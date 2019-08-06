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Сборная 4-го тура. Дзюба, Еременко и другие киты РПЛ

вчера, 17:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Еременко Роман
Еременко Роман
Полузащитник

На старте сработал сплав опыта и молодости! «Соккер.ру» включает в символическую сборную игроков сразу восьми клубов. 

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Были невероятно сложные дальние удары Юсупова – особенно второй, две попытки Панченко, точный удар Шиманськи. У голкипера «Спартака» определенно хватало работы. И хотя удачно сыграл в одном из эпизодов Сафонов, шикарно разок спас Гильерме, именно у Александра было больше работы. У «Динамо» целых 25 ударов - могут винить себя за расточительность, ведь порой мазали из отличных позиций. А в остальных случаях Максименко держался достойно. 

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА) – ассист тура

Отмечаем, что Ещенко выдержал давление не только Жоаозиньо – оба сыграли неплохо, но и всех остальных «динамовцев». Но Фернандес принес ЦСКА победу. Создал единственный в казанском матче гол, и если скаут «Манчестер Юнайтед» вправду прилетел специально, чтобы оценить игру Марио, то автор 12 оборонительных действий в не самом темповом матче, в котором «Рубин» смог после перерыва погонять «армейцев», получил высокий балл. 

Владимир Рыков («Динамо»)

Немногие оборонительные линии держались уверенно. Подергали защиту Акинфеева, хотя не пропускал. Левашов имел повод возмущаться ошибками обороны перед ударами «Тамбова». А вот у ворот Шунина, хотя «Спартак» в меньшинстве активизировался, было не так много опасных моментов. Все точные удары оказались легкими для голкипера, а защитники Рыков и Шунич сыграли на одном уровне. Тут вопрос вкуса. Понимая, чем крут Тони, выделим Владимира, был хорош один в один – 6 отборов, и умно вводил мяч в игру. 

Урош Спайич («Краснодар»)

Защитник время от времени получает на орехи после явных ошибок, но если взять матч против «Зенита» в гостях, то Урош – красавец. Конечно же, чемпионы создали моменты у ворот Сафонова, используя, например, дальние удары. Однако сербский защитник был уверен в себе – разок вместо вратаря сыграл при штрафном Ракицкого. Мартынович упускал Дзюбу минимум трижды, а Спайич выигрывал воздух, не позволил Азмуну разгуляться и сыграл здорово. 

Юрий Жирков («Зенит»)

Помним про голевую передачу от Альвареса в матче «Арсенала» против «Тамбова», но у испанца было слишком много потерь. А Юрий и слева сыграл активно – хотя противостоял ему непростой соперник в лице Петрова. И Кабелья не дал разгуляться в дебютном матче. Конечно, в 35 лет Жиркова не хватает на весь матч, но планку игры на фланге задал и для Сантоса, и для Смольникова. Обводки, удары, точные пасы, два созданных момента – хороший футбол от Юрия. 

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив») – спаситель тура

Соболев забил из-под Гжегоша, который оказался в центре защиты, поскольку Хеведес и Мурильо упустили форварда соперника. Вот только у поляка 51 пас – больше всех в команде, с точностью 92 %, 4 удара по воротам – в одном из эпизодов мяч вынесли с линии пустых ворот, и как вишенка на торте – победный гол на последних секундах игры. У Смолова не хватило сил, чтобы добежать, а Крыховяк стал героем. 

Роман Еременко («Ростов») – MVP тура

В нынешнем «Спартаке» был бы безусловным лидером, однако москвичи подарили Романа «Ростову», и в результате финский хавбек радует радиоуправляемыми передачами в составе южан. И пас низом в голевой атаке отдал перед решающей подачей, и спас от поражения от «Урала» в концовке, когда идеально выпилил результативный навес. Еременко играет так, как умеет, и более умного хавбека в РПЛ еще поискать. Ничего нового – плюсы Романа давно известны, но «Ростов» радуется свежим голевым атакам. 

Евгений Харин («Ахмат»)

Поскольку из 73 касаний мяча лишь 13 Евгений сделал на первой трети от ворот «Ахмата», то его правильно величать не крайним защитником, а латералем. И по схеме так было. Харин спас «Ахмат», ведь на его счету «гол плюс пас». И хотя Довбня помог отдать голевую передачу неудачным выходом из ворот, а мяч Харин забил не без помощи защитников «Оренбурга», 2 удара, 4 отбора и 3 заработанных его усилиями очка позволяют поставить Евгения в основу сборной. 

Нападающие 

Эльдор Шомуродов («Ростов»)

Очень сильный футболист растет. Точно были команды в РПЛ, которым предлагали подписать узбекского форварда раньше, но только у «Ростова» хватило чутья, чтобы поверить в Эльдора. Заиграл не сразу, понадобилось время, но сейчас у Карпина в обойме есть высокий, крепкий, подвижный нападающий с очень сильным ударом, умением сыграть на втором этаже и чутьем. Качественный форвард снова выручил голом. 

