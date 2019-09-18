Главный выезд «Локомотива». Финал в первом туре ЛЧ

вчера, 10:15

Футболисты Сёмина – аутсайдеры группы в Лиге чемпионов, но «Соккер.ру» верит в силу реваншизма. Нужно отдать долг фанатам за прошлый сезон.

Пять поражений в шести матчах группы, где самым статусным соперником был «Порту» - унизительный результат для тогда еще действующего чемпиона России. «Локомотив» провалился на групповом этапе прошлой осенью, хотя попал в идеальную компанию для выхода в плей-офф.

А что мешало опередить кризисных немцев или турецкий клуб, которому даже в день разгромной победы отчасти повезло? Те «Галатасарай» и «Шальке» намного, намного слабее, чем «Атлетико» и «Байер», особенно с учетом кризиса рурского клуба в прошлом сезоне, а также силы и финансового могущества испанцев.

«Порту» и «Ювентус» даже смешно сравнивать, так что теперь «Локомотив» в шаге от шести поражений в Лиге чемпионов – обновлению антирекорда прошлого года. Но разве это не повод собраться, невзирая на травмы, осечки и ошибки в РПЛ ?

Нужно быть волевыми, как в концовке финала Суперкубка России в самом начале нового сезона. Вот только «железнодорожники» с прошлой осени не стали на голову сильнее, хотя прекрасно понимают свои слабости. Сейчас большого кризиса нет, есть только мелкие недочеты. И есть опасные немцы!

Кадровый потенциал и тактика

Кверквелия травмирован, не сможет добавить обороне «Локомотива» надежности, помогая Гильерме и Чорлуке. Хеведес получил по голове в Сочи, но должен сыграть сегодня – чемпион мира лучше, чем Мурило, который много ошибался и не адаптировался за считанные матчи. Хотя главные потери – братья Миранчуки. Оба полетели в Леверкузен, но у Антона, как пишут инсайдеры, нет шанса сыграть, а вот по Алексею определятся сегодня.

Если основной плеймейкер сыграет, то Игнатьева не нужно будет переводить в атаку – в прошлый раз такой эксперимент не сработал. Хорошо еще, что у Жемалетдинова и Жоау Мариу широкий диапазон действий под нападающим, коим может стать Смолов. Если Владислав в атаке, то справа сыграет Живоглядов, а слева ждем привычного неплохо атакующего Рыбуса. Баринов и Крыховяк в центре, а Гильерме в воротах помогают собрать пазл Сёмина полностью.

Жаль, что братья не совсем готовы, но в целом состав у «Локомотива» без ужасных сюрпризов, большинство тех, кто должен быть, все-таки могут сыграть. У «Байера» - тоже, ведь у них нет травм у основных исполнителей. Бош может выбрать в основу всех лучших. Градецки, Венделл, братья Бендеры, Та – пятерка игроков обороны с вратарем. Арангис – человек из опорной зоны, Демирбай и Хаверц – созидательные хавбеки.

Бэйли и Беллараби зачастую являются фланговыми футболистами впереди (хотя первый не вышел в Дортмунде с первых минут). Ну и Фолланд – основной центральный форвард немцев, который провел успешный прошлый сезон, и забивал, и отдавал. Не сказать, что у соперника одни звезды, как лет семнадцать назад, но футболисты у Боша отличные. Особенно опасен Хаверц, который понимает, насколько ему важно сверкнуть в ЛЧ .

Весной «Краснодару» было невероятно сложно против клуба из Леверкузена, пришлось демонстрировать характер и умение терпеть, чтобы случился решающий удар Сулейманова в концовке гостевого матча. Сегодня «Локомотив» может предложить похожий сценарий игры – не спешить с голами. Но если немцы дома откроют счет, то придется отвечать и рисковать.

Получится ли у Сёмина со схемой «4-2-3-1» переиграть модель «4-1-4-1» от Боша, которая легко трансформируется и в «4-3-3», и в «4-5-1»? Посмотрим. Петер четко понимает, что его команда до матча – фаворит. Хорошо бы это изменить на поле усилиями «Локомотива» и правильными действиями команды.

Ориентировочные составы

«Байер» (4-1-4-1): Градецки – Л. Бендер, Та, С. Бендер, Венделл – Арангис - Беллараби, Хаверц, Демирбай, Бэйли – Фолланд.

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Живоглядов (Игнатьев), Чорлука, Хеведес, Рыбус – Крыховяк, Баринов – Жемалетдинов, Игнатьев (Ал. Миранчук), Мариу – Смолов.

Интересные факты накануне матча

- «Локомотив» никогда не встречался с «Байером» в еврокубках. А вот с немцами статистика удручает. В 8 матчах москвичи получили 7 поражений, разница мячей ужасная - 3:15. Единственная победа случилась в исторически первой встрече в 1995 году, со счетом 1:0 переиграли «Баварию». Но те отомстили жестко – выиграли 0:5 в ответном матче Кубка УЕФА ;

- команда Сёмина проиграла 5 из 6 последних матчей в Лиге чемпионов, и эти поединки еще свежи в памяти. Единственная победа над «Галатасараем» (2:0), а чтобы найти еще один успех, то нужно путешествовать во времени в прошлое – обыграли «Интер» и киевское «Динамо» в 2003 году, когда вышли в плей-офф из квартета с «Арсеналом» и названными соперниками;

- «Байер» сыграет 96-й матч в Лиге чемпионов, и соотношение побед и поражений – 1 к 1. Результат не выдающийся, вот только если вспомнить последний их заход в групповой турнир – в 2016 году, то приходится констатировать, что имеем дело с неуступчивой командой. Тогда опередили «шпор» и «армейцев», не проиграв ни разу в группе с «Монако», а с «Атлетико» в плей-офф случилось единственное поражение в 8 играх;

- Леверкузен успешно играет против «Зенита» - 3 победы и 1 поражение, но с другими российскими командами не все так просто и весело. Со «Спартаком» - 1 победа и 2 поражения, с «Краснодаром» и ЦСКА в четырех матчах - четыре ничейных счета. Когда речь о 4 победах в 11 матчах для команды из топ-5 против клубов РПЛ , то это средний результат;

- немецкая команда в Бундеслиге нагуляла победный аппетит – на выходных получили 4 безответных гола в Дортмунде, что напоминает о проблемах Боша в защите. Могут вспомнить о Драговиче – хотя бабка надвое сказала, кому такой ход будет выгоднее, Сёмину или сопернику, могут перестроиться в опорной зоне, но от этого не перестанут быть командой, которая умеет пропустить гол;

- в 10 матчах сезона у Гильерме всего два «сухаря» - против «Урала», когда дома обыграли соперника 4:0, и против «Сочи» на прошедших выходных, когда одержали непростую победу в один мяч. Подопечным Сёмина нужно быть максимально аккуратными в Леверкузене, ведь пропускают немного, но часто, что для Лиги чемпионов – не лучшая черта.

Прогноз «Соккер.ру»: а давайте к ничьей «Зенита» добавим выездную победу над сложными немцами, вроде 1:2 или 0:1? Шансов мало, но если «Локомотив» потрудится на славу, то получит заслуженную награду.

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