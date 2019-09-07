Запросы без ответов. Ганчаренко подставили

вчера, 20:02

Тренер всегда в ответе за результат, но в ЦСКА нужно спрашивать с боссов. «Соккер.ру» допускает, что «армейцы» просчитались.

Как и предполагал недавно Василий Уткин, Евгений Гинер по хорошей традиции харьковской дворовой интеллигенции притворяется бедным, как церковная мышь. Учитывая публичные данные об его активах, а также хитросплетения структуры управления и контроля ПФК ЦСКА , можно сделать вывод, что деньги у спонсоров «армейцев» есть.

Просто куда выгоднее вести дела, если все думают, что средств всегда не хватает. Якобы каждый главный тренер готов иметь обойму в 18 человек и целый сезон проводить без сбоев и без финиша на пятом месте. К слову, ЦСКА не бывал ниже четвертой строчки в РПЛ с 2009 года, но сейчас загреметь на пятую позицию несложно – в прошлом сезоне «Спартак» подарил четвертое место.

И спад с первого на второе, а со второго – на четвертое, не случайный. «Армейцы» успешно сменили состав, но у Ганчаренко должны накопиться вопросы к руководству.

Достаточно ли квалифицированные центрбеки?

Весной начали больше пропускать, сейчас ошибались редко, но это только старт. Количественно после покупки Гогуа, который недавно был запасным в клубе « СКА -Хабаровск», людей хватает – Васин, Дивеев, Шарлия, Магнуссон, Набабкин и новичок из «Тамбова» будут конкурировать за игровое время.

Но есть ли в списке защитник для «Удинезе» хотя бы, как стал Бекао, хорошо дебютировавший в Серии А? Или для основы сборной России, как были братья Березуцкие или Игнашевич? Проблема для Ганчаренко не в количестве, а в опыте и качестве оборонцев. Кто тут лидер? Гогуа не предлагать – забил гол, но ошибался в защите.

Васин после травмы в себя не пришел, вожака в линии нет, играют по сложной для каждого новичка схеме – «3-4-3». И переход на четыре в линию ничего не гарантирует, ведь пытаются взять числом, когда не могут взять за счет класса. У Ганчаренко нет оборонца мирового уровня, хотя есть перспективный и молодой – Дивеев.

Почему тренера оставили без нового опорника?

Снова вопрос опыта. Вернблум был парнем, который давно в бизнесе, как и игравший выше Еременко. Поэтому раньше у ЦСКА в центре поля был порядок, даже если у соперников получалось играть мощно. Сейчас же Ахметов выдает крутые матчи, только если у него становится меньше черновой работы и успевает работать впереди.

Но не все оппоненты позволят Ильзату разгуляться. А если учесть давление еврокубков, то ЦСКА обязательно «привезет» парочку моментов через центр. И насыщение линии обороны никак не влияет, ведь нужно отметить, что соперники пока недоработали. В восьми стартовых турах создали моментов на 8 голов, а забили шесть. Но в Лиге Европы не такие добряки.

Следовательно, Бистровичу и Ахметову найдут работу в разрушении. И альтернативы нет, Бийол все чаще форвардом притворяется. Влашич и Обляков неважно разрушают. По всем законам футбола и с учетом, что обойма ЦСКА в РПЛ составляет 17 условно опытных игроков после травмы Ефремова, то Ганчаренко нужен был хавбек. А его нет.

В чем смысл игры без подстраховки Акинфеева?

У «Краснодара» два высококлассных запасных голкипера. У «Спартака» три вратаря, когда все в строю, не считая итальянца из резерва. «Зенит» раздал голкиперов, но раньше их было больше. Даже у новичка «Сочи» есть Фролов, Заболотный и Джанаев. Три голкипера, каждый из которых имеет подвиги в РПЛ за спиной.

У Помазуна подвигов нет, а на официальном сайте ЦСКА в разделе «Основной состав» нет третьего вратаря, хотя всякое случается. Например, Черчесов задумался над операцией «Возвращение Игоря» - Гильерме ошибался в Шотландии. Сама идея снова запрячь Акинфеева в повозку сборной не свежая, со времен первых ошибок Лунева в «Зените». То есть нагрузки на ветерана могут вырасти.

