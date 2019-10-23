 Команда мечты «Саутгемптона» в 21 веке.

сегодня, 16:01

«Саутгемптон» третий сезон подряд ведет активную борьбу за выживание, а вроде несколько сезон до этого клуб находился в первой десятке, продажа лидеров, частая смена тренеров, привела к падению клуба в нижнюю часть турнирной таблицы. Но сегодня давайте взглянем, как команда могла выглядеть не продав своих лидеров в другие клубы, я бы назвал бы это командой мечты 21 века.

Вратарь

- Достаточно крепкий и надежный голкипер, который своей игрой позволял клубу находится в верхней части таблицы, однако уступил свое место Алексу Маккарти, а за тем и с появлением Ангуса Ганна отправился в аренду обратно в «Селтик», мое мнение это главная ошибка все тренеров, так как сменившие его вратари сегодня действуют не лучшим образом, а ему не предоставили второго шанса.

Защитники

- португальский защитник, который прекрасно отыграл на своей позиции в клубе, вместе со «святыми» проделал путь от первой лиги до возвращения в АПЛ , и закрепления клуба в элите. В составе сборной на Евро 2016 стал золотым призером чемпионата Европы, все же главной ошибкой клуба и самого игрока стал его трансфер в «Вест Хэм Юнайтед», после он какое-то время провел в Китае, но затем вернулся в европейский чемпионат и сегодня вместе с французским «Лиллем» играет в Лиге Чемпионов.

- сегодня голландец выступает за «Ливерпуль», сегодня он лучший игрок прошедшего сезона в АПЛ , а также признан лучшим защитник года по версии УЕФА . Однако еще до того, как он оказался в стане «святых» мог и напрямую из «Селтика» попасть сразу на «энфилд», об этом часто говорил их бывший тренер Брендон Роджерс, однако тогда этот трансфер не состоялся, по причине того, что просто в него не поверили, а он подписал контракт со «святыми», и доказал на что способен. Хотя тогда возможно правильно поступили, ведь ему нужно было адаптироваться в АПЛ , и «святые» ему помогли в этом. Вирджил прекрасно отыграл на своей позиции за «Саутгемптон», при нем в обороне был настоящий порядок, и команда финишировала в верхней части. А те деньги, которые «Ливерпуль» оплатил, став до этого самым дорогим трансфером защитника уже полностью себя оправдал, клуб два раза побывал в финале ЛЧ и один из трофеев выиграл, а сегодня вместе с клубом снова пытает счастье в борьбе за корону АПЛ . Кстати когда «святыми» руководил Клод Пюэль, он на отрез оказывался продавать голландца, говоря, что это приведет к ухудшению результатов, в итоге француз ушел в «Лестер», а Дейк был продан по окончанию сезона в стан «красных».

- бельгиец на правах аренды провел сезон, но сегодня один из лучших защитников английской премьер лиги, поговаривают «святые» не сумели договорится о трансфере игрока из «Атлетико Мадрида», так как хотели воспользоватся опцией права выкупа игрока прописанных отступных по контракту, однако та сумма не устроила «матрасников», а предложенная сумма от «Тоттенхэма» оказалась более убедительной. Хотя в стане «святых» выступил надежно, все же стоило его бы тогда купить, а продать всегда можно было бы.

- один из лучших крайних защитников английской премьер лиги, является воспитанником клубной академии, в самом начале карьеры он получил прозвище «новый Бэйл». Он действительно ярко играл, на него обратили внимание многие граны АПЛ в частности «Арсенал», который до этого купил Оксленда-Чемберлена, Тео Уолкотта и Калум Чемберса, однако тогда главный тренер клуба Найджел Эдкинс, с которым клуб пробился в элиту сохранив прописку на отрез отказался его продавать. Проведя в клубе еще несколько сезонов, молодой игрок все же решился перейти в более стабильный клуб, да и когда тебя завет МЮ то ты переходишь не раздумывая. Однако в стане «красных дьяволов» у него не слишком задалась карьера, во много из-за травм, одна из таких случилась после столкновения с игроков ПСВ Эктором Морено, который его выбили на 10 месяцев. Да и сегодня не слишком часто попадает в старт, да и есть соображения, что молодого таланта вскоре продадут.

Полузащитники

- француз помог клубу поднять с первой лиги, до АПЛ и закрепится здесь. Он прекрасно действовал в отборах, а также прекрасно владел искусством паса, отдавая хорошие передачи для продолжения атаки или перехода от обороны к чужим воротам. Тоже мог еще раньше покинуть клуб, однако откладывал, пока не получил предложение от МЮ , чем и воспользовался, правда его карьера там не задалась, и он вскоре перебрался в «Эвертон». Думаю от продажи футболиста пострадал сам клуб в плане построение игры и системообразования, да и сам футболист не слишком то уверено играет за другие команды, только в плане заработаны денег с его трансфера можно рассмотреть выгоду и для клуба и для игрока.

