Дзюба в ударе! Рациональный «Зенит» победил

вчера, 21:40

У «Динамо» не получилось сыграть так, чтобы «Соккер.ру» мог их похвалить, а вот чемпион выжал максимум из быстрого мяча.

Подобный принципиальный матч для стороннего зрителя может испортить быстрый гол фаворита. Сегодня он и случился. «Динамовцы» пытались задать высокий темп, но нарвались на резкий ответ соперника. Свою атаку «четыре в два» подопечные Хохлова не реализовали, а вот Азмун и Дзюба после выноса голкипера обманули защиту москвичей.

Сердар сумел прошить мячом Шунича, Рыков не уследил за Дзюбой, прямо как Мартынович в прошлом туре, и Артем доказал статус лидера своей команды в отличной форме, ведь рассчитал все верно и пробил мимо Шунина. Кстати, единственный удар форварда за игру. У голкипера не было шансов спасти, а что обидно вдвойне – Антон получил травму, садясь на шпагат в голевом моменте.

«Зенит» долгое время не нагружал работой его сменщика Лещука, дебютант неплохо работал ногами, чем не могли похвастаться его напарники в поле. Фаворит, получив гол, смог работать спокойно. Поскольку класс игроков у Семака выше, то не удивительно, что вялый футбол с редкими взрывами был в пользу «Зенита». Могли дождаться сатисфакции за автогол Сантоса «Краснодару», но Паршивлюк не огорчил своих.

А вот подставила Хохлова линия атаки «Динамо». Постылые дальние удары Панченко не пугают даже птиц, пролетающих за воротами соперников москвичей. Не получалось сделать то, что декларировали фанаты на баннере: «Идти вперед, вселяя страх». Скорее хозяева боялись пропустить контратаку «Зенита», у которого выпал Дриусси, но излучали опасность Дзюба и Азмун, нежели гости, ведь Лунева тревожили очень редко.

Второй тайм подкорректировал статистику, но хозяева не показали класс, что отражено в показателях, как и осторожный подход «Зенита».

Цифровое измерение поединка

26 ударов нанес Панченко в пяти турах. До матча против «Зенита» их суммарная опасность была, как у Соболева – автора 4 голов. Но частенько Кирилл берет количеством, не качеством, ведь играет без поддержки в атаке, где его выстрелы не значат реальное преимущество. Но 26 ударов и 1 гол – неважная статистика.

51 % владения у «Зенита» в Москве. Как видите, хотя команда Семака часто отдавал сопернику мяч, и тот мечтал отыграться – следовательно, пытался атаковать, в итоге получили почти равную игру по работе с мячом. Показательно, хотя объяснимо, ведь у «Динамо» тот же брак, что у соперника. И еще один важный аспект бросается в глаза...

Всего 6 удачных обводок совершили «динамовцы». Против 17 у «Зенита», который не заявлял о себе, как о команде с дриблерами. Но низкое количество успешных финтов объясняет, что у «Динамо» просто некому взять игру на себя. Комбинации пока не получаются, но индивидуальный класс тоже не спасает.

23 отбора, 21 выигранная верховая дуэль, 17 перехватов, 18 выносов. Только по прочитанным чужим действиям «Динамо» чуточку впереди, но по всем остальным основным оборонительным параметрам «Зенит» выиграл. Что позволяет четко отследить характер матча – чемпион завоевывал очки в Москве, дрались за каждый мяч.

По точным ударам счет 4:3 в пользу проигравшей стороны. Как видите, «Зенит» показал невероятно эффективный футбол. Все три удара в створ запомнились. Гол Дзюбы – раз, удар Азмуна в голкипера после удачного выхода Лещука из ворот – два, гол Оздоева – три. Все, больше попаданий не было, но реализация подвела одних и выручила других.

