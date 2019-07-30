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Антисборная 3-го тура: на сцене «Спартак» и «Сочи»

вчера, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Адриано Луис
Адриано Луис
Нападающий
Набиуллин Эльмир
Набиуллин Эльмир
Защитник
Гулиев Аяз
Гулиев Аяз
Полузащитник

«Спартак» безобразно играет в футбол, хоть и бьет по штангам, а «Сочи» сгорел в матче с главной командой своего региона. «Соккер.ру» выбрал неудачников тура, вам понравится!

Вратарь

Николай Заболотный («Сочи»)

Будет несправедливостью сказать, что «Сочи» проиграл из-за вратаря, на самом деле, «Краснодар» просто «раскатал» гостей с черноморского побережья, но кто-то же должен защищать ворота антисборной, и Заболотный, который пропустил три мяча и допустил результативную ошибку, - отличный кандидат. Николай не справился с ударом Вильены, неудачно отбил перед собой и пропустил во второй раз за вечер от набежавшего Ивана Игнатьева, которому голевое чутье подсказало, что голкипер ошибется.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Удручающий уровень игры в первых турах нового чемпионата демонстрирует правый защитник «Спартака», с которым клуб связывает большие надежды. Да, у Николая была травма, но уже пора бы прийти в себя. В Ростове Кононов даже выпустил в старте возрастного Ещенко, но Андрей получил травму, и Рассказов вернулся к своим обязанностям, которые он выполняет ужасно: Николай пассивен и в подключениях в атаку, и при отборе мяча, неверно выбирает позицию и вообще превратился в легкую мишень для противников «Спартака».

Игорь Юрганов («Сочи»)

Оборону «Сочи» никак нельзя не «наградить» за игру против «Краснодара», «барсы» совсем не справились, и это касается не только Юрганова, но и опытного Федора Кудряшова, например. Но в обороне антисборной представлен именно Игорь, ведь это он в двух эпизодах не смог помешать прыткому Игнатьеву, который дважды сориентировался в ситуации быстрее и дважды огорчил «Сочи».

Владимир Полуяхтов («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» начали чемпионат с вдохновляющей победы над ЦСКА, но проиграли в следующих двух турах «Арсеналу» и «Уфе». Как тут не выделить Владимира Полуяхтова, который забил победный гол соперника в ворота своей команды. Полуяхтов так увлекся толкотней с оппонентом во время подачи корнера, что не заметил, как мяч прилетел к нему в спину и отскочил в ворота. Курьезно? Конечно. Но мяч летел 40 метров, у защитника было время сориентироваться и не допустить такую оплошность.

Эльмир Набиуллин («Сочи»)

Занести этот матч себе в актив Набиуллин точно не сможет. Эльмир был разбит в пух и прах на своей бровке Петровым, Вандерсоном и Ари, которые чувствовали, что защитник уязвим. В итоге, Набиуллин даже не доиграл матч до конца, получив две желтые карточки, стоившие ему места на поле. А ведь еще недавно человек в «Зените» играл, действующий чемпион России. 

Полузащитники

Ибрагим Цаллагов («Сочи»)

Цаллагов провалился в центре поля, игроки «Краснодара» шныряли мимо него, как поезда мимо нищего, Ибрагим просто не успевал реагировать на перемещения соперников, с начала второго тайма «висел» на предупреждении — сыграл в ноги, не успев достать до мяча. И это еще достижение, обычно вообще отставал от эпизодов. В общем, на фоне «Краснодара» выглядел футболистом из другого дивизиона. 

Аяз Гулиев («Спартак»)

Первое же действие Гулиева в матче с «Тамбовом» - желтая карточка, уже на третьей минуте Гулиев «подвесил» себя на предупреждение, и это сломало игру жесткого полузащитника, ведь он начал осторожничать и не справился со своими задачами. Да, разок Аяз круто пробил с дальней дистанции, угодил в перекладину, но это не извиняет его бесплодной игры в центре поля. В перерыве Олег Кононов решил убрать Гулиева с поля. 

