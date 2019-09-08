Без минуты чемпионы

вчера, 16:00

«Соккер.ру» рассказывает о блестящем выступлении сборной Италии на первенстве континента 2000 года.

На чемпионате мира 1998 года итальянская сборная дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущим чемпионам - французам. Роковой промах Луиджи Ди Бьяджо подвёл черту под работой Чезаре Мальдини с «голубой эскадрой». К следующему первенству Европы сборную Италии готовил Дино Дзофф.

Новый командующий «голубой эскадры»

Легендарный вратарь, чемпион Европы 1968 года и чемпион мира 1982-го старался опровергнуть стереотип, что голкиперы не становятся сильными тренерами. С «Ювентусом» Динго выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА . Достаточно успешно работал Дзофф в римском «Лацио». Трофеев не добыл, но «орлы» при нём заметно прибавили. Весьма успешно трудился бывший вратарь и в роли спортивного директора столичного клуба. Поэтому выбор Дзоффа летом 1998 года был вполне логичен.

Перед Дино стояла непростая задача. Не только вывести сборную Италии в финальную стадию, но и провести смену поколений. В двери национальной команды стучалось немало сильных футболистов. Самым ярким из которых был нападающий «Ромы» Франческо Тотти. Нужно было сделать непростой выбор между Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро. И Дзофф предпочёл куда более молодого Алекса.

В отборочном турнире итальянцам противостояли сборные Дании, Уэльса, Беларуси и Швейцарии. Напрямую выходил на Евро-2000 только победитель группы, второй команде предстояли стыковые матчи. Дзофф сразу заявил, что хочет избежать дополнительной нервотрёпки и поставил задачу занять первое место.

Сборная Италии мощно начала. Сначала голы Диего Фузера и Кристиана Вьери обеспечили победу над валлийцами в Ливерпуле. Да-да, сборная Уэльса принимала итальянцев на легендарном «Энфилде». Потом дубль Дель Пьеро принёс команде Дзоффа победу над швейцарцами с тем же счётом 2:0. А потом пришла очередь датчан испытать на себе силу обновлённой «голубой эскадры». Итальянцы выиграли в Копенгагене 2:1. А вот сборная Беларуси выстояла в Анконе 1:1, даже вела в счёте благодаря голу Валентина Белькевича. Но потом последовали разгром сборной Уэльса 4:0 и нулевая ничья со швейцарцами в Лозанне. На летние каникулы сборная Италии ушла на первом месте. Отрыв был создан. И не напрасно, ибо осень девяносто девятого итальянцы откровенно провалили. Проиграли дома датчанам, сыграли вничью в Минске и лишь на очко опередили занявших второе место датчан. Сборная выполнила свою задачу, но некий осадок остался. Особенно после проигрыша итальянцев в товарищеском матче одной из хозяек чемпионата Европы сборной Бельгии – 1:3. В Италии вспомнили тот самый стереотип и заговорили о целесообразности замены Дзоффа. Но уволить легендарного вратаря никто не отважился.

Коррективы плановые и внезапные

Впервые в истории футбола чемпионат Европы проводился в двух странах – Нидерландах и Бельгии. Жребий определил сборную Италии в группу В с командами Бельгии, Швеции и Турции. Согласитесь, могло быть и хуже. Дзофф просмотрел всех кандидатов в команду и уже к маю определился с составом. Однако пришлось вносить коррективы. Получил травму и выбыл Кристиан Вьери. А перед самой отправкой на чемпионат сломался Джанлуиджи Буффон. В команду был срочно вызван Кристиан Абьятти из «Милана». Роль основного вратаря ложилась на плечи Франческо Тольдо из «Фиорентины». Тольдо – голкипер опытный, отлично зарекомендовавший себя в матчах Серии А. Но в сборной Италии Франческо играл нечасто, поэтому вратарская позиция вызывала опасения. Однако Дзофф сделал выбор в пользу Тольдо и не стал прибегать к услугам Джанлуки Пальюки.

Полностью состав сборной Италии выглядел так. Вратари: Кристиан Абьятти («Милан»), Франческо Тольдо («Фиорентина»), Франческо Антониоли («Рома»). Защитники: Чиро Феррара, Джанлука Пессотто, Марк Юлиано (все «Ювентус»), Паоло Мальдини («Милан»), Фабио Каннаваро («Парма»), Паоло Негро, Алессандро Неста (оба «Лацио»). Полузащитники: Деметрио Альбертини, Марко Амброзини (оба «Милан»), Антонио Конте, Джанлука Дзамбротта (оба «Ювентус»), Анджело Ди Ливио («Фиорентина»), Луиджи Ди Бьяджо («Интер»), Стефано Фиоре («Удинезе»). Нападающие: Филиппо Индзаги, Алессандро Дель Пьеро (оба «Ювентус»), Франческо Тотти, Винченцо Монтелла, Марко Дельвеккьо (все «Рома»). Дино Дзофф использовал расстановку 3:5:2, которая при необходимости превращалась в 5:3:2. Три центральных защитника, два крайних полузащитника с расширенным диапазоном действия, три центральных полузащитника. Паоло Мальдини мог сыграть как в центре обороны, так и левого латераля. Джанлука Дзамбротта отвечал за правый фланг, а его тёзка Пессотто одинаково хорошо чувствовал себя на обеих бровках.

