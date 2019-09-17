Группа «G»: «Зенит» в окружении знакомых

вчера, 17:00

В день старта Лиги чемпионов «Соккер.ру» углубляется в изучение квартета, в котором сыграет чемпион России и клубы, уже встречавшиеся на пути «Зенита» в новейшей истории.

Группа «G»: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг»

«Зенит» (22 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Сергей Семак (Россия)

Главные летние потери: «Зенит» расстался чуть ли не с двумя десятками игроков, половина из которых переехала в Сочи, но среди них нет влиятельных персонажей. Массовка, от которой нужно было избавиться. Ближе всех к основе был Ригони, но ему нашли местечко в Италии.

Главные летние приобретения: Малком — повторение клубного трансферного рекорда, Дуглас Сантос и Вячеслав Караваев тоже могут заиграть в основе «Зенита».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 1/8 финала — 2011/12, 2013/14, 2015/16.

Лидеры команды: Иванович, Ракицкий, Барриос, Дзюба. Малкома тоже ждут в этой компании.

Слабые места: «Зенит» доминирует в РПЛ по финансовым возможностям и подбору футболистов, а в Лиге чемпионов, даже на уровне группового этапа, никто не смотрит на «сине-бело-голубых» как на фаворита. Это вызывает диссонанс. Помним о традиционно слабой игре в выездных еврокубковых матчах, ну, и фантазии у команды Семака маловато, хотя в некотором смысле это может обернуться плюсом.

Сильные стороны: характер, отсутствие короны на голове, как бывало в предыдущие годы, умение играть «от соперника». И, конечно, Дзюба.

Оптимальный состав (4-4-2): Лунев — Смольников (Караваев), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Малком, Барриос, Оздоев, Дриусси — Азмун, Дзюба.

Прогноз «Соккер.ру»: хочу ошибиться, но вижу «Зенит» в нижней половине итоговой таблицы. Хорошо бы, не на последнем месте, а хотя бы с путевкой в весеннюю стадию Лиги Европы.

«Бенфика» (18 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Бруну Лаге (Португалия)

Главные летние потери: Жоау Фелиш. «Орлы» продали вундеркинда в «Атлетико» за 126 миллионов евро.

Главные летние приобретения: воспитанник «Реала» Рауль Де Томас за 20 миллионов евро и Карлос Винисиус из «Наполи» за 17 млн. Эти футболисты уже не мальчики, им по 24 года, но «Бенфика» рассчитывает «раскрутить» обоих.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : двукратный победитель — 1960/61, 1961/62.

Лидеры команды: Рубен Диаш, Гримальдо, Пицци, Рафа Силва.

Слабые места: в Лиге чемпионов опыт играет огромную роль, а тренер «Бенфики» Бруну Лаге не может этим похвастаться. В начале года Лаге назначили главным в «Бенфике», до этого Бруну тренировал вторую команду «орлов», а еще раньше работал ассистентом или отвечал за молодежные команды.

Сильные стороны: Фелиш был звездой, но у «Бенфики» и без Жоау осталась ровная команда без дыр, да и своего личного потолка большинство футболистов еще не достигли.

Оптимальный состав (4-4-2): Влаходимос — Алмейда, Диаш, Ферро, Гримальдо — Пицци, Самарис, Флорентино, Рафа Силва — Де Томас, Сеферович.

Прогноз «Соккер.ру»: борьба за выход в плей-офф со второго места.

«Лион» (19 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Силвиньо (Бразилия)

Главные летние потери: Н`Домбеле ушел в «Тоттенхэм», Ферлан Менди теперь составляет конкуренцию Марсело в «Реале», а Набиль Фекир играет за «Бетис».

Главные летние приобретения: Джефф Рен-Аделед («Анже», 25 млн евро), Йоаким Андерсен («Сампдория», 24 млн евро), Тиаго Мендеш («Лилль», 22 млн евро).

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал — 2009/10.

Лидеры команды: Лопеш, Денайе, Депай, Ауар, Дембеле.

Слабые места: и у «Лиона» тренер без опыта работы в Лиге чемпионов, да и вообще в качестве главы штаба. Потеря лидеров, особенно Н`Домбеле и Фекира не может пройти бесследно, хотя замены им подобрали качественные. Оборона — проблемная зона «ткачей», причем ошибаются и дарят шансы себя проявить Лопешу все защитники.

Сильные стороны: у «Лиона» мощнейший атакующий потенциал, причем «ткачи» умеют атаковать в разных стилях, что особенно неприятно для соперников, которые должны и о дальних ударах Депая помнить, и о шустром Дембеле в штрафной, и о реактивных флангах.

Оптимальный состав (4-3-3): Лопеш — Дюбуа, Андерсен, Денайе, Тете (Коне) — Тусар, Мендеш, Ауар — Траоре, Депай, Дембеле.

Прогноз «Соккер.ру»: борьба за выход в плей-офф со второго места.

«РБ Лейпциг» (51 место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Юлиан Нагельсманн (Германия)

Главные летние потери: Брума отправился в ПСВ , но это плановый уход. Никого из лидеров «РБ Лейпциг» не отдал.

Главные летние приобретения: Лукман, Нкунку, Вольф и, конечно, тренер Нагельсманн.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : групповой этап — 2017/18 (3-е место) и нынешний сезон.

Лидеры команды: Вернер, Конате, Форсберг.

Слабые места: отсутствие клубного опыта. Это всего лишь второй заход «РБ Лейпциг» в основную сетку Лиги чемпионов, с первого раза получилось занять только третье место, пропустив вперед «Порту» и «Бешикташ».

Сильные стороны: серьезный и сыгранный состав, усиленный свежими идеями Нагельсманна. «РБ Лейпциг», между прочим, захватил лидерство в Бундеслиге после четырех стартовых туров.

Оптимальный состав (3-5-2): Гулачи — Мукиеле, Конате, Орбан — Клостерманн, Забитцер, Кампль, Форсберг, Хальстенберг — Поульсен, Вернер.

Прогноз «Соккер.ру»: немцы выиграют этот квартет.

Фишки группы

- «Зенит» сыграл против каждого из соперников по группе в последние четыре года.

- «РБ Лейпциг» во второй раз в истории проходит в группу Лиги чемпионов и снова у него в соперниках представители чемпионатов Португалии и Франции. Два года назад это были «Порту» и «Монако», теперь - «Бенфика» и «Лион».

- В прошлом евросезоне в Лиге чемпионов играли только «Лион» и «Бенфика». «Зенит» и «РБ Лейпциг» довольствовались Лигой Европы.

- «Лион» из предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов выбила «Барселона» на стадии 1/8 финала. На скамейке каталонского клуба сидел нынешний форвард «Зенита» Малком.

- Тренеры «Зенита», «Бенфики» и «Лиона» - Сергей Семак, Бруну Лаге и Силвиньо дебютируют в Лиге чемпионов в этом статусе.

- Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн в прошлом сезоне заглядывал в Лигу чемпионов с «Хоффенхаймом». И тогда тоже попал в одну группу с «Лионом».