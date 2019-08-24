Эффект бабочки

вчера, 10:30

Концовка прошлого сезона ознаменовалась гонкой между «Краснодаром» и «Локомотивом». «Соккер.ру» анонсирует новый поединок.

Когда мы говорим, что второе место вместе с третьим дает путевку в Лигу чемпионов, очень часто забываем, с какой именно стадии. И если кто-то по итогам прошлого сезона не особо переживал, кто будет вторым, а кто – третьим, то это лето показывает, насколько же важно запрыгнуть именно на вторую строчку. Пока «Локомотив» спокойно готовится выступить на групповой стадии Лиги чемпионов, «Краснодар» уже в доску убился, прорываясь через квалификацию.

И если «Порту» героически удалось проскочить, то на «Олимпиакосе», вероятно, путешествие в Лиге чемпионов закончится после 0:4 в Греции. А ведь в прошлом сезоне железнодорожники и «быки» набрали поровну очков. Все в пользу «Локомотива» решили дополнительные показатели. Что как бы подчеркивает очень простую и банальную истину – важно каждое очко на любом участке сезона – не только в концовке. Особенно когда речь о таких соперниках, которые идут ноздря в ноздрю. В последних трех сезонах «Краснодар» и «Локомотив» неизменно отбирали друг у друга по три очка, одерживая по победе в каждом из кругов – даже тут завидное равенство.

Сейчас история повторяется, по крайней мере она очень близка к тому, что мы наблюдали в конце прошлого. Только дистанция до завершения еще гораздо большая. В Премьер-Лиге «Краснодар» и «Локомотив» после шести туров имеют по 13 очков и делят второе и третье место, даже разница забитых и пропущенных мячей одинакова - +6. И последние матчи в лиге для обеих команд складывались удачным образом.

«Краснодар» сначала уступил «Ахмату», а потом выдал пятиматчевую серию без поражений: на этом отрезке он раз сыграл вничью с лидирующим «Зенитом» (1:1) и обыграл «Уфу» (3:2), «Сочи» (3:0), «Рубин» (1:0) и «Тамбов» (2:0). «Локомотив» стартовал с потери очков с «Рубином» (1:1), но потом одолел «Тамбов» (2:1), уступил ЦСКА (1:0) и набрал стабильный ход, выиграв трижды: у «Крыльев Советов» (2:1), «Урала» (4:0) и «Динамо» (2:1). Так что можно было бы говорить о том, что обе команды подходят к матчу в прекрасном настроении, если бы не одно «но»: игра «Краснодара» в Лиге чемпионов.

«Быкам» приходится уже на старте сезона разрываться еще и на квалификацию ЛЧ , где команда буквально надорвалась в последнем матче. В третьем раунде был в шикарном стиле пройден «Порту» (0:1 и 3:2), а вот в раунде плей-офф сил и опыта на первый матч с «Олимпиакосом» на выезде не хватило. «Быки» проиграли со счетом 0:4, поставив крест на перспективах в этом турнире, а заодно значительно понизив свои показатели в плане настроя, уверенности и физических сил.

Все это «Краснодар» терял прямо по ходу игры в Греции, да и вряд ли сполна восстановится к матчу с «Локомотивом». Понятно, что это совсем другой турнир, что тут все хорошо. Но оправиться быстро от такого удара и восстановить силы в целом молодой команде Мурада Мусаева будет очень тяжело. И в этом – большое и ключевое преимущество «Локомотива», который работает себе спокойно в недельном цикле и обладает прекрасным настроением, учитывая последние результаты.

Ориентировочный состав «Краснодара»: Сафонов, Стоцкий, Спайич, Фьолусон, Рамирес, Камболов, Вильена, Вандерсон, Уткин, Сулейманов, И. Игнатьев.

Ориентировочный состав «Локомотива»: Гильерме, В. Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов.

Безусловно, главной задачей «Краснодара» на матч будет стряхнуть с себя осадок после игры в Греции. Вероятно, потребуется провести максимально возможную ротацию. Хотя и с этим сложности, учитывая потери, с которыми столкнулся клуб. Прямо в Греции тяжелую травму получил Реми Кабелья, выбыв на длительный срок. В лазарете остаются Александр Мартынович, Юрий Газинский, Виктор Классон и Ари – все футболисты основного состава, играющие важную роль в определении футбола «быков». Без них ресурсы оказываются ограниченными. У «Локомотива» тоже есть определенные потери, но не столь значительные: Борис Ротенберг, Михаил Лысов, Джефферсон Фарфан и Эдер травмированы, Мацей Рыбус – под вопросом.

Впрочем, существует и альтернативное мнение по поводу того, каким предстанет «Краснодар» в этой игре. Если кто-то считает, что «быки» будут подавленными и измотанными, то, например, Антон Миранчук, напротив, ждет ожесточившегося соперника:

Так как «Краснодар» проиграл достаточно крупно на выезде «Олимпиакосу» (0:4), на нас они выйдут злыми. Однако мы должны держать в голове то, что они уступили, провели тяжелый матч плюс перелет. На это не нужно делать серьезную скидку, однако учесть стоит. Играть в Краснодаре всегда непросто, жара, которой нет в Москве. Матч будет ответственный, но нам все равно нужно брать три очка.

Интересно, чего ждете вы от противостояния? И главное – каким будет «Краснодар»? В какую крайность его бросит после тяжелого проваленного испытания в новом матче. Ведь прошлое показывает, что игра с «Локомотивом» может аукнуться где-то в конце сезона, а, возможно, и следующим летом. Как в этот раз. Эффект бабочки.