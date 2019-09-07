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Запросы без ответов. Ганчаренко подставили

вчера, 20:02

Тренер всегда в ответе за результат, но в ЦСКА нужно спрашивать с боссов. «Соккер.ру» допускает, что «армейцы» просчитались.  

Как и предполагал недавно Василий Уткин, Евгений Гинер по хорошей традиции харьковской дворовой интеллигенции притворяется бедным, как церковная мышь. Учитывая публичные данные об его активах, а также хитросплетения структуры управления и контроля ПФК ЦСКА, можно сделать вывод, что деньги у спонсоров «армейцев» есть.

Просто куда выгоднее вести дела, если все думают, что средств всегда не хватает. Якобы каждый главный тренер готов иметь обойму в 18 человек и целый сезон проводить без сбоев и без финиша на пятом месте. К слову, ЦСКА не бывал ниже четвертой строчки в РПЛ с 2009 года, но сейчас загреметь на пятую позицию несложно – в прошлом сезоне «Спартак» подарил четвертое место. 

И спад с первого на второе, а со второго – на четвертое, не случайный. «Армейцы» успешно сменили состав, но у Ганчаренко должны накопиться вопросы к руководству. 

Достаточно ли квалифицированные центрбеки?

Весной начали больше пропускать, сейчас ошибались редко, но это только старт. Количественно после покупки Гогуа, который недавно был запасным в клубе «СКА-Хабаровск», людей хватает – Васин, Дивеев, Шарлия, Магнуссон, Набабкин и новичок из «Тамбова» будут конкурировать за игровое время. 

Но есть ли в списке защитник для «Удинезе» хотя бы, как стал Бекао, хорошо дебютировавший в Серии А? Или для основы сборной России, как были братья Березуцкие или Игнашевич? Проблема для Ганчаренко не в количестве, а в опыте и качестве оборонцев. Кто тут лидер? Гогуа не предлагать – забил гол, но ошибался в защите. 

Васин после травмы в себя не пришел, вожака в линии нет, играют по сложной для каждого новичка схеме – «3-4-3». И переход на четыре в линию ничего не гарантирует, ведь пытаются взять числом, когда не могут взять за счет класса. У Ганчаренко нет оборонца мирового уровня, хотя есть перспективный и молодой – Дивеев.   

Почему тренера оставили без нового опорника?

Снова вопрос опыта. Вернблум был парнем, который давно в бизнесе, как и игравший выше Еременко. Поэтому раньше у ЦСКА в центре поля был порядок, даже если у соперников получалось играть мощно. Сейчас же Ахметов выдает крутые матчи, только если у него становится меньше черновой работы и успевает работать впереди.

Но не все оппоненты позволят Ильзату разгуляться. А если учесть давление еврокубков, то ЦСКА обязательно «привезет» парочку моментов через центр. И насыщение линии обороны никак не влияет, ведь нужно отметить, что соперники пока недоработали. В восьми стартовых турах создали моментов на 8 голов, а забили шесть. Но в Лиге Европы не такие добряки. 

Следовательно, Бистровичу и Ахметову найдут работу в разрушении. И альтернативы нет, Бийол все чаще форвардом притворяется. Влашич и Обляков неважно разрушают. По всем законам футбола и с учетом, что обойма ЦСКА в РПЛ составляет 17 условно опытных игроков после травмы Ефремова, то Ганчаренко нужен был хавбек. А его нет. 

В чем смысл игры без подстраховки Акинфеева?

У «Краснодара» два высококлассных запасных голкипера. У «Спартака» три вратаря, когда все в строю, не считая итальянца из резерва. «Зенит» раздал голкиперов, но раньше их было больше. Даже у новичка «Сочи» есть Фролов, Заболотный и Джанаев. Три голкипера, каждый из которых имеет подвиги в РПЛ за спиной.

У Помазуна подвигов нет, а на официальном сайте ЦСКА в разделе «Основной состав» нет третьего вратаря, хотя всякое случается. Например, Черчесов задумался над операцией «Возвращение Игоря» - Гильерме ошибался в Шотландии. Сама идея снова запрячь Акинфеева в повозку сборной не свежая, со времен первых ошибок Лунева в «Зените». То есть нагрузки на ветерана могут вырасти. 

