Где-то мы это уже видели! «Наполи» vs «Ливерпуль»

вчера, 20:30

В прошлом розыгрыше ЛЧ «Ливерпуль» и «Наполи» встречались на групповом этапе, тогда «красные» оставили «адзурри» без плей-офф. «Соккер.ру» любопытно, как будет теперь.

Прошлый розыгрыш

«Ливерпуль» два года подряд играл в финалах Лиги чемпионов и со второй попытки выиграл заветный трофей, в решающем матче сезона 2018/19 команда Юргена Клоппа переиграла «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и стала сильнейшей в Европе. Но этого матча, как и подвига в полуфинальном противостоянии с «Барселоной», могло и не быть, если бы «Ливерпуль» не выиграл решающий матч осени у «Наполи» на «Энфилде». В шестом туре группового этапа у «красных» была ситуация «победа или смерть», ведь команда Клоппа в пяти предыдущих турах набрала только 6 очков, проиграв на выезде и ПСЖ , и «Наполи», и даже «Црвене Звезде». В итоге, мерсисайдцы выиграли 1:0 благодаря голу Салаха и сэйвам Алиссона и опередили «адзурри» в таблице по дополнительным показателям при одинаковом количестве очков. «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а еврокубковый поход «Наполи» продолжился в Лиге Европы.

Форма на старте сезона

Мечта «Ливерпуля» и Ливерпуля — победа в чемпионате Англии. Три десятилетия «Энфилд» ждет титула, «красные» никогда не выигрывали АПЛ с момента ее образования, но нынешней банде это по плечу. Команда Клоппа с первых туров взялась за реализацию своей мечты, выиграв пять из пяти матчей с общим счетом 15:4. Главный конкурент - «Манчестер Сити», отстал на 5 очков, и хотя прямо сейчас это еще ничего не значит, стоит признать банальную истину: куда лучше иметь 5 очков гандикапа, нежели стоять перед необходимостью их отыгрывать.

Что касается «Наполи», то южан по традиции тоже называли претендентом на Скудетто в Серии A, но это скорее дань этикету, ведь теперь есть не только «Ювентус», но и «Интер» с Антонио Конте. «Ювентусу» команда Карло Анчелотти уже успела проиграть в диком матче, где неаполитанцы проигрывали 0:3, сравняли счет, но в концовке Кулибали забил в свои ворота и принес победу «Старой Синьоре» - 3:4. С аналогичным счетом сами «адзурри» обыграли «Фиорентину» в первом туре и только к третьему раунду Серии А немного успокоились и взяли верх над «Сампдорией» с «нормальным» счетом 2:0.

И «Ливерпуль», и «Наполи» в среднем забивают по 3 мяча за игру на старте сезона, а к пропущенным голам относятся проще, чем следовало. Ставим на ничью 3:3? Все может быть, конечно, хотя в прошлом сезоне команды Юргена Клоппа и Карло Анчелотти тоже играли ярко, но в очных встречах обменялись домашними победами со счетом 1:0.

Очное противостояние

Лишь дважды судьба сводила «Ливерпуль» и «Наполи» в турнирах под эгидой УЕФА , причем в обоих случаях на групповых стадиях. Впервые это произошло в Лиге Европы 2010/11. Матч на «Сан-Паоло» завершился нулевой ничьей, а на «Энфилде» «Наполи» с середины первого тайма вел после гола Лавесси, но потом Стивен Джеррард оформил хет-трик с 76-й по 89-ю минуту, и «Ливерпуль» выиграл 3:1. В плей-офф, впрочем, вышли обе команды. Чего не скажешь о прошлогодней Лиге чемпионов, где был обмен домашними победами 1:0. О решающей схватке на «Энфилде» уже сказано, там отличился Салах, а во втором туре в Неаполе победу для хозяев в эндшпиле вырвал Лоренцо Инсинье. И «Наполи» действительно заслужил тот успех, а «Ливерпуль» на «Сан-Паоло» провел один из худших матчей в сезоне.

Составы и тактика

«Ливерпуль» по-прежнему не может рассчитывать на основного вратаря Алиссона Бекера и полузащитника Наби Кейта, выбыл из строя Дивок Ориги, забивавший в полуфинале и финале предыдущего розыгрыша. А в понедельник на тренировке получил ушиб Эндрю Робертсон. Ничего страшного, но шотландца могут поберечь, ведь на носу не финальный матч, а только старт группового раунда, в составе его заменит опытнейший Джеймс Миллер. У «Наполи» вечный обитатель лазарета Аркадиуш Милик, под вопросом участие Хисая, все остальные в строю.

Ориентировочные составы

«Наполи» (4-4-2): Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй — Кальехон, Фабиан Руис, Аллан, Инсинье — Льоренте, Мертенс.

«Ливерпуль» (4-3-3): Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Милнер — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Мане, Салах, Фирмино.

Слова перед игрой

Карло Анчелотти, главный тренер «Наполи»:

Это начало великолепного турнира, и наша задача - выход в следующий раунд, в этом никаких сомнений. Мы играем против лучшей команды Европы, которая до сих пор не теряет очков в АПЛ . Мы не должны менять свой игровой рисунок в зависимости от состава. Конечно, надо держать в уме имя соперника, в этом отношении очень важно надежно играть в обороне, однако, если ты хочешь побеждать, необходимо использовать сильные качества своих игроков и навязывать свою игру. «Ливерпуль» стал сильнее, потому что победа в Лиге чемпионов добавляет уверенности. Но «Наполи» тоже прибавил, мы усилили состав несколькими классными новичками. Полагаю, это будет отличный матч, очень напряженный и боевой.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: