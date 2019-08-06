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Антисборная 4-го тура: звёзды «Зенита» и «Спартака»

вчера, 10:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Комбаров Дмитрий
Комбаров Дмитрий
Защитник
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь
Джано
Джано
Полузащитник

«Соккер.ру» собирает представительный состав антигероев после не самых успешных для отдельных футболистов центральных матчей тура. 

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

Довбня подставил «Оренбург» под поражение неудачным выходом из ворот, но у «Зенита» тоже нестабильный голкипер. Его команда достойно смотрелась против «Краснодара» и была ближе к победе. Лунев скучал весь матч, ведь «быки» за 90 минут игрового времени не нанесли ни одного точного удара по воротам. Единственный выстрел случился в самой концовке в добавленное время, но мяч пошел точно в руки Андрею. Но Лунев умудрился пропустить раньше без ударов соперника, ведь зачем-то далеко вышел из ворот, не прочитав желание Сантоса сбросить мяч ему в руки. 

Защитники

Дуглас Сантос («Зенит»)

Автогол не учитываем как единственную причину – с каждым могло случиться. Хотя стоит признать, что Дуглас зря пытался прервать навес головой, раз не успел оценить положение голкипера, не был уверен, что вынесет мяч за пределы поля или точно в руки вратарю. Но бразилец в антисборной, поскольку не справился с задачей тренера – не сыграл на правом краю, хотя опыт такой в «Гамбурге» имел. Плохое выступление от новичка, особенно при сравнении с Жирковым.

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Феноменально играет головой – 17 верховых дуэлей выиграл у футболистов «Урала» из 37 командных. И даже мяч с линии ворот вынес. Так почему Дмитрий не в сборной тура, а в антисборной? Потому что дьявол в деталях. Во-первых, именно Чистяков неуклюже сыграл при навесе на Панюкова и позволил форварду пробить в падении. Во-вторых, Карпин грязно ругался, когда видел, как Сигурдссон и Чистяков – сильные защитники, «пожарят» в штрафной – так было пять раз в разных эпизодах. И самое главное – Ильин тоже забил после того, как посыпался центр защиты «Ростова». 

Михаил Сиваков («Оренбург»)

В этом туре пропускали десять разных клубов, но далеко не все делали это так, как «Оренбург». Мало того, что ослабленная кадровыми потерями команда начала чемпионат с четырех поражений, так еще и шикарный гол Деспотовича в падении через себя испортили очередными непонятными действиями в защите. Вратарь ошибся при втором голе «Ахмата», однако вся тройка обороны «Оренбурга» сыграла плохо. Если суммировать, то Сиваков, который должен был руководить игрой, оказывается «победителем» и номинантом в команду тех, кто не выручил. 

Дмитрий Комбаров («Крылья Советов»)

В лучших традициях времен «Спартака» Комбаров активно ходил в атаку. Раз пробил мимо ворот, три раза отдал мячи перед ударами, что не стали голевыми. Вроде бы хорошо сыграл? Так Дмитрий не нападающий и не хавбек, а защитник. «Крылья Советов» на 88-й минуте сравняли счет и могли отобрать очки у «Локомотива», будь у них левый бек высокого класса. Но Комбаров потерял позицию и соперника, Жемалетдинов убежал и пробил – Крыховяк затолкал победный мяч на 93-й минуте. Комбаров такой, как и всегда. 

Полузащитники

Александр Ташаев («Спартак»)

Кто угодно мог сыграть на месте Ташаева 64 минуты дерби против «Динамо». Вот буквально – лично вы могли. У хавбека 100 % точных передач, но все это пасы ближним, ведь ни один пас не стал обостряющим под удар. Ноль ударов по воротам, одна удачная обводка, нулевая поддержка Айртона по флангу в обороне – словно «Спартак» играл в меньшинстве с первых минут. Даже когда команда ожила, Ташаев был бесполезен и его правильно заменили. Мирзов топтался под ногами у Шюррле и тоже ничем не помог, но это уже к тренеру вопрос. 

