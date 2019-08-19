Дебютанты и старожилы дерби «Спартак» - ЦСКА

вчера, 13:00

Афиша все та же, но люди другие: ЦСКА обновился в прошлом году, «Спартак» переживает революцию прямо сейчас. «Соккер.ру» - о новых и бывалых участниках дерби.

Ветераны дерби

ЦСКА — Игорь Акинфеев. Футболиста с наибольшим количеством московских дерби за плечами из действующих составов вы назовете легко. Конечно же, это Игорь Акинфеев, который впервые сыграл против «Спартака» в далеком 2003 году. С тех пор легенда армейского клуба 34 раза выходил в стартовом составе на главное дерби страны, сегодня у Игоря 35-е соперничество со «Спартаком». За последние 16 лет Акинфеев пропустил только три дерби, причина всегда была одна — повреждение колена, но травмы разные: Игорь дважды рвал «кресты». Один из двух разрывов крестообразных связок в карьере вратарь получил как раз в матче со «Спартаком» в 2011 году.

Статистика Акинфеева в дерби: 34 матча = 20 побед, 6 ничьих, 8 поражений.

39 голов пропущено, 10 «сухих матчей»; 3 желтых карточки, 1 красная карточка.

«Спартак» - Артем Ребров. «Спартак» тоже представляет вратарь, правда, Ребров уже не основной в своей команде, так что его счетчик дерби, вероятно, уже принял окончательное значение. Представьте себе, в «Спартаке» только три футболиста появились в команде раньше 2016 года: Ребров, Джано и Кутепов. Главный старожил — Ананидзе, он недавно отметил 10 лет со дня дебюта за «Спартак». За все эти годы грузинский полузащитник только два раза вышел в основном составе «красно-белых» на дерби против ЦСКА , еще 4 раза выбегал на замену, но там слезы: 12, 6, 3 и 1 минута на поле. У Артема Реброва всего 8 матчей против ЦСКА , но этого достаточно, чтобы быть самым опытным по части дерби среди спартаковцев.

Статистика Реброва в дерби: 8 матчей = 3 победы, 5 поражений.

12 голов пропущено, 1 «сухой матчей»; без предупреждений и удалений.

Факт! У Ильи Кутепова идеальная статистика против ЦСКА

Защитник «Спартака» Кутепов — единственный футболист в составах обеих команд, который принял участие больше чем в одном дерби и выиграл все матчи. Собственно, на счету Ильи два матча против ЦСКА : победа 3:1 в первом круге сезона 2016/17 и разгром армейцев 3:0 во втором круге следующего чемпионата. В обоих матчах Кутепов отыграл от звонка до звонка.

Дебютанты

Говорим о футболистах, которые почти наверняка появятся на поле, потому что входят в основную обойму своих команд.

ЦСКА . У армейцев ждем двух дебютантов в обороне. Новичок этого лета Звонимир Шарлия пока не имел возможности сыграть против «Спартака» в официальном матче, а Хордур Магнуссон, присоединившийся к ЦСКА год назад, оба дерби прошлого сезона пропустил из-за повреждений: осенью исландца беспокоило подколенное сухожилие, а весной приводящая мышца. Магнуссон с нетерпением ждет первый матч против «Спартака» в карьере и намерен победить.

«Спартак». У команды Олега Кононова потенциальных дебютантов дерби больше, причем трое, скорее всего, появятся в стартовом составе: Андре Шюррле, Гус Тиль и Джордан Ларссон. На замену может выйти Резиуан Мирзов, еще один летний новичок «красно-белых», а вот дебют Эсекеля Понсе в главном московском дерби откладывается, ведь аргентинец находится под санкциями РФС после удаления в другом столичном дерби против «Динамо».

Факт! Впервые в дерби «Спартак» - ЦСКА сыграет чемпион мира

Уже на российском этапе истории в дерби «Спартака» и ЦСКА принимали участие олимпийские чемпионы (Клементе Родригес и Николас Пареха) и обладатели Кубка Америки (Вагнер Лав), а вот чемпионов Европы и чемпионов мира пока не было. Один из пробелов сегодня должен быть закрыт, ведь в составе «Спартака» сыграет Андре Шюррле, который в 2014 году не просто выиграл со сборной Германии Кубок Мира, но и внес серьезный вклад в эту победу. Немец уже однажды забивал Акинфееву за «Вольфсбург», сегодня хочет повторить это в красно-белой футболке.

Топ-снайперы дерби

ЦСКА — Вагнер Лав (9 голов). Бразилец — один из злых гениев «Спартака», любимец армейских болельщиков регулярно отмечался голами в дерби, до круглого числа ему не хватило одного точного удара. Как бы то ни было, именно Вагнер возглавляет список лучших бомбардиров дерби «Спартак» - ЦСКА за всю историю.

«Спартак» - Сергей Сальников (7 голов). Самый результативный спартаковский игрок в дерби выступал еще в середине XX века, в новом времени 5 раз ворота ЦСКА поражал Егор Титов, четырежды отличался Дмитрий Комбаров, покинувший «Спартак» этим летом.

Лучшие бомбардиры среди действующих игроков

ЦСКА — Арнор Сигурдссон (2 гола). Те же два гола забил в ворота «Спартака» Алан Дзагоев, но он на данный момент является действующим игроком лишь формально. Яркая иллюстрация того, что в истории дерби открыта новая страница: лучший бомбардир противостояния «Спартак» - ЦСКА прямо сейчас — молодой исландец, на счету которого всего одно дерби и два забитых мяча.