Лига чемпионов близко. В шаге от группового этапа

вчера, 12:45

Ждать осталось недолго, в течение ближайших полутора суток узнаем всех участников основной сетки Лиги чемпионов! «Соккер.ру» ждет последнюю шестерку счастливцев.

Состав участников группового раунда Лиги чемпионов определен на 81%

Собственно, 26 из 32 участников группового этапа Лиги чемпионов были известны еще три месяца назад, когда закончились европейские чемпионаты и были сыграны финальные матчи еврокубков. «Зенит», «Локомотив» и еще 24 клуба завоевали прямые путевки в основную сетку Лиги чемпионов благодаря стараниям в прошлом сезоне. Если вы вдруг забыли, напоминаем имена 26 счастливчиков:

Испания: «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия».

Англия: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм».

Италия: «Ювентус», «Наполи», «Аталанта», «Интер».

Германия: «Бавария», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Байер».

Франция: ПСЖ , «Лилль», «Лион».

Россия: «Зенит», «Локомотив».

Португалия: «Бенфика».

Бельгия: «Генк».

Украина: «Шахтёр».

Турция: «Галатасарай».

Австрия: «Зальцбург».

53 клуба пытались пробиться через квалификацию

На оставшиеся шесть путевок в основную сетку Лиги чемпионов претендовали изначально 53 клуба. Большинство из них — 43 команды, шли по «пути чемпионов», где на всех только 4 путевки в основную сетку. 10 команд штурмуют «путь представителей лиг», здесь 2 пропуска в основную сетку ЛЧ на всех, по этому маршруту продолжает движение и «Краснодар», хотя после поражения 0:4 от «Олимпиакоса» кажется, что «быки» уже де-факто завершили борьбу в Лиге чемпионов. Впрочем, пока не будем забегать вперед.

Раунд плей-офф. Путь представителей лиг

«Краснодар» - «Олимпиакос»

Первый матч: «Олимпимкос» - «Краснодар» - 4:0

Из десятка команд на «пути представителей лиг» остались четверо, лишь двое из них доберутся до цели. Уже сошли с дистанции «Порту», ПСВ , «Базель», чешская «Виктория», киевское «Динамо» и «Истанбул». Помимо «Краснодара» и «Олимпиакоса», борьбу продолжают «Брюгге» и австрийский ЛАСК . Правда, в российско-греческой паре эта самая борьба, похоже, окончена. «Быки» выдали очень плохой матч в Пирее, особенно безалаберно «Краснодар» провел концовку, когда пустился в авантюру и позволил «Олимпиакосу» прикончить себя. Отыграться после 0:4 у команды, которая в пяти матчах квалификации не пропустила ни разу, задача из области фантастики, тем более что «черно-зеленые» потеряли на длительный срок самого дорогого новичка в истории и конструктора атак — Реми Кабелью. Но громко хлопнуть дверью на прощание с Лигой чемпионов необходимо!

Прогноз: «Краснодар» должен выйти и, забыв о результате первого матча, сыграть для своих болельщиков. Ярко, красиво и на победу. Выиграть в отдельно взятом матче у «Олимпиакоса» - решаемая задача, попасть в основную сетку Лиги чемпионов после 0:4 — к сожалению, нет.

«Брюгге» - ЛАСК

Первый матч: ЛАСК - «Брюгге» - 0:1

Во второй паре на «пути представителей лиг» тоже есть явный фаворит. «Брюгге» результатом первого матча подтвердил свое превосходство над австрийским ЛАСКом. Бельгийцы одержали победу со счетом 1:0 в выездной встрече, единственный гол в дебюте матча с пенальти забил Ханс Ванакен, которого в начале лета сватали в «Спартак». Таким образом, ЛАСК отдалился от дебюта в основной сетке Лиги чемпионов, зато «Брюгге» может второй сезон подряд оказаться в числе 32 лучших команд Европы. В прошлый розыгрыш ЛЧ «Брюгге» попал напрямую, как чемпион Бельгии, и тогда «черно-синие» сумели занять третье место в непростом квартете с дортмундской «Боруссией», «Атлетико» и «Монако».

