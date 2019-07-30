Антисборная 3-го тура: на сцене «Спартак» и «Сочи»

вчера, 22:00

«Спартак» безобразно играет в футбол, хоть и бьет по штангам, а «Сочи» сгорел в матче с главной командой своего региона. «Соккер.ру» выбрал неудачников тура, вам понравится!

Вратарь

Николай Заболотный («Сочи»)

Будет несправедливостью сказать, что «Сочи» проиграл из-за вратаря, на самом деле, «Краснодар» просто «раскатал» гостей с черноморского побережья, но кто-то же должен защищать ворота антисборной, и Заболотный, который пропустил три мяча и допустил результативную ошибку, - отличный кандидат. Николай не справился с ударом Вильены, неудачно отбил перед собой и пропустил во второй раз за вечер от набежавшего Ивана Игнатьева, которому голевое чутье подсказало, что голкипер ошибется.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Удручающий уровень игры в первых турах нового чемпионата демонстрирует правый защитник «Спартака», с которым клуб связывает большие надежды. Да, у Николая была травма, но уже пора бы прийти в себя. В Ростове Кононов даже выпустил в старте возрастного Ещенко, но Андрей получил травму, и Рассказов вернулся к своим обязанностям, которые он выполняет ужасно: Николай пассивен и в подключениях в атаку, и при отборе мяча, неверно выбирает позицию и вообще превратился в легкую мишень для противников «Спартака».

Игорь Юрганов («Сочи»)

Оборону «Сочи» никак нельзя не «наградить» за игру против «Краснодара», «барсы» совсем не справились, и это касается не только Юрганова, но и опытного Федора Кудряшова, например. Но в обороне антисборной представлен именно Игорь, ведь это он в двух эпизодах не смог помешать прыткому Игнатьеву, который дважды сориентировался в ситуации быстрее и дважды огорчил «Сочи».

Владимир Полуяхтов («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» начали чемпионат с вдохновляющей победы над ЦСКА , но проиграли в следующих двух турах «Арсеналу» и «Уфе». Как тут не выделить Владимира Полуяхтова, который забил победный гол соперника в ворота своей команды. Полуяхтов так увлекся толкотней с оппонентом во время подачи корнера, что не заметил, как мяч прилетел к нему в спину и отскочил в ворота. Курьезно? Конечно. Но мяч летел 40 метров, у защитника было время сориентироваться и не допустить такую оплошность.

Эльмир Набиуллин («Сочи»)

Занести этот матч себе в актив Набиуллин точно не сможет. Эльмир был разбит в пух и прах на своей бровке Петровым, Вандерсоном и Ари, которые чувствовали, что защитник уязвим. В итоге, Набиуллин даже не доиграл матч до конца, получив две желтые карточки, стоившие ему места на поле. А ведь еще недавно человек в «Зените» играл, действующий чемпион России.

Полузащитники

Ибрагим Цаллагов («Сочи»)

Цаллагов провалился в центре поля, игроки «Краснодара» шныряли мимо него, как поезда мимо нищего, Ибрагим просто не успевал реагировать на перемещения соперников, с начала второго тайма «висел» на предупреждении — сыграл в ноги, не успев достать до мяча. И это еще достижение, обычно вообще отставал от эпизодов. В общем, на фоне «Краснодара» выглядел футболистом из другого дивизиона.

Аяз Гулиев («Спартак»)

Первое же действие Гулиева в матче с «Тамбовом» - желтая карточка, уже на третьей минуте Гулиев «подвесил» себя на предупреждение, и это сломало игру жесткого полузащитника, ведь он начал осторожничать и не справился со своими задачами. Да, разок Аяз круто пробил с дальней дистанции, угодил в перекладину, но это не извиняет его бесплодной игры в центре поля. В перерыве Олег Кононов решил убрать Гулиева с поля.

Олег Иванов («Ахмат»)

Матч в Казани не удался опытному полузащитнику, Олегу было тяжело под прессингом шарнирной полузащиты «Рубина», а во втором тайме Иванов допустил оплошность, из-за которой «Ахмат» проиграл: завозился с мячом, позволил Могилевцу себя накрыть, после чего «Рубину» хватило нескольких касаний, чтобы забить победный мяч.

Рикарду Алвеш («Оренбург»)

Еще один полузащитник, допустивший результативную ошибку, причем португалец из «Оренбурга» сделал это уже на 5-й секунде матча с «Зенитом»! «Оренбург» и «Зенит» и так подозревают в нечестной игре из-за их родственных отношений через общего спонсора в лице «Газпрома», а такие эпизоды только увеличивают число сторонников теории заговора, даже среди болельщиков «Зенита» уже есть сомневающиеся.

Нападающие

Эсекьель Понсе («Спартак»)

Пока аргентинский новичок «Спартака» - полный ноль, у парня вообще не видно сильных качеств, за счет которых бы он смог стать успешным в РПЛ . Цепкость — возможно, но где удар, где взаимодействия с партнерами по линии атак? Извиняет Понсе разве что тот факт, что Олег Кононов использует Эсекьеля на левом фланге, хотя аргентинец — центрфорвард.

Луис Адриано («Спартак»)

Возможно, уже в ближайшем матче Понсе сможет занять любимое место в центре атаки, ведь Луис Адриано отправился в Бразилию. Возможно, это к лучшему для «Спартака», потому что бразилец получал огромные деньги, но в этой команде он при всем желании не смог их отработать.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Режиссер тошнотворного спартаковского спектакля тоже получает заслуженный приз зрительского негодования. Олег Георгиевич ни на йоту не приблизился к своим обещаниям, «Спартак» не просто проиграл «Тамбову», это поражение стало следствием полного разброда и шатания на поле. У «Спартака», который, по словам Кононова, должен играть красиво, нет вообще никакой игры. И не похоже, чтобы Кононов знал, как исправить эту ситуацию, ведь времени на строительство команды у него было много.