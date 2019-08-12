Как тренеры Челси начинали в АПЛ

вчера, 22:50

Легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард стартовал в первом матче премьер-лиги с разгромного матча на «театре мечты», он же «Олд Траффорд» от «Манчестер Юнайтеда» - 0:4, что в итоге стало худшим дебютом тренера впервые за 40 лет, когда Дэнни Бланчфлауер проиграл от «Мидлсбро» - 2:7. А я решил напомнить, как другие наставники «синих» дебютировали на тренерском поприще.

Дэвид Уэбб (15 февраля 1993 года - 11 мая 1993 года) - он дебютировал в роли тренера, когда команду покинул Иан Потерфилд. Сам Уэбб является экс игроком «Челси» выступал за команду в конце 60-х начале 70-х годов. Уэбб вернулся в «Челси» в качестве наставника в феврале 1993 года по краткосрочному контракту, чтобы заменить Иана Портерфилда - еще одного бывшего игрока «синих». Клуб находился на грани вылета, они ползли вниз, и не могли победить в лиге в течение двух месяцев, и ему предстояла задача спасти клуб от вылета. Его дебют состоялся с гостевого матча против новичка лиги «Блэкберн Роверс», и завершился поражением - 0:2. Но постепенно клуб выбрался из ямы, показал хороший футбол набрал ход, и в итоге финишировали на 11-ом месте. Однако совет директоров клуба не продлил с ним контракт, а на его место назначили Гленна Ходдла.

Гленн Ходдл ( 4 июня 1993 - 10 мая 1996) - легенда «Тоттенхэма» заканчивал карьеру игрока в Челси, выполнял роль играющего тренера клуба. Его дебют состоялся 14 августа 1993 года матчем против все того же «Блэкберна Роверса» на «стэнфорд бридж» и закончился также поражением - 1:2. В конце того же сезона «Челси» впервые за 22 года дошел до финала кубка Англии где был бит МЮ - 0:4. После Ходдл был назначен тренером сборной Англии и покинул их.

Рууд Гуллит (10 мая 1996 - 11 февраля 1998) - в конце своей карьеры голландец поиграл в АПЛ в качестве игрока «синих», а с 1996 был назначен главным тренером команды. Его дебют в АПЛ состоялся 18 августа 1996 года матчем против «Саутгемптона» и клуб разошелся миром - 0:0. Также в том сезоне клуб завоевал кубок Англии, который выиграл свой первый титул спустя 27 лет, а сам Гуллит стал первым иностранцем, выигравшим Кубок Англии, в финале обыграли - 2:0 «Мидлсбро». В чемпионате «синие» стали 6-ми. В середине следующего сезона, когда клуб находился на 2 месте в чемпионате, и вышел в четвертьфиналы обоих английских кубков, Рудд был уволен. Причиной этого стал спор с советом директоров. Однако сам голландец это отвергал.

Джанлука Виалли (12 февраля 1998 - 12 сентября 2000) - итальянец был назначен в роли играющего тренера, сам попал в команду именно благодаря Гуллиту, которого он и заменил. Первый матч в чемпионате в роли главного тренера состоялся в 27 туре 21 февраля 1998 года матчем против «Лестер Сити» и команда проиграла в гостях - 0:2. Дальше клуб завоевал кубок Лиги в конце марта был обыгран - 2:0 «Мидлсбро», также в 98 году команда выиграла кубок обладателя кубка в финале обыграли немецкий Штутгарт - 1:0, благодаря голу Дзолы, также суперкубок УЕФА обыграв победителя Лиги Чемпионов мадридский «Реал» - 1:0. В 1999 году команда завоевала бронзовые награды чемпионата.

Клаудио Раньери ( 18 сентября 2000 - 31 мая 2004) - Итальянец как опытный тренер начал свой первый матч против «Манчестер Юнайтеда» 23 сентября и матч завершился боевой ничей - 3:3. Под руководством Раньери «Челси» поднялся с шестого места в 2000 году до второго в 2004. Помимо этого команда выходила в полуфинал ЛЧ , где уступила «Монако», а также доходила до финала кубка Англии, но потерпела поражение от другого клуба из Лондона «Арсенала». Несмотря на неплохие результаты «Челси» в целом, выиграть трофеев Раньери не сумел, и был уволен новым владельцем команды Романом Абрамовичем.

Жозе Моуриньо ( 2 июня 2004 -20 сентября 2007) - португалец приехал на «Стенфорд Бридж» в качестве чемпиона Португалии, и обладателя кубка Уефа., а также победителя Лиги Чемпионов с «Порту». Особенный начал также с игры с «Манчестер Юнайтедом» и победил команду сэра Алекса Фергюсона минимально - 1:0. Этот старт стал решающим, клуб в итоге выиграл АПЛ , выиграв титул впервые с 1955 года, также попутно набрали на тот момент рекордные 95 очков проиграв всего одну игру, также выиграли кубок Лиги победив в финал - 2:3 Ливерпуль. В следующем сезоне 2005/06 защитил титул, а в третьем сезоне выиграл еще один кубок лиги и кубок англии, в первом обыграли - 2:1 Арсенал, а в финале старейшего турнира туманного альбиона все тот же «Манчестер Юнайтед» - 1:0. Второй раз португалец оказался в стане "синих"( 3 июня 2013 - 17 декабря 2015). Ему достался аутсайдер «Халл Сити» и конечно «пенсы» стартовали в том сезоне с уверенной победы - 2:0. Через сезон в 2015 году Моуриньо выиграл третий свой титул в АПЛ , а также кубок Лиги победив в финале «Тоттенхэм». Но на этот раз Мориньо не долго радовался, его уволили по середине сезона, когда команда опустилась на 15 строчку чемпионата, конечно тогда по большему счету игроки сливали вечно недовольного тренера. И второй заход особенного оставил о себе двоякое чувство.

