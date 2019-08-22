«Брага» для «Спартака»

вчера, 11:00

В нынешнем сезоне визиты российских клубов в Португалию заканчиваются позитивно для представителей РПЛ . «Соккер.ру» - о поездке «Спартака» к «Браге».

На старте сезона все меняется очень быстро, обстановка и оценка действительности каждый день сталкиваются с разными условиями. Вчера «Краснодар» боготворили, сегодня нещадно критикуют. Вчера говорили, что «Спартаку» с такой игрой нечего делать даже в Лиге Европы, а сейчас уверены, что красно-белые способны дать жару.

И виной тому не непостоянство оценщиков, а тот футбол, который демонстрируют команды, давая повод задуматься и переосмыслить оценку. Важно, с чем подходят соперники к встрече прямо сейчас. Но это не гарантирует, что завтра мы не будем по-другому говорить о них.

«Спартак» вроде как завершает свою внезапную и, казалось, запоздалую перестройку, которую организовал, когда сезон уже стартовал. Красно-белым удалось быстро все провернуть, и нынешний состав совсем не похож на тот, с которым команда готовилась к сезону. Но главное – «Спартаку» удалось наладить результаты.

И даже об Олеге Кононове, над которым смеялись, которого призывали уйти в отставку, сейчас говорят больше приятных вещей. Непостоянна любовь фанатов. А стоило только после поражения от «Тамбова» выдать серию из пяти матчей без проигрышей. И если ничья с «Динамо» еще могла считаться за пробуксовку, то потом красно-белые выиграли четыре матча из четырех. Они на выезде и дома обыграли на предыдущей стадии квалификации Лиги Европы «Тун» (3:2 и 2:1), одолели «Ахмат» (3:1) и ЦСКА (2:1) в последнем матче.

Примечательно, что в каждой игре «Спартак» вынужден был как-то реагировать на меняющуюся ситуацию, в каждой победной игре он пропускал. Где-то, откровенно говоря, ему даже везло – с тем же «Туном». Но так или иначе «Спартак» перестал быть в последних матчах аморфным. Это команда, которая способна отреагировать, способна гибко изменить подход, в которой намечаются игровые и ментальные лидеры, намечается структура. Это, конечно, приятно. Но ключевое слово – «намечаются». Одно неловкое движение, одна осечка может становление сбить. Нужно бережнее работать.

«Брага» стартовала в Лиге Европы одновременно со «Спартаком», развлекалась на предыдущей стадии с «Брондбю». Надо отметить, что в чем-то противостояние было похожим на то, что случилось с «Туном». «Брага» тоже оба матча выиграла и в обоих пропускала: 4:2 и 3:1. На этом сходства не заканчиваются. У «Браги» тоже могла быть серия из четырех побед подряд, и тоже между матчами Лиги Европы она победила соперника со счетом 3:1 – «Морейренсе». И тоже в последней встрече была принципиальная битва. Только в отличие от «Спартака» «Брага» ее проиграла – уступила «Спортингу» со счетом 1:2.

Не поверите, но и по оценке состава авторитетным порталом Transfermarkt между «Брагой» и «Спартаком» полное сходство – обе команды стоят по 93 миллиона евро. Но значительно различаются их позиции в клубном рейтинге УЕФА . Там «Брага» занимает 50-е место, а «Спартак» лишь 89-й. Этого португальцам удалось добиться за счет стабильного выступления в еврокубках в последние годы. В отличие от «Спартака» «Брага» реже позволяла себе обидные осечки еще на подступах к основным раундам, поэтому свое евроочко бережно в копилку складывала, даже когда не особо блистала. А у «Спартака» бывало всякое: от «Санкт-Галлена» до АЕКа.

Стоит отметить, что «Спартак» не на всех своих новичков может рассчитывать. Например, Гуус Тиль был заигран в Лиге Европы за АЗ , а Джордан Ларссон – за «Норчепинг». Кононову придется формировать игру с учетом этих факторов. К тому же у «Браги» костяк сформирован давно, он более сыгранный и стабильный, чем у «Спартака», где регулярно перестраивают, ломают, а потом опять перестраивают. Из перестроечного у «Браги» можно отметить то, что главный тренер Рикарду Са Пинту принял команду только нынешним летом. Он осваивается в отличие от Кононова, который в «Спартаке» подольше.

Рикарду Са Пинту (главный тренер «Браги»): «Сейчас „Брага“ и „Спартак“ очень хороши, обе достойны пройти в групповой этап Лиги Европы. Это будет равный матч. Отомстить российскому клубу за „Порту“? Нет, речи об этом не идет. Это разные команды. Мы думаем только о Браге, хотим пройти дальше и выиграть у „Спартака“ ради нас, а не кого-то другого».

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»): «Нас ждет серьезная, важная игра с очень сильным соперником, опытным еврокубковым бойцом и одной из лучших команд Португалии. Мы играем на выезде. „Брага“ — опытный еврокубковый боец. Конечно, играя на выезде, нам нужно в первую очередь не пропустить, забить. Любой тренер может так сказать. В каждой встрече мы хотим видеть те очертания игры, которые хотели бы видеть во всех матчах. Мы к этому идем. На график сейчас не смотрим. Раньше смотрели, сейчас нет. Играем, восстанавливаемся. Мы все знаем „Спартак“. Могут вознести отдельных игроков, тренеров. И наоборот — могут сделать так, что если не будешь добиваться результата, ты не состоятелен. Наша задача — делать свою работу спокойно, уверенно».

Если оценивать различные факторы, то в каких-то преимущество будет у «Спартака», например, уверенность от набранного хода. В других предпочтительнее кажется «Брага», например, в опыте игры в еврокубках и стабильности выступлений там. Поэтому баланс сил примерно равен. И это делает противостояние еще интереснее.