Тонни Вильена («Краснодар»)

Помните, как Классон ошибся в матче против «Валенсии»? «Краснодар» обидно вылетел из Лиги Европы. Вот тут был дубль два, версия РПЛ. Хотя Тонни в антисборной тура не только из-за ошибки, которая получилась результативной. Ужасно работал в разрушении – против «Порту» должен играть круче, если «быки» хотят пройти фаворита, ведь Камболов не может работать за всех. Впрочем, и в атаке Вильена был пассивен – 0 ударов, высокий брак в передачах, ни одного созданного момента. Провал в серьезной игре… 

Аяз Гулиев («Спартак»)

«Спартак» ищет опорника. Ведь как там Глушакова величал Рианчо? «Курицей без головы», футболистом, который пустой активностью подменяет полезные грамотные выверенные действия. Вот вам еще один пример спорного амплуа. 30 % брака, всего 1 отбор, ужасная работа в разрушении – Зобнин, бедняга, пытался сыграть за себя, Аяза и Фернандо одновременно, и тоже не получалось. Гулиев часто был без мяча, заработал желтую карточку и провалил дерби. У «динамовца» Каборе был отрезок с грубыми ошибками, а у Аяза весь матч – ошибочный. 

Джано Ананидзе («Спартак»)

Жаль, такой талант пропал. Наверное, когда Джано был очень маленьким, а звали его тогда все Жано, он спас кому-то из родственников Федуна жизнь. Как иначе объяснить доверие к плеймейкеру, который из-за травм, физических кондиций и отношения к работе к 26 годам порой играет словно 40-летний? В арендах грузин иногда оживает, но в дерби с «Динамо» Шюррле, заменивший хавбека в перерыве, за пару секунд сделал больше, чем тот за целый тайм. Хохотун Гуус Тиль нужен «Спартаку» еще вчера.  

Себастьян Дриусси («Зенит»)

А был ли игрок на поле? Не то чтобы в этом туре один аргентинец из атакующих групп разных клубов сыграл плохо, однако многие хотя бы дергались. Сутормин в целом нормально смотрелся, Азмун не был ярким, но отдал голевую передачу, Дзюба реализовал один из трех моментов. А вот Дриусси словно посчитал количество легионеров в составе «Зенита» и решил, что приход Малкома означает отпуск в РПЛ. Один удар мимо – все, чем отметился в важнейшей игре с «Краснодаром» за 69 минут на поле. 

Нападающий 

Эсекель Понсе («Спартак»)

Судя по комментариям, многие не понимают, в чем опасность такой тупой игры, как в случае с поднятой ногой Понсе и вратарем «Динамо». Даже столкновение головами может быть для вратаря смертельным, как знаем. Так что перепуганный аргентинец мог покалечить Шунина, ведь если бы Антон запоздал с выходом на секунду - летел на мяч под углом и получил удар в голову. Или же вратарь мог получить не в грудь и нижние ребра, а чуть ниже – тоже опасно для жизни. Понсе получит дисквалификацию, которую заслужил. Аргентинец в первых матчах за «Спартак» пока никакой. 

Главный тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Во что играли, зачем выходили? Не объяснил Понсе, что тот должен делать – центральный форвард провалил игру. Гулиеву и Зобнину приказал имитировать активность в атаке, ведь Джано провалил очередной поединок. В результате не получилось ни опорную зону перекрыть, учитывая количество дальних ударов «Динамо» (18 штук, словно аутсайдер играл с фаворитом), ни впереди сыграть круто. Потери потерями, но левый фланг не работает, выхода из обороны, хотя у Джикии и Жиго есть первый пас, нет, Бакаев не в своей тарелке, а Мирзов непонятно зачем подписан сразу перед приходом Шюррле. Кононов ничего не контролирует, Максименко, арбитр Безбородов и игроки «Динамо» подарили ему случайную ничью. По хорошему у «Спартака» могло быть 3-4 поражения на старте. 

Судейская ошибка тура. Безбородов в дерби

В моменте Вильены и Ивановича был контакт ног в окончательной фазе – когда голландец уже потерял контроль над мячом, начал заваливаться в надежде на свисток и врезался в своего же напарника. Бранислав точно не остановил его яркий будущий проход, ведь перед носом оказался коллега Тонни. А вот когда Жиго руками обнял Грулева в штрафной площади «Спартака», то нет никаких оснований не ставить пенальти. Грубейшая ошибка Безбородова и его помощника заслуживает того, чтобы о ней напомнить. Еще один кошмарный тур для везучего «Спартака», еще одна спорная неделя для арбитров

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Все комментарии
МКС
МКС ответил ОлегаТэ
   51 / 867
вчера в 21:54
Безбородова - в пердив. Нехай в следующем сезоне там СпаМ на шестое место вытягивает...👎👎👎 ЗЫ: антиресно, а жигу он за бабло федуновское тянет или по иным соображениям?
Я не вхож в такие заведения

