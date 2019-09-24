«Газпром Арена» вошла в пятерку лучших стадионов мира

В пятерку лучших стадионов мира, которые оказались самыми комфортными для болельщиков, вошла «Газпром Арена».
Во время исследования были проанализированы домашние стадионы победителей 16 сильнейших футбольных лиг мира с точки зрения таких критериев для болельщиков, как общая вместимость арены, стоимость сезонных абонементов, транспортная доступность, экологичность и других.
Победителями оказались стадион «Этихад» в Манчестере, «Камп Ноу» в Барселоне и «Альянц Арена» в Мюнхене.
Ранее сообщалось, что у «Газпром Арены» есть шанс принять финал ЛЧ-20/21.
Спартак - не купил стадион за рубль!
Спартак - не самая дорогая команда РФПЛ!
Спартак - никогда не покупал дорогих зулусов!
Спартак - никогда не вел закулисных игр!
Спартак - про него никогда не говорил Путин!
Так что не переживай - Зенит и только Зенит всегда во всем перый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спартак - не купил стадион за рубль!
Спартак - не самая дорогая команда РФПЛ!
Спартак - никогда не покупал дорогих зулусов!
Спартак - никогда не вел закулисных игр!
Спартак - про него никогда не говорил Путин!
Так что не переживай - Зенит и только Зенит всегда во всем перый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потраченно вернее украдено у народа 200 млр рублей
Крыша сломана
Вибратор сломан
Стены текут
Траву красят краской
Слов нет СМЕШНО
Газпром мечты сбываются!!!
ХА ХА ХА ХА
Потраченно вернее украдено у народа 200 млр рублей
Крыша сломана
Вибратор сломан
Стены текут
Траву красят краской
Слов нет СМЕШНО
Газпром мечты сбываются!!!
ХА ХА ХА ХА
Однозначно...
Однозначно...
1. Газпром арена
2.Газпром арена
3. Газпром арена.
1. Газпром арена
2.Газпром арена
3. Газпром арена.
т.е. в этой рейтинге не учитывались стадионы: Реала, Атлетико, Валенсии, Севильи, Ливерпуля, Ман Юнайтеда, Арсенала, Челси, Тоттенхэма, Эвертона, Наполи, Милана, Интера, Ромы, Лацио, Боруссии Д, Байера, Лейпцига, Порту, Спортинга, ПСВ и других клубов из сильнейших лиг, которые в прошлом сезоне не были чемпионами.
а теперь знатоки внимание вопрос: Если бы в этом рейтинге учитывались стадионы вышеозвученых клубов, попала бы "Газпрома арена" с дырявой крышей в пятерку лучших?
т.е. в этой рейтинге не учитывались стадионы: Реала, Атлетико, Валенсии, Севильи, Ливерпуля, Ман Юнайтеда, Арсенала, Челси, Тоттенхэма, Эвертона, Наполи, Милана, Интера, Ромы, Лацио, Боруссии Д, Байера, Лейпцига, Порту, Спортинга, ПСВ и других клубов из сильнейших лиг, которые в прошлом сезоне не были чемпионами.
а теперь знатоки внимание вопрос: Если бы в этом рейтинге учитывались стадионы вышеозвученых клубов, попала бы "Газпрома арена" с дырявой крышей в пятерку лучших?
1 место: Этихад Стэдиум ("Манчестер Сити")
2 место: Камп Ноу ("Барселона")
3 место: Альянц Арена ("Бавария")
1 место: Этихад Стэдиум ("Манчестер Сити")
2 место: Камп Ноу ("Барселона")
3 место: Альянц Арена ("Бавария")
Очевидно...
Очевидно...