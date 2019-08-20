Антисборная 6-го тура: неряшливые защитники и форварды-фантомы

вчера, 16:30

Вишенкой на торте 6-го тура РПЛ стало дерби, но в матче «Спартак» - ЦСКА не было антигероев. Ну, почти не было. «Соккер.ру» аргументирует выбор худших игроков тура.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Проблемы «Ростова» в Уфе начались с гола Игбуна в концовке первого тайма, а соавтором взятия ворота «Ростова» стал… Сергей Песьяков. Вратарь не рассчитал с выходом, снес форварда, который в последний момент перед столкновением успел направить мяч в ворота. Но если бы и не успел, то «Уфа» получила бы право на пенальти. На самом деле, Песьякову вообще не стоило бежать как на пожар, навстречу Слаю, ведь тот выходил на ворота под углом, защитники его контролировали, это не был голевой момент, от которого нужно было спасать любой ценой с таким риском. Гол, задавший тон дальнейшему течению матча, на совести вратаря.

Тройка центральных защитников

Деннис Хаджикадунич («Ростов»)

А гол, который прикончил претензии «Ростова» на положительный результат в Уфе, на совести защитника. Хаджикадунич в концовке вышел на поле вместо Дмитрия Чистякова, чтобы уже через пять минут устроить «привоз». Сам махнул мимо мяча, помешал сыграть Сигурдссону, а настырный Игбун подхватил мяч, разобрался с Рагнаром «на земле» и оформил дубль прицельным ударом в нижний угол. Сыграй Деннис четко в простом эпизоде, этой атаки просто не случилось бы.

Владимир Рыков («Динамо»)

Защитники «Динамо» в дерби с «Локомотивом» достаточно начудили, а Рыков в первых рядах. На самом деле, казалось, что 31-летний Владимир осядет в запасе в этом сезоне при наличии молодого Евгеньева и новичков, но у Хохлова другое мнение. В матче с «Локомотивом» Рыков создал для железнодорожников идеальный момент — пенальти, нарушив правила на Крыховяке, когда тот выбегал из штрафной площади. Кстати, в случае со вторым голом центрбек тоже растерялся, его оппонент Джорджевич мог забивать в пустые ворота, если бы Миранчук решил покатить на него. «Двойка»!

Роман Емельянов («Урал»)

Провал по всем фронтам. «Крылья Советов» открыли счет при явном недосмотре со стороны Емельянова, игравшего в центре обороны: Роман занял неправильную позицию, открывшийся за его спиной Гынсарь расстреливал ворота из удобной позиции. Следующие два мяча «Урал» пропустил уже без Емельянова, который отправился отдыхать в середине второго тайма, склеив красную карточку из двух «горчичников».

Полузащита

Иван Новосельцев («Сочи»)

Александр Точилин решил использовать номинального центрального защитника Новосельцева в опорной зоне, а Иван с возложенной на него миссией не справился. Мимо экс-защитника «Зенита» и «Ростова» свистели сквозняки и соперники, Новосельцев не успевал и не понимал, что должен делать. Терпение тренерского штаба «Сочи» лопнуло в середине второго тайма, за три четверти матча Иван, действуя на позиции, предполагающей обилие черновой работы, не сделал ни одного отбора и не выиграл ни одного единоборства.

Ивелин Попов («Ростов»)

Ничего необычного, в Уфе Попов сыграл один из своих типичных своих матчей, такими он и в «Спартаке» нередко «баловал». Много суеты, много беготни, очень много брака — вот рецепт попадания в символическую антисборную от «Болгарского перчика». Отчасти оправдывает Ивелина тот факт, что Карпин пытается сделать из него опорного полузащитника, в то время как лучшие матчи в своей жизни Попов сыграл на позиции хавбека, освобожденного или почти освобожденного от черновой работы.

Эрик Бикфалви («Урал»)

В матче с «Крыльями Советов» Бикфалви был сам не свой, а его команда сыграла под стать лидеру. Где это видано, чтобы Эрик не нанес ни одного удара по воротам за весь матч и не обострял игру? С Бикфалви в Екатеринбурге спрос особый, на этот раз он подвел, теряясь в догадках и решениях на поле.

Себастьян Шимански («Динамо»)

В матче, где Шимански мог брать пример с братьев Миранчуков, поляк выглядел растерянным и инертным. Полтора прохода за час игры, ни одной явной обостряющей передачи, отсутствие внятного взаимодействия с партнерами. Старт карьеры талантливого Себастьяна в России получается тяжелым: в шести матчах поляк не сделал ни одного результативного действия.

Нападающие

Такума Нисимура ( ЦСКА )

Сегодня антисборная играет по схеме 3-4-3, как и ЦСКА , а тройку форвардов открывает японский армеец Нисимура, которому в дерби пришлось и на замену выйти, и замениться. За проведенное на поле время Такума не оставил никакого впечатления: где-то бегал, что-то делал, но без особого толку.

Евгений Луценко («Арсенал»)

Луценко даже парочку ударов нанес, чтобы воробьев попугать, но вообще это не игра нападающего, который будет успешен в РПЛ , бабушки в магазине передвигаются быстрее, чем Евгений по штрафной. Поучился бы у суперфорварда «Спартака» Жиго. Есть же толковые страйкеры в РПЛ !

Павел Погребняк («Урал»)

Погребняку нужно было завершать карьеру после блестящего сидения на скамейке «Динамо», что он до сих пор делает в футболе — загадка. Еще большая загадка, зачем клубы предлагают ему контракты. Вот сыграл Павел целый тайм за «Урал» против «Крылышек», коснулся мяча 9 раз, в половине случаев мяч отскочил от него. Такие трюки в исполнении Погребняка уже видели, не удивил.

Тренер

Дмитрий Парфенов («Урал»)

Второй тур подряд «Урал» очень плох и болеет, пора прикладывать подорожник. Неделю назад екатеринбуржцы «сгорели» в Москве, пропустив четыре безответных мяча от «Локомотива», теперь не лучшим образом сыграли против «Крылышек», которые до этого проиграли четыре матча подряд. Игровая дисциплина хромает на обе ноги, футболисты играют ниже своих возможностей и без огня. Такие намедни у Парфенова.

«Зенит», «Ахмат», судейство и снова козлы

Надоело после каждого тура обсуждать плохое судейство и процессы, которые оно вызывает. Спасибо Сергею Карасеву и его бригаде, что не испортили московское дерби, зато в Санкт-Петербурге из-за работы Матюнина было море негатива. Недовольны все — и «Зенит», и «Ахмат», хотя обзывать судей козлами, как это сделал Семак, в любом случае не стоило. Будьте добры, дисквалификацию нерадивому арбитру, а также тренеру из культурной столицы, который позволил себе оскорбительный выпад.