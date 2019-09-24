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«Газпром Арена» вошла в пятерку лучших стадионов мира

сегодня, 16:42

В пятерку лучших стадионов мира, которые оказались самыми комфортными для болельщиков, вошла «Газпром Арена».

Во время исследования были проанализированы домашние стадионы победителей 16 сильнейших футбольных лиг мира с точки зрения таких критериев для болельщиков, как общая вместимость арены, стоимость сезонных абонементов, транспортная доступность, экологичность и других.

Победителями оказались стадион «Этихад» в Манчестере, «Камп Ноу» в Барселоне и «Альянц Арена» в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что у «Газпром Арены» есть шанс принять финал ЛЧ-20/21.

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Все комментарии
За Ливерпуль
За Ливерпуль ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
сегодня в 18:26
++++ десятки садиков,школ,больниц и так далее!!
Сгинь нечистая.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил mihaluch
   326 / 986
сегодня в 18:07
На такие деньги можно было десяток таких стадионов построить.
++++ десятки садиков,школ,больниц и так далее!!
mihaluch
mihaluch
   118 / 986
сегодня в 17:52
На такие деньги можно было десяток таких стадионов построить.
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   23 / 986
сегодня в 17:49
Но среди команд с 9-х мест таблиц всех европейских чемпионатов - Открытие Арена самая лучшая.... ))) Однозначно...
Спартак - не лучший клуб Восточной Европы!
Спартак - не купил стадион за рубль!
Спартак - не самая дорогая команда РФПЛ!
Спартак - никогда не покупал дорогих зулусов!
Спартак - никогда не вел закулисных игр!
Спартак - про него никогда не говорил Путин!
Так что не переживай - Зенит и только Зенит всегда во всем перый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dino-hsv
dino-hsv
   134 / 986
сегодня в 17:41
"стадионы победителей" - вот и весь "анализ" :)
ziborock
ziborock
   23 / 986
сегодня в 17:40
То что Газпром арена свмый дорогой стадион - спору нет! Бакланам правда наплевать, им все равно где гнездиться!)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   54 / 986
сегодня в 17:36
Неужели на открывашке вибратор никогда не ломается с таким то спросом?
Anisovich
Anisovich ответил cevin cigan
   58 / 986
сегодня в 17:33
Судя по тому,сколько в него вбухали,он должен был быть золотым 999 пробы!
Не надоело одно и то же писать?
cevin cigan
cevin cigan
   84 / 986
сегодня в 17:32
Судя по тому,сколько в него вбухали,он должен был быть золотым 999 пробы!
Adepta
Adepta
   52 / 986
сегодня в 17:30
Хоть чем-то футбольным можно гордиться в нашей стране.
Binger
Binger
   28 / 986
сегодня в 17:27
Открывашку признали неплохой площадкой для футбола.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   326 / 986
сегодня в 17:17
Строили 12 лет
Потраченно вернее украдено у народа 200 млр рублей
Крыша сломана
Вибратор сломан
Стены текут
Траву красят краской
Слов нет СМЕШНО
Газпром мечты сбываются!!!
ХА ХА ХА ХА
Rheinfall
Rheinfall
   728 / 986
сегодня в 17:14
и 1 место по разворовыванию средств во время длительного строительства)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LOpp
   27 / 986
сегодня в 17:11
Но среди команд с 9-х мест таблиц всех европейских чемпионатов - Открытие Арена самая лучшая.... )))
Однозначно...
d_fincher
d_fincher
   40 / 986
сегодня в 17:04
И в тройку самых дорогих.
RussianMango
RussianMango
   137 / 986
сегодня в 17:04
А почему не включили такой критерий, как сумма постройки стадионов? Уж здесь питер не обогнать....
1. Газпром арена
2.Газпром арена
3. Газпром арена.
FROLL 001
FROLL 001
   8 / 986
сегодня в 16:59
Разваливающаяся и пустая Открывашка вылетела в 3 сотню стадионов мира. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   11 / 986
сегодня в 16:58
Во время исследования были проанализированы домашние стадионы ПОБЕДИТЕЛЕЙ 16 сильнейших футбольных лиг мира


т.е. в этой рейтинге не учитывались стадионы: Реала, Атлетико, Валенсии, Севильи, Ливерпуля, Ман Юнайтеда, Арсенала, Челси, Тоттенхэма, Эвертона, Наполи, Милана, Интера, Ромы, Лацио, Боруссии Д, Байера, Лейпцига, Порту, Спортинга, ПСВ и других клубов из сильнейших лиг, которые в прошлом сезоне не были чемпионами.

а теперь знатоки внимание вопрос: Если бы в этом рейтинге учитывались стадионы вышеозвученых клубов, попала бы "Газпрома арена" с дырявой крышей в пятерку лучших?
allemz
allemz
   29 / 986
сегодня в 16:57
Первая тройка выглядит так:
1 место: Этихад Стэдиум ("Манчестер Сити")
2 место: Камп Ноу ("Барселона")
3 место: Альянц Арена ("Бавария")
Alex12357
Alex12357
   424 / 986
сегодня в 16:53
Что-то вы не то пишете ,самый лучший стадион в мире-МАРАКАНА!!!
allemz
allemz
   29 / 986
сегодня в 16:52
Неплохо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   27 / 986
сегодня в 16:51
Похвально...
Очевидно...
ziborock
ziborock ответил Питер Ман
   23 / 986
сегодня в 16:49
Браво, в Питере все лучшее!
Только Питерского в Питере ничего нет!)))
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 986
сегодня в 16:47
Браво, в Питере все лучшее!
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