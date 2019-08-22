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Команда за «три копейки». Они разнесли «Краснодар»

вчера, 15:31
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Вальбуэна Матье
Вальбуэна Матье
Полузащитник
Камболов Руслан
Камболов Руслан
Полузащитник
Сулейманов Магомед-Шапи
Сулейманов Магомед-Шапи
Полузащитник

После фиаско «Краснодара» многие усомнились в соответствии состава «быков» уровню Лиги чемпионов. «Соккер.ру» познает истину в сравнении. В сравнении с «Олимпиакосом».

Разговоры о том, что у «Краснодара» сырой, слабый или не соответствующий уровню поставленных задач состав — оправдание в пользу бедных, ведь в соперничестве с греками бедный как раз «Олимпиакос». Чтобы убедиться в этом, сравним затраченные клубами суммы на футболистов, которые вчера выходили на поле, посмотрим, кто и сколько потратил. Так как в составе «Краснодара» сыграли воспитанники Сафонов, Сулейманов и Игнатьев, вспомним слова директора академии ФК «Краснодар» о том, что содержание одного футболиста обходится в 1.5 миллиона рублей в год. То есть они тоже достались первой команде не то чтобы бесплатно. Начнем с «быков», поехали!

«Краснодар»

Матвей Сафонов — воспитанник, 100 тысяч евро. Из расчета, что «Краснодар» воспитывал Сафонова 5 лет. В любом случае, затраты на воспитанников вряд ли будут иметь решающее значение, все-таки они небольшие по футбольным меркам.

Сергей Петров — в 2013 году из «Зенита» за 1.5 млн евро. «Зенит» тогда выкупил воспитанника у «Крыльев Советов» по опции в договоре, а на следующий день продал «Краснодару» вдвое дороже.

Урош Спайич — в 2018-м из «Андерлехта» за 6 млн евро. Капитан «Краснодара» в матче с «Олимпиакосом» был приобретен прошлым летом.

Йон Гудни Фьолусон — в 2018-м из «Норрчёпинга» за 600 тысяч евро. Третий центральный защитник в иерархии «быков» после Мартыновича и Спайича. Вчера вышел в стартовом составе, так как Мартынович не мог играть из-за травмы.

Кристиан Рамирес — в 2017-м из «Ференцвароша» за 1.5 млн евро. Сейчас ориентировочная стоимость эквадорца — 7.5 млн евро. Он добился ощутимого прогресса в «Краснодаре».

Руслан Камболов — в 2019-м из «Рубина» за 400 тысяч евро. Удачная сделка для «Краснодара», экс-капитан «Рубина» с российским паспортом обошелся в сущие копейки.

Тонни Вильена — в 2019-м из «Фейеноорда» за 9 млн евро. А вот уже пошли «тяжеловесы» по меркам «Краснодара». За голландского хавбека российский клуб заплатил 9 миллионов евро.

Реми Кабелья — в 2019-м из «Сент-Этьена» за 12 млн евро. Француз из «Сент-Этьена» обошелся «Краснодару» в 12 миллионов, к сожалению, в Пирее он провел на поле только 25 минут, после чего был заменен из-за травмы.

Юнес Намли — в 2019-м из «Зволле» за 2 млн евро. Датчанин, марокканец или кто он там еще не сумел проявить себя в матче с «Олимпиакосом».

Вандерсон — в 2017-м из «Зальцбурга» за 8 млн евро. Еще одна достаточно дорогая покупка двухлетней давности. Если хотите знать, «Олимпиакос» в XXI веке лишь однажды заплатил за футболиста больше 8 миллионов евро.

Маркус Берг — в 2019-м из «Аль-Айна» за 0 евро. Ну и сыграл швед как полный ноль. Вообще, необъяснимы эти регулярные выходы Берга в основе в матчах Лиги чемпионов, он ведь и против «Порту» в обеих встречах сыграл ужасно.

Кристоффер Олссон — в 2019-м из АИКа за 4.5 млн евро. Пока и этот швед не оправдывает надежд «Краснодара».

Магомед-Шапи Сулейманов — воспитанник, 100 тысяч евро. Мог забить первым касанием. Увы.

Иван Игнатьев — воспитанник, 100 тысяч евро. Еще один доморощенный игрок, который в Греции вышел на замену.

Итого: 45.8 млн евро. Такую сумму «Краснодар» без учета зарплат потратил, чтобы собрать в команде футболистов, которые с треском проиграли «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Олимпиакос»

Жозе Са — в 2019-м из «Порту» за 2.5 млн евро. Португальский вратарь мог сегодня играть против «Спартака», ведь он уроженец Браги, но вместо этого выступает в Лиге чемпионов и поучаствовал в разгроме «Краснодара». Прошлый сезон он провел в «Олимпиакосе» на правах аренды, а этим летом «красно-белые» выкупили его трансфер за адекватную сумму.

Омар Эльабделлауи — в 2014-м из «Айнтрахта» (Брауншвейг) за 400 тысяч евро. Норвежец марокканского происхождения приехал в Грецию пять лет назад и с тех пор закрывает правый фланг обороны, не считая командировки в «Халл Сити».

