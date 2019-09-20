Фиаско «Реала» и австрийская ярость. Топ-10 событий евронедели

вчера, 13:57

Отшумела первая игровая неделя после полноценного старта Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Соккер.ру» подводит итоги, выделяя главные события и ярчайших героев.

10. Осечки «Интера» и «Тоттенхэма»

У «Тоттенхэма» хотя бы был априори непростой выезд в Грецию, хотя, с учетом того, как складывался матч финалистов предыдущего розыгрыша против «Олимпиакоса», ничья — все равно сенсация. «Шпоры» вели со счетом 2:0 после получаса игры, забили Кейн и Моура, однако уже в дебюте второго тайма «красно-белые» сравняли счет после пенальти в исполнении Вальбуэна. А дальше «Олимпиакос» мог и выиграть!

«Интер» и вовсе играл дома против «Славии», которой отводили роль статиста в группе с «нерадзурри», «Барселоной» и «Боруссией». А чехи чуть было не выиграли в первом туре в Милане, ведь команда Антонио Конте ушла от поражения уже в добавленное время второго тайма. Правда, «Интер» мог и выиграть, ведь уже после гола Бареллы был роскошный момент у Ромелу Лукаку. В результате, позора избежать удалось, а потери очков — нет. Эта осечка может дорого обойтись, учитывая, какие у «нерадзурри» соперники по группе.

9. Нули в Дортмунде и не забитый пенальти

«Боруссия» и «Барселона» выясняли отношения в Дортмунде, уже зная о неудаче «Интера», который играл в «первую смену». Роскошный матч провел Матс Хуммельс, прервавший большинство атак каталонцев, сумевших нанести только один удар в створ ворот Романа Бюрки. «Боруссия» была настойчивее и гораздо ближе к победе, но в решающий момент или не везло, или тер Штеген выручал «Барсу». Марк-Андре потащил даже пенальти в исполнении Марко Ройса, в составе «сине-гранатовых» голкипер был лучшим. Отмечу, что на замену вышел Лионель Месси, впервые сыгравший в нынешнем сезоне.

8. Победа «Валенсии» на «Стэмфорд Бридж»

Еще один матч с пенальти, оставшимся без реализации. Здесь был шанс отличиться у Росса Баркли в самой концовке матча, однако хавбек не сумел избавить «Челси» от поражения: гол Родриго остался единственным, «летучие мыши» взяли на «Стэмфорд Бридж» 3 очка. Довольно неожиданное событие, учитывая обстоятельства: неделю назад в отставку был отправлен Марселино Гарсия Тораль, чему футболисты совсем не порадовались. В первом матче под руководством Селадеса «Валенсия» без шансов проиграла «Барселоне» 2:5, но во втором переиграла «Челси». Отдельно порадуемся за Дениса Черышева, который провел полный матч и стал лидером своей команды по пробегу.

7. Успех «Локомотива» в Леверкузене

Ничто не предвещало «Локомотиву» позитивчика по итогам выезда в Леверкузен: соперник силен, Миранчуки травмированы, календарь неудобный. Но команда Юрия Семина, который пошел на четвертую сотню побед у руля железнодорожников, умеет выигрывать вопреки обстоятельствам. «Локомотив» позволил сопернику контролировать мяч, в этом компоненте подавляющий перевес «Байера» - 78% на 22%, но игрой управлял «Локо», четко реализовавший свои шансы и уверенно сыгравший в обороне.

6. Двойное фиаско российских клубов в Лиге Европы с общим счетом 1:10

Напротив, никто не ожидал такого кошмара в Лиге Европы, но «Краснодар» и ЦСКА прогулялись по улице Вязов, взявшись за ручки. «Быки» безбожно ошибались в матче с «Базелем» и пропустили пять безответных мячей, а армейцы со счетом 0:5 проиграли второй тайм «Лудогорцу», хотя к перерыву вели 1:0. Самое смешное, что в воскресенье разгромленным предстоит очная встреча. Вероятно, ее приближение тоже повлияло определенным образом на команды Ганчаренко и Мусаева. Теперь могут поделиться друг с другом секретами подготовки.