С хроническими проблемами со здоровьем – зажившими болячками, которые могут вылезти боком (коленом) в любой момент, Игорь Владимирович в теории выдаст полноценный сезон без замен, как умеет. Но Ганчаренко – стратег, не только тактик, как любой уважающий себя тренер. И хотел подписать Джанаева на всякий случай, хотя в прошении было отказано. Мечтают о новом Акинфееве – заявили 15-летнего Торопа, но это опасная игра. 

Уверены, что на левом фланге все в порядке?

У Фернандеса справа не может быть адекватной замены, ведь слишком хорош для ЦСКА, который не ведет борьбу за титул. Следовательно, команде нужен баланс слева, если вдруг с Марио что-то случится, его справа заменит Набабкин, наверное, и придется менять акцент при выходе в атаку. 

А слева-то никого впечатляющего нет. Если схема «3-4-3», то Ганчаренко может эксплуатировать универсализм Облякова. Но будь Иван идеален как латераль, то вряд ли Жирков и Кудряшов, которым в сумме двести футбольных лет, выходили в основе сборной России. Значит, Обляков не крайний защитник мечты. И не игрок основы сборной пока. 

Кучаев, Магнуссон или Щенников тоже не всегда соответствуют высоким требованиям самого ЦСКА. Георгию еще и проблемы со здоровьем мешали. Не кажется ли вам, что Ганчаренко имел право требовать подписать левого защитника? И вряд ли новичок из Бразилии Лукас Сантос с его габаритами подходит для изнурительной работы по всему флангу. В атаке поможет, в защите – вряд ли. 

Почему остались без еще одного нападающего?

Никто не скрывает, что Комличенко вел переговоры с московскими клубами, а его чешская команда выпустила разъяснение, что договориться не сумели. Но ЦСКА-то остался без подстраховки на случай, если с Чаловым что-то случится. Да, Федор в положении Акинфеева – может и 30 матчей сыграть.

Но мечтает уйти, а Ганчаренко не может пройти сезон с тремя форвардами – Н’Диайе, Нисимурой и Чаловым. Первые двое к результативной игре в основе ЦСКА не имеют отношения. И Федору часто нужна помощь впереди, а получить ее может в основном от Влашича, Облякова и Фернандеса. С новичком могли играть и «3-1-4-2», и тогда еще одному форварду нашлось бы место. 

Тем более, не только Комличенко звали. Говорили о Жонатасе – вряд ли подпишут, и о Игбуне – своеобразный форвард, но Вагнер Лав успешно выступал за ЦСКА, будучи не классическим нападающим. Как и вингер Муса, что переучивался под отеческие крики-подсказки Слуцкого. Но что «прокатывало» во времена, когда арбитры ошибались в пользу ЦСКА, или на поле был опытный костяк, или Вернблум выходил в атаке, то сейчас не работает.

Ганчаренко недополучил исполнителей на сезон?

У ЦСКА матчи делятся на те, где все получается, и те, где явно не хватает энергии и вариантов, чтобы у Ганчаренко не было тихой паники на бровке. Недорабатывает команда до чемпионских стандартов. Обвинять в поражениях и ничьих станут, конечно же, главного тренера, но Гогуа за 400 тысяч евро, а также аренды Сантоса и Шарлии не означают, что Виктор Михайлович получил полноценный состав для решения серьезных задач.

Годом ранее чудом выкрутились, но теперь-то соперники подучили ходы «армейцев». У ЦСКА хорошая команда, но недостаточно мощная, поскольку есть только один вариант впереди – Чалов. В центре поля враги привыкнут к отсутствию «цепного пса», Ахметова в части матчей обязательно «продавят» физически, качественной подстраховки на флангах мало, и центр обороны строится заново. 

Нет сомнений, что Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон и Чалов – талантливые. Крошка Лукас Сантос или юный Дивеев тоже могут приятно удивить, как и Гогуа, что набрал крутую форму. Но Ганчаренко объективно просил усилиться не на четыреста тысяч с парочкой аренд. И хотя прикажут радоваться выкупу контракта Влашича, одного хорвата для серьезной борьбы мало. ЦСКА ведь мечтает вернуться в ЛЧ, а для гарантий нужна вторая строчка. 

Не факт, что получится, ведь перебор с молодыми ребятами, которые плохо контролируют перепады формы. Ганчаренко предлагают выжать максимум, что может привести к еще одному четвертому месту в таблице. Будут матчи, где в атаке зайдут в тупик и вспомнят, что не взяли еще одного форварда. Будут встречи, где левый фланг ЦСКА в защите разорвут. Или где несогласованность в защите приведет к традиционной реакции вратаря на пропущенный мяч.  

