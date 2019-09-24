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На них РПЛ держится. 10 лучших футболистов первой трети сезона

сегодня, 13:05
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Иванович Бранислав
Иванович Бранислав
Защитник
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник

Одна треть чемпионата — солидная дистанция и подходящий рубеж, чтобы подвести промежуточные итоги. «Соккер.ру» называет десятку самых ценных игроков РПЛ прямо сейчас.

10. Вандерсон («Краснодар»; Бразилия)

«Краснодар» потерял сразу нескольких лидеров из-за травм: Газинского, Классона, потом и звездного новичка Кабелья. В обескровленной команде чаще других ответственность на себя берет Вандерсон, который и прошлый сезон провел на высоком уровне, а сейчас и вовсе стал футболистом, вокруг которого во многом вертится атакующая карусель «быков». Для того чтобы безоговорочно войти в число лучших футболистов РПЛ Вандерсону нужно накрутить показатели результативности. Пока на его счету 2 гола и 2 «ассиста», но полезность бразильца не всегда находит отражение в протоколах матчей.

9. Сильвестр Игбун («Уфа»/«Динамо»; Нигерия)

Нигерийский форвард вроде как пошел на повышение, перебравшись из «Уфы» в «Динамо», но на данный момент его старая команда выше в турнирной таблице, а дубль Слая в ворота «Сочи» не помог «бело-голубым» выиграть у «Сочи» в последнем туре. Это второй дубль Игбуна в нынешнем чемпионате, первый был оформлен в составе «Уфы» и принес победу над «Ростовом». Таким образом, Сильвестр в топе лучших бомбардиров чемпионата, где голы даются форвардам с огромным трудом.

8. Бранислав Иванович («Зенит»; Сербия)

Игроки атаки всегда ближе к индивидуальному признанию, но капитана и лидера обороны «Зенита» не можем проигнорировать, и это не из-за гола Бранислава в ворота «Рубина». У команды с берегов Невы самая надежная линия обороны в чемпионате России по итогам трети турнирной дистанции — всего лишь 4 пропущенных мяча. Показатель, которым можно гордиться, награду за отличную работу по специальности вручаем Ивановичу, но верим, что он поделится ей со своими товарищами по линии.

7. Самуэль Жиго («Спартак»; Франция)

А вот Самуэль Жиго защитник только «по паспорту», по призванию он нападающий. При всех трудностях в игре «Спартака» трудно оставить безо внимания француза, который в каждом матче делает все зависящее от себя, чтобы его команда не позорилась. Самуэль отличается бойцовскими качествами и забитыми голами, которых на его счету уже четыре. Два из них Жиго забил в дерби с ЦСКА, и это был самый яркий перфоманс защитника в нынешнем сезоне.

6. Никола Влашич (ЦСКА; Хорватия)

ЦСКА вложил в приобретение Влашича рекордную для клуба сумму, и если уж скупые армейцы решили раскошелиться, значит, имеем дело с настоящим бриллиантом. Впрочем, в этом мы убедились еще в прошлом сезоне. Начало чемпионата далось Николе нелегко, ведь перед этим он восстанавливался после травмы, полученной на молодежном Евро, но постепенно хорват раскочегарился, а его бенефис в игре 10-го тура с «Краснодаром» не оставил сомнений: Влашич должен быть в числе лучших игроков РПЛ!

5. Магомед Оздоев («Зенит»; Россия)

Футболист, которому хочется выразить истинный респект. Был в карьере Оздоева в Санкт-Петербурге такой момент, когда казалось, что зря он перешел в «Зенит» и Магомед действительно мог пойти по пути Набиуллина и многих других, пылить сейчас в «Сочи». Но полузащитник сжал зубы и трудился, заслужил свой шанс, воспользовался им и взял в «Зените» роль теневого героя, о которых не принято распространяться. Да, в основном Магомед «таскает рояль», но на таких игроках часто держатся команды. Кстати, у Оздоева самый высокий рейтинг «Whoscored» среди всех футболистов РПЛ — 7.60. А это о чем-то да говорит!

4. Александр Соболев («Крылья Советов»; Россия)

«Крылья Советов» после сенсационной победы в стартовом туре над ЦСКА в следующих девяти турах выиграли еще только один раз. Но несмотря на печальное состояние команды Божовича, нельзя не сказать добрых слов в адрес Александра Соболева, который вопреки неудачам команды продолжал набивать личную статистику. 7 голов, 2 результативные передачи — солидно для форварда, который еще вчера был «ноунеймом».