Аврам Грант (20 сентября 2007 - 24 мая 2008) - израильский специалист начал свою тренерскую карьеру в качестве наставника «синих» также с игры с «Манчестер Юнайтедом» и на этот раз они потерпели поражение - 0:2. Помимо клуб под его руководством стал вице-чемпионом АПЛ , а также финалистом Лиги Чемпионов проиграв все тому же МЮ в серии после матчевой лотереи, и также был проигран и кубок Лиги в финале уступили «Тоттенхэм» - 1:2.

Луис Фелипе Сколари ( 1 июля 2008 - 9 февраля 2009) - когда то этот тренер сделал Бразилию победителем чемпионата Мира 2002 выиграв им 5 титул, также серебро для Португалии на домашнем Евро 2004. и такой опытный тренер должен был, и в АПЛ показать мастер-класс. Начал сезон за здравие убедительной победой дома - 4:0 над «Портсмутом». Однако у него не задалось, и ему пришлось покинуть команду.

Гус Хиддинк ( 16 февраля 2009 - 31 мая 2009) - на тот момент голландец главный тренер сборной России с которой в 2008 стал бронзовым призером чемпионата Европы, и исполнял роль сменщика. Его дебют состоялся с гостевой минимальной победы над «Астон Виллой» - 1:0. В следующий раз Хиддинк ( 19 Декабря 2015 - 2 июля 2016) - оказался буффером безопасности, на этот раз ему досталось наследство от «особенного». Ему достался соперником «Уотфорд» и клуб разошелся миром - 2:2. Тот сезон «Челси» финишировал в итоге на 10 строчке, что стало наихудшим результатом в эпоху Романа Абрамовича.

Карло Анчелотти ( 1 июня 2009 - 22 мая 2011) - очередной итальянский наставник, до этого убедительно отработал в «Милане» выиграв две Лиги чемпионов. Старт в лиге получился с победы - 2:1 над новичком лиги «Халлом Сити». В конце сезона клуб выиграл впервые золотой дубль Титул АПЛ и Кубок Англии.

Андреа Вилаш Боаш (22 июня 2011 - 4 марта 2012) - второй португалец, который мог стать вторым Моуриньо, но не стал. Набравшись опыта все в том же «Порту» решил попробовать силы в АПЛ став очередным выбором «синих». Начал первый тур с нулевой ничей - 0:0 против «Сток Сити», а по середине сезона был уволен из-за неудачной игры команды в чемпионате.

Роберто Ди Маттео ( 4 марта 2012 - 21 ноября 2012) - Еще один бывший игрок «Челси». Пришел по середине сезона стартовав против все того же "Сток Сити, но под его руководством «аристократы» на этот раз сумели переиграть соперника - 1:0. Чемпионт явно был провален финишировав в итоге на 6 строчке, однако под командованием Ди Маттео сумели победить в финале Лиги Чемпионов обыграв Баварию в серии пенальти. Следующий сезон также получился неважным и его уволили в конце осени, и это даже не смотря на победу в главном еврокубке.

Рафаэль Бенитес ( 22 ноября 2012 - 29 мая 2013) - опытный испанский наставник стал сменщиком Ди Маттео, до этого тренировав «Валенсию» выиграв кубок Уефа 2004, а в АПЛ Ливерпуль с которым играл в двух финалах ЛЧ , где в 2005 выиграл. Уже черед три дня его дебют состоялся с матчем против действующего чемпиона лиги «Манчестер Сити» и добыл нулевую ничью - 0:0. Дальше клуб выиграл Лигу Европы обыграв в финале «Бенфику».

Антонио Конте ( 3 июля 2016 - 13 июля 2018) - итальянский наставник дебютировал в АПЛ с домашней победы над другим коллективом из Лондона «Вест Хэм Юнайтедом» - 2:1. Итог того сезона был однозначным, клуб выиграл АПЛ набрав 93 очка, почти сравнялись с показателем Моуриньо 13-летней давности, и дошли до финала Кубка Англии, но Арсен Венгер не позволил со своим «Арсеналом» сделать Конте золотой дубль, однако в следующем сезоне он все же завоевал этот трофей.

Маурицио Сарри ( 14 июля 2018 - 14 июня 2019) - шестой итальянец у руля клуба, после неплохих сезонов с «Наполи» решил попробовать лучшую лигу в мире. В АПЛ Сарри стартовал с разгромной победы над «Хаддерсфилдом Тауном» - 3:0. Дальше по сезону занял третье место и завоевал вторую ЛЕ для «пенсов» а для самого тренера это был первый трофей в его карьеры, дальше сотрудничество продолжать не стал и перебрался в «Ювентус».

Отдельно представлены:

* Иан Потерфилд начал старт в АПЛ с ничей против «Олд Хэм Атлетик» - 1:1. А его карьера началась еще с 91 года. Грэм Рикс, Рэй Уилкинс и Стив Холланд всего на один матч были тренерами команды, и вносить в общий список нету смысла.