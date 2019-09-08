Свободу снайперу! Лев в стальной клетке

вчера, 18:30

«Соккер.ру» отслеживает, как патриотизм влияет на футбольную карьеру. Кейн - капитан сборной и лидер «шпор», но вряд ли всем доволен.

«Тоттенхэм» в роли потолка

Харри в западне для амбиций. Из сборной, где Кейн – лидер и капитан, не убежать, ведь не было варианта переметнуться в команду Франции, с которой стал бы чемпионом мира, сыграв не хуже Жиру – основного форварда Дешама без голов на турнире в России. Англичане в финал не вышли, хотя стоило пройти лишь хорватов…

В клубе тоже не все идеально. Харри изначально мечтал стать легендой «Арсенала», но там посчитали, что пухлый ребенок не станет большим мастером. «Тоттенхэм» наоборот поверил в Харри и тот отплачивает до сих пор – речь о патриоте лондонского клуба, который старается забивать в ворота «канониров» и других соперников по АПЛ . Даже в нелюбимом некогда месяце августе!

В сборной можно робко мечтать об удачном стечении обстоятельств – если Англия выберется в полуфинал Евро-2020, то сыграет его на родной земле, на стадионе «Уэмбли», а в клубе у Харри шансы взять АПЛ близки к нулю. Нужно одновременно увидеть впечатляющее падение двух титанов, коими стали команды Гвардиолы и Клоппа, чтобы «Тоттенхэм» Почеттино добрался до серьезного титула, коим Кубок Лиги не является. Хотя его тоже трудно взять!

Нет иностранных вариантов

Поскольку даже в составе «Тоттенхэма» у Кейна были отрезки, когда ему не удавалось быть единым целым с командой – странно смотрелось с учетом, что каждый наставник знал о сильных сторонах Харри и состав в целом был подобран под его потребности как центрального форварда, некоторые покупатели боятся связываться с англичанином.

А вдруг не заиграет? «Реал» решил, что им хватит Бэйла и Модрича из «шпор». Подписали «бюджетного» Йовича, а Зидан оставил Бензема, который может продолжать играть за «сливочных» весь сезон в основе, изредка делясь временем с Лукой, когда серб адаптируется. У «Барселоны» есть проблемы в атаке – Суарес постарел, а Месси расстроен срывом перехода Неймара, но Гризманн и Дембеле на борту.

Фланги подстрахуют центр в атаке вместе с Лионелем, а разговоров о том, что Бартомеу видит в Кейне человека, за которого стоит заплатить 200 млн евро, точно не было. У «Баварии» есть Левандовски, «Ювентус» не отдаст столько денег за одного футболиста – скорее придумают очередную сделку со свободными агентами, а в ПСЖ сам Кейн не поедет в будущем, когда там не будет Кавани или Икарди. Вот и получается, что вне АПЛ нет реального покупателя.

Кейн рискует остаться Ширером

Алан, если судить по его поведению в обычной жизни, может быть человеком весьма высокомерным. В пресс-центрах стадионов в международных матчах сразу видно, кто из звезд футбола скромный в жизни, а кто – нет. У Ширера подбородок смотрит в потолок. При этом Алан – местечковый снайпер, не бразилец Роналдо.

Есть голы в АПЛ , а что дальше? Титул с «Блэкберном» в кармане, но у «Спартака» с той чемпионской командой в ЛЧ две победы в двух матчах, общий счет – 4:0. Ширер в сборной Англии забил целых 30 голов в 60 играх, но что выиграл, кроме титула лучшего снайпера домашнего Евро-96? У Кейна есть полуфинал ЧМ -18 и «Золотая бутса» турнира, уже повторил подвиг Алана.

Но не стоит оставаться в «Тоттенхэме» навсегда, поскольку в таком случае Харри вряд ли докажет смелость форварда самого высокого уровня. «Шпоры» как «Ливерпуль» времен Суареса – не чемпионы Англии. Кристиан Эриксен не случайно сожалеет, что не стал новым Модричем – очевидно, что мог уйти в «Реал», но трансфер сорвался, о чем датчанин и рассуждал на днях.

Вообще, зайди за Кейном, Алли, Соном и любым другим из состава Почеттино люди Переса – каждый бы согласился. Но есть преграда в лице Леви, который отпустит звезд «Тоттенхэма» только за дикие деньги. Сейчас подбадривают команду рассказами о задаче выиграть ЛЧ , однако по факту это сильная банда, обреченная на поражения. Свой шанс упустили. «Сити» и «Аякс» заслуживали финал ЛЧ не меньше, а Кейн, сыграв в Мадриде, не уничтожил «Ливерпуль»…

Голы радуют, но трофеи - важнее

Харри, судя по результативности в сборной Англии – вчера сделал второй хет-трик в футболке «Трех львов», еще и голевой пас на Стерлинга отдал, и в АПЛ , заслуживает место в великом успешном клубе. Но проблема в том, что явного кандидата нет. «Барселона» может посчитать, что крупный форвард – не их формата, МЮ сейчас не в той форме как клуб, чтобы всерьез заинтересовать Кейна.

Вообще, английские варианты опасные, ведь Харри хотел бы появляться на стадионе «шпор» в будущем и не слышать крики: «Иуда, Иуда!» «Манчестер Сити» не играет в стиле, который предполагает Кейна на острие. «Ливерпуль» на такой трансфер не замахивается – Фирмино устраивает. Кстати, «Барселона» скорее подпишет Роберто за вменяемые деньги, нежели рискнет и поставит на Кейна.

Вот и получается, что у нас есть один из самых ценных футболистов современности – разные оценщики трансферного рынка считают, что контракт англичанина обошелся бы в 150-220 млн евро, а по факту нет на горизонте клуба, где Кейн нужен настолько, что будут готовы заплатить, сколько Леви попросит. Так чем плох «Тоттенхэм»? Отсутствием трофеев, которыми можно дополнить голы, которые и у Лукаку имеются.

Харри всего 26 лет, а у него даже победы в Лиге Европы нет. И в этом сезоне, учитывая состав группы ЛЧ – «Бавария», «Олимпиакос» и «Црвена Звезда», Почеттино надо сильно постараться, чтобы финишировать на третьей строчке и вылететь во второй еврокубок, где его команда сразу станет фаворитом. Звездам «шпор» нравится играть вместе, у них хороший тренер и зарплаты немаленькие, пусть клуб и направил основные средства на постройку арены.

Но ничего не радует, если выходишь на поле в первых матчах сезона, зная, какой будет развязка. Весело было забивать в дерби Северного Лондона «Арсеналу» времен Анри, но Кейну достался «Арсенал» времен Обамеянга, который симпатичный, но слабее легендарного. Капитан сборной Англии может быть несчастным, даже если у него есть все для счастья. Все, кроме трофеев, ради которых в футбол и играют. С контрактом до 2024 года он заложник «Тоттенхэма», и на сборную Англии надежда слабая.

Кейн слишком крутой, чтобы провести всю карьеру без единого трофея. И хотя отчасти нужно спрашивать с игроков «шпор» - никто не мешает хотя бы кубки английские выигрывать, если АПЛ – недосягаемая мечта, в конечном итоге в команде Почеттино все начнут думать, как Кристиан Эриксен. Это было хорошее приключение, но Модрич и Бэйл нахватали кубков и медалей, покинув «Тоттенхэм». Впрочем, «Реал» не заинтересован в услугах Кейна здесь и сейчас.