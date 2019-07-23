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Де Йонг показал стопроцентную точность передач в матче с «Челси»

23 июля 2019, 20:13
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сегодня дебютировал за испанский клуб в товарищеском матче против «Челси».

Любопытно, что 22-летний игрок показал стопроцентную точность передач в этой встрече. Всего он сделал 42 паса.

В этом поединке за каталонцев также дебютировал форвард Антуан Гризманн.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   191 / 808
24 июля в 00:29
Интересно было бы посмотреть на эти 42 паса! И взглянуть
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   428 / 808
23 июля в 22:48
Новички хорошо смотрелись,хоть и счет в пользу англичан. Главное еще впереди
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
23 июля в 21:16
Счёт на табло.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   160 / 808
23 июля в 20:23
Никто ничего не показал.
Пике просто даже двигаться не хотел.
Гризманн очень хотел забить и выкладывался, но форма ооочень слабая.
Де-йонг ничего особенного не показал, единственное ни разу не ошибся и во время делал передачи не придерживая как это делает Коутиньо.
Ну вообщем работы у Вальверде ещё начать и кончить.
Сейчас просто нужно набивать форму!
А с приходом Месси уже перейти к схемам и тактикам.
Apsny
Apsny
   528 / 808
23 июля в 20:18
Самое главное не это.
Ruslan3132
Ruslan3132
   161 / 808
23 июля в 20:17
по привычке барсы наверно катали на своей половине между защ и опорными...
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