Яссин Мерия — в 2018-м из «Сфаксьена» за 1.8 млн евро. «Олимпиакос» стал для защитника сборной Туниса первым европейским клубом, греки приобрели участника ЧМ-2018 прошлым летом.

Рубен Семеду — в 2019-м из «Вильярреала» за 4.5 млн евро. Этим летом «Олимпиакос» заплатил за португальца 4.5 миллиона евро, а два года назад «Вильярреал» купил его у «Спортинга» за 14. В Испании у Рубена не пошло, но «красно-белые» не постеснялись дать второй шанс «сбитому летчику»,  в матче с «Краснодаром» Семеду действовал впечатляюще.

Константинос Цимикас — в 2014-м за 35 тысяч евро. Костас — воспитанник клуба «Пансерраикос», «Олимпиакос» взял его к себе 18-летним.

Андреас Бухалакис — в 2018-м из «Ноттингем Форест» за 0 евро. В 2013-м клуб из Пирея платил за Бухалакиса 150 тысяч евро, но потом Андреас уезжал в Англию, откуда прошлым летом вернулся свободным агентом, так что судим по последнему трансферу.

Гильерме — в 2018-м из «Депортиво» за 2.5 млн евро. Бразилец приехал из Испании, причем в «Олимпиакос» он перебрался из «Депортиво» сразу после вылета галисийцев в Сегунду. То есть звездой Ла Лиги не был.

Гиоргос Масурас — в 2019-м из «Паниониса» за 400 тысяч евро. В начале этого года присоединился к «Легенде» автор результативного паса в матче с «Краснодаром».   

Матье Вальбуэна — в 2019-м из «Фенербахче» за 0 евро. Известный мастер, который потоптал даже российские газоны. Матье после завершения контракта с турецким «Фенербахче» сменил страну, но остался в теплом климате. Думаю, и в РПЛ в свои 34 года Вальбуэна мог бы зажечь.
 
Даниэль Поденсе — в 2018-м из «Спортинга» за 0 евро. А вот этот парень на подъеме, ему только 23 года. Многие отмечали игру «десятки» «Олимпиакоса» во встрече с «быками», а ведь прошлым летом греки подобрали его свободным агентом. Большая удача!

Мигель Анхель Герреро — в 2018-м из «Леганеса» за 0 евро. У себя на родине испанец звездой не стал. Это мягко говоря: Герреро в Примере дебютировал в 25 лет. Но в Греции у него все получается, вот и в ворота «Краснодара» забил важный первый гол. Между тем, Хосе Анхель — еще один футболист, доставшийся «Олимпиакосу» без выплат предыдущему клубу.
  
Лазар Ранджелович — в 2018-м из ФК «Раднички» за 550 тысяч евро. «Олимпиакос» подписал форварда прошлым летом и сразу отдал в годичную аренду родному клубу. В игре с «Краснодаром» Лазар вышел на замену и оформил дубль. Это его первые голы в Греции.

Мохаммед Камара — в 2018-м из «Аяччо» за 100 тысяч евро. Символическую сумму заплатил за этого игрока «Олимпиакос».

Василис Торосидис — в 2018-м из «Болоньи» за 0 евро. У Торосидиса давние отношения с греческой «Легендой»: впервые он пришел в «Олимпиакос» в 2007-м, отыграл шесть лет и уехал в Италию, где выступал за «Рому» и «Болонью». В прошлом году вернулся домой, не заставив свой любимый клуб тратиться на трансфер.

Итого: 12.785 млн евро. А теперь посмотрите на эту цифру. «Краснодар» обыграла команда стоимостью в одного Реми Кабелья. Ну, ладно. Можно добавить еще Фьолусона и парочку воспитанников, но сути дела это не поменяет. И после этого мы сомневаемся в возможностях «Краснодара»? Бред! Возможно, на фоне «Реала» и «Манчестер Сити», если бы попали в группу, но такой результат против «Олимпиакоса» - провал. И ведь не сказать, что у греков команда, сыгранная годами: старожил раз-два и обчелся, большинство футболистов пришли в течение последнего года, есть и совсем свежие новички. Все это не помешало «красно-белым» «вынести» один из сильнейших клубов России со счетом 4:0.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   59 / 951
сегодня в 17:32
не гоже профессиональные футбольные клубы сравнивать с аматорскими, пускай и в золотой позолоте... это просто мода такая, на золото, в этой стране.
самсон круглый
самсон круглый ответил valt134
   551 / 951
сегодня в 12:03
Мда... Накидали нам полную авоську... С кем не бывает? Ну,как говорится:»Через тернии-к Звёздам...» Переварили... Идём дальше.
Что-то терний слишком много .а звёзд не видать.
lobsterdam
lobsterdam ответил gentlewolf
   229 / 951
сегодня в 11:11
Распиаренное 73о ваша красная дарья. Верните добрую старую Кубань!
Тогда уж исконное - Екатеринодар.
gentlewolf
gentlewolf ответил Faustello
   403 / 951
сегодня в 00:14
Не пытайся даже. Лезь обратно, стрелу заберу.
pomor45
pomor45
   242 / 951
вчера в 20:07
Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги, господа!
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда.
112910415
112910415
   28 / 951
вчера в 19:52
да ладно, проехали уже
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Казанский
   122 / 951
вчера в 19:33
Так и зенит,я помню,не единожды прОСЕРал ЛЧ)))
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Литейный 4
       122 / 951
    вчера в 19:32
    Свиньям вон сыровары любители из Туна трёшку запихнули. Гыгыгы
    Вам, помнится, Вильярреал тоже насовал по самое не балуй. Гыгыгы.
    Groove000
    Groove000 ответил Faustello
       74 / 951
    вчера в 18:23
    С учётом того что в РПЛ приходится практически в 2 раза переплачивать за легионеров, тогда разница в стоимости уже только в 2 раза. Потом если посмотреть сколько свободных агентов у Оли, то собственно сравнение превращается в простое перечисление кто и за сколько пришёл в клуб. Инфа интересная, но данные не являются базисом для каких то фактических выводов.
    Да я ж о том же)
    МКС
    МКС
       33 / 951
    вчера в 17:44
    Ну магия цифр тут не прокатывает

