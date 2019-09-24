На них РПЛ держится. 10 лучших футболистов первой трети сезона

сегодня, 13:05

Одна треть чемпионата — солидная дистанция и подходящий рубеж, чтобы подвести промежуточные итоги. «Соккер.ру» называет десятку самых ценных игроков РПЛ прямо сейчас.

10. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия)

«Краснодар» потерял сразу нескольких лидеров из-за травм: Газинского, Классона, потом и звездного новичка Кабелья. В обескровленной команде чаще других ответственность на себя берет Вандерсон, который и прошлый сезон провел на высоком уровне, а сейчас и вовсе стал футболистом, вокруг которого во многом вертится атакующая карусель «быков». Для того чтобы безоговорочно войти в число лучших футболистов РПЛ Вандерсону нужно накрутить показатели результативности. Пока на его счету 2 гола и 2 «ассиста», но полезность бразильца не всегда находит отражение в протоколах матчей.

9. Сильвестр Игбун («Уфа»/«Динамо»; Нигерия)

Нигерийский форвард вроде как пошел на повышение, перебравшись из «Уфы» в «Динамо», но на данный момент его старая команда выше в турнирной таблице, а дубль Слая в ворота «Сочи» не помог «бело-голубым» выиграть у «Сочи» в последнем туре. Это второй дубль Игбуна в нынешнем чемпионате, первый был оформлен в составе «Уфы» и принес победу над «Ростовом». Таким образом, Сильвестр в топе лучших бомбардиров чемпионата, где голы даются форвардам с огромным трудом.

8. Бранислав Иванович («Зенит»; Сербия)

Игроки атаки всегда ближе к индивидуальному признанию, но капитана и лидера обороны «Зенита» не можем проигнорировать, и это не из-за гола Бранислава в ворота «Рубина». У команды с берегов Невы самая надежная линия обороны в чемпионате России по итогам трети турнирной дистанции — всего лишь 4 пропущенных мяча. Показатель, которым можно гордиться, награду за отличную работу по специальности вручаем Ивановичу, но верим, что он поделится ей со своими товарищами по линии.

7. Самуэль Жиго («Спартак»; Франция)

А вот Самуэль Жиго защитник только «по паспорту», по призванию он нападающий. При всех трудностях в игре «Спартака» трудно оставить безо внимания француза, который в каждом матче делает все зависящее от себя, чтобы его команда не позорилась. Самуэль отличается бойцовскими качествами и забитыми голами, которых на его счету уже четыре. Два из них Жиго забил в дерби с ЦСКА , и это был самый яркий перфоманс защитника в нынешнем сезоне.

6. Никола Влашич ( ЦСКА ; Хорватия)

ЦСКА вложил в приобретение Влашича рекордную для клуба сумму, и если уж скупые армейцы решили раскошелиться, значит, имеем дело с настоящим бриллиантом. Впрочем, в этом мы убедились еще в прошлом сезоне. Начало чемпионата далось Николе нелегко, ведь перед этим он восстанавливался после травмы, полученной на молодежном Евро, но постепенно хорват раскочегарился, а его бенефис в игре 10-го тура с «Краснодаром» не оставил сомнений: Влашич должен быть в числе лучших игроков РПЛ !

5. Магомед Оздоев («Зенит»; Россия)

Футболист, которому хочется выразить истинный респект. Был в карьере Оздоева в Санкт-Петербурге такой момент, когда казалось, что зря он перешел в «Зенит» и Магомед действительно мог пойти по пути Набиуллина и многих других, пылить сейчас в «Сочи». Но полузащитник сжал зубы и трудился, заслужил свой шанс, воспользовался им и взял в «Зените» роль теневого героя, о которых не принято распространяться. Да, в основном Магомед «таскает рояль», но на таких игроках часто держатся команды. Кстати, у Оздоева самый высокий рейтинг «Whoscored» среди всех футболистов РПЛ — 7.60. А это о чем-то да говорит!

4. Александр Соболев («Крылья Советов»; Россия)

«Крылья Советов» после сенсационной победы в стартовом туре над ЦСКА в следующих девяти турах выиграли еще только один раз. Но несмотря на печальное состояние команды Божовича, нельзя не сказать добрых слов в адрес Александра Соболева, который вопреки неудачам команды продолжал набивать личную статистику. 7 голов, 2 результативные передачи — солидно для форварда, который еще вчера был «ноунеймом».

3. Элдор Шомуродов («Ростов»; Узбекистан)

На третьем месте лучший бомбардир РПЛ после 10 туров. Кто мог предположить, что Шомуродов так бодро будет колотить голы за «Ростов»? Наверное, только Валерий Карпин, который верил в талант Элдора. Шомуродов — такой же «прорыв сезона», как и Соболев, форвард из Узбекистана забил 8 голов, во многом благодаря его результативной игре «Ростов» высоко забрался в турнирной таблице.

2. Артем Дзюба («Зенит»; Россия)

Эффективную игру на старте сезона демонстрирует самый очевидный из всех героев РПЛ — Артем Дзюба. Форвард «Зенита» не уехал в АПЛ , куда его звали мечты, но не потерял мотивацию и продолжил разрывать родной чемпионат в составе «сине-бело-голубых». Дзюба — лидер Премьер-Лиги по системе «гол+пас», у него «5+5», он тащит «Зенит» к новым вершинам, являясь вожаком команды и по игре, и по характеру.

1. Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша)

Шоморудов и Соболев — лучшие стрелки, Дзюба — тащун, но самое мощное впечатление производит полузащитник из «Локомотива». Крыховяк не просто пыль в глаза пускает, хотя действует достаточно результативно для центрального полузащитника, речь о высочайшем классе поляка, который стабильным выполнением рутинной работы подчеркивает мастерство, явно выпирающее на фоне среднего уровня нашей лиги.

К середине чемпионата и к финишу сезона картина может поменяться, это не статичный рейтинг: и упомянутые футболисты еще не раз поменяются местами, кто-то вылетит за пределы, а кто-то войдет в десятку, но прямо сейчас именно эти игроки заслужили наше почтение.