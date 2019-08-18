Молодость против опыта

вчера, 11:00

Противостояние между «Динамо» и «Локомотивом» сложно назвать принципиальным, однако дерби есть дерби. «Соккер.ру» - о том, с чем соперники к нему подходят.

«Локомотив» и «Динамо» - одни из наиболее интригующих команд нынешнего сезона. Железнодорожники в очередной раз под руководством многоопытного Юрия Сёмина идут за трофеями, и людям интересно, при каких условиях «Локомотив» не сможет этого делать. Динамовцы же ударили тратами по трансферному рынку, чтобы наконец-то выбраться из положения команды, которая плавает над зоной вылета, в статус реального борца за высокие места и еврокубки.

Текущее положение дел

После пяти туров в турнирной таблице чемпионата России намечается расслоение. И «Динамо» с «Локомотивом» оказываются в разных кастах. Железнодорожники стремятся угнаться за лидирующей группой, которую возглавляет «Зенит» с отрывом в четыре очка. По дебютной части сезона нет сомнений в том, что петербуржцы – главные фавориты чемпионата, конкуренцию им в нынешних условиях разве что «Краснодар» может составить.

Но «Локомотив» где-то на подхвате и готов вцепиться, если кто-то оступится. «Динамо» же тоже оказалось в привычном положении – над опасной зоной. Разумеется, это место не для динамовцев – так они сами считают. Поэтому нужно брать очки и догонять тот же «Локомотив», до которого пять баллов. Правда, средняя группа очень плотная, в случае успеха можно сразу махнуть под зону еврокубков. Но дело в том, что у «Динамо» пока лишь одна победа в сезоне – над «Уралом».

В последнем туре динамовцы проиграли «Зениту», а на «Локомотиве» завершают свою серию сложных матчей, куда еще входило противостояние со «Спартаком». «Локомотив» же в нынешнем сезоне, напротив, только один раз проиграл. В двух последних матчах он выиграл, причем «Урал» разобрал более чем уверенно – со счетом 4:0.

История отношений

В прошлом сезоне матчи между «Динамо» и «Локомотивом» получались очень упорными. Тогда железнодорожники смогли победить на выезде благодаря голу Антона Миранчука с пенальти. Еще один матч завершился вничью – тоже, кстати, отличился Антон Миранчук, а у «Динамо» - Мигел Кардозу. Причем ту встречу «Локомотив» заканчивал в меньшинстве после удаления Гжегоша Крыховяка. В позапрошлом сезоне «Локомотив» более чем убедительно оба раза расправился с «Динамо» - 3:0 и 4:0.

Ориентировочный состав «Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Шунич, Рыков, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Шимански, Панченко, Жоаозиньо, Шейдаев.

Ориентировочный состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

Самая крупная интрига – состав «Динамо». Дмитрий Хохлов подчеркнул перед игрой, что все новички в разных кондициях. Но все же есть надежда их увидеть. Причем Роман Нойштедтер может появиться уже в стартовом составе, а вот Максимилиан Филипп, наверное, выйдет на замену в зависимости от того, как будет складываться матч. Судя по нынешним результатам «Динамо», выход этого новичка на поле обеспечен.

«Динамо» в предстоящей игре не сможет рассчитывать из-за дисквалификации на Артура Юсупова, а у Антона Соснина и Антона Шунина – травмы. Проблемы со здоровьем у Джефферсона Фарфана и Эдера у «Локомотива», что обедняет вариативность в атаке. Но к железнодорожникам присоединился Лука Джорджевич, по поводу утраты которого отчего-то горевал Сергей Семак. Наверное, для виду. Для обеих команд будет логичным использование стандартной универсальной схемы 4-2-3-1, нынешние составы оптимально позволяют применять ее.

Мацей Рыбус («Локомотив»):

Дерби — это всегда тяжело, но мы едем за тремя очками. Понимаю, что легко нам точно не будет. Готовимся к сложному противостоянию. «Динамо» неплохо играло в последних матчах, но у этой команды много новых футболистов, и они только сыгрываются. Думаю, в будущем бело-голубые будут очень сильны.

Себастьян Шимански («Динамо»):

Я знаю Рыбуса и Крыховяка, они очень хороши, будет здорово сыграть против них. Если я забью, либо мы победим, то уверен, что получу вызов в сборную Польшу. Хочу показать своим соотечественникам, что попал в очень хороший клуб, и мы можем выиграть у «Локомотива». Надеюсь, что мы покажем футбол хорошего качества.

Это противостояние ознаменуется еще и битвой двух тренеров, двух тренерских школ и двух тренерских поколений. Молодой и талантливый Дмитрий Хохлов, который переживал и переживает немало сложных моментов в карьере в «Динамо», против невероятно опытного Юрия Сёмина, у которого сам чему-то учился. Хотя сложно найти в современном российском футболе тренера, который не учился чему-либо у Юрия Павловича. Для последнего, кстати, матч с «Динамо» будет особенным еще и потому, что станет 600-м в качестве главного тренера в чемпионате России. Невероятная цифра.