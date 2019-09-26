«Эйбар» - «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 07:05

«Эйбар»

В прошлом сезоне складывалось ощущение, что «Эйбар» исключительно благодаря везению остался в Ла Лиге. Команда хоть и заняла двенадцатую позицию, но смотрелась не слишком уверенно. В этом сезоне «Эйбар» после шести игр сумел заработать всего лишь два очка.

«Армерос» будут стремится наконец-то добыть первую победу.

«Севилья»

«Красно-белые» обидно в последней встрече уступили «Реалу». Неплохо оборонялась команда, но все же один гол пропустила. «Севилья» только раз в этом сезоне проигрывали. Шестая позиция в Ла Лиге полностью соответствует качеству игры.

Хотелось, чтобы «Севилья» сумела прибавить в стабильности, так как в матчах против грандов не хватает уверенности в своих действиях.

Котировки БК Pinnacle на матч Эйбар - Севилья:

Победа Эйбара – 3,28

Ничья – 3,44

Победа Севильи – 2,30

Интересные факты об игре:

«Эйбар» сумел выиграть 1 из 10 последних поединков

«Севилья» завершила последний матч с «Эйбаром» результативной ничьей 2:2

Прогноз

«Эйбар» рано или поздно одержит свою первую победу в сезоне, но объективно рассчитывать на то, что это случится уже в ближайшем поединке не стоит. Чувствуется, что «Севилья» гораздо мощнее выглядит своих оппонентов. Есть преимущество в центре поля и в скорости. Наверняка мы увидим борьбу, но все же гости сумеют увезти три очка. Сыграть победу «Севильи» в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 2,30.