Герой матча. Артем Дзюба («Зенит»)

Что тут скажешь, когда гол плюс пас и пяткой атаки развивает? Старичок-боровичок в порядке, ведь прямо принял участие в семи из девяти голов «Зенита» в РПЛ за пять туров. Четыре забитых мяча, три голевые передачи. Артем в пятерке лучших по суммарной опасности созданных моментов и первый по качеству шансов в завершающей фазе атаки. В «Зените» правильно сделали, что спустили на тормозах историю с уходом Дзюбы летом, хотя Артем не скрывал – мечтал попробовать себя в другой лиге. Пусть мечтает об ударной игре в ЛЧ и РПЛ в составе российского клуба.

«Динамо» проиграло по делу?

Деловитому сопернику – так точно. И скорее самим себе, нежели обязательно «Зениту», ведь у гостей тоже далеко не все получалось. Оздоев забил, но в опорной зоне не переиграл Каборе. Малком не вошел в режим Халка, Азмун и Дзюба – Чип и Дейл, но сами по себе. Прямо как Шимански у «Динамо», только у поляка ничего не получается.

Также Шейдаеву, хотя старается, не хватает футбольного интеллекта, чтобы быть не просто форвардом, что ждет мяч в штрафной, но и человеком, который читает моменты. Именно он запорол ту самую атаку четыре в два. И пусть позже пытался исправиться, из всей линии атаки один Н’Жие выделялся. Но как пришлось точно пробить слета – сложный момент не раскусил.

«Динамо» сегодня в отдельных отрезках напоминало «Спартак», и понятно, что это ни разу не комплимент. Кто в лес, кто по дрова, единства мало, индивидуальные ошибки не выдающиеся, но обидные – повезло, что Азмун не обыграл Лещука на старте второй половины. Соперники серьезные, но разве «Спартак» или «Зенит» не нужно обыгрывать?

Тем более, когда оба не на пике формы. Но что у «Зенита» Семака не отнять – отсутствие пафоса. Дзюба может ухмыляться и подмигивать напарникам, но Артем пашет, как Иванович, Ракицкий, Барриос или Азмун. У Дриусси не получилось работать самоотверженно и активно – вышел мастер перспективных ускорений Малком, который тоже прессинговал наравне со всеми.

Фаворит охранял преимущество в один мяч, понимая, что у соперника в целом игра не клеится. В счастливом 2 187 году у «Динамо» будет результативный центральный нападающий, который попадет из тех позиций, что нынешние футболисты московского клуба промахивались в пяти первых турах. А пока «Зенит» получил в концовке игру в большинстве.

Юсупов зачем-то схватил соперника, уже имея желтую карточку, что предопределило развязку – не нашлось человека, который накрыл бы Оздоева перед штрафной площадью, Дзюба «разыграл лишнего». «Динамо» как команда не готова обыгрывать «Зенит», хотя не сказать, что ничья была невозможной. Команда Семака ведь тоже завоевывает очки, а не получает благодаря легкой мощной игре.

Одна ошибка в нужный момент – могли увидеть счет 1:1, но чемпион держался низко и плотно, отстаивали победу, как могли. С учетом, что обе стороны не впечатлили, у Хохлова и Семака будет повод поругать подопечных, а у фанатов «Динамо» найдется причина быть недовольными работой их тренера. И менеджеров. Как можно подписать десять новичков, и ни одного подходящего результативного форварда?

Шейдаев не тянет на роль, а Филипп – разноплановый игрок атаки, но вряд ли второй Кураньи по завершению атак. Каждый соперник «Динамо», даже если играет с огрехами, как «Зенит», знает – москвичи раскатают десятки атак, нанесут больше ударов, но не хватит точных опасных выстрелов. У Оздоева был один точный удар за игру и забил мяч, а у «Динамо» 28 выстрелов в створ за сезон и всего 3 гола.

Когда реализация точных ударов у «Зенита» целых 39 % в пяти турах, а у тебя менее 11 % попаданий становятся голами, фактически один из десяти, почти в четыре раза хуже, чем у соперника, то сложно рассчитывать на победу. Тем более, когда фаворит настолько осторожен, что совершает восемь десятков различных оборонительных действий, защищая право на три очка.