В первом матче группового турнира итальянцам противостояла сборная Турции. Первый тайм по нулям. В начале второго тайма Антонио Конте нанёс превосходный удар «ножницами». Турецкий вратарь Рюштю Реджбер развёл руками. А затем ошибся на выходе Тольдо, и Окан Бурук головой отправил мяч по месту назначения. Решил судьбу встречи более чем спорный пенальти, назначенный шотландским арбитром Хью Далласом в ворота турок. Филиппо Индзаги вышел победителем в поединке с Рюштю – 2:1. В конце встречи Анджело Ди Ливио едва не забил третий мяч.

С хозяевами турнира бельгийцами «голубая эскадра» разобралась без особых хлопот. Помог быстрый гол Франческо Тотти. Альбертини навесил, а Тотти выиграл воздух и нанёс разящий удар. Закрепил успех Стефано Фиоре, сыгравший в стенку с Индзаги. Итальянцы выиграли 2:0 и досрочно оформили выход в четвертьфинал.

Игра со шведами не имела большого значения. Однако Дзофф требовал от своих подопечных победы, которую принёс удар Алессандро Дель Пьеро в конце встречи – 2:1. В первом тайме Алекс помог отличиться Луиджи Ди Бьяджо, выполнив отличную подачу с углового. Шведы отыгрались на 77-й минуте, когда Хенрик Ларссон выскочил один на один с Тольдо.

Героизм Тольдо и промах Каннаваро

В четвертьфинале итальянцы ожидали увидеть немцев или англичан, но обе команды провалили групповой турнир и отправились домой досрочно. Сборной Италии противостояла команда Румынии. Всё решилось в первом тайме после голов Тотти и Индзаги. Облегчил итальянцам задачу лидер румын Георге Хаджи, заработавший к 60-й минуте две жёлтых карточки. Сборная Италии выиграла 2:0 и вышла в полуфинал, где её ждала встреча с голландцами.

Фаворитами считались хозяева чемпионата, прибавлявшие с каждой игрой. Шансы голландцев на выход в финал выросли после удаления Джанлуки Дзамбротты на 33-й минуте. Вскоре и пенальти в ворота сборной Италии созрел. Патрик Клюйверт упал в штрафной после контакта с Алессандро Нестой. Но Тольдо в броске отразил удар Франка де Бура. Счёт не изменился.

Голландцы усилили натиск, но реализовать численное преимущество им никак не удавалось. Тольдо был великолепен. На 61-й минуте немецкий судья Маркус Мерк во второй раз назначил пенальти в ворота сборной Италии. На этот раз к точке подошёл Патрик Клюйверт и зарядил в штангу – 0:0. Этот счёт остался в силе до конца основного времени. В дополнительной 30-минутке голов также не было. Пришлось бить пенальти.

Луиджи Ди Бьяджо, допустивший роковой промах на чемпионате мира 1998 года, на этот раз был точен. А Франк де Бур снова не забил, Тольдо во второй раз за вечер отразил его удар. Пессотто забил, а Яп Стам запустил мяч в небеса. Тотти безупречен. Клюйверт всё же переиграл Тольдо, а Мальдини не реализовал свою попытку. Но Франческо Тольдо отбил удар Паула Босвелта и вывел итальянцев в финал. Вратарь, отправлявшийся на чемпионат Европы запасным, стал героем полуфинала.

Во втором полуфинале французы в тяжелейшей борьбе одолели португальцев 2:1. Дело дошло до дополнительного времени. Серия пенальти казалась неминуемой, но португалец Абел Шавьер сыграл рукой в собственной штрафной. Зинедин Зидан забил с точки, после чего сработало правило золотого гола.

Французы очень активно начали встречу, и у Тольдо сразу возникло много работы. Однажды Франческо был бессилен, но удар Тьерри Анри приняла на себя штанга. Первый тайм отыграли со счётом 0:0.

Прошло десять минут после возобновления встречи, и итальянцам удалось распечатать ворота чемпионов мира. Тотти бросил в прорыв Пессотто, Джанлука убежал от Марселя Десайи и прострелил в штрафную. А там Марко Дельвеккьо уже бил в упор. Теперь итальянцам оставалось выстоять 35 минут и довести дело до победы.

Время таяло, а счёт в Роттердаме не менялся. Атаки французов становились всё более отчаянными и менее осмысленными. Вот уже 90 минут минуло. Шведский арбитр Андерс Фуск добавил ещё четыре. Итальянцам не хватило минуты, чтоб стать чемпионами. Каннаваро не смог выбить мяч далеко и подарил его Сильвену Вильтору. А тот пробил без колебаний. Закрытый игроками Тольдо среагировал слишком поздно.

Соперникам пришлось задержаться на поле. Работало правило золотого гола, то есть игра шла до забитого мяча. Гол Давида Трезеге и стал золотым. На 103-й минуте никто из итальянцев не смог помешать Роберу Пиресу сделать пас свежему форварду. Трезеге был безжалостен. Сборная Франции к золотым медалям чемпиона мира добавила победу на чемпионате Европы.

Итальянцы тоже были достойны победы. Им не хватило какой-то минуты. Дино Дзофф упустил возможность выиграть чемпионат Европы как футболист и как тренер. После неудачи в финале он оставил свой пост. Тут ещё Сильвио Берлускони дровишек подбросил, упрекнув тренера за проигрыш в финале. Однако Уорлд Соккер признал Дзоффа лучшим тренером 2000 года.

А итальянцы взяли реванш у французов за тот проигрыш. Причём тоже в финале. В 2006 году.