Сборная 5-го тура РПЛ: Дзюба и спартаковцы

вчера, 20:00

«Спартак» в Грозном сыграл чуть ли не лучший матч при Кононове, «Зенит» одолел «Динамо», а на счету «Локомотива» разгромная победа. «Соккер.ру» называет имена лучших.

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи»)

Как только Сослан Джанаев занял место в воротах «Сочи», команда Александра Точилина перестала пропускать: нулевая ничья с «Уфой» не шокировала, а вот мир с ЦСКА на выезде – сенсационный результат. Воспитанник ЦСКА Джанаев приложил немало усилий, чтобы «Сочи» не проиграл. А ведь этим летом Сослан мог оказаться в армейском клубе и стать дублером Акинфеева, но в итоге Джанаев теперь №1 в другом клубе РПЛ . По итогам пятого тура также отмечаем со знаком «+» работу Андрея Лунева в матче с «Динамо» и голкипера «Тамбова» Гиорги Шелии, который совершил 8 сэйвов, хоть и пропустил дважды.

Защитники

Алексей Козлов («Ростов»)

На флангах обороны в этот раз была высокая конкуренция, Козлов опередил Владислава Игнатьева, который вместе с товарищами по «Локомотиву» куражился в игре с «Уралом». На долю Алексея и его «Ростова» выпал куда более упорный матч против «Крыльев Советов», каждый эпизод, каждая дуэль могла качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Козлов сыграл строго и эффективно, а в отборе был настоящим маэстро, совершив семь удачных «обезмячиваний» соперников.

Седрик Гогуа («Тамбов»)

Агент африканского защитник Дмитрий Селюк уверяет, что Гогуа мог бы играть хоть за «Манчестер Юнайтед», хоть за ЦСКА . Не знаю насчет этого, но в «Тамбове» Седрик действительно выглядит убедительно, ведь не только с прямыми обязанностями справляется, но и на стандартах у чужих ворот – сущий демон! Гогуа забил уже второй мяч в трех играх, две недели назад от него пострадал «Спартак», а теперь – «Оренбург».

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Ракицкий входит в символическую сборную не за подвиги, а за спокойствие и уверенность, с которой действовала оборона «Зенита» в матче с «Динамо». Конечно, эти лавры Ярослав должен разделить с Браниславом Ивановичем. На пару центрбеки «сине-бело-голубых» придушили немало атак динамовцев, многие пали в зародыше.

Айртон («Спартак»)

У Айртона тоже был достойный конкурент слева в защите – Виктор Альварес из «Арсенала», который принес своей команде победу в матче с «Уфой», но по сумме впечатлений бразилец превзошел испанца. Айртон несколько раз спас «Спартак», оказываясь в роли последней надежды в обороне, Лукас выдал 90% точных передач, поучаствовал в начальной стадии первой голевой атаки и ловко тащил мяч вперед, причем на этот раз обошелся без лишних потерь.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Поляк обеспечил «Локомотиву» превосходство в центре поля, именно Крыховяк провел всю подготовительную работу по уничтожению «Урала», да и в непосредственной бомбардировке поучаствовал лично: Гжегош во втором тайме чумовым ударом «завалил» мяч в ворота екатеринбуржцев. Полузащитник «Локомотива» в грандиозной форме, он сейчас сердце железнодорожников. А ведь в предыдущем туре Крыховяк принес «Локо» победу над «Крыльями Советов» в эндшпиле встречи, а тут и новые подвиги подъехали.

Гуус Тиль («Спартак»)

Самый дорогой новичок в истории «Спартака» дебютировал роскошно. Пусть за Тиля скажет его статистика: голландец отдал две результативные передачи – на Бакаева и Шюррле, причем в первом случае выгрыз мяч у соперника вблизи его ворот. Общая точность передач – 95%, борьба, удары, финты – все в наличии. Гуус сходу показал товар лицом, теперь нужно поставить эффектную игру на рельсы.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Разорвал «Урал» по месту правого крайнего/полусреднего, заставил Дмитрия Парфенова лихорадочно менять одного левого защитника на другого, но провалились оба – и Меркулов, и Поляков. И это повод похвалить Жемалетдинова, который забил гол в первом тайме и продолжал терроризировать оборону «Урала» до самого финального свистка.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Прекрасную неделю провел Зелимхан Бакаев: в четверг оформил дубль в ворота швейцарского «Туна» в матче Лиги Европы, в том числе забил победный гол, а в воскресенье два раза поразил ворота «Ахмата». Не помешал Бакаеву сыграть ярко даже переход с правого фланга на левый. Зелимхана уже называют «новым Промесом» и ждут от него новых голов.

Нападающие

Джоэль Фамейе («Оренбург»)

Ганский новичок «Оренбурга», наконец, полноценно «прописался» в команде. Во встрече против «Тамбова» Фамейе появился на поле на 70-й минуте и в течение следующих десяти минут оформил дубль, который помог его команде уйти от поражения. А ведь мог и на хет-трик замахнуться, были шансы!

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюба исключительно хорош на старте сезона, у него уже 4+3 по системе «гол плюс пас» при том, что «Зенит» всего забил девять мячей. В матче с «Динамо» Артем открыл счет, а в концовке хитрым пасом вдоль линии штрафной помог отличиться Оздоеву. Дзюба настолько хорош, что даже подвинул из состава чемпиона мира. А если серьезно, то Андре Шюррле тоже был очень хорош в Грозном (гол+пас) и мог оказаться на месте Дзюбы, но есть конкуренция, да и символическая сборная не резиновая.

Тренер

Владимир Федотов («Оренбург»)

Хочется поддержать тренера Федотова, чья команда играет лучше, чем набирает очки. Владимир Валентинович попал в тиски проблем, но не сдается, как не сдался и в матче против «Тамбова», в котором его команда уступала 0:2. Федотов сумел перевернуть игру заменами при том, что одна перестановка была вынужденной, а на второй тайм у него осталась только одна возможность повлиять на игру. И тренер на 100% угадал, выпустив вместо Алвеша Фамейе, который отметился двумя забитыми мячами.