Третий тур в серии «А» - осечка «Ювентуса»

18 сентября 2019, 21:18

Минувшей субботой итальянская серия «А» порадовала своих поклонников тремя интересными матчами. Играли команды, которые, так или иначе, являются сегодня основными соискателями на «скудетто». Действующий чемпион играл в гостях с «Фиорентиной». Параллельно с этим матчем в Милане на «Сан-Сиро» местный «Интер» играл против клуба «Удинезе», а в Неаполе подопечные Карло Анчелотти экзаменовали «Сампдорию». Одним словом, футбольный вечер в Италии был богат на интересные события.

Провал «старой сеньоры» во Флоренции

Чемпиону Италии в матче с «фиалками» необходима была только победа. Несмотря на то, что в серии «А» было сыграно всего три тура, «старую сеньору» по пятам преследуют три других клуба: миланский «Интер», «Наполи» и «Торино». Выигрыш позволял «Ювентусу» спокойно чувствовать себя в качестве лидера, тогда как любой другой результат мог негативно отразиться на турнирном положении.

Однако в футболе планам часто не суждено сбываться. Так и случилось в минувшую субботу. Клуб из Флоренции подставил подножку чемпиону, отобрав у него заветные два очка. Причем ничейный результат нельзя назвать случайным. В благоприятном для флорентийцев исходе заслуга их самих. Статистика матча является свидетельством того, что «фиалки» не отсиживались в обороне. Количество ударов в сторону ворот и поданные угловые свидетельствуют о том, что хозяева горели желанием одержать победу в принципиальном матче. Несмотря на то, что взятие ворот в матче так и не состоялось, игра выдалась интересной и увлекательной.

В первом тайме могли забивать и те и другие. Обе команды действовали азартно и разнообразно. Во втором тайме рисунок игры не изменился. Могли отличиться как гости, так и хозяева. В итоге боевая ничья, которую можно записать «Фиорентине» в актив. Что касается «старой сеньоры», то итоговый результат матча для клуба из Турина стал провальным.

Осечкой чемпиона мгновенно воспользоваться футболисты «Интера». Зная о результате матча во Флоренции, подопечные Конте сумели вырвать победные три очка в матче с неуступчивым «Удинезе». Победа позволила «Интеру» выйти на чистое первое место, обогнав чемпиона на два очка. Футболисты «Наполи» также успешно сыграли свой контрольный поединок, выиграв со счетом 2:0 у «Сампдории». Полученные три очка позволили неаполитанцам не отстать от лидеров.

В воскресенье свой контрольный матч сыграет «Торино», у которого есть все шансы обойти своих земляков и выйти на первую строчку в турнирной таблице.