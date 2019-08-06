Появились итоги АПЛ будущего сезона. Футболисты возмущены

вчера, 15:00

Опубликован «сценарий» целого сезона 2019/20! Футбольный народ его уничтожает, а «Соккер.ру» присматривается к прогнозу.

Аналитики собрали данные о клубах АПЛ , использовали новые алгоритмы и компьютеры, и в результате выдали «сценарий» сезона, подробный перечень прогнозов. Вам будет любопытно на него взглянуть – эксперты канала «ВT Sport» и нанятые ими люди постарались, а «суперкомпьютер» спрогнозировал все 380 матчей.

Не менее интересно смотрятся смешные ролики, на которых известные комментаторы, эксперты из студий британских каналов и футболисты реагируют на то, что их судьбу расписали вплоть до мелочей, вроде счета в конкретном матче или количества голов у лучшего снайпера АПЛ .

Как футболисты реагируют на «сценарий»?

С юмором, интересом или возмущением, ведь АПЛ прекрасно умеет себя продавать. Телеканал разослал «сценарий» в красивых коробочках с ключами экспертам, игрокам и журналистам, чтобы те обратили на него внимание. И у многих «загорелось», особенно у ребят из МЮ . Например, вот реакция Рэшфорда:

В результате для уничтожения подключили шредер, топили бумажный сценарий в воде, обливали кетчупом, делали вид, что смывают в унитаз, разбрасывали страницы, отдавали в лоток коту, использовали как мишень при игре в дартс, или скептически оценивали конкретные предсказания, вроде еврокубкового для «Манчестер Сити». Повеселились на славу:

Кто лучший снайпер и ассистент АПЛ 2019/20?

Салах снова победит с показателем в 29 голов, Кейн будет вторым – 24 мяча, Обамеянг и Агуэро придут следом – по 23 гола. Стерлинг и Ляказетт тоже порадуют. Предсказано много мелочей, вплоть до того, что Агуэро обойдет по количеству хет-триков в АПЛ Ширера, а Варди по сумме голов в лиге будет выше Роналду и Бергкампа, забив 10 мячей за «Лестер».

Лучшим ассистентом станет Стерлинг с 13 голевыми передачами, хотя Ивоби, Бернарду Силва, Озил и Александер-Арнольд придут следом с 11 пасами. Сомневаюсь, что этот прогноз окажется таким точным, как предыдущий. Хотя в 10 пасов Эриксена поверить легко, если не уйдет. Выбрали тех, кто способен на такие подвиги, пусть Озил и Ивоби в списке немного удивляют. А вот Пулишич может пробить 10 ассистов, если заиграет в железной основе.

Кто победит в борьбе за «Золотую перчатку»?

В прошлом сезоне выиграл Алиссон – 21 «сухарь», а Эдерсон пришел вторым – 20 матчей без пропущенных мячей. Сейчас спрогнозировали, что «Манчестер Сити» пропустит в 17 играх, а «Ливерпуль» - в 18. Но могут ошибиться с именем голкипера, который получит перчатку, ведь Алиссон – основной у «красных», а Браво может потеснить Эдерсона в первых турах. Выбрали команды, которые вправду способны надежно сыграть в защите, но если компьютер прав – бедный Бернд Лено, получит всего 9 «сухарей»:

Как англичане выступят в еврокубках 2019/20?

Привыкайте к английским финалам Лиги Европы? Судя по прогнозу, в этот раз в финале турнира сыграют «Тоттенхэм» и МЮ («Арсенал» и «Вулвз» - в плей-офф), и Почеттино возьмет трофей со «шпорами», обыграют команду Сульшера со счетом 1:0. К слову, суперкомпьютер видит ЦСКА в четвертьфинале, а в «Спартак» и другие клубы РПЛ не верит…

Но вернемся к командам из АПЛ . Куда интереснее прогноз на ЛЧ . По версии алгоритма, «Манчестер Сити» вылетит сразу же в плей-офф – от условного «Реала», «Челси» - в четвертьфинале, как и «Ливерпуль». То есть в полуфиналах ЛЧ не будет ни одного английского клуба, а в финале турнира снова победит Зинедин Зидан. Суперкомпьютер переоценивает «сливочных»?

Кто будет чемпионом, какой получится таблица?

А теперь полная таблица АПЛ будущего сезона. Оказывается, если покопаться в разных цифрах, подключить алгоритмы и так далее, то получите таблицу, которую каждый второй фанат АПЛ выдаст за пять минут. Забавно. Возможно, в этом и прелесть, что субъективные оценки сочетается с цифровым подходом? Оцените первую десятку:

Как видите, МС снова чемпион – бедные фанаты «Ливерпуля», «шпоры» обходят «Челси», Лэмпард не проваливается как тренер, ведь на один пункт умудряется опередить Эмери и Сульшера. «Арсенал» и МЮ подведет оборона, а «Эвертону», «Лестеру» и «Вулвз» не хватит сил, чтобы тягаться с последними в топ-6:

Алгоритм вывел из АПЛ «Ньюкасл» - и в прошлом году так делал, но тогда ошибся, а также «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед». Но обратите внимание на набранные очки – у «Брайтона» спасительные 40, но в пуле тех, кто может вылететь, сразу 7-8 клубов. Борьба за выживание будет сложной, как и за титул – в прогнозе разрыв всего 6 пунктов, травмы и спады формы, конечно же, не учтены.

Зато компьютер спрогнозировал все-все матчи АПЛ сезона, и если кому интересны конкретные результаты – по ссылке в конце страницы «сценария» все они представлены.

Компьютер правильно расписал прошлый сезон?

Футболисты насмехаются и не верят, а в прошлом году суперкомпьютер правильно угадал всю первую шестерку. Также назвал имена 2 из 3 реально провалившихся клубов. Немного недооценил «Вулвз» в таблице, но правильно поставил «Эвертон» и «Лестер» в первую девятку, только местами перепутал. Тот прогноз можно назвать удачным, даже в мелочах – «Челси» был на позицию выше «шпор».

Новый «сценарий» тоже может оказаться грамотным, ведь АПЛ в фазе стабильного развития. Да, над прогнозом работали люди, которые не знают, что случится с ними через 10 минут, зато также компьютеры с возможностью анализировать «Big Data». Итог применения алгоритма хорош тем, что изучает огромный массив информации и отражает состояние клубов на момент старта сезона, который случится уже в эту пятницу.

Обоснованный цифрами прогноз не хуже и не лучше личного «от фонаря», просто другой. Разумеется, фанатам «Ливерпуля» обидно видеть их команду второй, но МС вправду может защитить титул. И «Арсенал» не обязательно ворвется в четверку с их великой защитой. «Манчестер Юнайтед» может сыграть чуть лучше, а финишировать там же. По «Челси» вопросы, но Лэмпард неопытный, а команда – сильная. Даже «Тоттенхэм» в финале ЛЕ легко представить, если вылетят из ЛЧ .