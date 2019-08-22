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«Брага» для «Спартака»

вчера, 11:00

В нынешнем сезоне визиты российских клубов в Португалию заканчиваются позитивно для представителей РПЛ. «Соккер.ру» - о поездке «Спартака» к «Браге».

На старте сезона все меняется очень быстро, обстановка и оценка действительности каждый день сталкиваются с разными условиями. Вчера «Краснодар» боготворили, сегодня нещадно критикуют. Вчера говорили, что «Спартаку» с такой игрой нечего делать даже в Лиге Европы, а сейчас уверены, что красно-белые способны дать жару.

И виной тому не непостоянство оценщиков, а тот футбол, который демонстрируют команды, давая повод задуматься и переосмыслить оценку. Важно, с чем подходят соперники к встрече прямо сейчас. Но это не гарантирует, что завтра мы не будем по-другому говорить о них.

«Спартак» вроде как завершает свою внезапную и, казалось, запоздалую перестройку, которую организовал, когда сезон уже стартовал. Красно-белым удалось быстро все провернуть, и нынешний состав совсем не похож на тот, с которым команда готовилась к сезону. Но главное – «Спартаку» удалось наладить результаты.

И даже об Олеге Кононове, над которым смеялись, которого призывали уйти в отставку, сейчас говорят больше приятных вещей. Непостоянна любовь фанатов. А стоило только после поражения от «Тамбова» выдать серию из пяти матчей без проигрышей. И если ничья с «Динамо» еще могла считаться за пробуксовку, то потом красно-белые выиграли четыре матча из четырех. Они на выезде и дома обыграли на предыдущей стадии квалификации Лиги Европы «Тун» (3:2 и 2:1), одолели «Ахмат» (3:1) и ЦСКА (2:1) в последнем матче.

Примечательно, что в каждой игре «Спартак» вынужден был как-то реагировать на меняющуюся ситуацию, в каждой победной игре он пропускал. Где-то, откровенно говоря, ему даже везло – с тем же «Туном». Но так или иначе «Спартак» перестал быть в последних матчах аморфным. Это команда, которая способна отреагировать, способна гибко изменить подход, в которой намечаются игровые и ментальные лидеры, намечается структура. Это, конечно, приятно. Но ключевое слово – «намечаются». Одно неловкое движение, одна осечка может становление сбить. Нужно бережнее работать.

«Брага» стартовала в Лиге Европы одновременно со «Спартаком», развлекалась на предыдущей стадии с «Брондбю». Надо отметить, что в чем-то противостояние было похожим на то, что случилось с «Туном». «Брага» тоже оба матча выиграла и в обоих пропускала: 4:2 и 3:1. На этом сходства не заканчиваются. У «Браги» тоже могла быть серия из четырех побед подряд, и тоже между матчами Лиги Европы она победила соперника со счетом 3:1 – «Морейренсе». И тоже в последней встрече была принципиальная битва. Только в отличие от «Спартака» «Брага» ее проиграла – уступила «Спортингу» со счетом 1:2.

Не поверите, но и по оценке состава авторитетным порталом Transfermarkt между «Брагой» и «Спартаком» полное сходство – обе команды стоят по 93 миллиона евро. Но значительно различаются их позиции в клубном рейтинге УЕФА. Там «Брага» занимает 50-е место, а «Спартак» лишь 89-й. Этого португальцам удалось добиться за счет стабильного выступления в еврокубках в последние годы. В отличие от «Спартака» «Брага» реже позволяла себе обидные осечки еще на подступах к основным раундам, поэтому свое евроочко бережно в копилку складывала, даже когда не особо блистала. А у «Спартака» бывало всякое: от «Санкт-Галлена» до АЕКа.

Стоит отметить, что «Спартак» не на всех своих новичков может рассчитывать. Например, Гуус Тиль был заигран в Лиге Европы за АЗ, а Джордан Ларссон – за «Норчепинг». Кононову придется формировать игру с учетом этих факторов. К тому же у «Браги» костяк сформирован давно, он более сыгранный и стабильный, чем у «Спартака», где регулярно перестраивают, ломают, а потом опять перестраивают. Из перестроечного у «Браги» можно отметить то, что главный тренер Рикарду Са Пинту принял команду только нынешним летом. Он осваивается в отличие от Кононова, который в «Спартаке» подольше.

Рикарду Са Пинту (главный тренер «Браги»): «Сейчас „Брага“ и „Спартак“ очень хороши, обе достойны пройти в групповой этап Лиги Европы. Это будет равный матч. Отомстить российскому клубу за „Порту“? Нет, речи об этом не идет. Это разные команды. Мы думаем только о Браге, хотим пройти дальше и выиграть у „Спартака“ ради нас, а не кого-то другого».

