По стопам «Локомотива». «Зенит» проиграл «Лейпцигу»

вчера, 22:34

Второй раз на неделе российский клуб выигрывает в Лиге чемпионов по ходу матча, но уступает со счетом 1:2. «Соккер.ру» - о волевой победе «Лейпцига» над «Зенитом».

Хладнокровие и кураж

Как же многое в футболе зависит от результата. Счет на табло кардинальным образом способен поменять впечатление от игры, от борьбы мускул и умов. Разве хорош в глобальном смысле был «Зенит» в первом тайме? Разве в красивый футбол играл чемпион России? Не вполне, хотя у «сине-бело-голубых» был план, и они забили единственный гол до перерыва, а это уже немало. «Зенит» отказался от борьбы за инициативу, предпочитая отдать мяч хозяевам и уповая на вертикальный выход в атаку преимущественно за счет длинных передач. В целом, логично, ведь впереди была не только мощь Дзюбы, но и скорость Азмуна — страшное оружие с учетом того, как высоко традиционно действует оборонительная линия «РБ Лейпциг».

Но главное было не это, важнейшей миссией «Зенита» было сдерживание соперника на подступах к собственным воротам. Команда Семака оборонялась низко и очень компактно в две линии по четыре человека. Зазоры в линиях и между ними были минимальными — мышь не проскочит, а «Лейпциг» еще и упрощал задачу: подопечные Нагельсманна необоснованно сужали собственный атакующий фронт и кренились на левый фланг, где Вячеслав Караваев расправлялся с Форсбергом и Клостерманном. Не играючи, конечно, расправлялся, но очень уверенно и деловито. Футболисты немецкого клуба утомили однообразным приемом — попыткой просунуть мяч между крайним защитником и центральным.

«РБ Лейпциг» страдал от резкой потери скорости в последней трети поля и вернероцентричности в атаке. Такое ощущение, что соперники «Зенита» пытались просто найти касание для Тимо в штрафной, отказываясь от более витиеватых путей к опасным моментам. Как бы то ни было, свой десяток ударов «РБ Лейпциг» по воротам Михаила Кержакова соорудил, «Зенит» ответил двумя, один из которых привел к голу. Ракицкий разрядил пушку метров с 25-ти. Куражный гол стал отголоском лихого матча против «Ростова» и прорвал изумительное хладнокровие «Зенита» в первом тайме. Ноль в защите оказался подчеркнут голом в атаке.

Тренерская работа и переворот

Как-то странно называть 43-летнего Сергея Семака, у которого 20 лет славной футбольной карьеры за плечами, молодым и не слишком опытным тренером, на фоне 32-летнего Юлиана Нагельсманна, который и в футбол-то толком не играл. Но, к сожалению, Сергей Богданович не придумал нового подспорья в перерыве, в то время как его оппонент перевернул игру. Где-то «Зенит» стал заложником своей тактики и счета первого тайма. Вот что прикажете делать, когда и так защищался полматча, но при этом ведешь в счете? Конечно, глупо бежать с шашками наголо и раскрываться, но тонкие изменения необходимы: поменять систему прессинга, чтобы оппонент потратил время на подстройку, добавить подстраховку к ненадежным узлам.

Семак ничего этого не сделал, «Зенит» потратил перерыв только на то, чтобы отдышаться, в то время как «Лейпциг» вышел из раздевалки другой командой. Очень мощный и неожиданный ход — замена Вернера. Просто браво Нагельсманну, если он решил убрать с поля лидера атак по тактическим соображениям. Атака «быков» как будто сразу сбросила оковы предсказуемости, появился размах и воображение. Кроме того, нажим резко был переведен с левого фланга на правый, где Дуглас Сантос защищался не лучшим образом. Именно из зоны бразильца забили свои голы Лаймер и Забитцер, к исходу часа игры хозяева уже вели в счете и продолжали создавать моменты. «Зенит» безвозвратно утратил контроль над игрой.

Увидели мы яркую, пусть и безрезультатную попытку Сергея Семака перестроить свою команду. Вместо Олега Шатова вдруг вышел центральный защитник Осорио, «Зенит» перестроился на схему с тремя центрбеками и Дзюбой на острие атаки. Поймал себя на мысли, что задумка любопытная, но запоздалая: вот если бы при счете 1:0 перейти на схему 3-4-3, глядишь, это кардинально затруднило бы жизнь «РБ Лейпцигу» во втором тайме, а так не сказать, что атака получила какой-то кардинальный профит, тем более «Зенит» вскоре сбился на простецкую игру в навал. Безвыигрышная серия в выездных еврокубковых встречах продлена, и если смотреть на статистику, то результат кажется закономерным.

Статистический обзор

Удары: 17 (6) — 6 (2)

Практически трехкратный перевес «РБ Лейпциг» и по общему числу попыток, и по количеству попаданий в створ. На счету футболистов «Зенита», вышедших в стартовом составе, вообще только три удара (Ракицкий, Караваев, Дриусси) и один в створ (собственно, гол Ракицкого). Два из трех на счету защитников, Дзюба и Азмун ни разу не приложились по воротам. О чем тут можно говорить?

Владение мячом: 64.5% - 35.5%

Точность передач: 87% - 67%

Эти цифры подчеркивают, что в Лейпциге «Зенит» провел типичный для себя выездной матч на евроарене: минимум игры с мячом, проблемы с осознанным выходом из обороны. Разрыв в 20% в точности передач — это пропасть.

Верховые единоборства: 20 — 25

Отборы: 14 — 23

Перехваты: 6 — 16

Нужно отдать должное, в элементах борьбы «Зенит» превзошел «РБ Лейпциг». Команда Сергея Семака билась-боролась на «пять с плюсом», но в Лиге чемпионов еще и в футбол нужно уметь играть. В целом, поражение «Зенита» очень похоже на вчерашний проигрыш «Локомотива». Много желания, железная дисциплина, сопутствующая по ходу первого тайма удача (забитые мячи), но недостаток тактической фантазии и класса, чтобы сохранить промежуточный успех.

Игрок матча. Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»)

Результат сделали австрийцы: по голу забили Лаймер и Забитцер, причем Марсель еще и ассистировал своему соотечественнику, то есть поучаствовал в обоих мячах своей команды. А какой чудесный удар в девятку ему удался!