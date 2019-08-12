Бакаев, Тиль и Шюррле ведут «Спартак» к победам! 

вчера, 00:15

«Соккер.ру» изучает темперамент нового «Спартака», ведь в Грозном в основе было шесть новичков календарного года.

Без малого новая команда

Добавьте сильного нового опорного хавбека к Зобнину – получите 11 человек, с которыми можно работать. И почти все в команде недавно. Жиго пришел прошлым летом, дебютировал круто, но вылетел из-за травмы. Юный Максименко оказался в основе год назад. Айртон, Гулиев, Ларссон, Тиль, Бакаев и Шюррле – новички 2019 года. Сразу шесть человек, а из чемпионского состава остались только Джикия, Ещенко и Зобнин – трое, причем Георгий пришел по ходу сезона, где главным был Глушаков.

Сейчас незаметный экс-капитан Денис проиграл «Спартаку» - второй раз за год, ведь первый раз уступил в день, когда решили его будущее в московском клубе. Столичные гости собирают абсолютно новую команду, чей характер еще придется изучить. И начинают неспешно. «Красно-белые», как подобает фавориту еврокубкового сезона, рассчитывают выйти на пик формы к весне, и поэтому коллектив, который руководство в лице Цорна отправляло в четвертьфинал Лиги Европы, не форсирует форму?

Шутки шутками, а если не издеваться над первой командой легендарного российского клуба, то можно констатировать, что сегодня, конечно же, был далеко не худший матч при Кононове. Живее многих предыдущих. Ларссона, Тиля и Шюррле не назвать слабыми новичками – умеют играть в футбол, но пока ожидаемо маловато взаимопонимания между собой и с командой. У Бакаева та же проблема, ведь многие решения принимает самостоятельно – и везет только в дни, когда хватает одной-двух передач в комбинациях.

Хозяева помогли гостям победить

Плохой матч от подопечных Рахимова, очень много ошибок. «Ахмат» поначалу не спешил, чтобы не нарваться на контратаку, а «Спартак» медлил, поскольку так работают в большинстве матчей и отрезков. Если команда Кононова боится прессинга «Сочи» в первом туре дома, то не стоит удивляться, что московский фаворит не смотрелся целостнее, резче и ярче, чем подопечные Рахимова именно на старте игры на чужом поле в Грозном.

Когда бойцы встречаются с занудами, то остается верить в случайность – например, отскок на автогол после прострела с фланга. Или посеять надежду на самый скучный из голевых вариантов – стандартное положение, вроде подачи с угла поля. После одного из таких «Спартак» получил подарок, о котором сказано в предыдущем абзаце – «Ахмат» нарвался на резкий выпад соперника, Бакаев вышел один на один, словно в футбольном симуляторе.

Гости получили гол, от которого могли плясать. Когда ведешь, а соперник легко контролирует мяч, но плохо прессингует и реагирует на твои контратаки, то не сложно развивать преимущество. Тиль включил прессинг – Бакаев сделал новый дубль, потом тот же голландец выкатил мяч на Шюррле – Андре легко забил дебютный мяч за «Спартак» в РПЛ . На 70-й минуте счет был 0:3, оставалось не устроить в Грозном стамбульский камбэк, а две желтые карточки Мбенге заметно упростили гостям задачу.

«Красно-белым» улыбается удача

«Спартак» - самая везучая команда старта сезона. За них, так уж вышло, поработали даже арбитры. Например, самые въедливые зрители будут пересматривать эпизод перед удалением форварда «Ахмата» Мбенге. Ведь тот хорошо вошел в игру вместе с Беришей и забил после неудачной попытки Тиля перекрыть неудачный выход голкипера из ворот. Однако чуть позже нападающий хозяев поскользнулся и зацепил пятку соперника, за что получил красную карточку. Или не поскользнулся, а отомстил за стычку до этого?

