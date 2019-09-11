Продуктивно съездили

11 сентября 2019, 22:53

Мировой футбол постепенно возвращается к нормальному ритму после игр сборных. «Соккер.ру» отмечает легионеров из РПЛ , которые в сентябре помогли своим сборным голами.

Сердар Азмун («Зенит», сборная Ирана)

У зенитовского нападающего в клубе сейчас не самый результативный период, а вот в сборной он по-прежнему максимально полезен. Иранцы сейчас ведут борьбу в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. 10 сентября играли на выезде с Гонконгом и победили со счетом 2:0. Азмун отличился голом на 23-й минуте и провел полный матч. Этот гол стал для Азмуна 29-м в составе сборной Ирана. Возможно, после продуктивной поездки в сборную Сердар перезагрузится и в «Зените».

Одисе Роши («Ахмат», сборная Албании)

Для Роши и албанцев сентябрь вышел максимально неоднозначным. Албания сначала проиграла с Роши в составе сборной Франции со счетом 1:4, совершенно ничего не показав в Париже. На безнадежных албанцев мало кто ставил и в игре с захватившей лидерство в группе Исландией. Но на своем поле Албания преобразилась и дала яркий бой исландцам, победив со счетом 4:2. В этом противостоянии результативным действием отметился Роши, который забил, возможно, ключевой мяч. Он забил на 79-й минуте, когда счет был равным – 2:2. Так сказать, качнул чашу весов в нужную сторону.

Роберт Мак («Зенит», сборная Словакии)

В петербургском клубе у Мака практики никакой нет. О нем, наверное, и забывать уже начали. Но только не в сборной Словакии, где нынешняя обстановка с составом не позволяет разбрасываться кадрами. И в игре с Венгрией ставка на Мака не проиграла. Роберт открыл счет на 40-й минуте, а его команда довела игру до победы со счетом 2:1. Правда, перед этим с ним же в составе словаки проиграли со счетом 0:4 Хорватии.

Никола Влашич ( ЦСКА , сборная Хорватии)

Как раз в том матче самое деятельное участие принял Влашич. Полузащитника армейцев не раз отдельно нахваливал главный тренер хорватов Златко Далич. И Влашич отплатил достойно. Со словаками он отыграл 82 минуты и открыл счет на исходе первого тайма. Потом партнеры превратили игру в разгромную – 4:0. В следующем матче с Азербайджаном Влашич уже отыграл все 90 минут, но хорваты оступились, сыграв вничью – 1:1. Этот результат во многом стал неожиданным.

Джано Ананидзе («Спартак», сборная Грузии)

С обновленным календарем у европейских сборных стало гораздо меньше товарищеских матчей. Но все же без них не обходится. Грузия играла с Кореей на нейтральном поле – в Стамбуле. Встреча завершилась тоже нейтрально – ничьей со счетом 2:2. А открыл голевое пиршество Ананидзе на 40-й минуте. В «Спартаке» Джано пока не может себя проявить, а в сборной порцию уверенности получил. В следующем матче уже в рамках отбора на Евро-2020 грузины сыграли вничью с Данией (0:0). Ананидзе провел полный матч.

Ивелин Попов («Ростов», сборная Болгарии)

Не все голы легионеров из РПЛ оказывались полезными для сборных. У болгар тоже нашлось местечко для товарищеского матча. Они съездили в Ирландию, но не слишком успешно, проиграли там со счетом 1:3. Зато единственный гол Болгарии забил Ивелин Попов, который вышел на замену на 46-й минуте. Только отличился он на 67-й минуте уже с пенальти. За несколько дней до этого Болгария играла в отборе Евро-2020 с Англией на выезде. И тоже неудачно – уступила со счетом 0:4. Попов провел на поле весь матч.

Эсекель Понсе («Спартак», олимпийская сборная Аргентины)

Но ярче других, конечно, выступил Понсе. От него многого ждут в «Спартаке», но на фоне остальных новичков красно-белых аргентинец пока теряется, не может заработать хорошую прессу. Поездка в сборную должна хорошенько встряхнуть форварда. Фееричным получился выход Понсе на замену в товарищеском матче с Боливией. Он вышел на поле на 64-й минуте при счете 2:0. За оставшееся время Эсекель забил еще три мяча и поставил точку – 5:0. Так что в «Спартак» Понсе возвращается на подъеме.

«Легионеры» сборной России

Отдельно, конечно, стоит сказать и о других легионерах, которые уже таковыми не являются – об иностранцах в сборной России. Они в сентябрьских матчах тоже сыграли важную роль. По поводу Гильерме, правда, могут быть сомнения, потому что работы у него было мало в матчах с Шотландией (2:1) и Казахстаном (1:0), а вот эффективность оказалась не такой высокой. Собственно, единственный сентябрьский гол россияне пропустили после ошибки Гильерме. Если бы тот матч в итоге Россия не выиграла, действуя с подавляющим преимуществом, то на него обрушилось бы много критики. А так – замяли.

А вот кто достоин максимальной похвалы, так это Марио Фернандес, закрывавший и утюживший правый фланг обороны и атаки сборной России в двух матчах кряду. Красивой точкой этой сентябрьской пахоты стал победный гол в концовке тягучего и мучительного в чем-то матча с Казахстаном.