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Быстров: «Какие могут быть претензии к Тедеско, если команда побеждает?»

сегодня, 08:09
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отметил работу главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско:

Тренер отвечает за результат. Доменико не боится менять Шюррле по ходу матчей? А почему Тедеско должен опираться на былые заслуги? Надо исходить из сегодняшнего состояния игрока.

Значит, Доменико выпускает с первых минут тех, кто выглядит предпочтительнее. А Шюррле приносит пользу в отведенное ему время. Я не видел, чтобы немец валял дурака. Можно провести на поле хоть три минуты, но если команда побеждает, какие могут быть вопросы к тренеру?

 Ранее Быстров назвал фаворитов РПЛ.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   25 / 844
сегодня в 08:49
Как свиньи любят себя хвалить раньше времени.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 844
сегодня в 08:23
К Тодеско два вопроса....
Почему раньше не пришёл....??
И как долго папа Ларссона будет в Москве...??
STVA 1
STVA 1
   60 / 844
сегодня в 08:18
Рейнгольд , Бубнов и вот Быстров. Скоро Женек начнет дифирамбы петь. Как все быстро перекрашиваются.
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