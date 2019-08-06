Сборная 4-го тура. Дзюба, Еременко и другие киты РПЛ

вчера, 17:30

На старте сработал сплав опыта и молодости! «Соккер.ру» включает в символическую сборную игроков сразу восьми клубов.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Были невероятно сложные дальние удары Юсупова – особенно второй, две попытки Панченко, точный удар Шиманськи. У голкипера «Спартака» определенно хватало работы. И хотя удачно сыграл в одном из эпизодов Сафонов, шикарно разок спас Гильерме, именно у Александра было больше работы. У «Динамо» целых 25 ударов - могут винить себя за расточительность, ведь порой мазали из отличных позиций. А в остальных случаях Максименко держался достойно.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА ) – ассист тура

Отмечаем, что Ещенко выдержал давление не только Жоаозиньо – оба сыграли неплохо, но и всех остальных «динамовцев». Но Фернандес принес ЦСКА победу. Создал единственный в казанском матче гол, и если скаут «Манчестер Юнайтед» вправду прилетел специально, чтобы оценить игру Марио, то автор 12 оборонительных действий в не самом темповом матче, в котором «Рубин» смог после перерыва погонять «армейцев», получил высокий балл.

Владимир Рыков («Динамо»)

Немногие оборонительные линии держались уверенно. Подергали защиту Акинфеева, хотя не пропускал. Левашов имел повод возмущаться ошибками обороны перед ударами «Тамбова». А вот у ворот Шунина, хотя «Спартак» в меньшинстве активизировался, было не так много опасных моментов. Все точные удары оказались легкими для голкипера, а защитники Рыков и Шунич сыграли на одном уровне. Тут вопрос вкуса. Понимая, чем крут Тони, выделим Владимира, был хорош один в один – 6 отборов, и умно вводил мяч в игру.

Урош Спайич («Краснодар»)

Защитник время от времени получает на орехи после явных ошибок, но если взять матч против «Зенита» в гостях, то Урош – красавец. Конечно же, чемпионы создали моменты у ворот Сафонова, используя, например, дальние удары. Однако сербский защитник был уверен в себе – разок вместо вратаря сыграл при штрафном Ракицкого. Мартынович упускал Дзюбу минимум трижды, а Спайич выигрывал воздух, не позволил Азмуну разгуляться и сыграл здорово.

Юрий Жирков («Зенит»)

Помним про голевую передачу от Альвареса в матче «Арсенала» против «Тамбова», но у испанца было слишком много потерь. А Юрий и слева сыграл активно – хотя противостоял ему непростой соперник в лице Петрова. И Кабелья не дал разгуляться в дебютном матче. Конечно, в 35 лет Жиркова не хватает на весь матч, но планку игры на фланге задал и для Сантоса, и для Смольникова. Обводки, удары, точные пасы, два созданных момента – хороший футбол от Юрия.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив») – спаситель тура

Соболев забил из-под Гжегоша, который оказался в центре защиты, поскольку Хеведес и Мурильо упустили форварда соперника. Вот только у поляка 51 пас – больше всех в команде, с точностью 92 %, 4 удара по воротам – в одном из эпизодов мяч вынесли с линии пустых ворот, и как вишенка на торте – победный гол на последних секундах игры. У Смолова не хватило сил, чтобы добежать, а Крыховяк стал героем.

Роман Еременко («Ростов») – MVP тура

В нынешнем «Спартаке» был бы безусловным лидером, однако москвичи подарили Романа «Ростову», и в результате финский хавбек радует радиоуправляемыми передачами в составе южан. И пас низом в голевой атаке отдал перед решающей подачей, и спас от поражения от «Урала» в концовке, когда идеально выпилил результативный навес. Еременко играет так, как умеет, и более умного хавбека в РПЛ еще поискать. Ничего нового – плюсы Романа давно известны, но «Ростов» радуется свежим голевым атакам.

Евгений Харин («Ахмат»)

Поскольку из 73 касаний мяча лишь 13 Евгений сделал на первой трети от ворот «Ахмата», то его правильно величать не крайним защитником, а латералем. И по схеме так было. Харин спас «Ахмат», ведь на его счету «гол плюс пас». И хотя Довбня помог отдать голевую передачу неудачным выходом из ворот, а мяч Харин забил не без помощи защитников «Оренбурга», 2 удара, 4 отбора и 3 заработанных его усилиями очка позволяют поставить Евгения в основу сборной.

Нападающие

Эльдор Шомуродов («Ростов»)

Очень сильный футболист растет. Точно были команды в РПЛ , которым предлагали подписать узбекского форварда раньше, но только у «Ростова» хватило чутья, чтобы поверить в Эльдора. Заиграл не сразу, понадобилось время, но сейчас у Карпина в обойме есть высокий, крепкий, подвижный нападающий с очень сильным ударом, умением сыграть на втором этаже и чутьем. Качественный форвард снова выручил голом.

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюба здесь по той же логике, что Крыховяк. Ругаем за то, что дважды имел шикарные моменты и оба раза промахнулся. Вот только Артем активно провел весь матч, обыгрывался с Жирковым и Суторминым на фланге, правильно открывался, привычно боролся за верховые мячи. И самое главное – тридцатилетний форвард на 91-й минуте прочитал пас Азмуна, опередил соперников и элегантно пробил точно над голкипером. Спас «Зенит» от поражения – герой развязки очень важной игры.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Матч в Казани был для «армейцев» хорошим наполовину. Выдали тридцатиминутный отрезок в первом тайме, когда спокойно могли закрыть вопрос о победителе, но вместо этого позволили Шаронову перестроить «Рубин» морально, и второй тайм хозяева провели куда лучше. Но обратите внимание, что в такой непростой игре Чалов нашел три удара, боролся на втором этаже, слишком часто терял мяч, зато создал один момент для напарника и реализовал первый и последний свой удар в створ. Эффективно сыграл!

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

Поскольку символическая сборная получилась под девизом «каждый заслуживает второй шанс» - например, Крыховяк и Дзюба ошибались, чтобы в итоге спасти, то тренером выберем человека, чья команда дважды отыгралась. Рахимов и Семак могут похвастаться неплохими отрезками в исполнении своих ребят, но выделим Карпина. «Ростов» не сломался против «Урала», а спасительный гол на счету форварда, вышедшего на замену. Классика жанра удачной работы тренера и ошибок обороны, которые его труд не испоганили поражением.

Гол тура. Бисиклета Деспотовича («Оренбург»)

Форвард забил классический гол-шедевр – невероятно красиво сработал, выбрал правильную позицию, не испугался набегавшего защитника, сгруппировался и положил мяч точно под перекладину ворот так, что винить голкипера нельзя. При ударах в падении через себя мяч летит быстро. Пусть центральные матчи подкачали с голами, мяч Деспотовича улучшает ощущения. Прекрасный удар, в четвертом туре забили один из лучших мячей сезона.