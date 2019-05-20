Желто-синяя Легенда. Провожаем Тимофея Калачева!

20 мая 2019, 13:00

«Ростов» красиво простился с Легендой №2, и «Соккер.ру» не остается в стороне. Несколько историй об одном из самых стабильных футболистов РПЛ последнего десятилетия.

Дебют за «Ростов» и первый гол – в ворота «Рубина»

Правда, эти события случились в разных матчах одного чемпионата. Калачев дебютировал в официальном матче за «Ростов» 19 марта 2006 года игрой в Казани против «Рубина» Курбана Бердыева, который в будущем станет тренером, под чьим началом Тимофей добьется наибольших успехов в карьере. В первом туре того сезона «Ростов» проиграл «Рубину» на выезде 1:2, Калачев провел на поле 65 минут и отметился желтой карточкой. В день дебюта в футболке донской команды белорусскому полузащитнику было 24 года. Оцените состав «Ростова» в дебютной игре Калачева:

Вратарь: Андрей Чичкин (Россия; 41 год).

Защитники: Карлос Гутьеррес (Уругвай; 42 года), Милош Крушчич (Сербия; 42 года), Кирилл Орлов (Россия; 36 лет), Йован Танасиевич (Черногория; 41 год).

Полузащитники: Максим Белецкий (Украина; 39 лет), Андрей Бочков (Россия, 37 лет), Тимофей Калачев (Беларусь; 38 лет), Михаил Осинов (Россия, 43 года), Омар Перес (Уругвай; 42 года).

Нападающий: Максим Бузникин (Россия; 42 года).

Калачев продержался в футболе дольше всех из перечисленных футболистов. И еще один интересный факт: Даниле Глебову, который играл бок о бок с Калачевым в его прощальном матче за «Ростов» на момент дебюта Тимофея Сергеевича в донском клубе было 6 лет. Молодой полузащитник, принявший непосредственное участие в проводах Калачева из футбола, не присутствовал при старте карьеры Калачева. Не присутствовал абсолютно – его еще не было в этом мире. Когда Глебов появился на свет, его нынешний товарищ по «Ростову» уже пару лет профессионально играл в футбол.

Результативные передачи – только в играх с москвичами!

Первую результативную передачу в составе «Ростова» Калачев сделал уже в третьем матче – его голевой пас на Омара Переса помог не проиграть «Торпедо» (1:1), а уже в следующем туре «ассист» Тимофея стал победным: Максим Белецкий забил единственный мяч в игре с «Динамо» с передачи белоруса. В 10-м туре Калачев стал героем выездного матча с ЦСКА , который был безоговорочно сильнейшей командой России в то время: «Ростов» сенсационно выиграл у команды Валерия Газзаева со счетом 2:1, оба гола были забиты с передач Калачева, отличились Александр Данцев и Спартак Гогниев. В первом круге чемпионата России в дебютном сезоне за «Ростов» Тимофей сделал четыре результативных передачи, все – в матчах с московскими командами.

Первый гол за «Ростов» - благодаря ошибке Гацкана!

В первом матче второго круга Калачев, наконец, забил дебютный гол за «Ростов». Жертвой, как уже упомянуто выше, стал «Рубин». И какая же ирония судьбы: отличился Тимофей благодаря оплошности полузащитника «Рубина» Александра Гацкана, в будущем – своего близкого друга и многолетнего партнера по «Ростову», который является таким же символом «желто-синих», как и сам Калачев. Но сначала в том матче Тимофей заработал пенальти для Михаила Осинова, а уже на излете часа игры две будущие Легенды «Ростова» соорудили победный гол дончан: Гацкан не попал по мячу в центре поля, а Калачев подхватил мяч, дотащил его до штрафной площади и отправил в ворота с помощью рикошета. Счет матча первого тура повторился, только теперь в пользу «Ростова» - 2:1.

Калачев в «Ростове»: вылетал из РПЛ , брал Кубок России, бился за чемпионство, играл в ЛЧ

Тимофей знавал в «Ростове» разные времена: случались ярчайшие взлеты, были и жестокие падения. Второй сезон Калачева на Дону получился черным-пречерным: «желто-синие» заняли последнее место в РПЛ и вылетели из элитного дивизиона, выиграв всего лишь два матча по ходу чемпионата. Ситуация в «Ростове» заставила Тимофея на время покинуть Дон и отправиться на берега другой великой русской реки – в Самару. «Ростову» хватило одного сезона, чтобы вернуться в высший свет, а Калачев вернулся в команду через два года после ухода и следующие девять лет, вплоть до завершения карьеры, радовал желто-синих болельщиков.

В 2014 году Калачев выиграл с «Ростовом» Кубок России, дончане в серии пенальти переиграли «Краснодар» и завоевали первый трофей в своей истории. А потом пришел Курбан Бердыев, был сезон-2015/16, где «Ростов» до последнего тура бился за чемпионство и не сумел опередить ЦСКА только из-за необъяснимого поражения от «Мордовии» на финише чемпионата. А потом была Лига чемпионов, погром «Аякса» и победа над «Баварией». По итогам 2016 года 35-летнего Тимофея Калачева во второй раз в карьере признали лучшим футболистом Беларуси.

Ссора с Моуриньо

В той же еврокубковой кампании, только уже в другом турнире, случился эпизод, о котором хочется рассказать отдельно. «Ростов» с третьего места в лигочемпионской группе попал в плей-офф Лиги Европы, где не оставил шансов пражской «Спарте», а потом попал на «Манчестер Юнайтед» с Ибрагимовичем и Моуриньо. Златан вел себя пристойно, а вот Жозе по ходу матча в «Ростове» вступил в перепалку с Тимофеем Калачевым, когда тот действовал на бровке. Впрочем, дадим слово самому португальцу:

Важно не то, что было сказано во время матча, а то, что после игры мы обнялись, немного поговорили и выразили взаимное уважение. Он хороший игрок, я честно признался ему: «Рад, что ты не сыграешь на „Олд Траффорд“ из-за перебора карточек. Одной головной болью меньше». Во время игры между нами не произошло ничего непоправимого, мы просто сказали друг другу: «Заткнись!» Вот и все. Ха-ха.

Прощание

Калачев недвусмысленно дал понять, что вешает бутсы на гвоздь («Подумаю, только если „Манчестер Юнайтед“ позовет»), но при этом он не прощается с клубом, к которому прикипел душой («Будет зависеть от того, что предложит руководство „Ростова“). Тимофей Сергеевич окончил тренерские курсы и явно видит свое будущее на этой стезе, так что не исключено, что в обозримом будущем он снова станет важной частью „Ростова“, только уже в другом качестве. Чего ему и пожелаем. До свидания, Легенда!