Молодежи много, но опорных точек маловато. Акинфеев, Фернандес, Влашич и Чалов не формируют крепкий хребет, Бабаев не привез еще парочку тех, с кем ЦСКА смотрелся бы грозным соперником для «Зенита» и остальных фаворитов.

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ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил КАМЮ
сегодня в 09:44
Багров опять позабавил. В первом абзаце, прошвырнувшись по карманам Ленорыча, принялся зачитывать некролог образца 2019. Эти некрологи стали у журналистов ежегодниками, как настенные календари )) Кстати тот же Багров прочил провал ЦСКА из-за неполучения лигочемпионских денег, а теперь кричит, что у Гинера денег завались. Определились бы сначала
Так ведь в статьях Вадима о ЦСКА по жизни уши из Тарасовка торчат. Не заметил, что по его мнению прежними успехами ЦСКА обязан судейскими ошибками в его пользу? А теперь будут судить правильно, и тут-то "армии" точно пиндык!!!🤣🤣🤣
Zimka
Zimka
   318 / 872
сегодня в 09:41
Есть проблемы с ментальностью, в Туле был один из редких матчей где одержали волевую победу, давно такого не было. По игре есть претензии персональные к игрокам которые не дают нужного объема в центре. ВМГ тоже любит чудить с заменами, но по самому составу с учётом травмированных которые выйдут из лазарета будет всё вполне прилично, просто все уже привыкли в прошлом году что Влашич уже у нас, а на самом деле его выкупили недавно, поэтому и кажется что "никого не купили".
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   88 / 872
сегодня в 07:58
Ключевые слова в опусе - " ... когда арбитры ошибались в пользу ЦСКА". Закончу - " ... проблем не было. Сейчас они начались".
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   38 / 872
сегодня в 07:51
На бумаге всё так, а как будет на деле посмотрим. Проблем хватает и у других клубов. Гончаренко не привыкать решать задачи повышенной сложности. Что нибудь придумает. Тем более в группе с ЦСКА не МЮ и не Челси. Зимой обязательно усилятся. Но факт подставы отрицать бессмысленно. Конкретно по статье есть пара замечаний. Гогуа в игровом плане пожалуй посильнее чем Бекао. А Сантоса в деле мы ещё не видели. Может так случиться, что этот вингер будет рвать фланг соперника так, что никакой нападающий не понадобится. Время покажет
ОПС
ОПС
   321 / 872
сегодня в 06:46
Посмотрим, что из этого всего выйдет.
mugik1973
mugik1973 ответил Ваня лучший
   201 / 872
сегодня в 03:17
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       5 / 872
    сегодня в 00:54
    Не дождетесь!!!
    Слайш
    Слайш
       315 / 872
    вчера в 22:57
    во многом согласен, особенно с нападением - впереди только один Чалов по сути.. Надо было как минимум ещё одного форварда брать
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил mugik1973
       26 / 872
    вчера в 22:52
    Внимательный человек поймёт что даётся оценка не одной игры, а сезона. А вспоминать кого нагнул Зенит, кого вынесли из ЛЕ, кого нагнул Тамбов это для забывчивых
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Т34
       26 / 872
    вчера в 22:48
    Обратили внимание на то, чем отличаются сторонники ЦСКА от хряков. Я не назвал ни одной фамилии,хотя знаю поимённо всех "звёзд," из хлева, а ты сразу попёр на личности с указанием фамилии человека, которого ты на поле не видел даже. При этом новых "звёзд" хряков видели всех, кроме чеха.. Впечатления не очень, а на личности и на внешность мы не переходим. И это объяснимо из сравнения коня и хряка хотя бы по в не шнему виду. Перестань быть гопником, стань взрослым
    Союзник противников
    Союзник противников ответил КАМЮ
       14 / 872
    вчера в 21:45
    Багров опять позабавил. В первом абзаце, прошвырнувшись по карманам Ленорыча, принялся зачитывать некролог образца 2019. Эти некрологи стали у журналистов ежегодниками, как настенные календари )) Кстати тот же Багров прочил провал ЦСКА из-за неполучения лигочемпионских денег, а теперь кричит, что у Гинера денег завались. Определились бы сначала
    Беда Багрова в другом:Он не увидел,как сам Гончаренко("Кто подставил кролика Роджера"?)начал формировать тот состав,который,якобы,препятствует его взлёту как тренеру планетарного масштаба.Не он ли перетянул(и продолжает перетягивать) всю "Уфу",которая оказалась "талантливым кадровым резервом" недавнего чемпиона? Не с его ли согласия(или требования?) сослана почти вся молодёжь,которую начал подводить к основе ещё Слуцкий,в различные сторонние клубы? А как всё хорошо начиналось :"Михалыч умеет и хочет работать с молодёжью"! Не с приходом ли его "односельчанина" в конце прошлого года клуб медленно покатился вниз,и какая роль этого человека в команде? Как они готовили команду зимой,что почти полновесная скамья снова оказалось короткой? Так кто подставил "кролика Роджера"???
    rzn88
    rzn88
       681 / 872
    вчера в 21:45
    Что за вно я прочитал?? Смех, да и только! Из год в год у ЦСКА ищут изъяны в составе, а мы из года в год боремся за самые высокие места!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       27 / 872
    вчера в 21:41
    Каждый клуб живёт так, как позволяют финансы, ЦСКА на фоне денежных мешков Зенита и СпаМа. явный аутсайдер, однако благодаря умному руководству Клубом, держится в верхней части таблицы и имеет высокий рейтинг УЕФА.
    Не хороните ЦСКА, он ещё покажет зубы))).
    КАМЮ
    КАМЮ
       184 / 872
    вчера в 21:37
    Багров опять позабавил.
    В первом абзаце, прошвырнувшись по карманам Ленорыча, принялся зачитывать некролог
    образца 2019.
    Эти некрологи стали у журналистов ежегодниками, как настенные календари ))

