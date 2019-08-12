Фрэнки, держись! Дебюты тренеров топ-клубов в АПЛ

вчера, 11:00

«Челси» под руководством Лэмпарда выдал худший дебют в чемпионатах Англии за 40 лет, а «Соккер.ру» решил вспомнить дебюты действующих тренеров топ клубов АПЛ .

2019 год

Фрэнк Лэмпард («Челси») – поражение 0:4 от «Манчестер Юнайтед»

Никто не ожидал, что «синие» в первом официальном матче под руководством клубной легенды выступят так ужасно. И хотя в первом тайме на «Олд Траффорд» у «Челси» были шансы забить в ответ на гол хозяев с пенальти, после перерыва лондонцы рассыпались и получили еще трижды. Хуже Френки дебютировал у руля «Челси» только Дэнни Бланчфлауэр – 2:7 от «Мидлсбро». Тренерская карьера человека с цветочной фамилией завершилась через несколько месяцев после этого фиаско. Лэмпард после поражения старался держать себя в руках и не поддаваться панике:

Нам не хватает больших игроков, но я не хочу, чтобы это было оправданием. Мы неплохо смотрелись, но четыре наши ошибки привели к пропущенным голам. Такова реальность. Впереди у нас матч за Суперкубок УЕФА , а затем домашняя игра в АПЛ , поэтому мы проанализируем матч с МЮ и будем готовиться к предстоящим встречам.

Впрочем, замечание про отсутствие «больших игроков» трудно пропустить мимо ушей: Фрэнк беззастенчиво обозначил недовольство текущим составом. Это не укол в адрес клуба, ведь «Челси» не мог совершать трансферы из-за бана, который Лэмпард, к слову, запрещает обсуждать своим игрокам. А вот футболистам такой посыл главного тренера может не понравиться, ведь Лэмпард, пусть между строк и обезличено, дал понять, что не считает этот состав первосортным. Стоит ли делать такие замечания, когда еще целый год можешь рассчитывать только на этих парней?

2018 год

Оле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – победа 5:1 над «Кардиффом»

В своем первом официальном матче АПЛ тренер Лэмпард проиграл Сульшеру, который тоже является значимым футболистом в истории своего клуба. Оле Гуннар взошел на мостик МЮ в декабре 2018 года. Любопытно, что до прихода в «Манчестер Юнайтед» норвежец уже имел небольшой тренерский опыт работы в АПЛ как раз у руля «Кардиффа», матчем против которого он дебютировал в роли тренера «красных дьяволов». Если Лэмпард начал с поражения в четыре мяча, то Сульшер одержал победу с таким преимуществом.

Унылый МЮ Моуриньо мгновенно преобразился в руках «Убийцы с лицом младенца» и растоптал «Кардифф» в выездном матче со счетом 5:1. Рэшфорд, Эррера и Марсьяль забили по голу, Джесси Лингард оформил дубль из голов, а Поль Погба – из результативных передач. «Манчестер Юнайтед» впервые за пять лет забил пять мячей в одном матче, а Сульшер назначил этот матч образцом личного тренерского счастья.

Унаи Эмери («Арсенал») – поражение 0:2 от «Манчестер Сити»

Сегодня годовщина первого официального матча Эмери у руля «Арсенала»: ровно год назад, 12 августа 2018-го, «канониры» впервые за двадцать с лишним лет сыграли в АПЛ без Венгера на тренерском мостике, но от этого не стали более злыми, волевыми и дерзкими. Унаи известен своей осторожностью, переходящей в трусость, это он с ПСЖ проиграл дуэль «Барселоне» после победы 4:0 в первом матче.

Эмери часто относится с непростительным пиететом к соперникам, у которых есть объективное превосходство по каким-то показателям или статусу, что лишает его команду шансов на успех. Вот и Гвардиоле баскский тренер проиграл до стартового свиста, и, хотя итоговый счет 0:2 (а ведь игра была на своем поле), по смыслу дебют Эмери такой же мрачный, как у Лэмпарда, ведь «Манчестер Сити» просто не добивал умоляющего о пощаде противника.

2016 год

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – победа 2:1 над «Сандерлендом»

А у Гвардиолы завтра будет третья годовщина со дня первого официального матча у руля «Манчестер Сити». Победа над «черными котами», которые сейчас выступают в третьем английском дивизионе, далась не то чтобы очень легко: Агуэро в самом начале забил с пенальти, но в середине второго тайма Джермейн Дефо сравнял счет, а победу «Ман Сити» вырвал только на 87-й минуте благодаря автоголу. Представьте только, в обороне тогда играли Клиши, Коларов и Санья, место в воротах занимал Кабальеро, а слева в атаке действовал Нолито. Немало воды утекло с тех пор, «горожане» заметно преобразились.

2015 год

Юрген Клопп («Ливерпуль») – ничья 0:0 с «Тоттенхэмом»

Тренер, вернувший на «Энфилд Роуд» футбольный рок-н-ролл, как это ни удивительно, стартовал у руля «Ливерпуля» с нулевой ничьей против «Тоттенхэма». Дело было в октябре 2015 года, с тех пор Юрген Клопп проиграл с «Ливерпулем» несколько финалов, после чего все-таки был вознагражден победой в Лиге чемпионов.

2014 год

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – победа 1:0 над «Вест Хэмом»