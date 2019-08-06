Антисборная 4-го тура: звёзды «Зенита» и «Спартака»

вчера, 10:30

«Соккер.ру» собирает представительный состав антигероев после не самых успешных для отдельных футболистов центральных матчей тура.

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

Довбня подставил «Оренбург» под поражение неудачным выходом из ворот, но у «Зенита» тоже нестабильный голкипер. Его команда достойно смотрелась против «Краснодара» и была ближе к победе. Лунев скучал весь матч, ведь «быки» за 90 минут игрового времени не нанесли ни одного точного удара по воротам. Единственный выстрел случился в самой концовке в добавленное время, но мяч пошел точно в руки Андрею. Но Лунев умудрился пропустить раньше без ударов соперника, ведь зачем-то далеко вышел из ворот, не прочитав желание Сантоса сбросить мяч ему в руки.

Защитники

Дуглас Сантос («Зенит»)

Автогол не учитываем как единственную причину – с каждым могло случиться. Хотя стоит признать, что Дуглас зря пытался прервать навес головой, раз не успел оценить положение голкипера, не был уверен, что вынесет мяч за пределы поля или точно в руки вратарю. Но бразилец в антисборной, поскольку не справился с задачей тренера – не сыграл на правом краю, хотя опыт такой в «Гамбурге» имел. Плохое выступление от новичка, особенно при сравнении с Жирковым.

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Феноменально играет головой – 17 верховых дуэлей выиграл у футболистов «Урала» из 37 командных. И даже мяч с линии ворот вынес. Так почему Дмитрий не в сборной тура, а в антисборной? Потому что дьявол в деталях. Во-первых, именно Чистяков неуклюже сыграл при навесе на Панюкова и позволил форварду пробить в падении. Во-вторых, Карпин грязно ругался, когда видел, как Сигурдссон и Чистяков – сильные защитники, «пожарят» в штрафной – так было пять раз в разных эпизодах. И самое главное – Ильин тоже забил после того, как посыпался центр защиты «Ростова».

Михаил Сиваков («Оренбург»)

В этом туре пропускали десять разных клубов, но далеко не все делали это так, как «Оренбург». Мало того, что ослабленная кадровыми потерями команда начала чемпионат с четырех поражений, так еще и шикарный гол Деспотовича в падении через себя испортили очередными непонятными действиями в защите. Вратарь ошибся при втором голе «Ахмата», однако вся тройка обороны «Оренбурга» сыграла плохо. Если суммировать, то Сиваков, который должен был руководить игрой, оказывается «победителем» и номинантом в команду тех, кто не выручил.

Дмитрий Комбаров («Крылья Советов»)

В лучших традициях времен «Спартака» Комбаров активно ходил в атаку. Раз пробил мимо ворот, три раза отдал мячи перед ударами, что не стали голевыми. Вроде бы хорошо сыграл? Так Дмитрий не нападающий и не хавбек, а защитник. «Крылья Советов» на 88-й минуте сравняли счет и могли отобрать очки у «Локомотива», будь у них левый бек высокого класса. Но Комбаров потерял позицию и соперника, Жемалетдинов убежал и пробил – Крыховяк затолкал победный мяч на 93-й минуте. Комбаров такой, как и всегда.

Полузащитники

Александр Ташаев («Спартак»)

Кто угодно мог сыграть на месте Ташаева 64 минуты дерби против «Динамо». Вот буквально – лично вы могли. У хавбека 100 % точных передач, но все это пасы ближним, ведь ни один пас не стал обостряющим под удар. Ноль ударов по воротам, одна удачная обводка, нулевая поддержка Айртона по флангу в обороне – словно «Спартак» играл в меньшинстве с первых минут. Даже когда команда ожила, Ташаев был бесполезен и его правильно заменили. Мирзов топтался под ногами у Шюррле и тоже ничем не помог, но это уже к тренеру вопрос.

