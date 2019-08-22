Команда за «три копейки». Они разнесли «Краснодар»

вчера, 15:31

После фиаско «Краснодара» многие усомнились в соответствии состава «быков» уровню Лиги чемпионов. «Соккер.ру» познает истину в сравнении. В сравнении с «Олимпиакосом».

Разговоры о том, что у «Краснодара» сырой, слабый или не соответствующий уровню поставленных задач состав — оправдание в пользу бедных, ведь в соперничестве с греками бедный как раз «Олимпиакос». Чтобы убедиться в этом, сравним затраченные клубами суммы на футболистов, которые вчера выходили на поле, посмотрим, кто и сколько потратил. Так как в составе «Краснодара» сыграли воспитанники Сафонов, Сулейманов и Игнатьев, вспомним слова директора академии ФК «Краснодар» о том, что содержание одного футболиста обходится в 1.5 миллиона рублей в год. То есть они тоже достались первой команде не то чтобы бесплатно. Начнем с «быков», поехали!

«Краснодар»

Матвей Сафонов — воспитанник, 100 тысяч евро. Из расчета, что «Краснодар» воспитывал Сафонова 5 лет. В любом случае, затраты на воспитанников вряд ли будут иметь решающее значение, все-таки они небольшие по футбольным меркам.

Сергей Петров — в 2013 году из «Зенита» за 1.5 млн евро. «Зенит» тогда выкупил воспитанника у «Крыльев Советов» по опции в договоре, а на следующий день продал «Краснодару» вдвое дороже.

Урош Спайич — в 2018-м из «Андерлехта» за 6 млн евро. Капитан «Краснодара» в матче с «Олимпиакосом» был приобретен прошлым летом.

Йон Гудни Фьолусон — в 2018-м из «Норрчёпинга» за 600 тысяч евро. Третий центральный защитник в иерархии «быков» после Мартыновича и Спайича. Вчера вышел в стартовом составе, так как Мартынович не мог играть из-за травмы.

Кристиан Рамирес — в 2017-м из «Ференцвароша» за 1.5 млн евро. Сейчас ориентировочная стоимость эквадорца — 7.5 млн евро. Он добился ощутимого прогресса в «Краснодаре».

Руслан Камболов — в 2019-м из «Рубина» за 400 тысяч евро. Удачная сделка для «Краснодара», экс-капитан «Рубина» с российским паспортом обошелся в сущие копейки.

Тонни Вильена — в 2019-м из «Фейеноорда» за 9 млн евро. А вот уже пошли «тяжеловесы» по меркам «Краснодара». За голландского хавбека российский клуб заплатил 9 миллионов евро.

Реми Кабелья — в 2019-м из «Сент-Этьена» за 12 млн евро. Француз из «Сент-Этьена» обошелся «Краснодару» в 12 миллионов, к сожалению, в Пирее он провел на поле только 25 минут, после чего был заменен из-за травмы.

Юнес Намли — в 2019-м из «Зволле» за 2 млн евро. Датчанин, марокканец или кто он там еще не сумел проявить себя в матче с «Олимпиакосом».

Вандерсон — в 2017-м из «Зальцбурга» за 8 млн евро. Еще одна достаточно дорогая покупка двухлетней давности. Если хотите знать, «Олимпиакос» в XXI веке лишь однажды заплатил за футболиста больше 8 миллионов евро.

Маркус Берг — в 2019-м из «Аль-Айна» за 0 евро. Ну и сыграл швед как полный ноль. Вообще, необъяснимы эти регулярные выходы Берга в основе в матчах Лиги чемпионов, он ведь и против «Порту» в обеих встречах сыграл ужасно.

Кристоффер Олссон — в 2019-м из АИКа за 4.5 млн евро. Пока и этот швед не оправдывает надежд «Краснодара».

Магомед-Шапи Сулейманов — воспитанник, 100 тысяч евро. Мог забить первым касанием. Увы.

Иван Игнатьев — воспитанник, 100 тысяч евро. Еще один доморощенный игрок, который в Греции вышел на замену.

Итого: 45.8 млн евро. Такую сумму «Краснодар» без учета зарплат потратил, чтобы собрать в команде футболистов, которые с треском проиграли «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Олимпиакос»

Жозе Са — в 2019-м из «Порту» за 2.5 млн евро. Португальский вратарь мог сегодня играть против «Спартака», ведь он уроженец Браги, но вместо этого выступает в Лиге чемпионов и поучаствовал в разгроме «Краснодара». Прошлый сезон он провел в «Олимпиакосе» на правах аренды, а этим летом «красно-белые» выкупили его трансфер за адекватную сумму.