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюба здесь по той же логике, что Крыховяк. Ругаем за то, что дважды имел шикарные моменты и оба раза промахнулся. Вот только Артем активно провел весь матч, обыгрывался с Жирковым и Суторминым на фланге, правильно открывался, привычно боролся за верховые мячи. И самое главное – тридцатилетний форвард на 91-й минуте прочитал пас Азмуна, опередил соперников и элегантно пробил точно над голкипером. Спас «Зенит» от поражения – герой развязки очень важной игры.  

Федор Чалов (ЦСКА)

Матч в Казани был для «армейцев» хорошим наполовину. Выдали тридцатиминутный отрезок в первом тайме, когда спокойно могли закрыть вопрос о победителе, но вместо этого позволили Шаронову перестроить «Рубин» морально, и второй тайм хозяева провели куда лучше. Но обратите внимание, что в такой непростой игре Чалов нашел три удара, боролся на втором этаже, слишком часто терял мяч, зато создал один момент для напарника и реализовал первый и последний свой удар в створ. Эффективно сыграл! 

Главный тренер 

Валерий Карпин («Ростов»)

Поскольку символическая сборная получилась под девизом «каждый заслуживает второй шанс» - например, Крыховяк и Дзюба ошибались, чтобы в итоге спасти, то тренером выберем человека, чья команда дважды отыгралась. Рахимов и Семак могут похвастаться неплохими отрезками в исполнении своих ребят, но выделим Карпина. «Ростов» не сломался против «Урала», а спасительный гол на счету форварда, вышедшего на замену. Классика жанра удачной работы тренера и ошибок обороны, которые его труд не испоганили поражением. 

Сборная 4-го тура. Дзюба, Еременко и другие киты РПЛ

Гол тура. Бисиклета Деспотовича («Оренбург»)

Форвард забил классический гол-шедевр – невероятно красиво сработал, выбрал правильную позицию, не испугался набегавшего защитника, сгруппировался и положил мяч точно под перекладину ворот так, что винить голкипера нельзя. При ударах в падении через себя мяч летит быстро. Пусть центральные матчи подкачали с голами, мяч Деспотовича улучшает ощущения. Прекрасный удар, в четвертом туре забили один из лучших мячей сезона.

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
   348 / 867
сегодня в 10:23
Крыховяк, Дзюба - спорно. Питерского черного пса нет незаслуженно. Пора бы вводить судью тура - того кто больше помог Питеру или Мск победить.
амурец
амурец
   184 / 867
сегодня в 10:19
нормально
scikuni
scikuni
   528 / 867
вчера в 20:12
столько ошибок в слове дзюба
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   54 / 867
вчера в 20:01
Все по делу и Чалов при своих. 😉
Томас Сойер
Томас Сойер ответил RomzesRZN
   502 / 867
вчера в 19:56
Ты прав на все 100%. Он должен забивать так, что бы команда выигрывала, а не играла на ничью. Сколько раз говорю: он дерево, такой нападающий не нужен клубу который нацелился на высокие пьедесталы.
Правдин Семён
Правдин Семён
   75 / 867
вчера в 19:35
С натяжкой согласен.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   31 / 867
вчера в 19:17
Не отметить игру Бариоса, который выжег центр поля - преступление.
Александр М.
Александр М. ответил spartach n1
   522 / 867
вчера в 19:16
В этой фотографии весь Дзюба. Тут подкрался, до этого Мартыновичу с локтя зарядил. Каждый матч от него такой цирк.
d_fincher
d_fincher
   42 / 867
вчера в 18:44
Ничего, что в матче Зенит-Краснодар питерцы победили благодаря нарушению правил? Это как бы нормально для Соккера?
mihaluch
mihaluch
   92 / 867
вчера в 18:34
Сборная соответствует уровню игры футболистов.
Артур Эм
Артур Эм
вчера в 18:34
Причем тут Карпин? И где Лунев?
RomzesRZN
RomzesRZN
   272 / 867
вчера в 18:19
Дзюба по прошлогоднему графику идёт: сыграв бездарный матч, чудом заталкивает корявый мячик и ГЕРОЙ ТУРА. Потом засуха на 1500 минут, пара ассистов и ИГРОК ГОДА и сохраняет звание КОРОЛЯ ПИТЕРА, которое он отвоевал у легенды клуба молло))))
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Армейская душа
   208 / 867
вчера в 18:04
Не Рыков, а Жига
И Рыковы, И Жиго, И Шунич.
Армейская душа
Армейская душа ответил Дима Головашич
   40 / 867
вчера в 17:57
Рыков ручками напов останавливал.
Не Рыков, а Жига
spartach n1
spartach n1
   5 / 867
вчера в 17:56
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 867
вчера в 17:48
А где Малком? Где питерский омон?
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 867
вчера в 17:44
Дзюба? (((За что? Один из трех забил,да еще ислевой атаки.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   56 / 867
вчера в 17:42
Нормальная Сборная.
Дима Головашич
Дима Головашич
   208 / 867
вчера в 17:40
Рыков ручками напов останавливал.
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