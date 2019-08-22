Команда за «три копейки». Они разнесли «Краснодар»

После фиаско «Краснодара» многие усомнились в соответствии состава «быков» уровню Лиги чемпионов. «Соккер.ру» познает истину в сравнении. В сравнении с «Олимпиакосом».
Разговоры о том, что у «Краснодара» сырой, слабый или не соответствующий уровню поставленных задач состав — оправдание в пользу бедных, ведь в соперничестве с греками бедный как раз «Олимпиакос». Чтобы убедиться в этом, сравним затраченные клубами суммы на футболистов, которые вчера выходили на поле, посмотрим, кто и сколько потратил. Так как в составе «Краснодара» сыграли воспитанники Сафонов, Сулейманов и Игнатьев, вспомним слова директора академии ФК «Краснодар» о том, что содержание одного футболиста обходится в 1.5 миллиона рублей в год. То есть они тоже достались первой команде не то чтобы бесплатно. Начнем с «быков», поехали!
«Краснодар»
Матвей Сафонов — воспитанник, 100 тысяч евро. Из расчета, что «Краснодар» воспитывал Сафонова 5 лет. В любом случае, затраты на воспитанников вряд ли будут иметь решающее значение, все-таки они небольшие по футбольным меркам.
Сергей Петров — в 2013 году из «Зенита» за 1.5 млн евро. «Зенит» тогда выкупил воспитанника у «Крыльев Советов» по опции в договоре, а на следующий день продал «Краснодару» вдвое дороже.
Урош Спайич — в 2018-м из «Андерлехта» за 6 млн евро. Капитан «Краснодара» в матче с «Олимпиакосом» был приобретен прошлым летом.
Йон Гудни Фьолусон — в 2018-м из «Норрчёпинга» за 600 тысяч евро. Третий центральный защитник в иерархии «быков» после Мартыновича и Спайича. Вчера вышел в стартовом составе, так как Мартынович не мог играть из-за травмы.
Кристиан Рамирес — в 2017-м из «Ференцвароша» за 1.5 млн евро. Сейчас ориентировочная стоимость эквадорца — 7.5 млн евро. Он добился ощутимого прогресса в «Краснодаре».
Руслан Камболов — в 2019-м из «Рубина» за 400 тысяч евро. Удачная сделка для «Краснодара», экс-капитан «Рубина» с российским паспортом обошелся в сущие копейки.
Тонни Вильена — в 2019-м из «Фейеноорда» за 9 млн евро. А вот уже пошли «тяжеловесы» по меркам «Краснодара». За голландского хавбека российский клуб заплатил 9 миллионов евро.
Реми Кабелья — в 2019-м из «Сент-Этьена» за 12 млн евро. Француз из «Сент-Этьена» обошелся «Краснодару» в 12 миллионов, к сожалению, в Пирее он провел на поле только 25 минут, после чего был заменен из-за травмы.
Юнес Намли — в 2019-м из «Зволле» за 2 млн евро. Датчанин, марокканец или кто он там еще не сумел проявить себя в матче с «Олимпиакосом».
Вандерсон — в 2017-м из «Зальцбурга» за 8 млн евро. Еще одна достаточно дорогая покупка двухлетней давности. Если хотите знать, «Олимпиакос» в XXI веке лишь однажды заплатил за футболиста больше 8 миллионов евро.
Маркус Берг — в 2019-м из «Аль-Айна» за 0 евро. Ну и сыграл швед как полный ноль. Вообще, необъяснимы эти регулярные выходы Берга в основе в матчах Лиги чемпионов, он ведь и против «Порту» в обеих встречах сыграл ужасно.
Кристоффер Олссон — в 2019-м из АИКа за 4.5 млн евро. Пока и этот швед не оправдывает надежд «Краснодара».
Магомед-Шапи Сулейманов — воспитанник, 100 тысяч евро. Мог забить первым касанием. Увы.
Иван Игнатьев — воспитанник, 100 тысяч евро. Еще один доморощенный игрок, который в Греции вышел на замену.
Итого: 45.8 млн евро. Такую сумму «Краснодар» без учета зарплат потратил, чтобы собрать в команде футболистов, которые с треском проиграли «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Олимпиакос»
Жозе Са — в 2019-м из «Порту» за 2.5 млн евро. Португальский вратарь мог сегодня играть против «Спартака», ведь он уроженец Браги, но вместо этого выступает в Лиге чемпионов и поучаствовал в разгроме «Краснодара». Прошлый сезон он провел в «Олимпиакосе» на правах аренды, а этим летом «красно-белые» выкупили его трансфер за адекватную сумму.
Омар Эльабделлауи — в 2014-м из «Айнтрахта» (Брауншвейг) за 400 тысяч евро. Норвежец марокканского происхождения приехал в Грецию пять лет назад и с тех пор закрывает правый фланг обороны, не считая командировки в «Халл Сити».
Яссин Мерия — в 2018-м из «Сфаксьена» за 1.8 млн евро. «Олимпиакос» стал для защитника сборной Туниса первым европейским клубом, греки приобрели участника ЧМ-2018 прошлым летом.
