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Где-то мы это уже видели! «Наполи» vs «Ливерпуль»

вчера, 20:30

В прошлом розыгрыше ЛЧ «Ливерпуль» и «Наполи» встречались на групповом этапе, тогда «красные» оставили «адзурри» без плей-офф. «Соккер.ру» любопытно, как будет теперь.

Прошлый розыгрыш

«Ливерпуль» два года подряд играл в финалах Лиги чемпионов и со второй попытки выиграл заветный трофей, в решающем матче сезона 2018/19 команда Юргена Клоппа переиграла «Тоттенхэм» со счетом 2:0 и стала сильнейшей в Европе. Но этого матча, как и подвига в полуфинальном противостоянии с «Барселоной», могло и не быть, если бы «Ливерпуль» не выиграл решающий матч осени у «Наполи» на «Энфилде». В шестом туре группового этапа у «красных» была ситуация «победа или смерть», ведь команда Клоппа в пяти предыдущих турах набрала только 6 очков, проиграв на выезде и ПСЖ, и «Наполи», и даже «Црвене Звезде». В итоге, мерсисайдцы выиграли 1:0 благодаря голу Салаха и сэйвам Алиссона и опередили «адзурри» в таблице по дополнительным показателям при одинаковом количестве очков. «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а еврокубковый поход «Наполи» продолжился в Лиге Европы. 

Форма на старте сезона

Мечта «Ливерпуля» и Ливерпуля — победа в чемпионате Англии. Три десятилетия «Энфилд» ждет титула, «красные» никогда не выигрывали АПЛ с момента ее образования, но нынешней банде это по плечу. Команда Клоппа с первых туров взялась за реализацию своей мечты, выиграв пять из пяти матчей с общим счетом 15:4. Главный конкурент - «Манчестер Сити», отстал на 5 очков, и хотя прямо сейчас это еще ничего не значит, стоит признать банальную истину: куда лучше иметь 5 очков гандикапа, нежели стоять перед необходимостью их отыгрывать. 

Что касается «Наполи», то южан по традиции тоже называли претендентом на Скудетто в Серии A, но это скорее дань этикету, ведь теперь есть не только «Ювентус», но и «Интер» с Антонио Конте. «Ювентусу» команда Карло Анчелотти уже успела проиграть в диком матче, где неаполитанцы проигрывали 0:3, сравняли счет, но в концовке Кулибали забил в свои ворота и принес победу «Старой Синьоре» - 3:4. С аналогичным счетом сами «адзурри» обыграли «Фиорентину» в первом туре и только к третьему раунду Серии А немного успокоились и взяли верх над «Сампдорией» с «нормальным» счетом 2:0. 

И «Ливерпуль», и «Наполи» в среднем забивают по 3 мяча за игру на старте сезона, а к пропущенным голам относятся проще, чем следовало. Ставим на ничью 3:3? Все может быть, конечно, хотя в прошлом сезоне команды Юргена Клоппа и Карло Анчелотти тоже играли ярко, но в очных встречах обменялись домашними победами со счетом 1:0. 

Очное противостояние  

Лишь дважды судьба сводила «Ливерпуль» и «Наполи» в турнирах под эгидой УЕФА, причем в обоих случаях на групповых стадиях. Впервые это произошло в Лиге Европы 2010/11. Матч на «Сан-Паоло» завершился нулевой ничьей, а на «Энфилде» «Наполи» с середины первого тайма вел после гола Лавесси, но потом Стивен Джеррард оформил хет-трик с 76-й по 89-ю минуту, и «Ливерпуль» выиграл 3:1. В плей-офф, впрочем, вышли обе команды. Чего не скажешь о прошлогодней Лиге чемпионов, где был обмен домашними победами 1:0. О решающей схватке на «Энфилде» уже сказано, там отличился Салах, а во втором туре в Неаполе победу для хозяев в эндшпиле вырвал Лоренцо Инсинье. И «Наполи» действительно заслужил тот успех, а «Ливерпуль» на «Сан-Паоло» провел один из худших матчей в сезоне.

Составы и тактика

«Ливерпуль» по-прежнему не может рассчитывать на основного вратаря Алиссона Бекера и полузащитника Наби Кейта, выбыл из строя Дивок Ориги, забивавший в полуфинале и финале предыдущего розыгрыша. А в понедельник на тренировке получил ушиб Эндрю Робертсон. Ничего страшного, но шотландца могут поберечь, ведь на носу не финальный матч, а только старт группового раунда, в составе его заменит опытнейший Джеймс Миллер. У «Наполи» вечный обитатель лазарета Аркадиуш Милик, под вопросом участие Хисая, все остальные в строю.

Ориентировочные составы

«Наполи» (4-4-2): Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй — Кальехон, Фабиан Руис, Аллан, Инсинье — Льоренте, Мертенс.  

«Ливерпуль» (4-3-3): Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Милнер — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Мане, Салах, Фирмино. 

Слова перед игрой 

Карло Анчелотти, главный тренер «Наполи»:

Это начало великолепного турнира, и наша задача - выход в следующий раунд, в этом никаких сомнений. Мы играем против лучшей команды Европы, которая до сих пор не теряет очков в АПЛ. Мы не должны менять свой игровой рисунок в зависимости от состава. Конечно, надо держать в уме имя соперника, в этом отношении очень важно надежно играть в обороне, однако, если ты хочешь побеждать, необходимо использовать сильные качества своих игроков и навязывать свою игру. «Ливерпуль» стал сильнее, потому что победа в Лиге чемпионов добавляет уверенности. Но «Наполи» тоже прибавил, мы усилили состав несколькими классными новичками. Полагаю, это будет отличный матч, очень напряженный и боевой.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Мы не ощущаем чемпионского груза. Это все в прошлом. Будут ли соперники играть против нас иначе? У меня нет ответа. Прежде я никогда не защищал титул победителя в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы будем к этому готовы. Хотим достичь своего прошлогоднего уровня, играть стабильно, использовать свои сильные качества, быть уверенными. Прогресс оценим в конце сезона, а сейчас надо просто отдаваться на поле без остатка. Могу ли я гарантировать, что мы не проиграем в Неаполе снова, как в прошлом году? Нет, но парни не дают мне причин для сомнений. Надо использовать свои сильные стороны, бороться за каждый мяч и сохранять интригу.

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goalaktika
goalaktika ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
вчера в 22:04
Что значит "красные оставили"? Без плейоф Наполи оставил Скомина.
Скомину никто не вспомнит через пару лет, но победа Клоппа над Анчи останется. На данный момент, Юрген посильнее чем папа Карло
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:53
Клоппу не нужно ничего доказывать. Он, любой клуб-середняк доведет до финала, любого турнира. Абсолютно топовый
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   22 / 848
вчера в 20:46
Что значит "красные оставили"?
Без плейоф Наполи оставил Скомина.
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