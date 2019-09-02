Лучшие несостоявшиеся трансферы лета

вчера, 19:56

«Соккер.ру» обсуждает важный для российского футбола отчаянный бой Семина против «Зенита» за братьев Миранчуков.

«Зениту» интересны Миранчуки

Ни «Спартак» - раньше, когда была путевка в Лигу чемпионов и чемпионство, ни «Зенит» сейчас – когда снова возвращаются в главный европейский турнир и тоже отхватили «золото», не скрывали интерес к братьям Миранчукам.

Раньше говорили об Алексее, позже – о двух, поскольку Антон добавляет и догоняет близнеца. В условиях де-факто ужесточения лимита – нужно сократить общее количество иностранцев и набрать россиян на скамейку по новым правилам, всем грандам нужны паспортисты.

Идеально, чтобы они еще и в футбол умели играть. Таких людей мало, поэтому аппетит Семака – желание заполучить братьев Миранчуков, понятен. Также очевидно, что у нынешнего руководства «Локомотива» нет желания категорически отказывать спонсорам «Зенита» во избежание конфликтов.

Пример «Рубина» и Сутормина объяснил, что шансов после правильных звонков удержать игроков нет практически ни у кого в РПЛ . И так странно, что Гинер отстоял Фернандеса – вероятно, благодаря ценнику в 30 млн евро. А вот если за двух Миранчуков заплатят 45-50 млн евро, то «Локомотив» скорее согласится. Кикнадзе не стал категорически исключать уход.

Братьям не интересен чемпион

Какой смысл Алексею Миранчуку перебираться в золотую клетку в Санкт-Петербурге, если два месяца назад лично обыграл «Зенит» в Суперкубке России – завоевал трофей и убедился, что «Локомотив» может показать такой же футбол, как команда Семака? Тем более, оба брата хотят в топ-5.

Алексей так и сказал: «Буду всегда жалеть, если не попробую». Кикнадзе убеждал, что учтут желания братьев Миранчуков, когда поступят конкретные предложения. Но сейчас все активнее просачивается информация, что от «Зенита» полузащитников уберег лично Юрий Павлович. И публично, и непублично выступал против продажи братьев.

Футболисты и тренер могут прийти к консенсусу, если «Боруссия» Д или «Севилья» придут за Алексеем или Антоном в будущем, но все трое против трансфера в «Зенит». Во-первых, риск оказаться на скамейке выше – вдруг Малком и Дриусси будут прогрессировать, тоже молодые. Во-вторых, ни Алексею, ни Антону нет родных позиций в Санкт-Петербурге.

У них специфические задачи и амплуа, Семин не сковывается братьев – свободные художники, и на них многое завязано, начиная со стандартов. В «Зените» же ни вокруг Данни, ни вокруг Халка, ни вокруг Аршавина, Широкова или Зырянова никто команду не строил. Все названные, как и Дзюба, сами были локомотивами успехов, но не видели подстройку под свои футбольные особенности.

А у Семина подход другой. Следовательно, Миранчуки рискуют провалиться в «Зените». Или остановиться в развитии, особенно если Семак окажется более слабым тренером, чем думают, а в итоге Миллер вернется к иностранцам на тренерском посту. Вряд ли убедят Слуцкого зайти в «Зенит», а из других россиян выбор наставников для чемпионов пока ограничен до нуля кандидатов.

В ЛЧ Миранчуки получили шанс себя показать с «Локомотивом», чемпионами РПЛ были, кубки брали. «Зениту» нечего им дать, а деньги заплатят в топ-5, ведь Кикнадзе прав – если продавать молодых, тонких в мышлении и действиях игроков за рубеж, то не по 15 миллионов евро за брата. Алексей и Антон, если пройдут персональный тест «Ювентусом» и «Атлетико» (пусть даже запомнятся в дни разгромов «Локомотива»), будут стоить дороже.

Трансферы скорее для статуса

Ни один аналитик не сможет объяснить, зачем команде с Малкомом и Дриусси два брата, которым тоже нужно место в атаке. Антону ни слева, ни справа не будут рады. Никто также не заявит, что схема «4-4-2», которую Семак использует, если Дзюба и Азмун в ударе, не подходит «Зениту» и не сможет приносить пользу в ЛЧ . Следовательно, на «4-2-3-1» ради Алексея переходить глупо.

Кто же покупает братьев и зачем? Если Рибалта в дни эпичных переговоров по Сутормину был в Европе, и не он подписал Алексея в «Зенит» за 50 тысяч, то очевидно, что господин Медведев или советник из его окружения принимает ряд параллельных решений по новичкам. И это плохо, поскольку в МЮ и «Ювентусе» работал именно Рибалта, а не бывший хоккейный менеджер.