Может тебе расскажут

Раз ты знаешь кто и в каком клубе не вполне правильной ориентации

Значит видимо есть опыт в общении с подобными персонажами
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил МКС
   287 / 867
вчера в 21:17
Стасик Все и без тебя знают что судьи подсуживают одному Спартаку Поэтому он и находится на 11м месте А вот удар Ивановича по ноге Вилены был как не был Вилена ведь имеет свойство постоянно заваливаться в центре поля В кои то веки автор сумел таки написать нормальный обзор Но в конце сам же его и обо76 Браво Горин
Безбородова - в пердив. Нехай в следующем сезоне там СпаМ на шестое место вытягивает...👎👎👎
ЗЫ: антиресно, а жигу он за бабло федуновское тянет или по иным соображениям?
Serg3.12
Serg3.12
   11 / 867
вчера в 19:02
Комбаров больше, чем в голе, виноват в том, что он бывший спартаковец
Да, желтая редакция?)
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
вчера в 18:27
Лунин не должен быть в антисборной (по крайней мере на первом месте среди вратарей), его команда не проиграла, а вот Довбня - да, именно его ошибка оказалась фатальной.
МКС
МКС
   51 / 867
вчера в 17:54
Стасик

Все и без тебя знают что судьи подсуживают одному Спартаку

Поэтому он и находится на 11м месте

А вот удар Ивановича по ноге Вилены был как не был

Вилена ведь имеет свойство постоянно заваливаться в центре поля

В кои то веки автор сумел таки написать нормальный обзор

Но в конце сам же его и обо76

Браво Горин
Питер Ман
Питер Ман
   38 / 867
вчера в 16:21
    Багров-брат
    Багров-брат ответил 25процентный клоун
       66 / 867
    вчера в 15:26
    Друг, не обращай внимания на это вброс. Я на соккере 15 лет, и ради хайпа сюда всегда спартаковцев тащат. А самое смешное, что они футбола не знают, авторы
    Не расстраивайся. Это же soccer...))) Спартак в туре попал, надо привлечь внимание...)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Андрей77 4
       6 / 867
    вчера в 13:14
    Друг, не обращай внимания на это вброс. Я на соккере 15 лет, и ради хайпа сюда всегда спартаковцев тащат. А самое смешное, что они футбола не знают, авторы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 867
    вчера в 13:11
    Автору еденицу, кол,.