Омар Эльабделлауи — в 2014-м из «Айнтрахта» (Брауншвейг) за 400 тысяч евро. Норвежец марокканского происхождения приехал в Грецию пять лет назад и с тех пор закрывает правый фланг обороны, не считая командировки в «Халл Сити».

Яссин Мерия — в 2018-м из «Сфаксьена» за 1.8 млн евро. «Олимпиакос» стал для защитника сборной Туниса первым европейским клубом, греки приобрели участника ЧМ -2018 прошлым летом.

Рубен Семеду — в 2019-м из «Вильярреала» за 4.5 млн евро. Этим летом «Олимпиакос» заплатил за португальца 4.5 миллиона евро, а два года назад «Вильярреал» купил его у «Спортинга» за 14. В Испании у Рубена не пошло, но «красно-белые» не постеснялись дать второй шанс «сбитому летчику», в матче с «Краснодаром» Семеду действовал впечатляюще.

Константинос Цимикас — в 2014-м за 35 тысяч евро. Костас — воспитанник клуба «Пансерраикос», «Олимпиакос» взял его к себе 18-летним.

Андреас Бухалакис — в 2018-м из «Ноттингем Форест» за 0 евро. В 2013-м клуб из Пирея платил за Бухалакиса 150 тысяч евро, но потом Андреас уезжал в Англию, откуда прошлым летом вернулся свободным агентом, так что судим по последнему трансферу.

Гильерме — в 2018-м из «Депортиво» за 2.5 млн евро. Бразилец приехал из Испании, причем в «Олимпиакос» он перебрался из «Депортиво» сразу после вылета галисийцев в Сегунду. То есть звездой Ла Лиги не был.

Гиоргос Масурас — в 2019-м из «Паниониса» за 400 тысяч евро. В начале этого года присоединился к «Легенде» автор результативного паса в матче с «Краснодаром».

Матье Вальбуэна — в 2019-м из «Фенербахче» за 0 евро. Известный мастер, который потоптал даже российские газоны. Матье после завершения контракта с турецким «Фенербахче» сменил страну, но остался в теплом климате. Думаю, и в РПЛ в свои 34 года Вальбуэна мог бы зажечь.



Даниэль Поденсе — в 2018-м из «Спортинга» за 0 евро. А вот этот парень на подъеме, ему только 23 года. Многие отмечали игру «десятки» «Олимпиакоса» во встрече с «быками», а ведь прошлым летом греки подобрали его свободным агентом. Большая удача!

Мигель Анхель Герреро — в 2018-м из «Леганеса» за 0 евро. У себя на родине испанец звездой не стал. Это мягко говоря: Герреро в Примере дебютировал в 25 лет. Но в Греции у него все получается, вот и в ворота «Краснодара» забил важный первый гол. Между тем, Хосе Анхель — еще один футболист, доставшийся «Олимпиакосу» без выплат предыдущему клубу.



Лазар Ранджелович — в 2018-м из ФК «Раднички» за 550 тысяч евро. «Олимпиакос» подписал форварда прошлым летом и сразу отдал в годичную аренду родному клубу. В игре с «Краснодаром» Лазар вышел на замену и оформил дубль. Это его первые голы в Греции.

Мохаммед Камара — в 2018-м из «Аяччо» за 100 тысяч евро. Символическую сумму заплатил за этого игрока «Олимпиакос».

Василис Торосидис — в 2018-м из «Болоньи» за 0 евро. У Торосидиса давние отношения с греческой «Легендой»: впервые он пришел в «Олимпиакос» в 2007-м, отыграл шесть лет и уехал в Италию, где выступал за «Рому» и «Болонью». В прошлом году вернулся домой, не заставив свой любимый клуб тратиться на трансфер.

Итого: 12.785 млн евро. А теперь посмотрите на эту цифру. «Краснодар» обыграла команда стоимостью в одного Реми Кабелья. Ну, ладно. Можно добавить еще Фьолусона и парочку воспитанников, но сути дела это не поменяет. И после этого мы сомневаемся в возможностях «Краснодара»? Бред! Возможно, на фоне «Реала» и «Манчестер Сити», если бы попали в группу, но такой результат против «Олимпиакоса» - провал. И ведь не сказать, что у греков команда, сыгранная годами: старожил раз-два и обчелся, большинство футболистов пришли в течение последнего года, есть и совсем свежие новички. Все это не помешало «красно-белым» «вынести» один из сильнейших клубов России со счетом 4:0.