    У бомжей вон один зулус стоит больше чем весь Краснодар

    А че толку то

    Вторая маркиза

    20 минут на поле, 6 недель в лазарете
    Faustello
    Faustello ответил Groove000
       2 / 951
    вчера в 17:37
    Мда. Статья сплошняком о деньгах. Можно даже на секунду подумать, что в футболе деньги всё решают. Но есть куча примеров, доказывающих, что это далеко не так. Интересно, что скажет автор, когда во вторник мы обыграем греков? А мы их обыграем, ведь терять нам, по факту, нечего. Вопрос только, с каким счетом: достойным, возвращающим уверенность в своих силах, или проходным, триумфальным... победным... Поживем-увидим
    С учётом того что в РПЛ приходится практически в 2 раза переплачивать за легионеров, тогда разница в стоимости уже только в 2 раза. Потом если посмотреть сколько свободных агентов у Оли, то собственно сравнение превращается в простое перечисление кто и за сколько пришёл в клуб.
    Инфа интересная, но данные не являются базисом для каких то фактических выводов.
    valt134
    valt134
       338 / 951
    вчера в 17:36
    Мда... Накидали нам полную авоську... С кем не бывает? Ну,как говорится:»Через тернии-к Звёздам...» Переварили... Идём дальше.
    Faustello
    Faustello ответил gentlewolf
       2 / 951
    вчера в 17:33
    Распиаренное 73о ваша красная дарья. Верните добрую старую Кубань!
    Ква ква
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Литейный 4
       55 / 951
    вчера в 17:25
    Так и вам минский колхоз напихал 5.... 😁 😁 😁. И... что...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       55 / 951
    вчера в 17:23
    Да ладно, кто сколько стоит. Это футбол. Вчера Быки победили Порто, а сегодня проиграли Грекам. Это футбол. 😊
    gentlewolf
    gentlewolf
       403 / 951
    вчера в 17:20
    Распиаренное 73о ваша красная дарья. Верните добрую старую Кубань!
    злой зануда
    злой зануда
    вчера в 17:16
    Надо было сравнивать не стоимость игроков, а то, как тренер умеет давать по шее.

    Но материал достойный, спасибо автору!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 951
    вчера в 16:34
    Вы сравните лучше с пылесосом))))
    Питер Ман
    Питер Ман
       79 / 951
    вчера в 16:30
    Вывели мешка на чистую воду, браво!
    AMaaa_777
    AMaaa_777
       117 / 951
    вчера в 16:20
    Какая разница сколько они стоият, простоу них есть желание играть, в отличие .
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       702 / 951
    вчера в 16:18
    Просто Краснодар-самый переоцененный клуб РФПЛ.
    Don trambon
    Don trambon
       136 / 951
    вчера в 16:17
    ПОЗорно Краснадар влетел(, команда стоимостью как один игрок краснодара, выносит их в пух и прах.

    Матвею, Игнатьеву и Шапи бежать надо от них.

    Руслан Камболов — в 2019-м из «Рубина» за 400 тысяч евро. Удачная сделка для «Краснодара» Для Олимпиакоса скорее, первый гол после его потери)
    Groove000
    Groove000
       74 / 951
    вчера в 16:10
    Мда. Статья сплошняком о деньгах. Можно даже на секунду подумать, что в футболе деньги всё решают. Но есть куча примеров, доказывающих, что это далеко не так. Интересно, что скажет автор, когда во вторник мы обыграем греков? А мы их обыграем, ведь терять нам, по факту, нечего. Вопрос только, с каким счетом: достойным, возвращающим уверенность в своих силах, или проходным, триумфальным... победным... Поживем-увидим
    Казанский
    Казанский ответил Литейный 4
       223 / 951
    вчера в 15:57
    Так и зенит,я помню,не единожды прОСЕРал ЛЧ)))
    Литейный 4
    Литейный 4
       5 / 951
    вчера в 15:40
    Свиньям вон сыровары любители из Туна трёшку запихнули. Гыгыгы
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