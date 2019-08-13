Сборная 5-го тура РПЛ: Дзюба и спартаковцы

«Спартак» в Грозном сыграл чуть ли не лучший матч при Кононове, «Зенит» одолел «Динамо», а на счету «Локомотива» разгромная победа. «Соккер.ру» называет имена лучших.
Вратарь
Сослан Джанаев («Сочи»)
Как только Сослан Джанаев занял место в воротах «Сочи», команда Александра Точилина перестала пропускать: нулевая ничья с «Уфой» не шокировала, а вот мир с ЦСКА на выезде – сенсационный результат. Воспитанник ЦСКА Джанаев приложил немало усилий, чтобы «Сочи» не проиграл. А ведь этим летом Сослан мог оказаться в армейском клубе и стать дублером Акинфеева, но в итоге Джанаев теперь №1 в другом клубе РПЛ. По итогам пятого тура также отмечаем со знаком «+» работу Андрея Лунева в матче с «Динамо» и голкипера «Тамбова» Гиорги Шелии, который совершил 8 сэйвов, хоть и пропустил дважды.
Защитники
Алексей Козлов («Ростов»)
На флангах обороны в этот раз была высокая конкуренция, Козлов опередил Владислава Игнатьева, который вместе с товарищами по «Локомотиву» куражился в игре с «Уралом». На долю Алексея и его «Ростова» выпал куда более упорный матч против «Крыльев Советов», каждый эпизод, каждая дуэль могла качнуть чашу весов в ту или иную сторону. Козлов сыграл строго и эффективно, а в отборе был настоящим маэстро, совершив семь удачных «обезмячиваний» соперников.
Седрик Гогуа («Тамбов»)
Агент африканского защитник Дмитрий Селюк уверяет, что Гогуа мог бы играть хоть за «Манчестер Юнайтед», хоть за ЦСКА. Не знаю насчет этого, но в «Тамбове» Седрик действительно выглядит убедительно, ведь не только с прямыми обязанностями справляется, но и на стандартах у чужих ворот – сущий демон! Гогуа забил уже второй мяч в трех играх, две недели назад от него пострадал «Спартак», а теперь – «Оренбург».
Ярослав Ракицкий («Зенит»)
Ракицкий входит в символическую сборную не за подвиги, а за спокойствие и уверенность, с которой действовала оборона «Зенита» в матче с «Динамо». Конечно, эти лавры Ярослав должен разделить с Браниславом Ивановичем. На пару центрбеки «сине-бело-голубых» придушили немало атак динамовцев, многие пали в зародыше.
Айртон («Спартак»)
У Айртона тоже был достойный конкурент слева в защите – Виктор Альварес из «Арсенала», который принес своей команде победу в матче с «Уфой», но по сумме впечатлений бразилец превзошел испанца. Айртон несколько раз спас «Спартак», оказываясь в роли последней надежды в обороне, Лукас выдал 90% точных передач, поучаствовал в начальной стадии первой голевой атаки и ловко тащил мяч вперед, причем на этот раз обошелся без лишних потерь.
Полузащитники
Гжегош Крыховяк («Локомотив»)
Поляк обеспечил «Локомотиву» превосходство в центре поля, именно Крыховяк провел всю подготовительную работу по уничтожению «Урала», да и в непосредственной бомбардировке поучаствовал лично: Гжегош во втором тайме чумовым ударом «завалил» мяч в ворота екатеринбуржцев. Полузащитник «Локомотива» в грандиозной форме, он сейчас сердце железнодорожников. А ведь в предыдущем туре Крыховяк принес «Локо» победу над «Крыльями Советов» в эндшпиле встречи, а тут и новые подвиги подъехали.
Гуус Тиль («Спартак»)
Самый дорогой новичок в истории «Спартака» дебютировал роскошно. Пусть за Тиля скажет его статистика: голландец отдал две результативные передачи – на Бакаева и Шюррле, причем в первом случае выгрыз мяч у соперника вблизи его ворот. Общая точность передач – 95%, борьба, удары, финты – все в наличии. Гуус сходу показал товар лицом, теперь нужно поставить эффектную игру на рельсы.
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
Разорвал «Урал» по месту правого крайнего/полусреднего, заставил Дмитрия Парфенова лихорадочно менять одного левого защитника на другого, но провалились оба – и Меркулов, и Поляков. И это повод похвалить Жемалетдинова, который забил гол в первом тайме и продолжал терроризировать оборону «Урала» до самого финального свистка.
Зелимхан Бакаев («Спартак»)
Прекрасную неделю провел Зелимхан Бакаев: в четверг оформил дубль в ворота швейцарского «Туна» в матче Лиги Европы, в том числе забил победный гол, а в воскресенье два раза поразил ворота «Ахмата». Не помешал Бакаеву сыграть ярко даже переход с правого фланга на левый. Зелимхана уже называют «новым Промесом» и ждут от него новых голов.
Нападающие
Джоэль Фамейе («Оренбург»)
Ганский новичок «Оренбурга», наконец, полноценно «прописался» в команде. Во встрече против «Тамбова» Фамейе появился на поле на 70-й минуте и в течение следующих десяти минут оформил дубль, который помог его команде уйти от поражения. А ведь мог и на хет-трик замахнуться, были шансы!
Артем Дзюба («Зенит»)
Дзюба исключительно хорош на старте сезона, у него уже 4+3 по системе «гол плюс пас» при том, что «Зенит» всего забил девять мячей. В матче с «Динамо» Артем открыл счет, а в концовке хитрым пасом вдоль линии штрафной помог отличиться Оздоеву. Дзюба настолько хорош, что даже подвинул из состава чемпиона мира. А если серьезно, то Андре Шюррле тоже был очень хорош в Грозном (гол+пас) и мог оказаться на месте Дзюбы, но есть конкуренция, да и символическая сборная не резиновая.
Тренер
Владимир Федотов («Оренбург»)
Хочется поддержать тренера Федотова, чья команда играет лучше, чем набирает очки. Владимир Валентинович попал в тиски проблем, но не сдается, как не сдался и в матче против «Тамбова», в котором его команда уступала 0:2. Федотов сумел перевернуть игру заменами при том, что одна перестановка была вынужденной, а на второй тайм у него осталась только одна возможность повлиять на игру. И тренер на 100% угадал, выпустив вместо Алвеша Фамейе, который отметился двумя забитыми мячами.
Шюррле не хватает
Шюррле не хватает
"Хочется поддержать тренера Федотова"
Григоряна не хочется поддержать? Он ведь упустил победу на флажке
"Хочется поддержать тренера Федотова"
Григоряна не хочется поддержать? Он ведь упустил победу на флажке