Прогноз: «Брюгге» своего шанса не упустит после победы на выезде. Скорее всего, дома бельгийцы снова забьют на гол больше соперника и с радостью проследуют в основную сетку Лиги чемпионов.

Раунд плей-офф. Путь чемпионов

«Русенборг» - «Динамо» (Загреб)

Первый матч: «Динамо» (Загреб) - «Русенборг» - 2:0

В загребском «Динамо» выросла мощная команда, которую не стыдно показать всей Европе в Лиге чемпионов. В первом матче хорваты добились закономерной победы над «Русенборгом», забив оба мяча в первые полчаса игры, таким образом, в Тронхейм динамовцы Загреба везут солидное для двухматчевых противостояний преимущество, которое позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.

Прогноз: «Динамо» забьет на выезде и сделает задачу норвежцев невыполнимой. Клуб, давший путевку в большой футбол Модричу, Манджукичу, Ковачичу, Чорлуке и многим другим большим футболистам, будет играть на групповой стадии ЛЧ и раскручивать новых звезд.

«Црвена Звезда» - «Янг Бойз»

Первый матч: «Янг Бойз» - «Црвена Звезда» - 2:2

Обе эти команды играли на групповой стадии предыдущего розыгрыша, обе заняли последние места в представительных группах, но по разу обыграли грандов: «Црвена Звезда» нанесла поражение будущему победителю Лиги чемпионов «Ливерпулю», а «Янг Бойз» обыграл «Ювентус». Теперь только один из них получит возможность снова сыграть с европейскими грандами. Матч в Швейцарии завершился перестрелкой в пользу гостевой команды, ведь теперь матч в Белграде начнется со счета, который устраивает «Црвену Звезду».

Прогноз: при своих горячих трибунах «звездаши» просто не имеют права проиграть швейцарцам, тем более что добились приемлемого результата на выезде. 0:0 или 1:1 устроят «Црвену Звезду» и выведут сербов в основной турнир Лиги чемпионов.

«Славия» (Прага) - «Клуж»

Первый матч: «Клуж» - «Славия» - 0:1

Еще одну путевку разыгрывают чемпионы Чехии и Румынии. «Славия» сделала широкий шаг в направлении группового раунда, одержав выездную победу неделю назад. Победный гол забил обладатель знаменитой футбольной фамилии Лукаш Масопуст. Полузащитник «Спарты» не родственник знаменитого Йозефа Масопуста, обладателя «Золотого мяча» за 1962 год, но тень однофамильца всегда где-то рядом. В том матче «Клуж» упустил возможность сделать результат более приемлемым для себя: в середине второго тайма Омрани не реализовал пенальти.

Прогноз: на самом деле, двухматчевые противостояния на вылет в Лиге чемпионов очень редко переворачиваются командами, начавшими с домашнего поражения. В родных стенах «Славия» должна завершать начатое в Бухаресте.

«Аякс» - АПОЭЛ

Первый матч: АПОЭЛ - «Аякс» - 0:0

У Нидерландов низкий рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА , так что даже действующий полуфиналист Лиги чемпионов, выигравший свой внутренний чемпионат, вынужден пробираться в основную сетку нового турнира через квалификацию. «Аякс» уже прошел ПАОК , причем в противостоянии с греками не обошлось без приключений: 2:2 в гостях, 3:2 дома. Дуэль с кипрским АПОЭЛом амстердамцы тоже начали с гостевой ничьей, причем не такой комфортной, как 2:2 с ПАОКом. С другой стороны, «Аякс» в силу статуса должен просто побеждать киприотов на своем поле и спокойно следовать в основную сетку.

Прогноз: «Аякс» выиграет домашний матч и сыграет осенью на групповом этапе Лиги чемпионов.

Таким образом, следующие шесть команд, как мы думаем, присоединятся к 26 де-юре известным участникам основного турнира Лиги чемпионов: «Олимпиакос», «Аякс», «Брюгге», «Славия», «Црвена Звезда» и «Динамо» (Загреб). А каков ваш прогноз?