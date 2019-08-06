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Появились итоги АПЛ будущего сезона. Футболисты возмущены

вчера, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Стерлинг Рахим
Стерлинг Рахим
Полузащитник

Опубликован «сценарий» целого сезона 2019/20! Футбольный народ его уничтожает, а «Соккер.ру» присматривается к прогнозу.

Аналитики собрали данные о клубах АПЛ, использовали новые алгоритмы и компьютеры, и в результате выдали «сценарий» сезона, подробный перечень прогнозов. Вам будет любопытно на него взглянуть – эксперты канала «ВT Sport» и нанятые ими люди постарались, а «суперкомпьютер» спрогнозировал все 380 матчей.

Не менее интересно смотрятся смешные ролики, на которых известные комментаторы, эксперты из студий британских каналов и футболисты реагируют на то, что их судьбу расписали вплоть до мелочей, вроде счета в конкретном матче или количества голов у лучшего снайпера АПЛ.

Как футболисты реагируют на «сценарий»?

С юмором, интересом или возмущением, ведь АПЛ прекрасно умеет себя продавать. Телеканал разослал «сценарий» в красивых коробочках с ключами экспертам, игрокам и журналистам, чтобы те обратили на него внимание. И у многих «загорелось», особенно у ребят из МЮ. Например, вот реакция Рэшфорда:

 

 

В результате для уничтожения подключили шредер, топили бумажный сценарий в воде, обливали кетчупом, делали вид, что смывают в унитаз, разбрасывали страницы, отдавали в лоток коту, использовали как мишень при игре в дартс, или скептически оценивали конкретные предсказания, вроде еврокубкового для «Манчестер Сити». Повеселились на славу:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#UNSCRIPTED

Публикация от Marcus Rashford (@marcusrashford)

 

Кто лучший снайпер и ассистент АПЛ 2019/20?

Салах снова победит с показателем в 29 голов, Кейн будет вторым – 24 мяча, Обамеянг и Агуэро придут следом – по 23 гола. Стерлинг и Ляказетт тоже порадуют. Предсказано много мелочей, вплоть до того, что Агуэро обойдет по количеству хет-триков в АПЛ Ширера, а Варди по сумме голов в лиге будет выше Роналду и Бергкампа, забив 10 мячей за «Лестер».

Появились итоги АПЛ будущего сезона. Футболисты возмущены

Лучшим ассистентом станет Стерлинг с 13 голевыми передачами, хотя Ивоби, Бернарду Силва, Озил и Александер-Арнольд придут следом с 11 пасами. Сомневаюсь, что этот прогноз окажется таким точным, как предыдущий. Хотя в 10 пасов Эриксена поверить легко, если не уйдет. Выбрали тех, кто способен на такие подвиги, пусть Озил и Ивоби в списке немного удивляют. А вот Пулишич может пробить 10 ассистов, если заиграет в железной основе.

Появились итоги АПЛ будущего сезона. Футболисты возмущены

Кто победит в борьбе за «Золотую перчатку»?

В прошлом сезоне выиграл Алиссон – 21 «сухарь», а Эдерсон пришел вторым – 20 матчей без пропущенных мячей. Сейчас спрогнозировали, что «Манчестер Сити» пропустит в 17 играх, а «Ливерпуль» - в 18. Но могут ошибиться с именем голкипера, который получит перчатку, ведь Алиссон – основной у «красных», а Браво может потеснить Эдерсона в первых турах. Выбрали команды, которые вправду способны надежно сыграть в защите, но если компьютер прав – бедный Бернд Лено, получит всего 9 «сухарей»:

Появились итоги АПЛ будущего сезона. Футболисты возмущены

Как англичане выступят в еврокубках 2019/20?

Привыкайте к английским финалам Лиги Европы? Судя по прогнозу, в этот раз в финале турнира сыграют «Тоттенхэм» и МЮ («Арсенал» и «Вулвз» - в плей-офф), и Почеттино возьмет трофей со «шпорами», обыграют команду Сульшера со счетом 1:0. К слову, суперкомпьютер видит ЦСКА в четвертьфинале, а в «Спартак» и другие клубы РПЛ не верит…

Но вернемся к командам из АПЛ. Куда интереснее прогноз на ЛЧ. По версии алгоритма, «Манчестер Сити» вылетит сразу же в плей-офф – от условного «Реала», «Челси» - в четвертьфинале, как и «Ливерпуль». То есть в полуфиналах ЛЧ не будет ни одного английского клуба, а в финале турнира снова победит Зинедин Зидан. Суперкомпьютер переоценивает «сливочных»?