Тонни Вильена («Краснодар»)

Помните, как Классон ошибся в матче против «Валенсии»? «Краснодар» обидно вылетел из Лиги Европы. Вот тут был дубль два, версия РПЛ . Хотя Тонни в антисборной тура не только из-за ошибки, которая получилась результативной. Ужасно работал в разрушении – против «Порту» должен играть круче, если «быки» хотят пройти фаворита, ведь Камболов не может работать за всех. Впрочем, и в атаке Вильена был пассивен – 0 ударов, высокий брак в передачах, ни одного созданного момента. Провал в серьезной игре…

Аяз Гулиев («Спартак»)

«Спартак» ищет опорника. Ведь как там Глушакова величал Рианчо? «Курицей без головы», футболистом, который пустой активностью подменяет полезные грамотные выверенные действия. Вот вам еще один пример спорного амплуа. 30 % брака, всего 1 отбор, ужасная работа в разрушении – Зобнин, бедняга, пытался сыграть за себя, Аяза и Фернандо одновременно, и тоже не получалось. Гулиев часто был без мяча, заработал желтую карточку и провалил дерби. У «динамовца» Каборе был отрезок с грубыми ошибками, а у Аяза весь матч – ошибочный.

Джано Ананидзе («Спартак»)

Жаль, такой талант пропал. Наверное, когда Джано был очень маленьким, а звали его тогда все Жано, он спас кому-то из родственников Федуна жизнь. Как иначе объяснить доверие к плеймейкеру, который из-за травм, физических кондиций и отношения к работе к 26 годам порой играет словно 40-летний? В арендах грузин иногда оживает, но в дерби с «Динамо» Шюррле, заменивший хавбека в перерыве, за пару секунд сделал больше, чем тот за целый тайм. Хохотун Гуус Тиль нужен «Спартаку» еще вчера.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

А был ли игрок на поле? Не то чтобы в этом туре один аргентинец из атакующих групп разных клубов сыграл плохо, однако многие хотя бы дергались. Сутормин в целом нормально смотрелся, Азмун не был ярким, но отдал голевую передачу, Дзюба реализовал один из трех моментов. А вот Дриусси словно посчитал количество легионеров в составе «Зенита» и решил, что приход Малкома означает отпуск в РПЛ . Один удар мимо – все, чем отметился в важнейшей игре с «Краснодаром» за 69 минут на поле.

Нападающий

Эсекель Понсе («Спартак»)

Судя по комментариям, многие не понимают, в чем опасность такой тупой игры, как в случае с поднятой ногой Понсе и вратарем «Динамо». Даже столкновение головами может быть для вратаря смертельным, как знаем. Так что перепуганный аргентинец мог покалечить Шунина, ведь если бы Антон запоздал с выходом на секунду - летел на мяч под углом и получил удар в голову. Или же вратарь мог получить не в грудь и нижние ребра, а чуть ниже – тоже опасно для жизни. Понсе получит дисквалификацию, которую заслужил. Аргентинец в первых матчах за «Спартак» пока никакой.

Главный тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Во что играли, зачем выходили? Не объяснил Понсе, что тот должен делать – центральный форвард провалил игру. Гулиеву и Зобнину приказал имитировать активность в атаке, ведь Джано провалил очередной поединок. В результате не получилось ни опорную зону перекрыть, учитывая количество дальних ударов «Динамо» (18 штук, словно аутсайдер играл с фаворитом), ни впереди сыграть круто. Потери потерями, но левый фланг не работает, выхода из обороны, хотя у Джикии и Жиго есть первый пас, нет, Бакаев не в своей тарелке, а Мирзов непонятно зачем подписан сразу перед приходом Шюррле. Кононов ничего не контролирует, Максименко, арбитр Безбородов и игроки «Динамо» подарили ему случайную ничью. По хорошему у «Спартака» могло быть 3-4 поражения на старте.

Судейская ошибка тура. Безбородов в дерби

В моменте Вильены и Ивановича был контакт ног в окончательной фазе – когда голландец уже потерял контроль над мячом, начал заваливаться в надежде на свисток и врезался в своего же напарника. Бранислав точно не остановил его яркий будущий проход, ведь перед носом оказался коллега Тонни. А вот когда Жиго руками обнял Грулева в штрафной площади «Спартака», то нет никаких оснований не ставить пенальти. Грубейшая ошибка Безбородова и его помощника заслуживает того, чтобы о ней напомнить. Еще один кошмарный тур для везучего «Спартака», еще одна спорная неделя для арбитров.