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Бубнов: «Приход Тедеско пошёл „Спартаку“ на пользу»

сегодня, 06:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Спартака» в матче 1/8 финала Кубка России против «Ростова» (2:1).

В первую очередь, обратил внимание на то, что гости даже не играли вторым номером до перерыва, а тотально оборонялись. Лишь пропустив гол в конце тайма, ростовчане зашевелились и смогли в заключительные минуты потрепать соперникам нервы. Думаю, если бы команда Валерия Карпина сразу постаралась создать остроту у ворот «Спартака», сценарий матча был бы другим.

И это не «красно-белые» заставили так играть – «Ростов» осознанно выбрал такую тактику. Видимо, Карпин рассчитывал выстоять в первом тайме ротированным составом, а во втором добавить остроты с помощью замен. Собственно, так оно и получилось, хотя ход встречи был не таким, как надеялся тренерский штаб гостей. Так что Карпин ошибся с установкой, раз в первом тайме план не сработал.

Нужно сказать, что «Спартаку» было сложно преодолевать насыщенную оборону «Ростова», и до перерыва у ворот Песьякова почти не было моментов. Вскрыть плотную защиту можно было разве что за счёт нестандартных действий и комбинаций. Именно это мы и увидели как в моменте с первым голом, когда великолепную передачу отдал Джикия, так и со вторым, где стоить отметить всю многоходовку с участием Бакаева, Понсе и Ларссона. Швед понравился скоростью, голевым чутьём и неплохой техникой – такой форвард и нужен был «красно-белым».

С приходом Доменико Тедеско «Спартак» стал надёжнее играть в защите, пропустив за три матча лишь однажды. Кроме того, стали появляться мысль и конструктив в атаке, тем более подбор исполнителей у «красно-белых» неплохой. Остро играет Бакаев, начали адаптироваться Понсе и Ларссон, плюс есть Шюррле, который будет полезен, когда наберёт форму. Так что в целом можно сказать, что появление Тедеско пошло команде на пользу.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   362 / 843
сегодня в 07:05
Танцы Рейнгольда с бубнами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 843
сегодня в 06:33
Это уход Кононова пошёл Спартаку на пользу......

......а точнее.....усталость Локо после Турина......и нежданное безразличие Карпина к Кубку....
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