3. Элдор Шомуродов («Ростов»; Узбекистан)

На третьем месте лучший бомбардир РПЛ после 10 туров. Кто мог предположить, что Шомуродов так бодро будет колотить голы за «Ростов»? Наверное, только Валерий Карпин, который верил в талант Элдора. Шомуродов — такой же «прорыв сезона», как и Соболев, форвард из Узбекистана забил 8 голов, во многом благодаря его результативной игре «Ростов» высоко забрался в турнирной таблице. 

2. Артем Дзюба («Зенит»; Россия)

Эффективную игру на старте сезона демонстрирует самый очевидный из всех героев РПЛ — Артем Дзюба. Форвард «Зенита» не уехал в АПЛ, куда его звали мечты, но не потерял мотивацию и продолжил разрывать родной чемпионат в составе «сине-бело-голубых». Дзюба — лидер Премьер-Лиги по системе «гол+пас», у него «5+5», он тащит «Зенит» к новым вершинам, являясь вожаком команды и по игре, и по характеру.

1. Гжегош Крыховяк («Локомотив»; Польша)

Шоморудов и Соболев — лучшие стрелки, Дзюба — тащун, но самое мощное впечатление производит полузащитник из «Локомотива». Крыховяк не просто пыль в глаза пускает, хотя действует достаточно результативно для центрального полузащитника, речь о высочайшем классе поляка, который стабильным выполнением рутинной работы подчеркивает мастерство, явно выпирающее на фоне среднего уровня нашей лиги.

К середине чемпионата и к финишу сезона картина может поменяться, это не статичный рейтинг: и упомянутые футболисты еще не раз поменяются местами, кто-то вылетит за пределы, а кто-то войдет в десятку, но прямо сейчас именно эти игроки заслужили наше почтение. 

