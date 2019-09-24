«Газпром Арена» вошла в пятерку лучших стадионов мира

сегодня, 16:42

В пятерку лучших стадионов мира, которые оказались самыми комфортными для болельщиков, вошла «Газпром Арена».

Во время исследования были проанализированы домашние стадионы победителей 16 сильнейших футбольных лиг мира с точки зрения таких критериев для болельщиков, как общая вместимость арены, стоимость сезонных абонементов, транспортная доступность, экологичность и других.

Победителями оказались стадион «Этихад» в Манчестере, «Камп Ноу» в Барселоне и «Альянц Арена» в Мюнхене.