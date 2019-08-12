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Бакаев, Тиль и Шюррле ведут «Спартак» к победам! 

вчера, 00:15
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Шюррле Андре
Шюррле Андре
Нападающий
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник

«Соккер.ру» изучает темперамент нового «Спартака», ведь в Грозном в основе было шесть новичков календарного года. 

Без малого новая команда

Добавьте сильного нового опорного хавбека к Зобнину – получите 11 человек, с которыми можно работать. И почти все в команде недавно. Жиго пришел прошлым летом, дебютировал круто, но вылетел из-за травмы. Юный Максименко оказался в основе год назад. Айртон, Гулиев, Ларссон, Тиль, Бакаев и Шюррле – новички 2019 года. Сразу шесть человек, а из чемпионского состава остались только Джикия, Ещенко и Зобнин – трое, причем Георгий пришел по ходу сезона, где главным был Глушаков. 

Сейчас незаметный экс-капитан Денис проиграл «Спартаку» - второй раз за год, ведь первый раз уступил в день, когда решили его будущее в московском клубе. Столичные гости собирают абсолютно новую команду, чей характер еще придется изучить. И начинают неспешно. «Красно-белые», как подобает фавориту еврокубкового сезона, рассчитывают выйти на пик формы к весне, и поэтому коллектив, который руководство в лице Цорна отправляло в четвертьфинал Лиги Европы, не форсирует форму? 

Шутки шутками, а если не издеваться над первой командой легендарного российского клуба, то можно констатировать, что сегодня, конечно же, был далеко не худший матч при Кононове. Живее многих предыдущих. Ларссона, Тиля и Шюррле не назвать слабыми новичками – умеют играть в футбол, но пока ожидаемо маловато взаимопонимания между собой и с командой. У Бакаева та же проблема, ведь многие решения принимает самостоятельно – и везет только в дни, когда хватает одной-двух передач в комбинациях. 

Хозяева помогли гостям победить

Плохой матч от подопечных Рахимова, очень много ошибок. «Ахмат» поначалу не спешил, чтобы не нарваться на контратаку, а «Спартак» медлил, поскольку так работают в большинстве матчей и отрезков. Если команда Кононова боится прессинга «Сочи» в первом туре дома, то не стоит удивляться, что московский фаворит не смотрелся целостнее, резче и ярче, чем подопечные Рахимова именно на старте игры на чужом поле в Грозном. 

Когда бойцы встречаются с занудами, то остается верить в случайность – например, отскок на автогол после прострела с фланга. Или посеять надежду на самый скучный из голевых вариантов – стандартное положение, вроде подачи с угла поля. После одного из таких «Спартак» получил подарок, о котором сказано в предыдущем абзаце – «Ахмат» нарвался на резкий выпад соперника, Бакаев вышел один на один, словно в футбольном симуляторе. 

Гости получили гол, от которого могли плясать. Когда ведешь, а соперник легко контролирует мяч, но плохо прессингует и реагирует на твои контратаки, то не сложно развивать преимущество. Тиль включил прессинг – Бакаев сделал новый дубль, потом тот же голландец выкатил мяч на Шюррле – Андре легко забил дебютный мяч за «Спартак» в РПЛ. На 70-й минуте счет был 0:3, оставалось не устроить в Грозном стамбульский камбэк, а две желтые карточки Мбенге заметно упростили гостям задачу. 

«Красно-белым» улыбается удача

«Спартак» - самая везучая команда старта сезона. За них, так уж вышло, поработали даже арбитры. Например, самые въедливые зрители будут пересматривать эпизод перед удалением форварда «Ахмата» Мбенге. Ведь тот хорошо вошел в игру вместе с Беришей и забил после неудачной попытки Тиля перекрыть неудачный выход голкипера из ворот. Однако чуть позже нападающий хозяев поскользнулся и зацепил пятку соперника, за что получил красную карточку. Или не поскользнулся, а отомстил за стычку до этого? 

Сложно разобрать, судья усмотрел в нарушении намеренную грубость – с чем грозненцы имеют право спорить, но решение вписывается в везучесть «Спартака» на старте. За них обстоятельства, отдельные свистки, даже почти все соперники – например, «Динамо» в большинстве не выиграло. За них иногда стандарты и глупенькие подарки оппонентов, как атаки с голами Бакаева. «Ахмат» Глушакова серьезно недоработал – получив мяч, не доводил подходы к прицельным ударам. 

«Спартак» Кононова не впечатлил, но и не собирался. Задача на старте – не огорчить руководство серией поражений. И поскольку провал всего один в матче против «Тамбова», то в целом все по результату чуть лучше, чем можно судить по оценкам фанатов «красно-белых» работы Кононова. Разумеется, претензии по делу, но вспомните, с чего начинали – в основе было четыре новичка лета, еще два – зимние, а всего три футболиста, которые провели в «Спартаке» более одного сезона. 1:3 с такими выходными данными – успех. 

