Антисборная 5-го тура: Глушаков и удаленные

вчера, 15:00

Денис Борисович хотел что-то доказать «Спартаку», но доказал лишь правильность решения расстаться с ним. «Соккер.ру» - о Глушакове и других худших в 5-м туре.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Нередко Юрий Дюпин вытаскивает матчи для своих команд, классно действуя на линии ворот, но в Краснодаре вратарь допустил роковую ошибку. И по предыдущим матчам отмечали, что у голкипера «Рубина» есть проблемы с вводом мяча в игру, «быки» наказали Дюпина за ошибку: Юрий неудачно выбил от ворот, попал в чужого и через пару секунд увидел мяч в сетке своих ворот. Так был забит единственный гол, который принес «Краснодару» победу.

Защитники

Денис Кулаков («Урал»)

Дмитрий Парфенов выставил на матч против «Локомотива» в обороне ростовых кукол, а не футболистов. Боевитых футболистов обычно неуступчивой команды как будто подменили, каждый защитник хочет забыть такую игру, Денис Кулаков – не исключение, опытного правого бека знатно «повозили».

Максим Карпов («Крылья Советов»)

Карпов в матче с «Ростовом» даже с личной линией не определился: то действовал в манере «как бы чего не вышло», отдавал мяч ближнему, стараясь не выходить за рамки своих прямых обязанностей, а потом вдруг решался на какую-нибудь неуместную авантюру. В итоге, Максим стал соавтором гола в ворота своей команды: не смог внятно выбить мяч, потом позволил Ионову легко себя обыграть, дальше вообще превратился в зрителя. Пожалуйте в антисборную!

Зоран Нижич («Ахмат»)

Ошибка хорватского защитника во многом предопределила результат игры в Грозном. Нижич в концовке первого тайма подарил «Спартаку» второй мяч, замешкавшись перед собственной штрафной площадью и угодив под дерзкий прессинг Тиля, который привел к отбору голландца и результативному пасу на Бакаева.

Михаил Меркулов/Денис Поляков («Урал»)

Меркулов напрочь провалил первый тайм, сыграл бездарно и был заменен в перерыве на Дениса Полякова, который повторил за коллегой после перерыва. Левый защитник «Урала» обязательно должен быть в антисборной, а раз на этой позиции сыграли по тайму два футболиста, пусть и здесь делят порицание.

Полузащитники

Валерий Чуперка («Тамбов»)

Полузащитник «Тамбова» встретил свою красную карточку в концовке матча, хотя мог удалиться еще в первом тайме, когда, лежа на газоне, специально и зло нанес удар нарушившему правила оппоненту в колено. Дэвида Бекхэма на ЧМ -1998 за меньшую отмашку от Симеоне удалили в достопамятном эпизоде. На самом деле, и второе предупреждение Чуперки тянуло на прямую красную. Два фола полузащитника за неспортивные фолы, Валерий рисковал здоровьем товарищей по ремеслу, действуя безрассудно и подло.

Кристиян Бистрович ( ЦСКА )

ЦСКА не смог выиграть у «Сочи» на своем поле, и если вынести за скобки разговоры о превратностях судейства, к армейцам есть вопросы по качеству игры, что и отметил Виктор Ганчаренко в интервью после игры. Тренеру не понравилось, как его команда начинала атаки, это претензия к центральным полузащитникам Бистровичу и Ахметову, оба были заменены по ходу второго тайма. Вывод очевиден.

Денис Глушаков («Ахмат»)

Ожидание: Денис Глушаков сыграет против «Спартака» с удвоенной мотивацией, докажет, что его рано сбросили со счетов в московском клубе. Реальность: Денис Глушаков присутствовал на поле во время игры 71 минуту.

Артур Юсупов («Динамо»)

Юсупов тоже сыграл против бывшего клуба и сделал это почти также успешно, как Глушаков. А, может быть, даже более успешно – это смотря с какой стороны посмотреть. У Артура ничего не получалось в матче с «Зенитом»: он то не успевал, то опаздывал, не совершил ни одного чистого отбора, проиграл, кажется, всю борьбу в центре поля и для полного счастья удалился за два похожих нарушения, совершенных в течение 10 минут.

Нападающие

Андрей Панюков («Урал»)

Сегодня в линии атаки антисборной представлены форварды-невидимки. Андрей Панюков провел один тайм в матче против «Локомотива» и за 45 минут встретился с мячом пять раз.

Магомед Митришев («Ахмат»)

В похожем стиле сыграл за «Ахмат» Магомед Митришев: бесплодный первый тайм, ноль угроз воротам и замена в перерыве.

Тренер

Дмитрий Парфенов («Урал»)

Когда из игры выпадает один-два-три футболиста, об этом можно спросить с них самих, но если вся команда «вареная» и разваливается по ходу матча, адресуем вопросы уже главному тренеру. «Урал» Дмитрия Парфенова оказался сладкой булочкой к столу «Локомотива», значит, в подготовке были допущены грубые просчеты.

Нападающий исподтишка. Иван Миладинович («Сочи»)

Еще один нападающий, оказавшийся в своем искусстве явно эффективнее Митришева и Панюкова, только вот нападал защитник Миладинович не на ворота, а на Федора Чалова. Исподтишка разбил форварду ЦСКА нос, клянется, что все вышло случайно, однако многократный просмотр эпизод убеждает: этот Иван знал, что делает, и должен ответить за последствия. КДК , один большой бан, этому господину, пожалуйста.

«Голос трибун» на «Ахмат-Арене»