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Антисборная 5-го тура: Глушаков и удаленные

вчера, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Юсупов Артур
Юсупов Артур
Полузащитник
Панюков Андрей
Панюков Андрей
Нападающий

Денис Борисович хотел что-то доказать «Спартаку», но доказал лишь правильность решения расстаться с ним. «Соккер.ру» - о Глушакове и других худших в 5-м туре.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Нередко Юрий Дюпин вытаскивает матчи для своих команд, классно действуя на линии ворот, но в Краснодаре вратарь допустил роковую ошибку. И по предыдущим матчам отмечали, что у голкипера «Рубина» есть проблемы с вводом мяча в игру, «быки» наказали Дюпина за ошибку: Юрий неудачно выбил от ворот, попал в чужого и через пару секунд увидел мяч в сетке своих ворот. Так был забит единственный гол, который принес «Краснодару» победу.

Защитники

Денис Кулаков («Урал»)

Дмитрий Парфенов выставил на матч против «Локомотива» в обороне ростовых кукол, а не футболистов. Боевитых футболистов обычно неуступчивой команды как будто подменили, каждый защитник хочет забыть такую игру, Денис Кулаков – не исключение, опытного правого бека знатно «повозили».

Максим Карпов («Крылья Советов»)

Карпов в матче с «Ростовом» даже с личной линией не определился: то действовал в манере «как бы чего не вышло», отдавал мяч ближнему, стараясь не выходить за рамки своих прямых обязанностей, а потом вдруг решался на какую-нибудь неуместную авантюру. В итоге, Максим стал соавтором гола в ворота своей команды: не смог внятно выбить мяч, потом позволил Ионову легко себя обыграть, дальше вообще превратился в зрителя. Пожалуйте в антисборную!

Зоран Нижич («Ахмат»)

Ошибка хорватского защитника во многом предопределила результат игры в Грозном. Нижич в концовке первого тайма подарил «Спартаку» второй мяч, замешкавшись перед собственной штрафной площадью и угодив под дерзкий прессинг Тиля, который привел к отбору голландца и результативному пасу на Бакаева.

Михаил Меркулов/Денис Поляков («Урал»)

Меркулов напрочь провалил первый тайм, сыграл бездарно и был заменен в перерыве на Дениса Полякова, который повторил за коллегой после перерыва. Левый защитник «Урала» обязательно должен быть в антисборной, а раз на этой позиции сыграли по тайму два футболиста, пусть и здесь делят порицание.

Полузащитники

Валерий Чуперка («Тамбов»)

Полузащитник «Тамбова» встретил свою красную карточку в концовке матча, хотя мог удалиться еще в первом тайме, когда, лежа на газоне, специально и зло нанес удар нарушившему правила оппоненту в колено. Дэвида Бекхэма на ЧМ-1998 за меньшую отмашку от Симеоне удалили в достопамятном эпизоде. На самом деле, и второе предупреждение Чуперки тянуло на прямую красную. Два фола полузащитника за неспортивные фолы, Валерий рисковал здоровьем товарищей по ремеслу, действуя безрассудно и подло.

Кристиян Бистрович (ЦСКА)

ЦСКА не смог выиграть у «Сочи» на своем поле, и если вынести за скобки разговоры о превратностях судейства, к армейцам есть вопросы по качеству игры, что и отметил Виктор Ганчаренко в интервью после игры. Тренеру не понравилось, как его команда начинала атаки, это претензия к центральным полузащитникам Бистровичу и Ахметову, оба были заменены по ходу второго тайма. Вывод очевиден.

Денис Глушаков («Ахмат»)

Ожидание: Денис Глушаков сыграет против «Спартака» с удвоенной мотивацией, докажет, что его рано сбросили со счетов в московском клубе. Реальность: Денис Глушаков присутствовал на поле во время игры 71 минуту.

Артур Юсупов («Динамо»)

Юсупов тоже сыграл против бывшего клуба и сделал это почти также успешно, как Глушаков. А, может быть, даже более успешно – это смотря с какой стороны посмотреть. У Артура ничего не получалось в матче с «Зенитом»: он то не успевал, то опаздывал, не совершил ни одного чистого отбора, проиграл, кажется, всю борьбу в центре поля и для полного счастья удалился за два похожих нарушения, совершенных в течение 10 минут.

Нападающие

Андрей Панюков («Урал»)

Сегодня в линии атаки антисборной представлены форварды-невидимки. Андрей Панюков провел один тайм в матче против «Локомотива» и за 45 минут встретился с мячом пять раз.

