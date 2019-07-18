Рекорды, которые стоит побить в сезоне-2019/20

сегодня, 18:00

Стартовал 28-й сезон российской высшей футбольной лиги, и «Соккер.ру» напоминает о достижениях, которые полезно превзойти!

Фавориты сохранили составы – массового оттока игроков не было, точечно усилились, хотя будут подписания и после первого тура. На всю РПЛ одна тренерская перестановка – Бердыев уступил место Шаронову. Все условия, чтобы те же на манеже при поддержке «Тамбова» и «Сочи» побили рекорды прошлого сезона.

Голевые подвиги. Нужно бить рекорд, ведь 15 мячей за титул лучшего снайпера – смешная отметка. Чалов получил награду по делу, самый молодой обладатель приза, но в тройке хавбеки – Классон, Дриусси и Антон Миранчук. Стыдно за форвардов. Лучший снайпер сезона-2019/20 должен забить больше, чем 15 раз, тот же Смолов и 20 голов собирал.

Кто может побить? Кроме Чалова в списке Смолов и Азмун, но форвардам «Краснодара» или «Спартака» в удовольствии тоже не отказываем. 16 голов – не предел мечтаний.

Пропущенные мячи. По 23 гола пропустили «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» - разделили первое место. «Локомотив» и «Динамо» заняли вторую строчку, допустив по 28 ошибок, что немало. «Зенит» был ниже, «Спартак» - на 9-м месте. Бардак в обороне у многих, но в РПЛ пропускать 19-21 гол не трудно, петербуржцы даже в слабых сезонах справлялись.

Кто может побить? «Ростов» может продолжить редко пропускать. Но «Краснодару» пора реже допускать ошибки, как и «Зениту» с «Локомотивом».

Средняя посещаемость. Если ставить матчи на 21:30, когда за день всего три игры и можно их расставить, начиная с обеда, то средний показатель вряд ли вырастет. В прошлом году он составил 16 817 зрителей, что неплохо, но с учетом новых арен – средний показатель. Зато фиксируем, что суммарная живая аудитория чуть больше 4 миллионов человек. Не концерты группы «Ленинград», но уже шаг в правильном направлении.

Кто может побить? Фанаты «Зенита», «Ростова», ЦСКА , «Динамо» и «Локомотива» - в первую очередь. Если добраться до 17 500 зрителей за игру в среднем – будет очень круто.

Качество моментов. «Краснодар» выиграл гонку по качеству моментов – xG на уровне 51, но этого мало для уровня ЛЧ . Во-первых, все лидеры по параметру забивали больше, чем могли, исходя из моментов – соперники средние. Во-вторых, в РПЛ 30 туров, а приличный фаворит должен создавать хотя бы по 2 xG за игру. Реальная задача, например, для самих «быков».

Кто может побить? Надежда в первую очередь на «Краснодар», хотя у всех клубов топ-5 не реализован потенциал в завершении атак.

Голевые передачи. У Дзюбы 10 пасов (11 - по другой версии подсчета), и центральный форвард выиграл у хавбеков. Но дальше идут Классон, который и сам забивал немало, Газинский и Жаозиньо. Хочется видеть больше россиян в списке и больше людей, для которых последний пас – прямая обязанность. Обляков и Алексей Миранчук могут порадовать, как и Чалов. 11-12 ассистов в РПЛ – реальная отметка, Халк справлялся.

Кто может побить? Верим в российских игроков – Жоаозиньо и Алексея Миранчука. А если без шуток про натурализацию, то Влашич может играть лучше, у Облякова есть потенциал.

«Сухари» вратарей. 16 раз Акинфеев уходил с поля без пропущенных мячей. Это много, поэтому вряд ли какой-то голкипер сможет побить рекорд. На «Спартак» надежды нет, на «Зенит» - тоже вряд ли. А вот «Ростов», «Локомотив» или Сафонов, если именно он будет первым номером без замен в «Краснодаре», могут бросить вызов Игорю Владимировичу.

Кто может побить? Как сказано выше, только если у Сафонова или голкиперов Карпина и Семина будет крутой сезон, то кто-то соберет больше 16 «сухарей». Но это вряд ли.

Стабильная основа. В прошлом сезоне всего семь игроков выходили на поле во всех тридцати турах. Речь о пяти голкиперах – Акинфеев, Гильерме, Годзюр, Дюпин и Шунин, и всего двух полевых игроках. Оба из «Локомотива» - Алексей Миранчук и Кверквелия светились на поле постоянно. В новом сезоне реально увидеть 8-10 человек без пропущенных туров.

Кто может побить? Кроме голкиперов, которые способны сыграть по 30 матчей, надежда также на молодых ребят, вроде Чалова. Им нравится играть без замен – пусть дерзают.

Качество передач. Дзюба создал моментов на ожидаемых 7 голов по качеству, это рекорд. Стыдно должно быть всем плеймейкерам – они должны чаще подносить снаряды. Плохо, что травмировался Классон, но Влашич, Обляков, Алексей Миранчук и Жоаозиньо должны идти в атаку и собирать больше xA. Ну, или Хаджи, если всплывет в «Спартаке». 8 ожидаемых ассистов – реальная планка.

Кто может побить? Если искать главного претендента, то выделить хочется Алексея Миранчука. Пора ему грузить передачами атаку чаще всех, ведь «Локомотив» не будет лихорадить, как годом ранее, старт не должны провалить.

Лучшая посещаемость. Важный персональный пункт, но здесь наперед знаем чемпиона следующего года. Поскольку он совпадает с чемпионом прошлых двух сезонов. По живой аудитории первым был и останется «Зенит». Но что важно отметить – уже в прошлом году «Спартак» скатился на третью строчку, а второе место у «Ростова». Надеемся, откат у команды Карпина не случится, доберут позднее.

Кто может побить? Сам «Зенит» и побьет свой же показатель. 48 122 человека – показатель прошлого сезона, но добрать сотню-другую размеры стадиона «Санкт-Петербург» разрешают.

Средняя результативность. Если в 2020 году РПЛ выползет на показатель в 2.5 гола за игру, то это будет возвращением на четыре года назад, когда в РПЛ были Халк, Промес и Муса. Пока же лишь по 2.26 мяча за матч, то есть всего 542 гола в сумме. С учетом разгромов, которые иногда случаются, а также количества ничьих – мало. Ставка на фаворитов, ведь ни у одного нет атаки хотя бы с двумя голами за вечер.

Кто может побить? Снова коллективный пункт, поэтому ставка на топ-5, хотя от «Динамо», «Арсенала», «Ахмата» или «Ростова» тоже ждем больше голов. Потенциал есть, а прошлогодний показатель – хилый и постыдный.

Можно сделать вывод после анализа. Судя по данным, у российских клубов есть все, чтобы новый сезон получился более ярким, зрелищным, качественным в футбольном плане, голевым и увлекательным для зрителя на стадионах и у экранов. Но чтобы этого достичь, полезно побить большинство из представленных выше рекордов. Чтобы стало понятно, что финансово самые стабильные клубы понимают, куда идут, а разговоры о прогрессе – не сотрясание воздуха.