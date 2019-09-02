Дедлайн! Интриги последнего трансферного дня в РПЛ

вчера, 15:09

«Соккер.ру» следит за новостями, что связывают российские клубы с новичками, ведь сегодня закрывается трансферное окно.

В РПЛ захлопнут летнее трансферное окно, завтра перевернут календарь, добавлять в заявку разрешат только свободных агентов. До 22 января, когда откроется зимняя форточка, надо спланировать состав с учетом всех нагрузок и форс-мажора.

Кампания 2019 уже получилась крутой на фоне предыдущих, и даже если сегодня ни один из трансферов не получится завершить – как знаем, переходы могут сорваться в последнюю секунду, выделяем ряд переговоров, которые можно назвать перспективными.

Комличенко все-таки переберется в РПЛ ?

Говорят, Николай присматривался к «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву», а те в ответ подмигивали крупному молодому форварду, который очень результативно играет в Чехии. Но воспитанник школы «Краснодара» по разным причинам не подписал соглашения с московскими клубами раньше, в августе.

Хотя даже «Динамо», учитывая реализацию и проблемы в центре атаки, мог пригодиться. Семин уже взял Джорджевича, у «Спартака» в центре Шюррле. А вот «армейцы», хотя Комличенко якобы заявил друзьям, что до зимы останется в Чехии, могут провернуть сделку. Бабаев умелец выгодных подписаний. Играть с Бийолом в атаке и верить в голы защитников – глупо. Чалову нужен напарник.

Семак попросил подписать Караваева?

В ЛЧ оборону «Зенита» будут тестировать шесть раз. Мамману пока не отпустили, Осорио вчера арендовали – играл в центре поля и в центре защиты. Другими словами, ветеранов Ивановича и Ракицкого подстраховали, плюс Мевля пока «Зенит» не покинул, сидит на скамейке. Слева есть Сантос и Жирков – могут одновременно выходить на поле, как показывает практика.

Но вряд ли бразилец будет частым гостем справа, а страховать Смольникова некому. С учетом, что у «Зенита» будут сложнейшие бои в ЛЧ , а также возможность выйти на переговоры с «Витессом» по Караваеву, хотя Рибалта и не обещал подписать еще одного футболиста, переезд Вячеслава в Санкт-Петербург не удивит. Смольников играет с перепадами, а Кузяев не в той форме, чтобы успешно отработать всюду, куда пошлют.

Лукас Сантос не сорвется с крючка ЦСКА ?

Ганчаренко нужны игроки атаки! Агент бразильского полузащитника из «Васку да Гама» утверждает, что переход Сантоса в ЦСКА практически осуществлен. Поскольку в каждом случае говорим о трансферах, которые близки к развязке, то о переходе Лукаса могут объявить официально с минуты на минуту. И это интересная ставка Ганчаренко, Бабаева и Гинера, ведь речь об аренде, которая так выгодна «армейцам».

Лукасу всего двадцать лет, играл в Бразилии левее центра, крошечный, примерно как Жоаозиньо по габаритам, но интересный. У ЦСКА также есть запасной вариант, если любитель кульбитов Сантос прилетел в Москву, но не окажется игроком «армейцев» - Слай из «Уфы». Игбун адаптирован к РПЛ , что может сказаться на выборе «армейцев». С другой стороны, Лукас по позиции не как опытный нигериец – были бы деньги, могли взять обоих.

«Краснодар» уже убедил Фернандеша?

Умный трансфер, продиктованный обстоятельствами? Ситуация непростая, ограничения УЕФА не позволяют выделить много денег на новичка после сложной травмы Кабельи, на которого рассчитывали, пока Классон в лазарете. Француз мог стать человеком, что руководит игрой и задает темп, и хотя для РПЛ и ЛЕ у «быков» достаточно козырей – Мусаев меняет состав под соперников и во имя новых идей, еще один человек нужен.

