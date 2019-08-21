«Олимпиакос» - «Краснодар». Опасные близнецы

вчера, 10:15

Сегодня важнейший футбольный бой в Греции! «Соккер.ру» готов к решающим матчам «быков» в квалификации к групповому этапу ЛЧ .

«Порту» был сильнейшей командой той части сетки, где находится «Краснодар». «Драконов» сумели обезвредить, хотя воевали словно рыцари из легенд – отдав пот и кровь. Но и греческий «Олимпиакос», поскольку постоянно играет в еврокубках, является сложным соперником. Зато есть сразу несколько оговорок.

Во-первых, «Легенды» после семи подряд чемпионских званий два года выступают неудачно в родном чемпионате – были третьими, а в прошлом году проиграли ПАОКу титул. Во-вторых, хотя стилистически греки похожи на португальцев – две наглые команды, которые давят лучше, чем держатся в защите, у «драконов» состав лучше.

Но в этом и загвоздка. Как «Краснодару» играть против команды, которая похожа на них самих? «Олимпиакос» любит атаковать, но при этом не настолько наивен в подходе к контролю игры, как «Порту» тренера Консейсау. Греки опасны тем, что им не сложно понять, что собой представляет «Краснодар». А еще у них есть Вальбуэна!

Тактика и составы команд

Греческая Суперлига стартует 24 августа, так что к играм против «быков» соперник готовился через матчи Лиги чемпионов и Суперкубок Греции. Прошли чешскую «Викторию» - любимого соперника ЦСКА , а затем обыграли бывшую команду Федора Кудряшова – «Истанбул» уступил и в первой игре, и во второй. В одном случае могла быть ничья, если бы реализовали пенальти в конце матча, но в целом греки лучше знали, как достигать нужного результата.

Судя по тому, что второе место в Суперлиге не повлекло смену тренера – Педру Мартинш остался, руководители клуба из города Пирей уверены, что «Олимпиакос» двигается в правильном направлении. Но уже без Натхо и Лодыгина, которые были в заявке на прошлый сезон. Хотя не сказать, что греки потеряли многих видных игроков. Зато подписали Семеду из «Вильярреала» в центр обороны и выкупили арендованного у «Порту» голкипера Жозе Са.

Последний взял пенальти против «Истанбула» и смотрелся достойно. Вообще, желание усилить оборону не удивляет, ведь в начале года «Олимпикос» играл против киевского «Динамо» в плей-офф Лиги Европы и надежной защитой похвастаться не смог – украинцы их хорошенько дергали. Сейчас ничего бесповоротно не изменили, но появление Вальбуэна в атаке делает греков сильнее – бывший московский «динамовец» раздает крутые передачи, за ним нужен глаз да глаз.

Зачем француз в команде, где лидером и капитаном был атакующий хавбек Костас Фортунис? Ответ прост и печален – у парня разрыв «крестов», до января 2020 года его на поле не ждут. А вот Мигель Анхель Герреро, которого нашли в «Леганесе», Поденсе из «Спортинга» и грек Масурас могут сформировать ударную четверку вместе с Вальбуэна. В центре поля у «Олимпиакоса» новичок прошлого года Гильерме – бразилец из «Депортиво», а рядом может выйти грек Бухалакис.

Не сказать, что хавбеки успешно справляются с черновой работой, хотя скорее надо смотреть на линию защиты. Семеду, Мерия, Эльабделлауи и Цимикас не относятся к лучшим оборонцам мира, а системные ошибки при контратаках и позиционных набегах соперника Мартинш с весны не решил, хотя изменил и одного хавбека, и одного центрального защитника. Впрочем, у «Краснодара» тоже перемен хватает, ведь не обходится без потерь.

С учетом, что в прошлом году Сулейманов выходил на замену, а сейчас может сыграть с первых минут, то у Мусаева из привычных игроков атаки и центра поля может остаться один Вандерсон – и то его всегда может заменить Намли. Берг, Камболов, Вильена и Кабелья – новички команды, так что путевку в Лигу чемпионов завоевали одни, а проходят все круги квалификационного ада другие. Ну, или чистилища – так, пожалуй, правильнее, ведь с «Порту» матчи были трудными, а итог – праздничный.