Москвичи нащупывают свою игру

Во-первых, забили три мяча, причем не с пенальти или не авторства центральных защитников – уже шаг вперед. Во-вторых, Тиль дебютировал в стиле Томаса Мюллера – две голевые передачи перекрывают попытку акробатического этюда у своих ворот, отличный дебют. В-третьих, Шюррле на позиции в центре атаки не поразил, но сыграл грамотно. Немец – игрок очень высокого класса. 

Наконец, Максименко пропустил после единственного точного удара по его воротам, а «Спартак» семь раз попал по рамке Городова – прогресс. Особенно если вспомнить, что сегодня первая с мая месяца гостевая победа «красно-белых» в чемпионате России. «Тамбов», «Ростов» и «Оренбург»  не уступали Кононову, так что пришлось долго ждать трех пунктов в чужих стенах, и только благодаря новичкам – Бакаеву, Тилю и Шюррле, их завоевали. 

Очки в такой ситуации важнее, чем красивая доминирующая игра без положительного счета? Фанатам «Спартака» давно хочется и результатов, и яркости, но это же Кононов и его подход. Сегодня, в принципе, сыграли культурнее тактически, чем в предыдущих турах – постоянной паники у своих ворот не было, нашлось больше правильных банальных, но действенных передач. В этот раз у москвичей не нашлось мастера удалений, как Понсе, и арбитр решил не удалять Зобнина и Швеца, чтобы не накалять обстановку в самом конце. 

В равных составах «Спартак» не был хуже, чем «Ахмат», и если вспоминать мучения первых туров, этот матч вообще эталонно-успешный. Бакаев в полном порядке – стиль Роббена сохранил, когда перешел из неудобного места левого вингера, куда его запихнул тренер изначально, хотя Тиль и Шюррле ближе к статусу лидеров нового «Спартака» именно по классу. Нет баланса в опорной зоне, хотя не было провалов в защите – Ещенко, Жиго, Джикия и Айртон выдали поединок на одном приличном уровне. 

Это медленное, но заметное движение вперед и вверх. Когда Зобнин и Гулиев получат достойного конкурента – замену для Фернандо, а Ларссон освоится или же проиграет Мирзову место в основе, то на рвении Шюррле, Тиля и Бакаева получится спаять команду, которая сможет сражаться с ЦСКА в дерби. Понятно ведь, что судьбу Кононова определит именно результат с «армейцами». Ждать осталось недолго, будет решающий понедельник после важного четверга против «Туна», а сегодня «Спартак» по делу переиграл «Ахмат» в гостях, повторив весенний счет – 1:3. 

Но эта команда, где у всей атакующей четверки есть очевидный игровой потенциал, и оборона позволяет Максименко в кои веки ошибиться на выходе без последствий для результата, а не тащить весь матч мертвые мячи, определенно симпатичнее той, что была раньше. Решили сделать пересадку большинства жизненно важных органов и, хотя многие до сих пор ждут лоботомию – смену тренера, команда Кононова после пяти туров ниже седьмого места не опустится. Не прорыв, но и не провал, если помнить о количестве кадровых перестановок с начала года. 

До борьбы за высокое место и до ЦСКА теперь всего два пункта – в дерби увидим, чего новый «Спартак» стоит.

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Все комментарии
slavutig70
slavutig70
сегодня в 10:59
Пока рано делать выводы по игре,,,,для себя решил подождать хотя бы до десятого тура(всё таки команда совершенно новая и собирается по ходу сезона),,,,,но вот по новичкам можно уже сделать выводы,,Шюррле,,,Тил,,,,Бакаеев,,,явно пришлись ко двору,,,,
baystas
baystas
   463 / 885
сегодня в 07:43
Кому как, а мне в последних матчах "Спартак" нравится. Удача, везение, судьи... Так можно почти в каждом матче увидеть множество "заговоров". "Спартак" просто был сильнее в этой игре. "Ахмат" тоже понравился, своё ещё возьмёт!
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
   438 / 885
вчера в 19:48
Как всегда, чтобы принизить выигрыш Спартака, надо глубокомысленно заметить, что команда везунчик, а Ахмат, просто не настроился на эту игру. Автор , наверняка запас достаточное количество 62а, чтобы вылить на Спартак. Теперь, прибывая в глубоком трауре, приходится не требовать моментальной отставки Кононова, и не писать об игроках, которые не обеспечили победу Спартаку. ЧТО КАСАЕТСЯ, ВЕЗЕНИЯ, ТО АВТОРУ НЕОБХОДИМО НОСИТЬ ОЧКИ. ТОГДА БЫ ОН УВИДЕЛ, ЧТО АХМАТ ЗАБИЛ МЯЧ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   441 / 885
вчера в 13:56
Когда нечем бредить на помощь приходит чемодан федуна
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Anisovich
   441 / 885
вчера в 13:54
Когда сказать всегда придет чемодан федуна
igGA
igGA
   257 / 885
вчера в 13:15
Эти Шюррле-Тиль-Бакаев кому хочешь наваляют!!!
Ну и Гулиев добавит потом еще, как он умеет...
Roger Young
Roger Young
   591 / 885
вчера в 11:28
пока рано делать выводы после победы над командой, которая славится своими договорняками.

