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Антисборная 6-го тура: неряшливые защитники и форварды-фантомы

вчера, 16:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Погребняк Павел
Погребняк Павел
Нападающий
Попов Ивелин
Попов Ивелин
Полузащитник
Новосельцев Иван
Новосельцев Иван
Защитник

Вишенкой на торте 6-го тура РПЛ стало дерби, но в матче «Спартак» - ЦСКА не было антигероев. Ну, почти не было. «Соккер.ру» аргументирует выбор худших игроков тура.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Проблемы «Ростова» в Уфе начались с гола Игбуна в концовке первого тайма, а соавтором взятия ворота «Ростова» стал… Сергей Песьяков. Вратарь не рассчитал с выходом, снес форварда, который в последний момент перед столкновением успел направить мяч в ворота. Но если бы и не успел, то «Уфа» получила бы право на пенальти. На самом деле, Песьякову вообще не стоило бежать как на пожар, навстречу Слаю, ведь тот выходил на ворота под углом, защитники его контролировали, это не был голевой момент, от которого нужно было спасать любой ценой с таким риском. Гол, задавший тон дальнейшему течению матча, на совести вратаря.

Тройка центральных защитников

Деннис Хаджикадунич («Ростов»)

А гол, который прикончил претензии «Ростова» на положительный результат в Уфе, на совести защитника. Хаджикадунич в концовке вышел на поле вместо Дмитрия Чистякова, чтобы уже через пять минут устроить «привоз». Сам махнул мимо мяча, помешал сыграть Сигурдссону, а настырный Игбун подхватил мяч, разобрался с Рагнаром «на земле» и оформил дубль прицельным ударом в нижний угол. Сыграй Деннис четко в простом эпизоде, этой атаки просто не случилось бы.

Владимир Рыков («Динамо»)

Защитники «Динамо» в дерби с «Локомотивом» достаточно начудили, а Рыков в первых рядах. На самом деле, казалось, что 31-летний Владимир осядет в запасе в этом сезоне при наличии молодого Евгеньева и новичков, но у Хохлова другое мнение. В матче с «Локомотивом» Рыков создал для железнодорожников идеальный момент — пенальти, нарушив правила на Крыховяке, когда тот выбегал из штрафной площади. Кстати, в случае со вторым голом центрбек тоже растерялся, его оппонент Джорджевич мог забивать в пустые ворота, если бы Миранчук решил покатить на него. «Двойка»!

Роман Емельянов («Урал»)

Провал по всем фронтам. «Крылья Советов» открыли счет при явном недосмотре со стороны Емельянова, игравшего в центре обороны: Роман занял неправильную позицию, открывшийся за его спиной Гынсарь расстреливал ворота из удобной позиции. Следующие два мяча «Урал» пропустил уже без Емельянова, который отправился отдыхать в середине второго тайма, склеив красную карточку из двух «горчичников».

Полузащита

Иван Новосельцев («Сочи»)

Александр Точилин решил использовать номинального центрального защитника Новосельцева в опорной зоне, а Иван с возложенной на него миссией не справился. Мимо экс-защитника «Зенита» и «Ростова» свистели сквозняки и соперники, Новосельцев не успевал и не понимал, что должен делать. Терпение тренерского штаба «Сочи» лопнуло в середине второго тайма, за три четверти матча Иван, действуя на позиции, предполагающей обилие черновой работы, не сделал ни одного отбора и не выиграл ни одного единоборства.

Ивелин Попов («Ростов»)

Ничего необычного, в Уфе Попов сыграл один из своих типичных своих матчей, такими он и в «Спартаке» нередко «баловал». Много суеты, много беготни, очень много брака — вот рецепт попадания в символическую антисборную от «Болгарского перчика». Отчасти оправдывает Ивелина тот факт, что Карпин пытается сделать из него опорного полузащитника, в то время как лучшие матчи в своей жизни Попов сыграл на позиции хавбека, освобожденного или почти освобожденного от черновой работы.

Эрик Бикфалви («Урал»)

В матче с «Крыльями Советов» Бикфалви был сам не свой, а его команда сыграла под стать лидеру. Где это видано, чтобы Эрик не нанес ни одного удара по воротам за весь матч и не обострял игру? С Бикфалви в Екатеринбурге спрос особый, на этот раз он подвел, теряясь в догадках и решениях на поле.

Себастьян Шимански («Динамо»)

В матче, где Шимански мог брать пример с братьев Миранчуков, поляк выглядел растерянным и инертным. Полтора прохода за час игры, ни одной явной обостряющей передачи, отсутствие внятного взаимодействия с партнерами. Старт карьеры талантливого Себастьяна в России получается тяжелым: в шести матчах поляк не сделал ни одного результативного действия.

