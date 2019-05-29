Азар на выданье. Последний матч лидера «Челси»

сегодня, 17:30

Сегодняшний финал Лиги Европы с большой вероятностью станет последним матчем Азара в составе «Челси». «Соккер.ру» почти не сомневается в переходе Эдена в «Реал».

Сомнений не остается

Еще не сыгран финал Лиги Европы, а испанская пресса уже пестрит сообщениями о том, что Эден Азар будет представлен в качестве футболиста «Реала» 3-го июня. Чуть раньше на этой неделе Флорентино Перес признался, что рассчитывает на переход бельгийца в «Королевский клуб». Думаю, раз президент говорит так открыто, а газета AS дала информацию о готовящейся презентации новой звезды «сливочных», значит, все вопросы с переходом утрясены.

Такую большую сделку невозможно скрыть от посторонних глаз, тем более за несколько дней до объявления. Да и не может же «Реал» привезти Азара в Мадрид в мешке и сказать: «Любуйтесь и любите!» Естественно, нужно организовать презентацию соответствующего размаха, предупредить СМИ , чтобы они осветили событие ярко и всесторонне. Таким образом, число посвященных в тайну растет, и весть о предстоящем представлении Азара на «Сантьяго Бернабеу» - явный сигнал, говорящий о том, что трансфер уже состоялся.

Финал Лиги Европы – последняя игра Азара за «Челси»

Кажется, никто уже не пытается особо скрывать этого факта, только соблюдение корпоративной этики и формальное уважение мешает говорить прямо. Эден Азар перед матчем с «Арсеналом» в финале Лиги Европы как будто бы подвел итог выступлений за «Челси»:

Я был ребёнком, когда переходил в «Челси». Теперь я уже мужчина. Хотя как личность я не изменился. Я всё тот же. Если взглянуть на эти семь лет в «Челси», вместе мы добились потрясающих вещей. Мы вместе выигрывали трофеи, и я этому очень рад. У меня был шанс перейти в МЮ , «Сити», «Тоттенхэм», но я сделал правильный выбор.

После этого Азар сказал еще больше:

Я просто хочу выиграть трофей, вот и все. Не имеет значения, забью я или не забью. Если это моя последняя игра за клуб, то я надеюсь, что завоюю трофей. Это будет идеальное прощание

. Любопытно, что Эден выиграл Лигу Европы в свой первый сезон в «Челси» (2012/13) и может закольцевать выступления за лондонский клуб еще одной победой в этом турнире, причем в финале шестилетней давности Эден не сыграл из-за повреждения подколенного сухожилия, так что сегодня его первый еврокубковый финал. Хотя бельгиец, конечно же, мечтает о другом кубке – том самом, с «ушами» наружу, который дают за триумф в Лиге чемпионов. На самом деле, можно делать ставки, на какой секунде приветственной речи в «Реале» Азар скажет: «Я пришел сюда, чтобы выиграть Лигу чемпионов».

Так ли хорош Эден Азар?

Эден Азар давно на виду, и о нем всегда много говорили, но не раз возникали сомнения в его величии. Безусловно, бельгиец – футболист мирового класса, но гений ли он, звезда, лидер? В Мадриде в Азаре видят запоздалую замену Криштиану Роналду, который прошлым летом уехал в «Ювентус», но Эден – это скорее Месси на минималках. Верткий, техничный, с великолепным дриблингом, а «на минималках», потому что забивает гораздо меньше Лионеля.

Самый результативный сезон в карьере – 22 гола во всех турнирах, Азар провел еще в «Лилле», когда ему было 20 лет. В «Челси» ни разу не забивал больше 19-ти мячей за сезон, а в кампании 2015/16 провалился и всего лишь 6 раз поразил ворота соперников в 43 матчах. Это просто катастрофа для игрока с такими амбициями. Азар не заточен на забивание голов, его низкая результативность оправдывается тем, что он регулярно создает моменты для партнеров, таким образом, продуктивность бельгийца зависит от его окружения. Ну, и последний год Азар провел по-настоящему круто, пожалуй, демонстрировал лучший футбол в своей карьере.

Началось все во время чемпионата мира, где Эден со сборной Бельгии завоевал «бронзу» и стал главным дриблером мундиаля, а потом Азару удалось по-новому раскрыться в «Челси» под присмотром Маурицио Сарри. В АПЛ Эден наравне с Мо Салахом стал лучшим по системе «гол+пас», набрав 31 очко (16 голов + 15 «ассистов»). А еще бельгийский вингер был лучше всех по обводкам – 3.7 успешных за игру, занял второе место по обостряющим передачам – 2.6, на втором же месте по собранным фолам со стороны соперников, в десятке по ударам и голам, на первом месте среди ассистентов. Мощный сезон выдал на прощание!

Азар будет успешен в «Реале»?

Нужно понимать, что Азар не является футболистом, прогибающим под себя систему, но он может стать важным кирпичиком в выстроенной с учетом его способностей модели игры. Эдена можно назвать индивидуалистом с командным мышлением, ведь даже его дриблинг – казалось бы, что может быть более личным и эгоистичным в футболе, является командным инструментом по вскрытию вражеской обороны. При этом видели матчи и даже целый сезон, когда Азар выглядел бессильным и бесполезным, словно выброшенная на берег рыба.

Эден препоручает себя заботам Зидана, который должен понимать, что игра в атаке сама по себе вокруг Азара не выстроится, более того, такого сильного и умелого футболиста просто мало, чтобы что-то изменить, для него нужно создать правильное окружение. Эден, словно капризное растение, для которого необходимо создать идеальные условия, чтобы наслаждаться его плодами и красотой. Азар всегда требовал особого ухода, а тут его ждет адаптация после пересадки. Хватит ли мужества и мастерства стать в «Реале» своим «фруктом»?