С учетом, что старт в этой паре у «Краснодара» в гостях, есть смысл снова сыграть широко – «4-3-3», ведь грекам с их привычной схемой «4-2-3-1» будет сложно ловить контратаки. Заодно им станет неудобнее атаковать, если держать Кабелью и Вильену ближе к Камболову без мяча. Впрочем, Реми не готов на сто процентов, а решение по нему примут сегодня. А вот Мартыновича и Ари точно не будет – повреждения помешают опытных игрокам «Краснодара» испытать себя.

Хотя Мусаев может отказаться от привычной по прошлому сезону схемы – чтобы подстраховать защиту и учесть, что матч на выезде, системы игры у команды очень похожие, ведь базовые схемы, как и подходы, одинаковые.

Ориентировочные составы

«Олимпиакос» (4-2-3-1): Са – Эльабделлауи, Семеду, Мерия, Цимикас – Бухалакис, Гильерме – Масурас, Вальбуэна, Поденсе – Герреро.

«Краснодар» (4-3-3): Сафонов – Петров, Фьолусон, Спайич, Рамирес – Вильена, Камболов, Кабелья (Олссон) – Сулейманов, Берг (Игнатьев), Вандерсон (Намли).

Знаете ли вы, что…

… В противостоянии клубов двух стран в еврокубках увидели 37 матчей и перевес заметно на стороне россиян – 19 побед против 7 поражений. Также было 11 ничьих, напоминающих, что южане умеют упираться;

… «Олимпиакос» всего один раз пересекался с российским клубом в новейшую футбольную эпоху. Случилось это в 2012 году, когда в плей-офф Лиги Европы греки прошли «Рубин», дважды одержав победы 1:0. Но «Краснодар» другой по стилю, с ним грекам может быть сложнее;

… «Быки» один раз в жизни играли против греческих клубов в еврокубках – в 2015 году на групповом этапе Лиги Европы встретили ПАОК . В отличие от «Спартака» в прошлом году, в Греции сыграли 0:0, а дома обыграли соперника 2:1, первый гол забил Ари. Его сегодня не будет, зато у Маркуса Берга в бытность игроком «Панатинаикоса» 3 гола в 5 матчах чемпионата Греции против «Олимпиакоса»;

… Хотя легендарный греческий клуб не бедный, в последние годы они деньгами на трансферном рынке не разбрасываются. Раньше могли потратить на трансферы за сезон 20-25 млн евро, а теперь урезали бюджет. Возможно, сказывается и отсутствие стимула в виде греческих титулов;

… «Краснодар» наоборот провел самую активную летнюю кампанию – еще не было зимних трансферов, а уже отдали 26.4 млн евро, подписав Кабелью, Вильену, Кайо, Намли и Камболова. Хотя травмы отобрали Газинского и Классона, кадры есть;

… Греков тренирует португальский наставник, который никогда не работал с большим клубом на родине. Хотя его «Витория» давала заочные уроки «Спартаку» как опережать «Брагу», Педру Мартинш сейчас на тренерской вершине – круче «Олимпиакоса» у него команд не было;

… О тренерах. Греческий темперамент владельцев отражен в количестве наставников, которые работали с «Олимпиакосом» - девять человек за два с половиной года. Хотя Мартинш держится с апреля 2018, его можно считать «старожилом»;

… На матчах греческого гранда можно увидеть Кристиана Карамбе – чемпион мира в составе сборной Франции давно работает в Греции и является спортивным директором «Олимпиакоса». Связи позволяют вербовать игроков из Испании, Португалии или Вальбуэна, ведь Матье перебрался в Грецию из Стамбула, где играл за «Фенербахче»;

… Победа в Порту стала для «Краснодара» первой за пять матчей на выезде в Европе. В 27 играх теперь 9 успехов, 7 ничьих и 11 поражений. А кто говорил, что будет легко? Ставки растут, а вместе с ними растет давление;

... Благодаря удачным матчам против «Витории» и «Истанбула» греки увеличили домашнюю серию без поражений в еврокубках – 4 победы, 2 ничьи. Последний раз они в родных стенах уступили «Ювентусу» в Лиге чемпионов в 2017 году;

… Более того, все 10 домашних матчей «Олимпиакоса» в квалификации к Лиге чемпионов прошли без поражений – 8 побед и 2 ничьих. Классическая команда родных стен, на что дополнительно намекает ожидаемый аншлаг на стадионе.

«Краснодар» попадет в красно-белый котел, где важно держать себя в руках и работать на результат. Но поскольку греки склонны к необъяснимым, хотя не очень частым на старте этого сезона ошибкам, – нужно дождаться своего шанса и им воспользоваться.