Сложно разобрать, судья усмотрел в нарушении намеренную грубость – с чем грозненцы имеют право спорить, но решение вписывается в везучесть «Спартака» на старте. За них обстоятельства, отдельные свистки, даже почти все соперники – например, «Динамо» в большинстве не выиграло. За них иногда стандарты и глупенькие подарки оппонентов, как атаки с голами Бакаева. «Ахмат» Глушакова серьезно недоработал – получив мяч, не доводил подходы к прицельным ударам.

«Спартак» Кононова не впечатлил, но и не собирался. Задача на старте – не огорчить руководство серией поражений. И поскольку провал всего один в матче против «Тамбова», то в целом все по результату чуть лучше, чем можно судить по оценкам фанатов «красно-белых» работы Кононова. Разумеется, претензии по делу, но вспомните, с чего начинали – в основе было четыре новичка лета, еще два – зимние, а всего три футболиста, которые провели в «Спартаке» более одного сезона. 1:3 с такими выходными данными – успех.

Москвичи нащупывают свою игру

Во-первых, забили три мяча, причем не с пенальти или не авторства центральных защитников – уже шаг вперед. Во-вторых, Тиль дебютировал в стиле Томаса Мюллера – две голевые передачи перекрывают попытку акробатического этюда у своих ворот, отличный дебют. В-третьих, Шюррле на позиции в центре атаки не поразил, но сыграл грамотно. Немец – игрок очень высокого класса.

Наконец, Максименко пропустил после единственного точного удара по его воротам, а «Спартак» семь раз попал по рамке Городова – прогресс. Особенно если вспомнить, что сегодня первая с мая месяца гостевая победа «красно-белых» в чемпионате России. «Тамбов», «Ростов» и «Оренбург» не уступали Кононову, так что пришлось долго ждать трех пунктов в чужих стенах, и только благодаря новичкам – Бакаеву, Тилю и Шюррле, их завоевали.

Очки в такой ситуации важнее, чем красивая доминирующая игра без положительного счета? Фанатам «Спартака» давно хочется и результатов, и яркости, но это же Кононов и его подход. Сегодня, в принципе, сыграли культурнее тактически, чем в предыдущих турах – постоянной паники у своих ворот не было, нашлось больше правильных банальных, но действенных передач. В этот раз у москвичей не нашлось мастера удалений, как Понсе, и арбитр решил не удалять Зобнина и Швеца, чтобы не накалять обстановку в самом конце.

В равных составах «Спартак» не был хуже, чем «Ахмат», и если вспоминать мучения первых туров, этот матч вообще эталонно-успешный. Бакаев в полном порядке – стиль Роббена сохранил, когда перешел из неудобного места левого вингера, куда его запихнул тренер изначально, хотя Тиль и Шюррле ближе к статусу лидеров нового «Спартака» именно по классу. Нет баланса в опорной зоне, хотя не было провалов в защите – Ещенко, Жиго, Джикия и Айртон выдали поединок на одном приличном уровне.

Это медленное, но заметное движение вперед и вверх. Когда Зобнин и Гулиев получат достойного конкурента – замену для Фернандо, а Ларссон освоится или же проиграет Мирзову место в основе, то на рвении Шюррле, Тиля и Бакаева получится спаять команду, которая сможет сражаться с ЦСКА в дерби. Понятно ведь, что судьбу Кононова определит именно результат с «армейцами». Ждать осталось недолго, будет решающий понедельник после важного четверга против «Туна», а сегодня «Спартак» по делу переиграл «Ахмат» в гостях, повторив весенний счет – 1:3.

Но эта команда, где у всей атакующей четверки есть очевидный игровой потенциал, и оборона позволяет Максименко в кои веки ошибиться на выходе без последствий для результата, а не тащить весь матч мертвые мячи, определенно симпатичнее той, что была раньше. Решили сделать пересадку большинства жизненно важных органов и, хотя многие до сих пор ждут лоботомию – смену тренера, команда Кононова после пяти туров ниже седьмого места не опустится. Не прорыв, но и не провал, если помнить о количестве кадровых перестановок с начала года.