Олег Иванов («Ахмат»)

Матч в Казани не удался опытному полузащитнику, Олегу было тяжело под прессингом шарнирной полузащиты «Рубина», а во втором тайме Иванов допустил оплошность, из-за которой «Ахмат» проиграл: завозился с мячом, позволил Могилевцу себя накрыть, после чего «Рубину» хватило нескольких касаний, чтобы забить победный мяч. 

Рикарду Алвеш («Оренбург»)

Еще один полузащитник, допустивший результативную ошибку, причем португалец из «Оренбурга» сделал это уже на 5-й секунде матча с «Зенитом»! «Оренбург» и «Зенит» и так подозревают в нечестной игре из-за их родственных отношений через общего спонсора в лице «Газпрома», а такие эпизоды только увеличивают число сторонников теории заговора, даже  среди болельщиков «Зенита» уже есть сомневающиеся. 

Нападающие

Эсекьель Понсе («Спартак»)

Пока аргентинский новичок «Спартака» - полный ноль, у парня вообще не видно сильных качеств, за счет которых бы он смог стать успешным в РПЛ. Цепкость — возможно, но где удар, где взаимодействия с партнерами по линии атак? Извиняет Понсе разве что тот факт, что Олег Кононов использует Эсекьеля на левом фланге, хотя аргентинец — центрфорвард.

Луис Адриано («Спартак»)