Вы лучше бы Тун без пропущенных обыграли. В Европе чуть не обделались
nikot
nikot
   146 / 885
вчера в 11:03
Статейка поганая,удаление было,да и случилось оно не в первом тайме!
MAUS
MAUS ответил Мишаня Дмитриев
   3 / 885
вчера в 10:36
До борьбы за высокое место и до ЦСКА теперь всего два пункта – в дерби увидим, чего новый «Спартак» стоит. _____________________________________________________________________________ Ладно исключение - я все таки надеюсь что пацаненок который "с детства за тун" все таки вернется на ветки - и посмотрит ответку Спартак-тун в москве, перед Столичным эпичным дерби. Всем спасибо, Спартак вперед!!!!!
а чего смотреть , это походу одно и тоже в лице Теннисистки, Сучкаловой и тд
swed
swed
   745 / 885
вчера в 10:30
мне одному показалось, что тут нет ни одной статьи про дичь диктора на стадионе с оскорбления ? Будто ничего не случилось ?
Xeniumv387
Xeniumv387
   224 / 885
вчера в 10:25
пиджак снял пиджак и результат появился...
kts
kts
   373 / 885
вчера в 10:09
    kts
    kts
       373 / 885
    вчера в 10:07
      TihonAlt
      TihonAlt
         12 / 885
      вчера в 09:44
      У нас проблема: уровень тренера не соответствует команде.
      Bullкин
      Bullкин
         842 / 885
      вчера в 09:17
        Ravshan.878
        Ravshan.878
           29 / 885
        вчера в 09:14
        Спартак рождается заново. Если так будет играть. Вернется прежний уровень.
        Xeniumv387
        Xeniumv387
           224 / 885
        вчера в 08:50
        когда закроют это чеченское недоразумение
        dinoel
        dinoel
           531 / 885
        вчера в 08:42
        Теперь разгромить ЦСКА, и дело пойдет
        Правдин Семён
        Правдин Семён
           75 / 885
        вчера в 08:37
        "московский фаворит не смотрелся целостнее, резче и ярче, чем подопечные Рахимова". Фонбет: победа Ахмата-2.30,победа Спартака -3.20. Фаворит?


        "Ларссон освоится или же проиграет Мирзову место в основе".. У Ларссона два конкурента : Понсе и Мелкадзе. То есть, по факту один. Причем тут Мирзов?
        Anisovich
        Anisovich
           103 / 885
        вчера в 08:30
        Что ни победа, то с купленным судьей или просто купленная.
        parallels
        parallels
           19 / 885
        вчера в 08:22
        стыдно за спартак! привезли подмосковного судью, тот и сделал результат, ниже доказательство!
        Супервайзер
        Супервайзер
           6 / 885
        вчера в 08:18
        Ахмат дома- трудная команда для всех. Полной сыгранности у Спартака пока нет и не могло быть, но я обратил внимание на слова Бакаева. Зелимхан заявил, что таких классных пасов, какие он получил в матче от новичков-легионеров, он в РПЛ не помнит.
        Хорошо играли, молодцы!
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил 25процентный клоун
           125 / 885
        вчера в 07:43
        Бакаев за три дня забил в четыре раза больше Азара за три месяца в Реале
        а забалотному с малкомом около года нужно,что бы четыре забить на двоих
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           10 / 885
        вчера в 07:24
        Бакаев за три дня забил в четыре раза больше Азара за три месяца в Реале
        yasukuni
        yasukuni ответил d_fincher
           379 / 885
        вчера в 06:47
        Ощущение, что не за счет тренера победа, а благодаря индивидуальным действиям игроков. В коке-то веки селекция сработала как надо.
        Вот именно. Игры не было и нет. Ахмат откровенно провалил матч, заслуги Спинджака в этом никакой. Рано песни петь, все будет ясно через неделю после матча с конями. И даже если через Тун переползем, то как играть с Брагой - большой вопрос.

        Пока еще ничего не решено, и ничего не ясно. Больной перестал умирать, но из комы пока еще не вышел.
        112910415
        112910415
           45 / 885
        вчера в 05:01
        новые люди впечатляют
        Мишаня Дмитриев
        Мишаня Дмитриев
           47 / 885
        вчера в 03:03
        До борьбы за высокое место и до ЦСКА теперь всего два пункта – в дерби увидим, чего новый «Спартак» стоит.

        _____________________________________________________________________________

        Ладно исключение - я все таки надеюсь что пацаненок который "с детства за тун" все таки вернется на ветки - и посмотрит ответку Спартак-тун в москве, перед Столичным эпичным дерби. Всем спасибо, Спартак вперед!!!!!
        Мишаня Дмитриев
        Мишаня Дмитриев
           47 / 885
        вчера в 02:58
          Илья Кузнецов
          Илья Кузнецов
             507 / 885
          вчера в 02:52
          Никто не уволит Кононова в случае поражении от Цска или вылета из ЛЕ. До зимнего перерыва дадут доработать, если не будет каких-то изменений в игре и провал по результатам - тогда может и уволят, но никак не в начале сезона, обновив половину команды.
          oncha
          oncha
             114 / 885
          вчера в 02:25
          Опять лозунги и призывы и 16 лет ожидания купленной победы.
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