Де Йонг показал стопроцентную точность передач в матче с «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сегодня дебютировал за испанский клуб в товарищеском матче против «Челси».
Любопытно, что 22-летний игрок показал стопроцентную точность передач в этой встрече. Всего он сделал 42 паса.
В этом поединке за каталонцев также дебютировал форвард Антуан Гризманн.
Пике просто даже двигаться не хотел.
Гризманн очень хотел забить и выкладывался, но форма ооочень слабая.
Де-йонг ничего особенного не показал, единственное ни разу не ошибся и во время делал передачи не придерживая как это делает Коутиньо.
Ну вообщем работы у Вальверде ещё начать и кончить.
Сейчас просто нужно набивать форму!
А с приходом Месси уже перейти к схемам и тактикам.
Пике просто даже двигаться не хотел.
Гризманн очень хотел забить и выкладывался, но форма ооочень слабая.
Де-йонг ничего особенного не показал, единственное ни разу не ошибся и во время делал передачи не придерживая как это делает Коутиньо.
Ну вообщем работы у Вальверде ещё начать и кончить.
Сейчас просто нужно набивать форму!
А с приходом Месси уже перейти к схемам и тактикам.