С хроническими проблемами со здоровьем – зажившими болячками, которые могут вылезти боком (коленом) в любой момент, Игорь Владимирович в теории выдаст полноценный сезон без замен, как умеет. Но Ганчаренко – стратег, не только тактик, как любой уважающий себя тренер. И хотел подписать Джанаева на всякий случай, хотя в прошении было отказано. Мечтают о новом Акинфееве – заявили 15-летнего Торопа, но это опасная игра.

Уверены, что на левом фланге все в порядке?

У Фернандеса справа не может быть адекватной замены, ведь слишком хорош для ЦСКА , который не ведет борьбу за титул. Следовательно, команде нужен баланс слева, если вдруг с Марио что-то случится, его справа заменит Набабкин, наверное, и придется менять акцент при выходе в атаку.

А слева-то никого впечатляющего нет. Если схема «3-4-3», то Ганчаренко может эксплуатировать универсализм Облякова. Но будь Иван идеален как латераль, то вряд ли Жирков и Кудряшов, которым в сумме двести футбольных лет, выходили в основе сборной России. Значит, Обляков не крайний защитник мечты. И не игрок основы сборной пока.

Кучаев, Магнуссон или Щенников тоже не всегда соответствуют высоким требованиям самого ЦСКА . Георгию еще и проблемы со здоровьем мешали. Не кажется ли вам, что Ганчаренко имел право требовать подписать левого защитника? И вряд ли новичок из Бразилии Лукас Сантос с его габаритами подходит для изнурительной работы по всему флангу. В атаке поможет, в защите – вряд ли.

Почему остались без еще одного нападающего?

Никто не скрывает, что Комличенко вел переговоры с московскими клубами, а его чешская команда выпустила разъяснение, что договориться не сумели. Но ЦСКА -то остался без подстраховки на случай, если с Чаловым что-то случится. Да, Федор в положении Акинфеева – может и 30 матчей сыграть.

Но мечтает уйти, а Ганчаренко не может пройти сезон с тремя форвардами – Н’Диайе, Нисимурой и Чаловым. Первые двое к результативной игре в основе ЦСКА не имеют отношения. И Федору часто нужна помощь впереди, а получить ее может в основном от Влашича, Облякова и Фернандеса. С новичком могли играть и «3-1-4-2», и тогда еще одному форварду нашлось бы место.

Тем более, не только Комличенко звали. Говорили о Жонатасе – вряд ли подпишут, и о Игбуне – своеобразный форвард, но Вагнер Лав успешно выступал за ЦСКА , будучи не классическим нападающим. Как и вингер Муса, что переучивался под отеческие крики-подсказки Слуцкого. Но что «прокатывало» во времена, когда арбитры ошибались в пользу ЦСКА , или на поле был опытный костяк, или Вернблум выходил в атаке, то сейчас не работает.

Ганчаренко недополучил исполнителей на сезон?

У ЦСКА матчи делятся на те, где все получается, и те, где явно не хватает энергии и вариантов, чтобы у Ганчаренко не было тихой паники на бровке. Недорабатывает команда до чемпионских стандартов. Обвинять в поражениях и ничьих станут, конечно же, главного тренера, но Гогуа за 400 тысяч евро, а также аренды Сантоса и Шарлии не означают, что Виктор Михайлович получил полноценный состав для решения серьезных задач.

Годом ранее чудом выкрутились, но теперь-то соперники подучили ходы «армейцев». У ЦСКА хорошая команда, но недостаточно мощная, поскольку есть только один вариант впереди – Чалов. В центре поля враги привыкнут к отсутствию «цепного пса», Ахметова в части матчей обязательно «продавят» физически, качественной подстраховки на флангах мало, и центр обороны строится заново.

Нет сомнений, что Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон и Чалов – талантливые. Крошка Лукас Сантос или юный Дивеев тоже могут приятно удивить, как и Гогуа, что набрал крутую форму. Но Ганчаренко объективно просил усилиться не на четыреста тысяч с парочкой аренд. И хотя прикажут радоваться выкупу контракта Влашича, одного хорвата для серьезной борьбы мало. ЦСКА ведь мечтает вернуться в ЛЧ , а для гарантий нужна вторая строчка.

Не факт, что получится, ведь перебор с молодыми ребятами, которые плохо контролируют перепады формы. Ганчаренко предлагают выжать максимум, что может привести к еще одному четвертому месту в таблице. Будут матчи, где в атаке зайдут в тупик и вспомнят, что не взяли еще одного форварда. Будут встречи, где левый фланг ЦСКА в защите разорвут. Или где несогласованность в защите приведет к традиционной реакции вратаря на пропущенный мяч.