Слишком много травм и потерь, слишком плотный график – в группе ЛЕ тоже ведь шесть матчей, хотя соперники ниже классом, чем в Лиге чемпионов, чтобы махнуть рукой и пытаться пройти осень без еще одного полузащитника. Поскольку Мануэл Фернандеш, которому много лет, прекрасно ориентируется в РПЛ , то может усилить атакующий потенциал «горожан» на время, если договорились по деньгам и срокам соглашения. Подписать чемпиона России на год – грамотное решение.

У «Динамо» появится центрфорвард?

Или сразу два, Игбун и Даббур из «Севильи»? Ведь взяли инсайда Филиппа, а тот выбрал себе номер Зидана в «Реале», словно подчеркивая, где собирается играть – под нападающим, не в центре атаки. Грулев и Шейдаев, хотя у Хохлова было восемь туров для подготовки форвардов к сезону, не справились с задачами. «Динамо» потратило много денег, взяли 11 новых людей – целая команда без вратаря, но остался решающий шаг.

Если Хохлов не получит результативного центрального форварда, то могут и дальше создавать десятки подходов без голов. Хавбек Юсупов не сыграет в штрафной, как Кураньи, а Панченко около нее, как Воронин. Так что попытки убедить Габбьядини не должны быть единственными, особенно если «Сампдория» наотрез отказалась прощаться с Маноло за 12 млн евро. Итальянец не кажется идеальным игроком для «Динамо», но москвичам форвард с голами нужен был в первую очередь. А его оставили на десерт. Посмотрим, кого привезет Орещук.

Соболев покинет Самару уже сегодня?

Александр Соболев зажег на старте сезона – забивал мячи, отдавал умные передачи, смотрелся круто. Не все матчи отыграл на одном уровне, как и вся команда Божовича, но когда появляется такой молодой и разноплановый рослый форвард, то интерес к нему закономерен. Тем более, если правдивы слухи, что сумма отступных в контракте всего 2 миллиона евро.

С другой стороны, идеальной команды для развития карьеры Соболева в РПЛ сейчас нет. «Спартак» перебрал атакующих игроков, чтобы поставить Александра в центр атаки, у ЦСКА может быть другой подход – хотя рядом с Чаловым на Александра было бы интересно глянуть. «Локомотив» вроде бы этого парня не звал, вел переговоры с другими, а «Зенит» доверяет Дзюбе и Азмуну – рискованно туда уходить. Разве что из Серии А позовут и Соболев рискнет!

Будет неожиданный трансферный ход?

Не раз видели, как агенты использовали российские клубы, чтобы поднять интерес к своим клиентам со стороны команд топ-5. Однако в это трансферное окно разговоры об интересе к футболистам, на которых был спрос – вроде Шюррле или Малкома, чаще всего завершилась трансферами. Были также сорванные сделки, что абсолютно нормально. Например, парочку темнокожих ребят отпугнула встреча Малкома с отдельными фанатами «Зенита».

Однако в целом и Семак в этом календарном году подписывал именно таких игроков, как хотел, и «Спартак», «Краснодар» с «Динамо» вложились в необходимые обновления, и у ЦСКА есть любопытные ставки, хотя привычно не самые дорогостоящие. До 2 сентября 95 % кадровых задач многие клубы решили. Хотя всегда интересно узнать, будет ли трансфер, который всех удивит? Например, «Зенит» подпишет еще одного форварда, ведь вне заявки Полоз, Заболотный, Джорджевич и Кокорин, двоих маловато.

Посмотрим, что случится в ближайшие часы, но интересно узнать, кого не хватает вам любимой команде РПЛ ? Например, посмотрев на состав «Спартака», можно предположить, что отказ от покупки другого центрального форварда, раз Понсе не вписался сразу, может быть ошибочным. У Семака нет подстраховки справа в защите, у ЦСКА потребность в усилении атаки, у «Краснодара» - тоже, хотя и защитник в центр не помешал бы, а с учетом лимита там один Сорокин подходит.