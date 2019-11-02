Дижонской горчицы не желаете?

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«Соккер.ру» рассказывает о главной сенсации французского чемпионата.

Двенадцатый тур Лиги 1 стартовал с большого сюрприза. Постоянный лидер и хронический чемпион «Пари Сен-Жермен» взял, да проиграл в гостях «Дижону». Первая команда уступила последней. Точнее, уже не последней. Клуб из города, знаменитого своей горчицей, ушёл с самого дна, но зону вылета не покинул.

В прошлом сезоне «Дижон» еле выжил в элите, отстояв своё место в стыках с «Лансом». Обе встречи с чемпионом завершились с одинаковым счётом 4:0. Надо ли уточнять, кто выиграл? В сезоне 2017-18 ПСЖ дважды обыграл относительно благополучный «Дижон» 2:1 и 8:0. В чемпионате 2016-17 столичный коллектив выиграл 3:0 и 3:1. А ещё раньше, ПСЖ , тогда пока ещё не обласканный катарскими нефтедолларами, так же дважды победил новичка Лиги 1 2:0 и 2:1. Таким образом, все предыдущие встречи в элитном дивизионе неизменно заканчивались победами парижан. А раньше клубы друг с другом не играли. Да и вообще «Дижон» возник только в 1998 году.

В текущем сезоне «горчичные» выглядели ещё хуже, чем в прошлом, и плелись в конце таблицы на двадцатом месте. И ничто не предвещало сенсации. В первом тайме Килиан Мбаппе после паса Анхеля Ди Марии открыл счёт в матче. Голы должны были посыпаться в ворота дижонцев. Но что-то пошло не так. Перед самым перерывом промахнулся на выходе Кейлор Навас, и на табло вспыхнула вторая единица. А в начале второго тайма Леонель Кадис запустил мяч между ног Наваса. Все попытки чемпиона уйти от поражения оказались тщетными. Пришлось вкусить дижонской горчицы в чистом виде так, что перехватило дыхание. ПСЖ был вынужден признать своё поражение. Уже третье в чемпионате. Которое, впрочем, никак не отразилось на положении лидера.

И с кем они проиграли? Ладно, Неймар не участвовал. Но на поле были Мбаппе, Икарди, Ди Мария, Паредес, Бернат, Гейе, Кимпебе, по ходу встречи появились Кавани и Дракслер. И кто им противодействовал? Назовите, никуда не заглядывая, хотя бы пять игроков «Дижона». Допустим, те кто интересуются французским футболом, вспомнят полузащитника Ромена Амальфитано, даром что бывший игрок «Ренна» и «Ньюкасла» не всегда проходит в состав. Ещё реже появляется на поле двукратный чемпион Франции в составе «Лиона» и «Лилля» Флоран Бальмон. Можно вспомнить Жулиу Тавареша, товарища Зе Луиша по сборной Кабо-Верде. Каледонец Весли Лаотоа несколько лет отработал опорником в «Лорьяне». Вратари относительно известны – сенегалец Альфред Гомис успел поиграть в итальянском СПАЛе, а Рунар Рунарссон – в исландской сборной. Большинство футболистов «Дижона» - молодые и очень молодые футболисты, преимущественно с африканскими корнями или просто африканцы. Есть несколько арендованных игроков. Например, бразильский полузащитник Матеус Перейра и английский нападающий Стефи Мавидиди командированы в Дижон «Ювентусом», а автор победного гола Леонель Кадис взят на прокат у «Бенфики». Сену Кулибали, Фуад Шафик, Мама Бальде, Дидье Ндонг – кто все эти люди? И почему они обыгрывают ПСЖ ? И кто такой тренер Стефан Жобар, вышедший победителем в противостоянии с Томасом Тухелем? Можно зайти на Трансфермаркт и посчитать суммарную стоимость состава «Дижона» и сопоставить цифры. Нет, не со стоимостью всего ПСЖ . А с кем-нибудь одним. Но не с Неймаром или Мбаппе, а с футболистом подешевле. Можно, но не хочется. И так результат сравнения предсказуем. И вот эта команда, состоящая из малоизвестных даже во Франции, копеечных игроков, взяла, да обыграла парижских звёзд. Тем почётнее эта историческая победа.

Случайность. С кем не бывает. Да, совершенно верно. Заставь соперников выйти на поле ещё несколько раз, пусть даже на домашнем стадионе дижонцев «Гастон Жерар», и чемпионы выиграют, возможно, крупно. Только всё это альтернативная история. В реальной жизни всё завершилось иначе.

Вряд ли результат этой встречи будет иметь значение. ПСЖ наверняка станет чемпионом, а «Дижон» вряд ли сохранит место в элите. Возможно, в Париже забудут об этом проигрыше. А возможно и нет. Вспомнят при неудаче парижан в Лиге чемпионов и скажут: «Да куда им тягаться с условным „Ливерпулем“, если всяким „Дижонам“ проигрывают». Перед Томасом Тухелем поставлена задача выиграть европейский турнир, желательно Лигу чемпионов. Иначе немцу вспомнят всё, в том числе поражение в городе, знаменитом своей горчицей.