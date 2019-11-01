Быстров: «Какие могут быть претензии к Тедеско, если команда побеждает?»

Бывший полузащитник «Спартака» отметил работу главного тренера «красно-белых» :

Тренер отвечает за результат. Доменико не боится менять Шюррле по ходу матчей? А почему Тедеско должен опираться на былые заслуги? Надо исходить из сегодняшнего состояния игрока.

Значит, Доменико выпускает с первых минут тех, кто выглядит предпочтительнее. А Шюррле приносит пользу в отведенное ему время. Я не видел, чтобы немец валял дурака. Можно провести на поле хоть три минуты, но если команда побеждает, какие могут быть вопросы к тренеру?