Петр Чех – хоккеист. Футболисты в других видах спорта

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«Соккер.ру» собирает прирожденных спортсменов, которые увлекались другими видами спорта, кроме футбола.

В старину футболисты нередко совмещали виды. Англичане играли в крикет и футбол одновременно. В России хоккей с мячом покорял футболистов, а также классический хоккей с шайбой. Бобров был невероятно успешным хоккеистом и почти таким же успешным футболистом – легенда двух видов спорта, играл на Олимпиадах. Целых 19 больших трофеев в двух видах!

едва не попал в сборную по хоккею, кубок страны выигрывал, а потом сконцентрировался на футболе. Вратарям, конечно, чуть проще, но совмещения не были чем-то странным. Хотя истории больших успехов в двух видах редки. Например, единственный в истории футболист, который играл на ЧМ и участвовал в Олимпиаде по другому виду спорта – болгарин Шаламанов.

До начала футбольной карьеры успел съездить на Олимпиаду и выступить как горный лыжник. Затем Александар с ЦСКА из Софии выигрывал чемпионаты страны, в полуфинале Кубка Кубков светился, в сборной играл, футболистом года на родине был дважды. В Тони Фритч – игрок сборной Австрии, даже Супербоул выигрывал в 70-х, перейдя в американский футбол и «Даллас Ковбойс»!

Конечно, в юности многие великие в будущем футболисты занимались разными видами спорта. , например, посещал секцию «Аякса» по бейсболу. Йохан едва не попал в молодежную сборную Нидерландов, но выбрал более популярный и престижный футбол. И когда взрослые состоявшиеся мужики, которые могут выйти «на пенсию» в 35 лет, продолжают увлекаться спортом, только новым, то это тоже круто.

Ильхан Мансыз

Форвард и бронзовый призер чемпионата мира 2002 года стал чемпионом Турции 2015 года… по фигурному катанию. Удивительная история, поскольку вид спорта выбрал невероятно сложный, но годами катался в паре с натурализованной турками словачкой Ольгой Бестендиговой. До уровня Олимпиады Ильхан не дорос, но в 33 года впервые встать на коньки и добиться успехов – дорогого стоит.

Чемпион мира и Европы - крошечный, худой, но жилистый. Загорелый любитель серфинга едва не попал на Олимпиаду как скелетонист (скоростной спуск на санях). Но, оказывается, Лизаразю еще и чемпион Европы по джиу-джитсу. Разумеется, среди ветеранов, ведь начал поздно. Но поскольку на таких соревнованиях в основном бывшие профессионалы развлекаются, то Биксант – крутой. Еще и боролся не в своей весовой, а с теми, кто тяжелее. Не Златаном единым в единоборствах.

Батистута плохо играет в конное поло – как сам сознается, но обожает этот вид спорта. Почему не посвящает время любимому с детства баскетболу? У Габриэля были настолько серьезные проблемы с ногами, но пережил массу операций, болевой синдром – в туалет не мог встать с постели, а врачей просил отпилить ноги, чтобы стало легче. Так что поло ему подходит. Лошадки выполняют беговую работу, а за направление движение отвечает Батигол.

У Майкла много денег, любит животных – на ферме есть утки, куры, а главное – лошади. Если Азмун, у которого дома в Иране тоже конюшня с сильными скакунами, по габаритам не подходит для профессии жокея, то Майкл принял участие в забеге и сразу занял второе место. Обладатель «Золотого мяча» мог обзавестись трофеями в конном спорте, но жена запретила – слишком большой риск упасть на тренировке, не имея подготовки с детства.

Не просто любимая лысина Блана, победитель ЛЧ , чемпион мира и Европы, но и чемпион Франции по автогонкам. За плечами у Фабьена десятки стартов, в том числе в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», старейшем из доживших до наших времен соревнований. Обычно участников около 50-60, среди них есть бывшие чемпионы «Формулы 1» и куча экс-пилотов, но сам Фабьен финишировал 23-м, а его именная команда с другими гонщиками в десятке бывала.

Если Андрей Шевченко не рискнул вмешиваться в профессиональный гольф на международном уровне – хотя в 2011 стал серебряным призером чемпионата Украины, то другая легенда «Милана», Мальдини, попробовал в 49 лет сыграть профессиональный матч в теннис. Конечно же, получил поражение, продержавшись в парном разряде один матч, но отмечаем и смелость легенды, и желание совершенствоваться в другом виде. Большой теннис - для большого Паоло!

Хорватский Ваня наслушался в «Интере» массу упреков и рисковал получить штраф, но не отказался в 2017 году сыграть на профессиональном турнире по пляжному волейболу. Перишич не сказать, чтобы великий волейболист, но с детства играет и, если его допустили до соревнований – подавать точно может. Хотя профессионалам проиграл показательно. Это ему не ЧМ -18 по футболу, где до финала дошел.

Шведский форвард не только воспитал футболистом сына Джордана, но и успел поиграть во флорбол. Хоккей в зале – если можно так назвать, является популярным в Швеции, и оказалось, что Хенрик может быть успешным не только в футболе. Легендарный снайпер «Селтика» в флорболе добивался локальных успехов, вроде титула игрока матча. Как и , Хенрик вспомнил увлечение юности.

Худой Рио стал настоящей машиной с горой мышц. И хотя понятно, что без фармацевтики не обошлось, стоит отдать должное упорству легенды МЮ . Фердинанд решил пережить смерть жены и матери своих детей, заняв руки – бил в перчатках грушу. А если бы не строгие правила федерации бокса в Великобритании, то мог начать профессиональную карьеру. Рио не пустили на ринг, но боксом увлекся очень серьезно.

Петр Чех

Барабанщик не покидает «Челси», останется техническим директором клуба. Просто раньше жесткие условия футбольных контрактов мешали играть в хоккей, который любит с детства. А в 37 лет Петр подписал контракт с лондонским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс». Команда из четвертого дивизиона, тренирует ее друг Чеха, так что тут чистое развлечение. Но Петр – упорный. Изначально был плох в хоккейных воротах, но говорят, что прогрессирует.