В руководстве «Зенита» могут быть люди, которым резанула ухо шутка об иностранцах на поле авторства главы РФ , и в результате не исключают набор новичков, которые помогут разубедить во мнении. Даже если в основе через год будут Лунев, Дзюба, Алексей Миранчук и восемь иностранцев, то можно тыкнуть пальцем в последнего, сказав – молодой, российский, как вся скамейка.

Следовательно, «Зенит» возвращается к старым граблям. Куда важнее ослабить конкурента, если есть деньги, чем совершить осмысленную сделку? Запрос по Миранчукам, который никто особо не скрывает, именно из этой оперы. Возможно, команде вообще не нужны братья, поскольку не каждому коллективу подходят по стилю.

Алексею и Антону «Зенит» ничего не сможет дать – они не Дзюба, не пришлось ждать до тридцати лет ради первого титула. Семин не слабее как тренер, чем Семак. Денег в семье Миранчуков достаточно. А возраст – осенью исполнится 24, и невысокая по европейским меркам стоимость – 20-25 миллионов евро для любого «Эвертона» и «Бетиса» сейчас являются смешной суммой, позволяет радовать скаутов ближайший сезон.

Будет Лига чемпионов, будут решающие матчи РПЛ и отбор к Евро-2020. Антон и Алексей могут блеснуть – в основе или после выходов на замену. Когда молодые игроки четко обозначают приоритеты – попробовать себя в Испании или Италии, или замахнуться на АПЛ , то «Зениту» не стоит вмешиваться, ведь если бы Миранчуки хотели играть за них или за «Спартак» - давно перешли бы.

Отказ Семина и Миранчуков от предложения «Зенита» - лучший несостоявшийся трансфер лета. Братья тем, что не ушли, усилили «Локомотив» накануне лучших матчей РПЛ и страшных боев в ЛЧ – светит шесть поражений в группе. Но если наотрез откажутся переходить в «Зенит», то еще и покажут разницу между поколениями.

Не было у домоседов из недавнего прошлого мечты поиграть в топ-5, хотя середняк Ла Лиги гоняет шесть раз с «Реалом», «Барселоной» и «Атлетико». Когда «Зенит» последний раз играл против такой тройки в Европе? Игра за «Фиорентину» ничего не может дать молодому парню из России? Только матчи с «Наполи», «Ювентусом», «Интером», «Миланом», «Лацио» и «Ромой» через неделю. А «Зенит» проиграл «Уфе» и «Вильярреалу» в 2019 – так себе гранд.

Выиграли бой, но не целую войну

Семин прав – Миранчуков нельзя отпускать в Санкт-Петербург. И братья не ошибаются, если категорически против трансфера в рамках РПЛ . Ничего нового шаг не даст ни лиге, ни московскому клубу, ни братьям, ни самому «Зениту», скорее всего. Там родного Кузяева превратили в игрока запаса. Ноль воспитанников в твердой основе. Облякову тоже сказочно повезло, что разминулся с главным клубом малой родины.

Да, сорок пять миллионов – деньги, которые упростят «Локомотиву» общение с УЕФА на тему финансовых правил, однако лучше поискать правильные зарубежные варианты. Если Миранчуки ярко проведут полгода – подтвердят, что выросли, а нет – останутся в клубе, где Семин готов выстраивать вокруг братьев игру, не забывая о Баринове и Крыховяке как центральных фигурах. Пока Алексей и Антон на своих местах, но впереди решающий сезон.

Будут матчи за сборную, ЛЧ , борьба за высокое место в РПЛ и новый Кубок России. И прекрасно, что в РЖД есть люди, которые сумели отказать «Газпрому». Трансфер Сутормина – постыдная страница, но переход Миранчуков был бы тупиком. Не футбольная потребность, а скорее демонстрация силы – и такое можем, ведь денег полно.

«Зениту» захотелось поставить на место «Локомотив», чтобы показать всевластие, а футбольный смысл шел параллельно, на втором плане? Тогда москвичам важно не прогнуться. Чемпион топнул ножкой, а ни одного из Миранчуков летом 2019 года не получил. Важный нюанс, ведь от таких трансферов проиграть могли все стороны. В том числе «Зенит», где таланты раскрываются редко.

Хорошо, что Семин был против сделки и к нему прислушались в совете директоров «Локомотива». Плохо, что к переговорам вернутся зимой, особенно если Малком окажется вторым Маркизио, а Сутормин, Шатов и Дриусси не покажут ничего не левом фланге. «Зениту» пора строить свою стильную команду, а не пытаться выехать за счет ослабления конкурентов. Мечтают заполучить Миранчуков, но о футболистах привычно не думают.