- его называли вторым Ле Тиссье и думали, что футболист останется верен клубу на долгие годы. В юнешеском возрасте перешел в академию клуба и вместе с ним сыграл за первую команду проделал путь от первой лиги, до попадание в АПЛ и закрепления клуба в элите. В сезоне 2009/2010 забил 20 голов, которые помогли клубу подняться из подвалов английского эшелона, став вторым по результативности за сезон после Ле Тисса, кто забивал 20-ку. Когда клуб попал в АПЛ провел еще два сезона, особенно его пик карьеры вышел при Почеттино, но в итоге сделал выбор, когда перешел в «Ливерпуль». Сегодня Адам не игрок основы, а скорей всего игрок замены или уплотнения скамейки, и действует обычно выходя на помощь, как скажем в последнем туре против МЮ на «Трафорде» выйдя на замену забил важный гол, тем самым спас клуб от первого в сезоне поражения. Да он выиграл трофеи, но сидит чаще на скамейке, на верно это лучше, чем играть в основе клуба, когда не ты, а другие добывают победы на поле, а ты как зритель смотришь на поле и празднуешь их.

- серб очень хорошо отыграл за клуб четыре года, в последнем своем сезоне в перенесенной игре против «Суонси Сити» забив дубль спас клуб от итогового вылета из АПЛ , так как тогда этот матч многое решал, клуб именно по разнице голов и набранных поровну очков они сохранили прописку в элите. Так, что Тадич последним ушел из боевой команды. А перейдя в Аякс превратился в супер бомбардира наколотив за них в прошлом сезоне 28 голов в 34 матчах и выйдя в полуфинал ЛЧ . Прекрасный футболист, которого не хватает сегодня клубу в каких-то моментах.

Нападающие

- сенегалец здорово себя зарекомендовал за команду был настоящим лидеров клуба в атаке, чем свидетельствует его самый быстрый хет-трик в истории АПЛ , еще можно вспомнить супер камбек в матче с нынешней командой «Ливерпулем», когда после первого тайма «святые» проигрывали - 0:2, он сотворил дубль, а клуб в итоге праздновал камбек и победу со счетом - 3:2. Сегодня таких футболистов очень не хватает, которые могут подержать мяч, отдать пас, забить эффективный гол, даже сегодня в составе «мерсисайдцев» он является художников и в большенстве матчей, когда Садио на поле клуб добывает результат и празднует победы. Если Фимино или Салах до перехода в Ливерпуль были не то не се, Мане уже творил в составе «Саутгемптона».

- итальянец он прекрасно играл и забивал за «Саутгемптон». Я думаю эти сезоны, которые он провел с стане «святых» были самыми лучшими в его карьере, именно тогда он получил вызов в национальную сборную своей страны. Было немного шоком, когда футболист выбрал клуб из Китая, где сегодня до сих пор забивает достаточное количество мячей, но уже не попадет в состав национальной команды, именно после того, как покинул «святых» в 2016 году.

- лучший воспитанник футбольной академии, самого начала он показывал свои выдающиеся способности, провел с основе всего один сезон, и ушел так как луб уже тогда начал испытывать финансовые проблемы, и было лучше для обеих сторон отпустить игрока в АПЛ , так как клуб туда не мог никак вернутся. Еще в перовом сезоне в профессиональной карьере Гарэт стал забивать голы в основном делая это со штрафных и дальних ударов. Однако он начинал как защитник, но перейдя в «Тоттенхэм», а после в «Реал», с которым выиграл все и вся в Ла Лиге и Европе стал играть в нападении. Также со сборной Уэльса стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года, и его дубль выйдя с замены в финале ЛЧ 2018 года помог сливочным выиграть в третий раз ушастый кубок. Да его прогресс не сколько не удивляет, он хорош.

Главный тренер

именно его старт блестящей карьеры в АПЛ начался как раз в «Саутгемптоне», тогда никто в него не верил, что он сможет достичь того, что имеет сейчас, не в плане трофеев, а работы с игроками и клубами. Когда он был назначен тренером «святых», кто-то из бывших задал вопрос - «А он вообще говорит на английском, и лучше было не менять Эдкинса с которым „соттон“ вернулся и остался в элите на аргентинца.» Тогда говорили, что они будут вести борьбу за выживание, однако Маурисио быстро нашел общий язык с игроками и поставил команде качественный футбол, который позволил в итоге клубу подняться с 15 места на 8-ое за один сезон, уже тогда продемонстрировал свои тренерские способности, и многим экспертам и бывшим игрокам закрыл рот. А его в итоге пригласили в «Тоттенхэм», с которым сегодня аргентинец выступает часто в ЛЧ , финиширует в четверке и дошел до финала главного еврокубка ЛЧ в этом году.