    Кстати тот же Багров прочил провал ЦСКА из-за неполучения лигочемпионских денег, а теперь кричит, что у Гинера денег завались.
    Определились бы сначала
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Мишаня Дмитриев
       37 / 872
    вчера в 21:34
    Лошадей разорвали сырой командой)))
    serh62
    serh62 ответил Т34
       150 / 872
    вчера в 21:24
    Да уж, конечно, куда нам до ваших звезд. Вы гитаристу Сантосу русскую балалайку купите, пусть коней веселит, только на поле не пускайте, а то его там затопчут с такими габаритами.
    Вагнер Лав был тоже небольших габаритов, а вкатывал вам почти каждую игру))). и этого будете бояться. при воспоминании о Лаве до сих пор мандраж идет?
    Т34
    Т34 ответил Ваня лучший
       55 / 872
    вчера в 21:15
    Поживём увидим. А пока мы видим барахтающийся Зенит с бюджетов в 4 раза больше ЦСКА и отсутствием внятной игры. А супер беки Смольников и Иванович отнюдь не стена. Да и хряки гедолеко ушли, хотя столько хлама накупили, так что будем посмотреть.
    Да уж, конечно, куда нам до ваших звезд. Вы гитаристу Сантосу русскую балалайку купите, пусть коней веселит, только на поле не пускайте, а то его там затопчут с такими габаритами.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Ваня лучший
       90 / 872
    вчера в 20:45
    Поживём увидим. А пока мы видим барахтающийся Зенит с бюджетов в 4 раза больше ЦСКА и отсутствием внятной игры. А супер беки Смольников и Иванович отнюдь не стена. Да и хряки гедолеко ушли, хотя столько хлама накупили, так что будем посмотреть.
    хлам или не хлам мы еще посмотрим ))) в декабре например)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       37 / 872
    вчера в 20:44
    Женя затащит, какие опорники
    Mi6
    Mi6
       510 / 872
    вчера в 20:34
    Ханчаренко нужно работать над собой. Это не Венгер и не Клопп
    serh62
    serh62
       150 / 872
    вчера в 20:34
    почему то все авторы. кормящиеся на соккере, пишут негатив и хоронят ЦСКА, это мы читаем уже второй год. господа писатели, не выдавайте желаемое за действительное. НЕ ДОЖДЕТЕСЬ.....
    mugik1973
    mugik1973 ответил Ваня лучший
       201 / 872
    вчера в 20:27
    Обрати внимание, этот купленный хлам нагнул полезную вещь
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       26 / 872
    вчера в 20:15
    Поживём увидим. А пока мы видим барахтающийся Зенит с бюджетов в 4 раза больше ЦСКА и отсутствием внятной игры. А супер беки Смольников и Иванович отнюдь не стена. Да и хряки гедолеко ушли, хотя столько хлама накупили, так что будем посмотреть.
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