«Спартак» - «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:27

«Спартак»

Подопечные Кононова набирают ход. В РПЛ команда находятся в числе лидеров, имея в своем активе 14 пунктов. Последние две победы над ЦСКА и «Крыльями Советов» (2:1) подтверждают высокий уровень игры текущего коллектива.

В лазарете команды находятся Тиль и Ларссон. Оба игрока наверняка бы имели высокие сыграть в стартовом составе.

«Спартак» должен очень осторожно действовать, так как любой пропущенный гол может привести к крайне серьезным проблемам. Для выхода в групповой раунд нужно будет забить три гола.

«Брага»

Подопечные Са Пинту крайне неудачно начали выступление в чемпионате Португалии. В активе команды всего лишь четыре набранных очка после трех поединков.

«Брага» в первом матче в противостоянии со «Спартаком» забила курьезный гол. Новаиш пробивал с дальней дистанции и мяч рикошетом от Рикардо Орты оказался в воротах.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа Спартака – 2,21

Ничья – 3,70

Победа Браги – 3,15

Интересные факты об игре

«Брага» забила семь мячей в последних встречах

«Брага» в гостях не может

«Спартак» победил в 5 из 6 последних поединках

«Спартак» пропускал в 5 из 6 последних играх

Прогноз

Сложно будет «Браге», так как все-таки при поддержке болельщиков есть определенное преимущество у «Спартака», которое должно трансформироваться в забитые мячи. «Брага» будет пытаться использовать свой шанс в атаке, так как забитый гол им очень нужен. Все это однозначно поможет добиться успеха в итоговом противостоянии.

Ожидаем, что сумеет «Спартак» собраться и обыграть «Брагу». В букмекерской конторе сыграть победу хозяев можно с коэффициентом 2,21.