Кто будет чемпионом, какой получится таблица?

А теперь полная таблица АПЛ будущего сезона. Оказывается, если покопаться в разных цифрах, подключить алгоритмы и так далее, то получите таблицу, которую каждый второй фанат АПЛ выдаст за пять минут. Забавно. Возможно, в этом и прелесть, что субъективные оценки сочетается с цифровым подходом? Оцените первую десятку:

Появились итоги АПЛ будущего сезона. Футболисты возмущены

Как видите, МС снова чемпион – бедные фанаты «Ливерпуля», «шпоры» обходят «Челси», Лэмпард не проваливается как тренер, ведь на один пункт умудряется опередить Эмери и Сульшера. «Арсенал» и МЮ подведет оборона, а «Эвертону», «Лестеру» и «Вулвз» не хватит сил, чтобы тягаться с последними в топ-6:  

Появились итоги АПЛ будущего сезона. Футболисты возмущены

Алгоритм вывел из АПЛ «Ньюкасл» - и в прошлом году так делал, но тогда ошибся, а также «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед». Но обратите  внимание на набранные очки – у «Брайтона» спасительные 40, но в пуле тех, кто может вылететь, сразу 7-8 клубов. Борьба за выживание будет сложной, как и за титул – в прогнозе разрыв всего 6 пунктов, травмы и спады формы, конечно же, не учтены.

Зато компьютер спрогнозировал все-все матчи АПЛ сезона, и если кому интересны конкретные результаты – по ссылке в конце страницы «сценария» все они представлены.

Компьютер правильно расписал прошлый сезон?

Футболисты насмехаются и не верят, а в прошлом году суперкомпьютер правильно угадал всю первую шестерку. Также назвал имена 2 из 3 реально провалившихся клубов. Немного недооценил «Вулвз» в таблице, но правильно поставил «Эвертон» и «Лестер» в первую девятку, только местами перепутал. Тот прогноз можно назвать удачным, даже в мелочах – «Челси» был на позицию выше «шпор».

Новый «сценарий» тоже может оказаться грамотным, ведь АПЛ в фазе стабильного развития. Да, над прогнозом работали люди, которые не знают, что случится с ними через 10 минут, зато также компьютеры с возможностью анализировать «Big Data». Итог применения алгоритма хорош тем, что изучает огромный массив информации и отражает состояние клубов на момент старта сезона, который случится уже в эту пятницу.

Обоснованный цифрами прогноз не хуже и не лучше личного «от фонаря», просто другой. Разумеется, фанатам «Ливерпуля» обидно видеть их команду второй, но МС вправду может защитить титул. И «Арсенал» не обязательно ворвется в четверку с их великой защитой. «Манчестер Юнайтед» может сыграть чуть лучше, а финишировать там же. По «Челси» вопросы, но Лэмпард неопытный, а команда – сильная. Даже «Тоттенхэм» в финале ЛЕ легко представить, если вылетят из ЛЧ.   

В чем слабое место прогноза? Получился довольно осторожным, выверенным, а такие порой не сбываются. Поэтому делитесь своей интуицией. Как думаете, какой будет первая шестерка в АПЛ 2019/20? Потягайтесь с компьютером, аналитиками «Google» и других известных компаний, причастных к этому прогнозу, и напишите в комментариях свой короткий сценарий английского сезона!