Нападающие

Такума Нисимура (ЦСКА)

Сегодня антисборная играет по схеме 3-4-3, как и ЦСКА, а тройку форвардов открывает японский армеец Нисимура, которому в дерби пришлось и на замену выйти, и замениться. За проведенное на поле время Такума не оставил никакого впечатления: где-то бегал, что-то делал, но без особого толку.

Евгений Луценко («Арсенал»)

Луценко даже парочку ударов нанес, чтобы воробьев попугать, но вообще это не игра нападающего, который будет успешен в РПЛ, бабушки в магазине передвигаются быстрее, чем Евгений по штрафной. Поучился бы у суперфорварда «Спартака» Жиго. Есть же толковые страйкеры в РПЛ!

Павел Погребняк («Урал»)

Погребняку нужно было завершать карьеру после блестящего сидения на скамейке «Динамо», что он до сих пор делает в футболе — загадка. Еще большая загадка, зачем клубы предлагают ему контракты. Вот сыграл Павел целый тайм за «Урал» против «Крылышек», коснулся мяча 9 раз, в половине случаев мяч отскочил от него. Такие трюки в исполнении Погребняка уже видели, не удивил.

Тренер

Дмитрий Парфенов («Урал»)

Второй тур подряд «Урал» очень плох и болеет, пора прикладывать подорожник. Неделю назад екатеринбуржцы «сгорели» в Москве, пропустив четыре безответных мяча от «Локомотива», теперь не лучшим образом сыграли против «Крылышек», которые до этого проиграли четыре матча подряд. Игровая дисциплина хромает на обе ноги, футболисты играют ниже своих возможностей и без огня. Такие намедни у Парфенова.

«Зенит», «Ахмат», судейство и снова козлы

Надоело после каждого тура обсуждать плохое судейство и процессы, которые оно вызывает. Спасибо Сергею Карасеву и его бригаде, что не испортили московское дерби, зато в Санкт-Петербурге из-за работы Матюнина было море негатива. Недовольны все — и «Зенит», и «Ахмат», хотя обзывать судей козлами, как это сделал Семак, в любом случае не стоило. Будьте добры, дисквалификацию нерадивому арбитру, а также тренеру из культурной столицы, который позволил себе оскорбительный выпад.