    Комбаров провел отличный матч, 90+мин на высоком уровне, и мог две-три голевые записать будь чуть удачнее форварды. И что там на компенсированых минутах увидел автор? Да, Жамалетдинов выиграл забег на скорости, и может чуть в офсайде был, но Дима был до конца и помешал ему пробить точнее, в итоге неудачный отскок и гол с Нарушением правил Крыховяка, он подсел под игрока. Каким боком это гол Комбарова, ну это даже не смешно. Сколько таких обрезов у Фернандеса, да тот же ЧМ вспомните, и ни слова, а тут Дима им виноват, что не накрыли подбор и развитие атаки. Все виноваты, но этот гол с нарушением правил.
    Рыбус куда хуже сыграл.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       75 / 867
    вчера в 12:45
    Не по всем согласен. Например, Чистяков тут зря.
    plusnindimon
    plusnindimon ответил Андрей77 4
       233 / 867
    вчера в 12:43
    тут опять очевидная предвзятость... Пенальти строго по правилам был, но строго говоря таких пенальти можно поставить в каждом матче, особенно при угловых ударах. Жиго прихватывал игрока Динамо, а тот шкаф рухнул, как маленькое дитя. Он не хотел играть в футбол, он хотел бить пенальти... К сожалению в мужском футболе очень много девок, которые чуть что сразу ложатся... В защиту Безбородова, с его позиции можно было этого и не увидеть, к тому же пенальти надо ещё забить.., а вот в игре Зенит - Краснодар, возможно второй тур подряд была допущена результативная ошибка арбитром...
    Уж слишком приукрашено "...а тот шкаф рухнул, как маленькое дитя.", чистейший пенальти, игрока положили, именно положили, перед заключительным ударом. Он не нырял, сам не падал. У вас также есть предвзятость.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       56 / 867
    вчера в 12:39
    В кои века появился судья? Респект автору.
    Безбородов часто косячит, отрабатывая заказ.))).
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Андрей77 4
       40 / 867
    вчера в 12:37
    тут опять очевидная предвзятость... Пенальти строго по правилам был, но строго говоря таких пенальти можно поставить в каждом матче, особенно при угловых ударах. Жиго прихватывал игрока Динамо, а тот шкаф рухнул, как маленькое дитя. Он не хотел играть в футбол, он хотел бить пенальти... К сожалению в мужском футболе очень много девок, которые чуть что сразу ложатся... В защиту Безбородова, с его позиции можно было этого и не увидеть, к тому же пенальти надо ещё забить.., а вот в игре Зенит - Краснодар, возможно второй тур подряд была допущена результативная ошибка арбитром...
    Жиго не прихватывал. Он как в вольной борьбе - захватил его и валил.
    А в эпизоде когда Зенит забил ответный - так краснодарец начал заранее заваливаться, поэтому свистка и не было
    Андрей77 4
    Андрей77 4
       490 / 867
    вчера в 12:14
    Забавно, но в сборной нет ни одного представителя Динамо, команды которая опять ничего не может сделать играя в большинстве второй почти полный матч.
    Андрей77 4
    Андрей77 4 ответил Армейская душа
       490 / 867
    вчера в 12:08
    Даже свиной свисток попал в антисборную - слишком очевидное было нарушение Жиги в своей штрафной, чтобы его не заметить
    тут опять очевидная предвзятость... Пенальти строго по правилам был, но строго говоря таких пенальти можно поставить в каждом матче, особенно при угловых ударах. Жиго прихватывал игрока Динамо, а тот шкаф рухнул, как маленькое дитя.
    Он не хотел играть в футбол, он хотел бить пенальти... К сожалению в мужском футболе очень много девок, которые чуть что сразу ложатся...
    В защиту Безбородова, с его позиции можно было этого и не увидеть, к тому же пенальти надо ещё забить.., а вот в игре Зенит - Краснодар, возможно второй тур подряд была допущена результативная ошибка арбитром...
    Армейская душа
    Армейская душа
       40 / 867
    вчера в 12:04
    Ташаев, Гулиев. А где их братуха Зобнин? Та ещё нулина
    MAUS
    MAUS
       46 / 867
    вчера в 11:40
    а где главный свистун матча газ-труба —быки?
    где этот свисток, который поплыл после шального гола в ворота Лунтика?
    этот судьишка, взял и подарил Газ-трубе ДВА очка!
    Армейская душа
    Армейская душа
       40 / 867
    вчера в 11:22
    Даже свиной свисток попал в антисборную - слишком очевидное было нарушение Жиги в своей штрафной, чтобы его не заметить
    Андрей77 4
    Андрей77 4
       490 / 867
    вчера в 11:05
    Стыдно за такую журналистику... Вообще надо умудриться испортить данную тему. Объясните мне "уважаемый" журналист, каким макаром у вас в худшие попал Кононов? Он проиграл в данном туре играя в меньшенстве 2/3 матча? Может у него состав сейчас как у Зенита? Или тот же Хохлов проявил себя лучше? Может Точилин был в этом туре крут? (кстати с довольно приличным составом). Журналистика подразумевает под собой, в том числе и аналитику, а не просто отработку денег... Скажите пожалуйста, почему у вас в этой статье появляется Безбородов? При этом гений Карасёв, полностью перевернувший результат матча неделю назад, или Вилков, не назначивший 2 пенальти в пользу Спартака вообще не попали в ваше поле зрения? Заказной чернушкой пахнет,,, Это не аналитика, это гумно... Теперь баньте... Сам хочу последнее время забаниться с сайта с такой журналистикой...
    Багор
    Багор
       135 / 867
    вчера в 11:00
    Мало спартака, который купил себе ничью, на победы уже не тянет, даже тухлые.
    Valeleo
    Valeleo
       87 / 867
    вчера в 10:56
    Спартак должен быть представлен в расширенном составе.
    oFANATo
    oFANATo
       37 / 867
    вчера в 10:50
    Ну что все по делу.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       80 / 867
    вчера в 10:40
    тупейшая АС проплаченная проектом, Понсе тут заслуженно, спору нет, но не учитывать что Спартак час играл в меньшинстве, это надо просто не любить Спартак, стыдно за проект
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       217 / 867
    вчера в 10:40
    Согласна с автором, что все трое сыграли не очень...это мягко говоря, но автор забыл, что мы играли против Краснодара, который очевидно форсировал подготовку, чтобы таки попасть в группу ЛЧ. Соперник у нас был самый сильный на этой дистанции...плюс мы всё же не проиграли.
    sihafazatron
    sihafazatron
       113 / 867
    вчера в 10:38
    Там где судейские ошибки, там спартак, стыдно должно быть
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 867
    вчера в 10:31
    Не устаю повторять, что антисборная это Спартак в полном составе с Федуном во главе. Гыгыгы
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