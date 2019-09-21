Сильнейший состав в РПЛ. «Зенит» смотрит сверху вниз

вчера, 13:15

«Зениту» не дали заявить Александра Кокорина, это могло быть последнее значимое изменение в заявках лидеров РПЛ . «Соккер.ру» оценивает составы клубов с амбициями.

«Зенит» = 25 футболистов, из них 11 легионеров

Стоимость состава: 212.6 млн евро

Средняя стоимость одного футболиста: 8.5 млн евро

Средний возраст: 27.5

«Трансфермаркт» не всегда точен в деталях и не может четко оценивать трансферные стоимости футболистов с учетом их перспектив, но в целом данные немецкого портала помогают составить «картину мира», особенно в РПЛ , ведь в нашем «болотце» жизнь устоявшаяся и понятная. «Зенит» уже дюжину лет на вершине российского футбола по стоимости состава, только три года назад был короткий период, когда «Спартак» ненадолго вылез на первое место на чемпионских дрожжах, но сейчас «красно-белые» идут пятыми, вдвое (!) уступая петербуржцам.

Ближайшего преследователя - «Краснодар», «Зенит» опережает на 62 миллиона евро, хотя год назад вторая команда отставала от «сине-бело-голубых» на 40. Трещина растет и ширится, и эта тенденция по-прежнему жива. Вероятнее всего, в ближайшие годы «Зенит», как минимум, сохранит свое преимущество, как максимум — продолжит его наращивать.

Самый дорогой стартовый состав (166.5 млн евро): Лунев – Караваев, Маммана, Ракицкий, Сантос — Барриос, Кузяев, Дриусси, Малком — Азмун, Дзюба.

Самые дорогие футболисты: Малком (40 млн евро), Барриос (18), Азмун (17).

«Краснодар» = 27 футболистов, из них 13 легионеров

Стоимость состава: 150.95 млн евро

Средняя стоимость одного футболиста: 5.59 млн евро

Средний возраст: 27.1

«Краснодар» добился самого ощутимого прогресса за прошедший год, увеличив трансферную стоимость своего состава более чем вдвое: прошлой осенью все игроки «быков» суммарно тянули на 70.5 млн евро. Это был пятый показатель в РПЛ , сейчас «Краснодар» вышел на второе место и считается одним из претендентов на чемпионство в нынешнем чемпионате. Что, впрочем, не мешает проигрывать «Базелю» в Лиге Европы с неприличным счетом. И подумаешь, у швейцарцев состав втрое дешевле. Это не лишнее напоминание о том, что имеем дело с показателем, который не является прямым отражением силы или могущества.

Самый дорогой стартовый состав (103.5 млн евро): Сафонов — Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес — Газинский, Вильена, Кабелья — Классон, Сулейманов, Вандерсон.

Самые дорогие футболисты: Классон (18 млн евро), Кабелья (14), Вильена (14).

«Локомотив» = 25 футболистов, из них 12 легионеров

Стоимость состава: 134.75 млн евро

Средняя стоимость одного футболиста: 5.39 млн евро

Средний возраст: 28

Состав «Локомотива» с учетом приобретений после чемпионского сезона стоил 110 миллионов евро, за год с небольшим железнодорожники еще прибавили, в основном за счет прогресса собственных игроков, хотя и о приглашении Жоау Мариу не забываем. Юрий Сёмин — противник интенсивных методов развития, у него все основательно, неторопливо, зато «Локомотив», тянущий такой состав, трудно столкнуть с рельсов. Уж больно основательно все выглядит.

Самый дорогой стартовый состав (111 млн евро): Гильерме — Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Рыбус — Баринов, Крыховяк — Ан. Миранчук, Мариу, Ал. Миранчук — Смолов.

Самые дорогие футболисты: Крыховяк (18 млн евро), Жоау Мариу (18), Алексей и Антон Миранчуки (по 16).

ЦСКА = 27 футболистов, из них 10 легионеров

Стоимость состава: 136.78 млн евро

Средняя стоимость одного футболиста: 5.07 млн евро

Средний возраст: 23.7

У ЦСКА по-прежнему самый молодой состав в РПЛ , так что перспективы для роста отдельных футболистов и команды в целом оптимистичные, если не будут мешать побочные обстоятельства вроде травм. Армейцы год назад собрали новую команду по цене одного Витиньо, но этим летом потратились на выкуп трансфера Влашича. Отмечу также, что у ЦСКА сила сконцентрирована в узкой обойме, вот и стартовый состав дороже, чем у «Локомотива» и «Краснодара».

Самый дорогой стартовый состав (120 млн евро): Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников — Ахметов, Обляков — Дзагоев, Влашич, Сигурдссон — Чалов.

Самые дорогие футболисты: Марио Фернандес (30 млн евро), Влашич (20), Чалов (16).

«Спартак» = 24 футболиста, из них 9 легионеров

Стоимость состава: 106.55 млн евро

Средняя стоимость одного футболиста: 4.44 млн евро

Средний возраст: 24.7

«Спартак» летом провел кадровую революцию, в результате которой команду покинули прежние лидеры и пришли новые игроки, большинство из которых — молодежь. У нынешнего «Спартака» нет лица, хотелось бы сказать, что команда в стадии строительства, но есть ощущение, что «Спартак» пока просто остается набором игроков, не связанных общей целью.

Самый дорогой стартовый состав (81.3 млн евро): Максименко — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Крал, Тиль — Бакаев, Шюррле, Понсе.

Самые дорогие футболисты: Зобнин (14 млн евро), Шюррле (12), Тиль (12).

«Динамо» = 27 футболистов, из них 10 легионеров

Стоимость состава: 71.6 млн евро

Средняя стоимость одного футболиста: 2.65 млн евро

Средний возраст: 27.1

Еще год назад между первой пятеркой и «остальной РПЛ » была целая пропасть, после щедрых летних трат «Динамо» выступило связующим звеном между двумя блоками команд. «Бело-голубые» по трансферной стоимости - «шестая сила» РПЛ , которая должная бороться за еврокубки, правда, пока динамовцы буксуют в нижней части турнирной таблицы, в связи с чем укрепляются в мысли, что их главный тренер — главный герой популярного сериала на «ТНТ».

Самый дорогой стартовый состав (49.8 млн евро): Шунин — Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Рауш — Каборе, Юсупов — Шимански, Слай, Филипп — Н`Жие.

Самые дорогие футболисты: Филипп (15 млн евро), Шимански (6), Каборе (5.5).

«Ростов» = 22 футболиста, из них 9 легионеров

Стоимость состава: 36.55 млн евро

Средняя стоимость одного футболиста: 1.66 млн евро

Средний возраст: 26.4

Наконец, самая недооцененная команда российского чемпионата. «Ростов» - девятый по трансферной стоимости в РПЛ , уступает не только первой пятерке и «Динамо», но и «Ахмату» с «Рубином». А теперь загляните в турнирную таблицу. Наверняка ближайшее обновление трансферных стоимостей на «Трансфермаркте» исправит несправедливость, и «Ростов» подорожает, как минимум, раза в полтора. Тут есть кому прибавить! В первую очередь, это касается Шомуродова и Норманна.

Самый дорогой стартовый состав (27 млн евро): Песьяков — Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов — Норманн, Попов, Еременко, Ионов — Шомуродов, Сигурдарсон.

Самые дорогие футболисты: Еременко (4 млн евро), Сигурдссон (3.5), Ионов (3.5).