5. Загребское «Динамо» громит «Аталанту»

Может быть, победу динамовцев Загреба над «Аталантой» и можно было представить, но столь однозначный результат выглядит как смелое заявление хорватов: «Хотим выйти из группы!» Знающие люди скажут, что во всем виноват Каррера, посещавший тренировки «Аталанты» с разрешения Гасперини, а мы отметим хет-трик Мислава Оршича и убийственную реализацию моментов у «Динамо»: 13 голов, 6 попаданий в створ, 4 гола.

4. Австрийский шторм: три победы с общим счетом 11:2

Весьма удачной получилась еврокубковая неделя для представителей Австрии. Все началось с лютого «Зальцбурга», который заставил бельгийский «Генк» страдать в матче Лиги чемпионов (6:2). У «Зальцбурга» невероятная атака, будет весьма любопытно проверить ее на фоне «Ливерпуля» и «Наполи». «Генку» три мяча забил 19-летний форвард Эрлинг Халанд, но веселья хватило на всех. В Лиге Европы «Вольфсберг» весьма неожиданно разгромил гладбахскую «Боруссию» со счетом 4:0 на выезде. Ну, а самым скромным из яростных австрийцев оказался ЛАСК , выигравший у «Русенборга» 1:0.

3. Волевая ничья «Атлетико» в матче с «Ювентусом»

Роналду на этот раз не забил в ворота «Атлетико», никто не показывал неприличных жестов, но матч получился отменным, особенно второй тайм, когда команды на двоих забили четыре мяча. «Ювентус» вел со счетом 2:0 после голов Куадрадо и Матюиди, но «матрасники» не привыкли сдаваться до финального свистка, вот и вытащили волевую ничью, которая стоит целой победы. Отыграться команде Диего Симеоне помогли стандарты: сначала центральным защитникам удалась воздушная комбинация, которую завершил Савич, а уже в эндшпиле матча Эктор Эррера забил после углового.

2. Поражение «Ливерпуля» в Неаполе

«Ливерпуль» проиграл на «Сан-Паоло», как и год назад. Как и год назад, «Наполи» выиграл по делу, хотя в этот раз «красные» и не были так ужасны. Но команда Анчелотти и план Папы Карло были прекрасны. «Наполи» не испугался прессинга «Ливерпуля», итальянцы умно разыгрывали мяч и отказывались с ним расставаться в начальных стадиях атак, постоянно шел поиск коридора для прорыва в чужим воротам, как только такой зазор находился - «Наполи» устремлялся в путь. Анчелотти указал на уязвимость команды Клоппа, а действующий обладатель Кубка чемпионов начал новый поход с поражения.

1. Фиаско «Реала» в Париже и дубль Ди Марии

Но еще громче упал большой мадридский шкаф, который был разобран на запчасти ПСЖ , Тухелем и своим бывшим носильщиком Ди Марией, который воткнул «Реалу» два мяча еще в первом тайме. ПСЖ мог забивать еще и еще, но ограничился «трешкой», причем издевательскую комбинацию в штрафной площади Куртуа разыграли два крайних защитника. Кейлор Навас, которого «Реал» списал в ПСЖ , отстоял на ноль, да и разве он мог пропустить? «Сливочные» впервые за 10 лет ни разу не попали в створ ворот в Лиге чемпионов. Позорная игра, Зидан доиграется до белых платочков.

Вне конкурса. Первая победа команды из Люксембурга в основной сетке еврокубков

Есть еще одно событие, которое хочется отметить, хоть оно не становится в общий ряд по своей значимости, ведь речь о матче, в котором играли команды Кипра и Люксембурга. Зато как играли! «Дюделанж» повел 2:0 в матче против АПОЭЛа в начале второго тайма, но потом за четыре минуты пропустил три мяча. Но не тут-то было! Люксембуржцы забили еще дважды, выиграли 4:3 и записали на свой счет историческую победу. Это первый успех клуба из Люксембурга в основной стадии еврокубков!