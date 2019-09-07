Столкновение эпох. Кто заменит голевые машины? 

вчера, 17:41

«Соккер.ру» после объявления Это’О вспоминает особую касту футболистов – серийных голеадоров, ведь почти все одной ногой на пенсии…

До сегодняшнего дня в мире было одиннадцать действующих футболистов, на счету которых более 400 голов в профессиональной карьере. Лидеров списка угадать просто – Роналду, Месси и Ибрагимович входят в тройку тех, кто отличился за клубы и сборную более 500 раз. У остальных меньше голов.

Роналду первым перешел рубеж в 700 мячей в чужие ворота – собрал на восемь больше, а Месси приблизился вплотную – осталось два удара до нового юбилея. Ибрагимович отстал заметно, он старше, хотя 535 точных ударов о многом говорят. Златан умеет сохранять форму, и в 37 лет остается опасным снайпером, что доказывает в США .

В первой пятерке также Луис Суарес и Давид Вилья, хотя второго в ближайшее время обгонит самый молодой в «Клубе 400+» - Роберт Левандовски, ведь у поляка тоже 436 мячей, как у легендарного испанца. Часть своих голов Давид придумал в составе «Барселоны», как и Это'О, который перешел в разряд бывших футболистов.

Там может оказаться также Абреу – самый незвездный в списке, но при этом уникальный форвард. Уругвайская земля дала миру 3 из 10 действующих игроков, которые забили более 400 мячей, и Себастьян пока опережает Эдинсона Кавани, которому привезли Икарди – как напоминание о скоротечности времени. Абреу же конкуренты не пугают – всегда мог уйти.

Если у Самуэля Это’О, чье решение завершить карьеру подтолкнуло к ностальгии, в карьере до 38 лет было 13 клубов – и последним стал катарский, то уругваец сыграл за 30 разных команд (за часть – по несколько раз), и при этом умудрился быстро адаптироваться и настрелять с 1995 года 427 мячей. Конечно же, это не форвард уровня Хунтелара или Агуэро (тоже в «Клубе 400+»), но на любом уровне такое количество голов – аномалия.

Немного жаль, что истории всех этих нападающих в десятке (восьми центральных и двух изначальных вингеров) подходят к завершению. Ведь если посмотрите, то и Бензема уже не молодой совсем, и у «Ювентуса» на острие нет невероятно результативного стабильного форварда – хотя у Игуаина за карьеру свыше 300 мячей, и если здоровье позволит, то в эту компанию обязательно войдет.

Но Гонсало до конца года будет 32, как и Месси, что для нападающего уже немало. Лишь такие терпеливые и профессиональные люди, как Давид Вилья, даже после сложных травм могут доигрывать в Японии или на другом Востоке – ближнем, однако круг стремительно сокращается. Причем важно отметить, что в заветном списке абсолютно все играли в топ-5, и почти у каждого – гора трофеев.

Чаще всего речь о звездах первой величины, чей уход – потеря для футбола. Когда карьеры завершат все из десятки – а им осталось не очень много сезонов активной карьеры, разве что Роналду выполнит угрозу и будет играть до сорока лет, то начнется новая непредсказуемая гонка. Сейчас кажется, учитывая показатели Криштиану и Лионеля вместе с их обычными темпами роста, что их некому обогнать.

Или может появиться новый Ромарио, который в итоге уступил по голам в официальных матчах только легендарному чеху Йозефу Бицану? Впрочем, и у Месси, и Роналду есть все, чтобы оказаться первым и вторым в историческом рейтинге. А поскольку свыше 300 голов было и есть у Кина, Дрогба, Руни и Тотти, и Лэмпарда, то в целом прощаемся с эпохой серийных голеадоров.

Месси, Роналду, Суарес, Левандовски, Кавани и Агуэро останутся на полях мира, конечно, ведь они до сих пор в списке сильнейших нападающих планеты, но Ибрагимович, Вилья, Абреу и Хунтелар скоро примут то же решение, что и Это'О. И тогда практически не останется действующих футболистов с более чем 400 точными ударами за карьеру. И добирать таких сложно.