Магомед Митришев («Ахмат»)

В похожем стиле сыграл за «Ахмат» Магомед Митришев: бесплодный первый тайм, ноль угроз воротам и замена в перерыве.

Тренер

Дмитрий Парфенов («Урал»)

Когда из игры выпадает один-два-три футболиста, об этом можно спросить с них самих, но если вся команда «вареная» и разваливается по ходу матча, адресуем вопросы уже главному тренеру. «Урал» Дмитрия Парфенова оказался сладкой булочкой к столу «Локомотива», значит, в подготовке были допущены грубые просчеты.

Нападающий исподтишка. Иван Миладинович («Сочи»)

Еще один нападающий, оказавшийся в своем искусстве явно эффективнее Митришева и Панюкова, только вот нападал защитник Миладинович не на ворота, а на Федора Чалова. Исподтишка разбил форварду ЦСКА нос, клянется, что все вышло случайно, однако многократный просмотр эпизод убеждает: этот Иван знал, что делает, и должен ответить за последствия. КДК, один большой бан, этому господину, пожалуйста.

«Голос трибун» на «Ахмат-Арене»

В Грозном снова на весь стадион назвали судью «козлом», а после матча президент «Ахмата», не имеющий права по регламенту находиться в технической зоне, под белы рученьки увел Алексея Сухого в подтрибунное помещение на чашечку чая. Все это очень серьезно: на «Ахмат-Арене» не обеспечили безопасность официальных лиц матча, реакция РПЛ и РФС должна быть жесткой. 

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   261 / 928
вчера в 20:58
В субботу "Ахмат" ответит за всё!
Зенит победит минимум 3:0!
Adolf33
Adolf33 ответил kastites
   583 / 928
вчера в 20:52
Мяса не хватает
Как же нет! Один мерин оказался. Почему-то мало.
kastites
kastites
   138 / 928
вчера в 20:25
Мяса не хватает
112910415
112910415
   55 / 928
вчера в 18:40
всё внятно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   80 / 928
вчера в 18:22
Арбитр тура - Мешков.
Надо было бы включить.
cska1948
cska1948
   76 / 928
вчера в 18:08
За что ругают Глушаков? За то, что в игре против СпаМа, а точнее присутствием на поле, он доказал, что он по прежнему тарасовский? Так за это хвалить надо и назвать игроком тура! Спартачи должны им гордиться.
МКС
МКС
   26 / 928
вчера в 17:46
А бомжи с изделием

И парились, и самогонкой давились

И в глаза ему с нежностью смотрели

Наши то знали что иуду не только за пакости выгнали

Если игрок тупо ходит по полю весь матч какой от него прок

Так что президенту терека надо было не Сухого в подтрибунку уводить................
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 928
вчера в 17:15
Ждем сборную с Кононовым, Бакаевым, Шюррле, Тилем, Айртоном, Максименко
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Евгений Быстров
   12 / 928
вчера в 16:59
Автор((
Serg3.12
Serg3.12
   18 / 928
вчера в 16:59
Глушаков виноват только тем, что не оправдал ожидания афтора
Анхель и Уциев сыграли похуже, как и заменивший его поляк
Absinthe5
Absinthe5
   215 / 928
вчера в 16:45
Миладинович - не прав, Витиньо(когда разбивал нос Кудряшову) - прав. Это как Косово - можно, Крым - нельзя. Стандарты у вас какие-то пиндосские.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   303 / 928
вчера в 16:29
Что-то не понял про Миладиновича.При чем тут Иван?
Правдин Семён
Правдин Семён
   82 / 928
вчера в 15:33
Хороша команда! )
Паровозов
Паровозов
   237 / 928
вчера в 15:17
На фото спартачи, а в списке нету.
Izmar
Izmar
   25 / 928
вчера в 15:11
Сборная без свиней не бывает, враки.
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 928
вчера в 14:58
Нет свиней. Этот исторический момент войдёт в музейные аналы Тарасовки. Гыгыгы
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   48 / 928
вчера в 14:55
странная АС где бомжи где платковые? главное тамбовского включили а платка ни одного? ох что газпром на груди со всеми делает...
СВИНКА ПЕППА
СВИНКА ПЕППА
   32 / 928
вчера в 14:54
Половину коней и половину бомжей сюда и все как обычно!
Sully
Sully
   46 / 928
вчера в 14:52
легенда, символ и лицо спартака грушаков даже в тереке отличился!
TihonAlt
TihonAlt
   6 / 928
вчера в 14:49
про глушака все верно. Не наш он.
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