выиграл с «Ювентусом» трофеи и тащил «Старую Синьору» в плей-офф Лиги чемпионов, забив 5 из 5 голов своей команды в матчах на вылет. Не забываем о победе в Лиге Наций и хет-трике в игре со Швейцарией. Роналду не первый претендент, но свои козыри у него имеются.

2. Лионель Месси («Барселона»; Аргентина)

Из командных титулов Месси может похвастаться только победой с «Барселоной» в чемпионате Испании, со сборной снова не срослось, на Копа Америка Аргентина проиграла Бразилии, а Лионель огорчил официальных персон своими некорректными высказываниями. Возможно, этот скандал тоже как-то скажется на выборе ФИФА , хотя и без него главный козырь Месси — мощная индивидуальная статистика, не подтвержденная командными успехами.

1. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)