Из 28 человек, которые забили более 500 мячей за карьеру, лишь четверо выходили на поле в 21 веке. То есть нельзя сказать, что забивать стало куда проще, ведь средняя результативность Роналду и Месси ниже, чем у Пушкаша, Мюллера, Пеле или Бицана. Сейчас приходится пахать больше и чаще встречать грозных соперников, чтобы равняться на легенд прошлого.

Поэтому если Кейн в итоге доберется до 400-го гола – пока забил половину, то это станет большим успехом. Также надежда на Лукаку, ведь бельгийцу всего 26 лет, здоровье у него железное. Правда, собирается закончить карьеру в сборной Бельгии после Евро-2020 – там свои тараканы в голове, форварда «Интера» не обязательно интересует игра в футбол до 35 лет.

Зато можно поболеть за здоровую и длительную карьеру Мбаппе – у двадцатилетнего парня уже сто голов, темпы просто невероятные, даже если сравнивать с показателями Месси и Роналду в его возрасте. Важно избежать травм и правильно спланировать карьеру – негоже всю жизнь издеваться над защитниками Лиги 1, требовательная толпа захочет увидеть Мбаппе в Ла Лиге или АПЛ .

А вот Это'О, если и будет связан с футболом, то уже в другом качестве. Вряд ли станет успешным наставником, хотя может попытаться. Как показывает опыт самых успешных снайперов в истории футбола, среди них мало великих тренеров. Вернее, нет ни одного, хотя Пушкашу зачтем финал КЕЧ с «Панатинаикосом» - это как вывести «Спартак» в финал ЛЧ сейчас. Пусть проиграл, но показал класс в еврокубке.

Также у Ди Стефано были трофеи в тренерской карьере, но никто не задавал моду в мире. У серийных голеадоров отдельная миссия в футболе и, поскольку они встречаются не так часто, как кажется, всегда немножко грустно, когда уходит очередной титулованный и знаменитый мастер завершения атак. Ведь у каждого, наверное, есть свой большой снайпер, по игре которого скучаешь.

Для кого-то это Рауль, для других – бразильский Роналдо, для третьих – Батистута, Тотти, Дель Пьеро, Шевченко или Индзаги. Есть персональные фанаты у Ширера и Ромарио, а теперь пришла очередь испытывать чувство ностальгии у тех, кто помнит лучшие голы Вильи или Это'О. На очереди Златан, а дальше пойдут ребята поколения Месси и Роналду, и они сами – тоже. Бартомеу не исключил любое развитие событий в 2021-м, даже уход Лионеля из «Барселоны».

Криштиану сменил клуб и лигу, чтобы играть долго – такая задача, а вот аргентинец рассказывал только о мечте поиграть за родной клуб на родине, а позже добавлял, что может завершить карьеру в «Барселоне» - то есть еще определяется. Скорее всего, что Роналду и Месси побьют рекорд Бицана, ведь им осталось 97 и 107 ударов соответственно – смешная задача для тех, кто забивал и по 50 голов за сезон.

Но если говорим в целом об эпохе мастеров с сумасшедшим опытом, то она завершается. Осталось десять человек, а когда уйдут – единицы из поколения Кейна успеют набить более 400 голов. Впечатляющая отметка, до которой даже Руни не доберется – одногодок Роналду. Так что не лишний раз вспоминаем великих, и с интересом смотрим в будущее. Во вторых составах больших клубов и в маленьких командах уже зреют таланты, которые бросят вызов истории.

У тройки уругвайцев, испанца, голландца, поляка, шведа, аргентинца, португальца и камерунца получилось, но теперь список «Клуба 400+» сокращен, ведь Это'О отправляется в перечень великих к Гривзу, Нордалю, Зико, Ди Стефано, Пушкашу, Вальтеру и Ромарио с Пеле – к бывшим футболистам с невероятным количеством голов в официальных матчах за клубы и сборные.

Хотя футболу международного уровня уже почти полтора века, в мире лишь несколько десятков игроков, которые сумели в официальных матчах сделать то, что получилось у Это'О и его коллег. Наградой для форварда стали победы в ЛЧ с «Барселоной» и «Интером», и почти два десятка трофеев со сборной Камеруна и клубами, которые Самуэль представлял.

В Россию он, понятное дело, попал слишком поздно, чтобы впечатлить, не по выступлениям по «Анжи» оценивают этого снайпера. Уходит один из самых успешных африканских футболистов в истории, удачи ему во всех начинаниях.