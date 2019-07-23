Де Йонг показал стопроцентную точность передач в матче с «Челси»

23 июля 2019, 20:13

Полузащитник «Барселоны» сегодня дебютировал за испанский клуб в товарищеском матче против «Челси».

Любопытно, что 22-летний игрок показал стопроцентную точность передач в этой встрече. Всего он сделал 42 паса.

В этом поединке за каталонцев также дебютировал форвард Антуан Гризманн.