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Все комментарии
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   835 / 867
сегодня в 06:57
чёт этот компостер не учел поганого судью, который в матче арсеналки с Ливерпулем отменил чистый гол забитый красными и этих двух очков как раз до золота и не хватило
рус фан
рус фан
   154 / 867
сегодня в 05:16
Если МС продает Сане, то на мой взгляд чемпион будет новый, возможно Ливерпуль или Тотен в случае не ухода Эриксена, Арсенал будет стоять выше Челси по итогам полагаю, посмотрим сбудется ли мой прогноз.
parallels
parallels
   9 / 867
сегодня в 02:11
спросите у EA Sports - те каким-то боком задолго до ЧМ просчитали, исходя из своих накопленных данных, что выиграют французы, без вариантов. а их и в тройку почти никто не включал.
Foxes
Foxes
   361 / 867
сегодня в 01:11
Лестер Сити будет бороться за топ 4!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Камелошка
   258 / 867
сегодня в 00:16
Пинальти каторый Дамир Скамина паставил финале лч был абсалютна справедливым. Сиссока сам винават, руку паднял высако в свайей штрафной, эта нельзья делать, эта не валейбол. Удачи красным снова в лч, у нас есть Дивак Ариги, прозвища каторово "Гейм Овер"
Камелошка
Камелошка ответил Steven Gerrard 008
   102 / 867
вчера в 22:34
Твойо ниверие- эта тваи проблемы. Ливерпуль будит также крут, как и прошлам сизоне
Што снова под крылышком Скамины?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Камелошка
   258 / 867
вчера в 22:24
Твойо ниверие- эта тваи проблемы. Ливерпуль будит также крут, как и прошлам сизоне
Крылатый
Крылатый
   834 / 867
вчера в 19:25
С приходом Брюса на рулевой мостик Ньюкасла, думаю в этом году компьютер всё же будет прав!) Хотя очень обрадуюсь если ошибаюсь!
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 19:11
"в прошлом году суперкомпьютер правильно угадал всю первую шестерку"
--------------
Для этого не нужно быть суперкомпьютером.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   253 / 867
вчера в 18:15
Ливерпуль станет чемпионом,если все его матчи будет судить Скомина и если этот рефери будет обслуживать игры с МЮ,то дьяволы не вылетят в ЧШ. так что пора давать двойное гражданство этому бакланцу,что бы АПЛ и ЛЧ обслуживал.
Roger Young
Roger Young
   205 / 867
вчера в 17:44
вам такой прогноз любой футбольный менеджер выдаст.
Но статьи по этому поводу не пишут.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 867
вчера в 17:22
У Ливерпуля очень слабый состав, вряд ли они повторят успех этого года
13 RUS
13 RUS
   67 / 867
вчера в 17:07
Кто эту чушь выдумал...
ZaZizu
ZaZizu
   319 / 867
вчера в 16:30
Ливерпуль. МС. Арсенал. Тотт.Вулвер.Челси.МЮ.
Чуйка подсказывает,что в этом сезоне будет много травм у лидеров (Кейн,Салах,Агуэро), сбалансированность состава сыграет ключевую роль.ЛЧ возьмёт Юве, мы наконец-то ЛЕ)
Камелошка
Камелошка
   102 / 867
вчера в 16:26
Сквозирпуль сильна высако. Не верю.
DXTK
DXTK
   380 / 867
вчера в 16:04
А я думаю расклад будет такой

1)Ливерпуль 2) Ман Сити 3) Ман Юнайтед 4) Тоттехэм 5) Арсенал
6) Челси 7) Вулверхемптон 8) Лестер 9) Вест Хэм 10) Эвертон
11) Уотфорд) 12) Борнмут 13) Кристал Пэлас 14) Ньюкасл 15) Саутгемптон
16) Норвич Сити 17) Шеффилд Юнайтед -------- 18 Астон Вилла 19 Бернли 20 Брайтон

Если салаху Клопп вправят мозги и он не будет чудить, как в матче С МС, когда надо решать забитым голом как за супер кубок то Ливер выиграет.

МС выиграет АПЛ только в том случаи если опять вылетит из 1/4 ЛЧ........ но все понимают для них титул европы важнее, они и так короли Англии, пора покорять европу а не только остров британии. да и Компани им может не хватить на этот раз , именно его решающий гол стал важнейшим в борьбе за титул.
Dominators
Dominators ответил 25процентный клоун
   48 / 867
вчера в 15:57
Пффф, кто забивать за пенсов будет? ((
Найдут ..
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил 25процентный клоун
   385 / 867
вчера в 15:56
Пффф, кто забивать за пенсов будет? ((
Лэмпс Дальними ударами с бровки.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Dominators
   6 / 867
вчера в 15:48
Пффф, кто забивать за пенсов будет? ((
Dominators
Dominators ответил 25процентный клоун
   48 / 867
вчера в 15:38
Согласен на счет слабого места прогноза, да и канониры думаю будут в четверке. Челси будет 6-8 ым
Это Спартак 6-8 . Челси минимум в ЛЧ . Арсенал в ЛЕ . МЮ с Сульшером физруком без ЕК .
Правдин Семён
Правдин Семён
   75 / 867
вчера в 15:26
По уху прогнозы. Буду верить в Ливерпуль.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 867
вчера в 15:17
Согласен на счет слабого места прогноза, да и канониры думаю будут в четверке.
Челси будет 6-8 ым
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