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»): «Нас ждет серьезная, важная игра с очень сильным соперником, опытным еврокубковым бойцом и одной из лучших команд Португалии. Мы играем на выезде. „Брага“ — опытный еврокубковый боец. Конечно, играя на выезде, нам нужно в первую очередь не пропустить, забить. Любой тренер может так сказать. В каждой встрече мы хотим видеть те очертания игры, которые хотели бы видеть во всех матчах. Мы к этому идем. На график сейчас не смотрим. Раньше смотрели, сейчас нет. Играем, восстанавливаемся. Мы все знаем „Спартак“. Могут вознести отдельных игроков, тренеров. И наоборот — могут сделать так, что если не будешь добиваться результата, ты не состоятелен. Наша задача — делать свою работу спокойно, уверенно».

Если оценивать различные факторы, то в каких-то преимущество будет у «Спартака», например, уверенность от набранного хода. В других предпочтительнее кажется «Брага», например, в опыте игры в еврокубках и стабильности выступлений там. Поэтому баланс сил примерно равен. И это делает противостояние еще интереснее.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   314 / 951
вчера в 19:19
А я же забыл вы же к меньшинствам относитесь и цвет у вас подходящий вашему статусу
112910415
112910415
   28 / 951
вчера в 19:07
в первом матче устроит и ничья
Fleischjager
Fleischjager
   405 / 951
вчера в 19:00
главное что бы не 7 пусть будет девять
kastites
kastites
   131 / 951
вчера в 15:01
Вся Россия за Брагу
Брага будет кушать шашлык
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
   512 / 951
вчера в 13:56
Удачи Спартаку от старого коня:) Вот бы в финале ЛЕ схлестнуться:)!
RBA
RBA ответил d_fincher
   686 / 951
вчера в 13:51
Команды равны... но у нас есть Шюррле.
Ты ещё про Жиго забыл. Удачи свинкам.
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
   512 / 951
вчера в 13:51
Мясные могут выстрелить в этом году. Прогнозирую попадание в тройку в чемпионате и минимум выход из группы в ле.
d_fincher
d_fincher
   23 / 951
вчера в 13:23
Команды равны... но у нас есть Шюррле.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 951
вчера в 12:41
С Брагой просто приятно сразится, честная команда, там не покупают игроков ни за 40 млн ни за 50 тысяч рублей
papic337
papic337
   190 / 951
вчера в 12:34
Удачи Спартаку. Только вперёд! Только победа!
Правдин Семён
Правдин Семён
   101 / 951
вчера в 12:21
Спасибо за ровную статью. А насчет прохода Браги,скажу так:"Мухтар постарается".
parallels
parallels ответил SpaM-SARW
   65 / 951
вчера в 12:18
Позор это когда в большинстве не можете обыграть середняка
когда меньшинства обыгрывают меньшинств из тарасовки - вот это реально позор!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил oFANATo
   4 / 951
вчера в 12:16
лошадеймы разорвали, а там уж сами смотрите на какое место вас
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Литейный 4
   314 / 951
вчера в 12:16
Ну куда уж туну до великой команды из минска гыгыгы
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   314 / 951
вчера в 12:14
Позор это когда в большинстве не можете обыграть середняка
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил blitz
   314 / 951
вчера в 12:13
Ты Викторию имел ввиду
yasukuni
yasukuni
   230 / 951
вчера в 12:02
    Спагетти
    Спагетти ответил Дед за ЦСКА
       128 / 951
    вчера в 11:58
    Соперник у СпаМа серьёзный, пожелаю только победы СпаМу. Удачи!
      BenderBender
      BenderBender ответил oFANATo
         258 / 951
      вчера в 11:56
      Может, хоть с помощью Браги отмоете свое самолюбие)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил blitz
         4 / 951
      вчера в 11:46
      Каждый матч индивидуален
      blitz
      blitz ответил 25процентный клоун
         226 / 951
      вчера в 11:42
      На каждую волну найдется покоритель?

      Что то это не больно помогло покорить в прошлой ЛЕ. -. Рапид, Рейнджерс, Вильярреал.
      oFANATo
      oFANATo
         32 / 951
      вчера в 11:40
      Ну что, сегодня посмотрим на битву двух грандов ЛЕ, один с 50-го места, а другой лишь с 89-го.
      Сергей19
      Сергей19
         506 / 951
      вчера в 11:36
      Удачи вам ребята
      saha100
      saha100 ответил parallels
         102 / 951
      вчера в 11:33
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           4 / 951
        вчера в 11:32
        Удачи нам, на каждую волну найдется покоритель
        viv
        viv
           180 / 951
        вчера в 11:25
        КАК БЫ С ЭТОЙ БРАГОЙ....НЕ ПОВТОРИТЬ АНТИРЕКОРД ЛЧ...0:7
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
           57 / 951
        вчера в 11:24
        Соперник у СпаМа серьёзный, пожелаю только победы СпаМу. Удачи!
        Литейный 4
        Литейный 4
           5 / 951
        вчера в 11:22
        Уже Брагу боятся. На Тун настраивались как на гранда. Теперь для них Брага как МЮ. Гыгыгы
        parallels
        parallels
           65 / 951
        вчера в 11:19
          parallels
          parallels
             65 / 951
          вчера в 11:18
          позор!
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