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Все комментарии
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
   482 / 972
сегодня в 08:13
Этого Новосельцева надо на пенсию
амурец
амурец
   154 / 972
сегодня в 02:09
нормально
Tostao
Tostao
   69 / 972
сегодня в 00:33
Шимански хороший игрок, да вот тренер ему неподходящий попался. Отсюда и невнятное взаимодействие с партнерами, которые тоже не поймут, что от них хочет Хохлов.
А Паше Погребняку пора в шоу бизнес - клипы для жены снимать, сюжеты которых он долго обдумывал на скамейке в "Динамо".
plusnindimon
plusnindimon ответил pomor45
   569 / 972
сегодня в 00:06
Каким способом можно чистить комменты?
Обычным, не нравится коммент и модер его удаляет.
pomor45
pomor45 ответил plusnindimon
   259 / 972
вчера в 22:00
Дак это же двойные стандарты. Этот писака постоянно в открытую поливает грязью наш клуб, а сам пишет про дисквалификацию Семака. Дак мало того они еще и комменты чистят, вот это и есть уровень соккера, он ниже даже судейства Матюнина в матча Зенит - Ахмат. Лицемерие...
Каким способом можно чистить комменты?
pomor45
pomor45 ответил дурман
   259 / 972
вчера в 21:57
Где бомжи сл своим ручным арбитром
Ручной оказался козлом и украл два очка.
pomor45
pomor45 ответил zenit_forever2014
   259 / 972
вчера в 21:47
Так интересно...дисквалификацию тренеру за разговоры с помощниками...очень интересно...Не надо подслушивать.
Хорошо ещё мысли не научились подслушивать. Классно было бы: Семака дисквалифицировали на два матча за то, что мысленно назвал судью козлом.
Часто жена в сердцах называет мужа козлом. Вот бы и её дисквалифицировать.
pomor45
pomor45
   259 / 972
вчера в 21:42
Козлу обидно. Его-то за что прообразом нерадивого судьи записали?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   354 / 972
вчера в 21:40
Арбитру - дискву и желательно пожизненную!
А Семаку-то за что? Всё правильно сказал!
kastites
kastites
   112 / 972
вчера в 21:16
Где шашлык?
cska1948
cska1948
   44 / 972
вчера в 20:45
Пусть Гинер подарит Нисимуре мешок гречки и отправит его домой!
OLESOCC
OLESOCC
   227 / 972
вчера в 20:44
На правду нельзя обижаться. Если судьи козлы, так и надо говорить!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
   130 / 972
вчера в 20:13
Есть и другие кандидаты. Но и эти сойдут.
Аксинья
Аксинья
   68 / 972
вчера в 19:58
Тренером надо было выбрать Валеру - явная недооценка соперника, эксперимент с составом и отсюда плачевный результат, да видно и без него ростовчан хватает...
Charismatic
Charismatic ответил Литейный 4
   87 / 972
вчера в 19:29
А где из команды свиней? Гыгыгы
Мне тоже интересно, почему зенитчиков не включили сюда.
дурман
дурман
   121 / 972
вчера в 19:16
Где бомжи сл своим ручным арбитром
Gahi
Gahi
   137 / 972
вчера в 19:14
Все по делу, жаль что добавить нельзя после 11.
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 972
вчера в 19:01
Всё по делу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   64 / 972
вчера в 18:44
Худший игрок тура это вся конюшня за исключением Фернандеса.
ошалевший
ошалевший ответил Serg_Diamond
   170 / 972
вчера в 18:36
Автору стоило бы внимательнее пересмотреть вчерашнее дерби. Ведь Такума Нисимура сыграл вчера очень полезно. Это же он начинал голевую атаку ЦСКА - с его перехвата началась атака, затем он сместился на левый край и грамотно поддержал позиционную атаку. С его прострелов были еще перспективные моменты, которые его партнеры успешно запороли. И играл японец не нападающего, а левого вингера. А что Гончаренко сделал обратную замену, так это к Гончаренко вопросы, ведь вышедший вместо него Бийоль вообще не попал в игру. Гончаренко вообще часто принимает ничем не объяснимые решения. Если кого и отправлять в антисборную, то Федора Чалова, не сумевшего с 3 попыток пробить Максименко, 2 из которых практически в упор, и Облякова, подавшего с десяток стандартов абы-куда.
просто убил ответ ганчара,когда генич спросил логику обратной замены,усиление атаки,усиление атаки карл))) замена напа на опорника
MAUS
MAUS ответил 25процентный клоун
   60 / 972
вчера в 17:46
Нет, не то. Худший игрок тура Чалов и Ахметов.
не пойму авансов Ахметову, он вечно проваливается или из под него забивают голы! это касается и цска и сборной- слабоватый и сырой игрок пока!
МКС
МКС
   13 / 972
вчера в 17:36
Отлично Чистяков

Ни добавить ни убавить
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   16 / 972
вчера в 17:28
+500
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 972
вчера в 17:26
Нет, не то.
Худший игрок тура Чалов и Ахметов.
Serg3.12
Serg3.12
   21 / 972
вчера в 17:15
Негатив в первую очередь должен быть от своей игры
Единственный ошибочный эпизод допустил боковой с оффсайдом
Во всем остальном Матюнин был последователен и прав

А в сборной, не вышедший на замену Хаджикадунич, а Чистяков
112910415
112910415
   36 / 972
вчера в 17:09
антинаграды нашли антигероев
plusnindimon
plusnindimon ответил zenit_forever2014
   569 / 972
вчера в 16:59
Так интересно...дисквалификацию тренеру за разговоры с помощниками...очень интересно...Не надо подслушивать.
Дак это же двойные стандарты. Этот писака постоянно в открытую поливает грязью наш клуб, а сам пишет про дисквалификацию Семака. Дак мало того они еще и комменты чистят, вот это и есть уровень соккера, он ниже даже судейства Матюнина в матча Зенит - Ахмат. Лицемерие...
Литейный 4
Литейный 4
   11 / 972
вчера в 16:57
А где из команды свиней? Гыгыгы
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   94 / 972
вчера в 16:53
Автору стоило бы внимательнее пересмотреть вчерашнее дерби. Ведь Такума Нисимура сыграл вчера очень полезно. Это же он начинал голевую атаку ЦСКА - с его перехвата началась атака, затем он сместился на левый край и грамотно поддержал позиционную атаку. С его прострелов были еще перспективные моменты, которые его партнеры успешно запороли. И играл японец не нападающего, а левого вингера. А что Гончаренко сделал обратную замену, так это к Гончаренко вопросы, ведь вышедший вместо него Бийоль вообще не попал в игру. Гончаренко вообще часто принимает ничем не объяснимые решения. Если кого и отправлять в антисборную, то Федора Чалова, не сумевшего с 3 попыток пробить Максименко, 2 из которых практически в упор, и Облякова, подавшего с десяток стандартов абы-куда.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   122 / 972
вчера в 16:49
Так интересно...дисквалификацию тренеру за разговоры с помощниками...очень интересно...Не надо подслушивать.
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