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   545 / 986
сегодня в 18:26
Возможно эти игроки сегодня лучшие, но говорить, что на них лига держится!? РПЛ держится на Семине, нефтегазовое дело, евреи, бывшие спртаковцы, юзеры соккера)
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Армейская душа
   25 / 986
сегодня в 17:33
Девиз свиней
тебя, что честь не научили отдавать старшим!
валенки зашнуруй!
Армейская душа
Армейская душа ответил RED_BLOOD
   39 / 986
сегодня в 16:58
ясно нечего сказать— ляпни что-нибудь! )))))))))))))
Девиз свиней
pam06
pam06 ответил RED_BLOOD
   37 / 986
сегодня в 16:53
от Зенита делегировал Оздоев, можно и других в список, не только Зенитом сильна РФПЛ ))) я про Жиго, только потому что в Спартаке, только к нему меньше всего претензий! ну может еще и Реброву)))))))) он точно сейчас не косячит))))
Я и говорю - статья однобокая. Оздоев??? Да Еременко значительно ценнее. Ростов с ним и без него разимо отличается. А Жиго - ну ничего не имею против для Спартака, Хотя на мой взгляд Джикия не хуже.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   235 / 986
сегодня в 16:47
Барриос возможно и не лучший игрок, но в тройку входит точно.
mihaluch
mihaluch
   118 / 986
сегодня в 16:47
Да действительно эти игроки выделяются в РПЛ ,но два три места можно оспорить.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Армейская душа
   25 / 986
сегодня в 16:43
"Одни провалы" - это краткая история федунского спартака
ясно нечего сказать— ляпни что-нибудь!
)))))))))))))
Армейская душа
Армейская душа ответил RED_BLOOD
   39 / 986
сегодня в 16:29
ах—ха—ха! не смеши, Ахметов -одни провалы, и постоянные удары из под него по воротам Игоряна! пересмотри матчи, я вообще удивляюсь как его Черчесов в сборную зовёт, он и в сборной аналогичные ошибки допускает! а Вот с кунг-фу Ахметов на Ты, только это футбол, а не бои без правил!
"Одни провалы" - это краткая история федунского спартака
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Армейская душа
   25 / 986
сегодня в 16:21
Каратист - это Понса, его и удалили за это. А Ахметов - один из образующих игроков центра поля в ЦСКА
ах—ха—ха!
не смеши,
Ахметов -одни провалы, и постоянные удары из под него по воротам Игоряна!
пересмотри матчи, я вообще удивляюсь как его Черчесов в сборную зовёт, он и в сборной аналогичные ошибки допускает!
а Вот с кунг-фу Ахметов на Ты, только это футбол, а не бои без правил!
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил pam06
   25 / 986
сегодня в 16:15
Вот я и говорю, что зрение и внимание... На них РПЛ держится , а не клуб... 10 лучших .. трети сезона. Так что с Ивановичем подумайте. А в целом статья однобокая из разряда - "мне так видится..." и хватает весьма спорных персонажей...
от Зенита делегировал Оздоев,
можно и других в список, не только Зенитом сильна РФПЛ )))
я про Жиго, только потому что в Спартаке, только к нему меньше всего претензий!
ну может еще и Реброву)))))))) он точно сейчас не косячит))))
Армейская душа
Армейская душа
   39 / 986
сегодня в 16:11
Странно, что нет Шюррле, Тиля, Ларссона и Крала. Что за предвзятость? Где эти лучшие игроки мира и далёких-далёких голлактег?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   53 / 986
сегодня в 15:58
А Чалов....??? 😁
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   326 / 986
сегодня в 15:57
1.Паредас
2.Забалотный
3.Игорь43
Великая троица
Армейская душа
Армейская душа ответил RED_BLOOD
   39 / 986
сегодня в 15:52
и шо этот каратист стержень коней?
Каратист - это Понса, его и удалили за это. А Ахметов - один из образующих игроков центра поля в ЦСКА
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   86 / 986
сегодня в 15:39
С 9 места не должно быть никого.
pam06
pam06 ответил RED_BLOOD
   37 / 986
сегодня в 15:38
здесь вообще-то тема « на них держится....» так как Жиго основной центральный защитник, то на нём держится защита Спартака. При всей дырявости защиты Спартака, Жиго- лучший в клубе. Уверен будь Жиго в другой команде из первой пятёрки ЧР ( на текущий момент) , результаты его польза его была на много больше! Но увы у Спартака есть хорошие игроки/защитники, но нет порядка в защите, как в самой игре— точнее ее вообще нет!
Вот я и говорю, что зрение и внимание... На них РПЛ держится , а не клуб... 10 лучших .. трети сезона. Так что с Ивановичем подумайте.
А в целом статья однобокая из разряда - "мне так видится..." и хватает весьма спорных персонажей...
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил Армейская душа
   333 / 986
сегодня в 15:35
У Понсы новое погоняло будет - 43 дырки
Блин , я уже их привык называть 7дыркины , что щас делать?
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил pam06
   25 / 986
сегодня в 15:29
Видимо зрение и внимание не Ваш "конек". Иванович - не конкурент? Роль Жиго - защита (забивать нужно, но не основное). А не заметно стройности в обороне, что с ним, что без него. Графа пропущенных, и место в таблице тому подтверждение.
здесь вообще-то тема « на них держится....»
так как Жиго основной центральный защитник, то на нём держится защита Спартака. При всей дырявости защиты Спартака, Жиго- лучший в клубе.
Уверен будь Жиго в другой команде из первой пятёрки ЧР ( на текущий момент) , результаты его польза его была на много больше!
Но увы у Спартака есть хорошие игроки/защитники, но нет порядка в защите, как в самой игре— точнее ее вообще нет!
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Армейская душа
   25 / 986
сегодня в 15:21
Лучше его, чем свиного костолома
и шо этот каратист стержень коней?
Absinthe5
Absinthe5
   105 / 986
сегодня в 15:15
Оздоев? Убили))))))))))))))
pam06
pam06 ответил RED_BLOOD
   37 / 986
сегодня в 15:07
ладно тебе умничать))) Жиго лучший - не вижу в ЧР у него даже конкурентов!
Видимо зрение и внимание не Ваш "конек". Иванович - не конкурент? Роль Жиго - защита (забивать нужно, но не основное). А не заметно стройности в обороне, что с ним, что без него. Графа пропущенных, и место в таблице тому подтверждение.
Армейская душа
Армейская душа ответил spartach n1
   39 / 986
сегодня в 15:06
Великая школа 43 дырки :
У Понсы новое погоняло будет - 43 дырки
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 986
сегодня в 15:04
Жиго это вторая Педра. Зачем его сюда приписали? Гыгыгы
spartach n1
spartach n1 ответил RED_BLOOD
   5 / 986
сегодня в 14:59
не, нужно было конявого кунг-фуиста сюда ))))
Великая школа 43 дырки :

Армейская душа
Армейская душа ответил RED_BLOOD
   39 / 986
сегодня в 14:56
не, нужно было конявого кунг-фуиста сюда ))))
Лучше его, чем свиного костолома
Союзник противников
Союзник противников
   16 / 986
сегодня в 14:45
Туфта всё это! Никто объективно не скажет,все поражены клубными пристрастиями.Но присутствие Оздоева вызовет недоумение у многих.Право автора.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 986
сегодня в 14:30
Оздоев???
Паровозов
Паровозов
   151 / 986
сегодня в 14:23
Крыховяк топ, но и Жоу Мариу хорошо вписался в Локо, прибавляет от матча к матчу.
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил Армейская душа
   25 / 986
сегодня в 14:21
Забавно, что свиного костолома сюда включили
не, нужно было конявого кунг-фуиста сюда ))))
Армейская душа
Армейская душа
   39 / 986
сегодня в 14:19
Забавно, что свиного костолома сюда включили
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