Рубен Семеду — в 2019-м из «Вильярреала» за 4.5 млн евро. Этим летом «Олимпиакос» заплатил за португальца 4.5 миллиона евро, а два года назад «Вильярреал» купил его у «Спортинга» за 14. В Испании у Рубена не пошло, но «красно-белые» не постеснялись дать второй шанс «сбитому летчику», в матче с «Краснодаром» Семеду действовал впечатляюще.
Константинос Цимикас — в 2014-м за 35 тысяч евро. Костас — воспитанник клуба «Пансерраикос», «Олимпиакос» взял его к себе 18-летним.
Андреас Бухалакис — в 2018-м из «Ноттингем Форест» за 0 евро. В 2013-м клуб из Пирея платил за Бухалакиса 150 тысяч евро, но потом Андреас уезжал в Англию, откуда прошлым летом вернулся свободным агентом, так что судим по последнему трансферу.
Гильерме — в 2018-м из «Депортиво» за 2.5 млн евро. Бразилец приехал из Испании, причем в «Олимпиакос» он перебрался из «Депортиво» сразу после вылета галисийцев в Сегунду. То есть звездой Ла Лиги не был.
Гиоргос Масурас — в 2019-м из «Паниониса» за 400 тысяч евро. В начале этого года присоединился к «Легенде» автор результативного паса в матче с «Краснодаром».
Матье Вальбуэна — в 2019-м из «Фенербахче» за 0 евро. Известный мастер, который потоптал даже российские газоны. Матье после завершения контракта с турецким «Фенербахче» сменил страну, но остался в теплом климате. Думаю, и в РПЛ в свои 34 года Вальбуэна мог бы зажечь.
Даниэль Поденсе — в 2018-м из «Спортинга» за 0 евро. А вот этот парень на подъеме, ему только 23 года. Многие отмечали игру «десятки» «Олимпиакоса» во встрече с «быками», а ведь прошлым летом греки подобрали его свободным агентом. Большая удача!
Мигель Анхель Герреро — в 2018-м из «Леганеса» за 0 евро. У себя на родине испанец звездой не стал. Это мягко говоря: Герреро в Примере дебютировал в 25 лет. Но в Греции у него все получается, вот и в ворота «Краснодара» забил важный первый гол. Между тем, Хосе Анхель — еще один футболист, доставшийся «Олимпиакосу» без выплат предыдущему клубу.
Лазар Ранджелович — в 2018-м из ФК «Раднички» за 550 тысяч евро. «Олимпиакос» подписал форварда прошлым летом и сразу отдал в годичную аренду родному клубу. В игре с «Краснодаром» Лазар вышел на замену и оформил дубль. Это его первые голы в Греции.
Мохаммед Камара — в 2018-м из «Аяччо» за 100 тысяч евро. Символическую сумму заплатил за этого игрока «Олимпиакос».
Василис Торосидис — в 2018-м из «Болоньи» за 0 евро. У Торосидиса давние отношения с греческой «Легендой»: впервые он пришел в «Олимпиакос» в 2007-м, отыграл шесть лет и уехал в Италию, где выступал за «Рому» и «Болонью». В прошлом году вернулся домой, не заставив свой любимый клуб тратиться на трансфер.
Итого: 12.785 млн евро. А теперь посмотрите на эту цифру. «Краснодар» обыграла команда стоимостью в одного Реми Кабелья. Ну, ладно. Можно добавить еще Фьолусона и парочку воспитанников, но сути дела это не поменяет. И после этого мы сомневаемся в возможностях «Краснодара»? Бред! Возможно, на фоне «Реала» и «Манчестер Сити», если бы попали в группу, но такой результат против «Олимпиакоса» - провал. И ведь не сказать, что у греков команда, сыгранная годами: старожил раз-два и обчелся, большинство футболистов пришли в течение последнего года, есть и совсем свежие новички. Все это не помешало «красно-белым» «вынести» один из сильнейших клубов России со счетом 4:0.
Всюду деньги, господа!
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда.
Всюду деньги, господа!
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда.
У бомжей вон один зулус стоит больше чем весь Краснодар
А че толку то
Вторая маркиза
20 минут на поле, 6 недель в лазарете
У бомжей вон один зулус стоит больше чем весь Краснодар
А че толку то
Вторая маркиза
20 минут на поле, 6 недель в лазарете
Инфа интересная, но данные не являются базисом для каких то фактических выводов.
Инфа интересная, но данные не являются базисом для каких то фактических выводов.
Но материал достойный, спасибо автору!
Но материал достойный, спасибо автору!
Матвею, Игнатьеву и Шапи бежать надо от них.
Руслан Камболов — в 2019-м из «Рубина» за 400 тысяч евро. Удачная сделка для «Краснодара» Для Олимпиакоса скорее, первый гол после его потери)
Матвею, Игнатьеву и Шапи бежать надо от них.
Руслан Камболов — в 2019-м из «Рубина» за 400 тысяч евро. Удачная сделка для «Краснодара» Для Олимпиакоса скорее, первый гол после его потери)