Возможно, уже в ближайшем матче Понсе сможет занять любимое место в центре атаки, ведь Луис Адриано отправился в Бразилию. Возможно, это к лучшему для «Спартака», потому что бразилец получал огромные деньги, но в этой команде он при всем желании не смог их отработать.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Режиссер тошнотворного спартаковского спектакля тоже получает заслуженный приз зрительского негодования. Олег Георгиевич ни на йоту не приблизился к своим обещаниям, «Спартак» не просто проиграл «Тамбову», это поражение стало следствием полного разброда и шатания на поле. У «Спартака», который, по словам Кононова, должен играть красиво, нет вообще никакой игры. И не похоже, чтобы Кононов знал, как исправить эту ситуацию, ведь времени на строительство команды у него было много.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   69 / 826
сегодня в 13:12
Как правило, половина антисборной - спартачи. Стабильно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Мишаня Дмитриев
   21 / 826
сегодня в 12:20
Крепись)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Мишаня Дмитриев
   21 / 826
сегодня в 12:19
Бро, спс, а то я динамиков уважаю
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил 25процентный клоун
   106 / 826
сегодня в 12:19
Карпаты сильнее ментов
щас мне бан поставят засекай время))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Dinamovets1927
   21 / 826
сегодня в 12:13
Карпаты сильнее ментов
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   106 / 826
сегодня в 12:08
Да совсем забыл почему спартак и сочи ??? где ор... мм сек где пуховик??? ну откройте глаза уже все??? да бог с вами ненавидьте вы Спартак, это модно, это челендж, это малолетки из ца у них нет мозгов. Но взрослые 27+ вы то куда??? кони быки кочегары ростовчане и прочие кто не под газпромом - вы че не видите что вас разводят и клубы за которые вы болеете?
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил 25процентный клоун
   291 / 826
сегодня в 11:06
Ага,великий судейский клуб,на бешеной скорости летящий в пердив во главе с бывшим тренером Карпат и президентом Лёней Киевским!!
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   629 / 826
сегодня в 09:25
Мурило забыли
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 826
сегодня в 08:48
Александр, давайте статью про Шюрле, чемпион мира приехал в великий клуб
Atist
Atist
   48 / 826
сегодня в 08:27
Мало спартака.
SHMEL
SHMEL
   59 / 826
сегодня в 08:08
Вполне привычная сборная,ничего особенного.
Правдин Семён
Правдин Семён
   66 / 826
сегодня в 07:56
Красавцы.
Footbolista
Footbolista ответил Котэ в тельняжке
   4 / 826
сегодня в 07:40
Молодец)...шикарно мыслишь 👌...
Контуженый
Контуженый
   591 / 826
сегодня в 07:25
А Набиуллину просто не надо было уходить из "Рубина" в 51ик.
Контуженый
Контуженый ответил Мишаня Дмитриев
   591 / 826
сегодня в 07:19
Конону на выход и пусть Федун лижет пятки Каррере и возвращает его... Максименко Зоб и Джикия не вытянут даже квалификацию против Туна...
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       37 / 826
    сегодня в 07:00
    Олежа верим!!!
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       67 / 826
    сегодня в 06:14
    Теперь понятно почему футболисты Спартака, так ужасно играли... Трансферы за 1 день не оформляют, значит были разговоры уже до игры. Вот и результат.
    GKN
    GKN
       499 / 826
    сегодня в 05:28
    "Режиссер тошнотворного спартаковского спектакля". Точнее не скажешь
    112910415
    112910415
       54 / 826
    сегодня в 05:16
    скоро будет лучше
    хуже ведь особо некуда )
    Багров-брат
    Багров-брат ответил fanatcska94
       172 / 826
    сегодня в 04:35
    оборона спартачей второй раз подряд пропускает два гола в матче, и всего лишь раз в антисборную попал Рассказов. Джикия и К доплачивают соккеру, чтоб их не упоминали что ли?)
      fanatcska94
      fanatcska94
         538 / 826
      сегодня в 02:40
      оборона спартачей второй раз подряд пропускает два гола в матче, и всего лишь раз в антисборную попал Рассказов.
      Джикия и К доплачивают соккеру, чтоб их не упоминали что ли?)
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник
         541 / 826
      сегодня в 01:31
      Спартак всегда будет первым.Вот и тут хрюшки на первом месте.Ждем успехом спама в фнл.
      Армейская душа
      Армейская душа
         71 / 826
      сегодня в 01:23
      О - Рассказов. А где его братаны Таша и Зоба? Эти днища не хуже Рази сыграли!
      Армейская душа
      Армейская душа
         71 / 826
      сегодня в 01:17
      Аяз ни у чом нэ уиноват!
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014
         100 / 826
      вчера в 23:24
      Среди болельщиков Зенита нет сомневающихся, просто, потому что глупо имея такой козырь на руках так рано его раскрывать. Если бы реально были договорённости, то лучше сыграть с Оренбургом на выезде осенью, когда команда начнёт играть на два фронта....ну или весной....когда очки на вес золота....То есть мы уверены, что у нас будут 3 очка и однако мы играем на выезде против Оренбурга в +30 на искусственном газоне.....хотя бы кругами поменялись...даже оправдание можно найти....поменяться кругами с Краснодаром, типо мы им помочь хотим, ну и чтобы не играть три игры на выезде....поменяться кругами...вообщем не подкопаешься...а главное ведь всё на поверхности....козыри всегда надо попридержать....иначе проиграешь...никто тузом не бьется в первом коне...это же закон.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Мишаня Дмитриев
         21 / 826
      вчера в 23:02
      Кононова уберут не скоро
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Мишаня Дмитриев
         21 / 826
      вчера в 23:01
      Бро, у нас есть Цорн и Кононов, уверен они знают что делают, и Цорн даст по ушам бульбашу
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев ответил 25процентный клоун
         106 / 826
      вчера в 22:59
      А где позор тура - симуляцея Чалова?
      Конону на выход и пусть Федун лижет пятки Каррере и возвращает его... Максименко Зоб и Джикия не вытянут даже квалификацию против Туна...
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев ответил 25процентный клоун
         106 / 826
      вчера в 22:57
      А где позор тура - симуляцея Чалова?
      щас не до чалого бро, Фернандо в китай, Адри в Палмейрас, Зе уже продали раньше, Мельгарехо в сочи пойдет вот увидешь, а дальше что???....
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         21 / 826
      вчера в 22:54
      А где позор тура - симуляцея Чалова?
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