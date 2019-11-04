Демография РПЛ: старики, текучка и нет воспитанников

сегодня, 17:30

«Соккер.ру» изучил исследование демографии европейского футбола. Знаем, где в нем место РПЛ , и что значит ее позиция.

Количество игроков

Футбольная обсерватория CIES собрала данные о 31 европейском дивизионе, охватив период за 10 лет. Выборка только этого сезона включила 11 692 футболист из 463 команд, то есть охватили все приличные высшие дивизионы.

В среднем получается, что в европейских лигах по 25.3 игрока на одну команду – чтят заветы Моуриньо, говорил о такой обойме. В РПЛ как раз ровно средний европейский показатель. Например, в Румынии по 29 игроков в команде, в Израиле – всего по 23, но это крайности.

Средний возраст

Исследователи сравнили данные 2009 и 2019 года, чтобы увидеть динамику. Оказалось, что распределение примерно такое же, как было. Стало на 1 % больше тех, кому хорошо за тридцать, зато уменьшилось количество ребят, которым нет 21 года:

Оказалось, что самая молодая лига Европы – словацкая, почти на четыре года моложе по среднему возрасту, нежели самая старая – турецкая. Только в Лиге 1 из топ-5 средний возраст ниже медиального значения по континенту, а вот Серия А, АПЛ и Примера в топ-10 самых старых лиг Европы, как и РПЛ (топ-5 и российская лига выделены для удобства):

Стоит отметить, что в РПЛ прошло активное омоложение составов. Если раньше были по-настоящему лигой стариков, то сейчас и Бундеслигу не сильно опережают. В топ-5 сейчас чаще ставят на опыт. Но голландцы, бельгийцы, украинцы и португальцы доверяют молодежи – готовят игроков для трансферов.

Процент воспитанников

Согласно определению УЕФА , если человек минимум три сезона отыграл за клуб или его академию в возрасте между 15 и 21, то он считается воспитанником. Как показал подсчет, с 2009 по 2018 годы процент воспитанников в составах европейских клубов постоянно падал, но теперь на 0.2 % поднялся:

РПЛ оказалась на 22-м месте по проценту воспитанников, то есть на десятой позиции с конца. Включаем сарказм: лимит-то как работает, видите? Клубы за бюджетные деньги собирают талантливую молодежь своих регионов и... Ничего не происходит. В РПЛ всего 14.1 % футболистов выступают за родные клубы, а в АПЛ таких всего 12.7 %:

Для Турции, Италии, Португалии или Германии не ставить в основу воспитанников клубов – норма. Но есть и другой подход. Каждый пятый игрок Примеры играет за родной клуб – и это с учетом количества выпускников «Реала» в высшей лиге. Также своим доверяют скандинавы, голландцы и украинцы. В РПЛ же используют не фактор воспитания, а фактор денег.

Количество легионеров

Как легко догадаться, с 2009 по 2019 год количество легионеров в чемпионатах из Европы постоянно росло. Считали только тех, кто вырос за пределами лиги – то есть Месси учтен как воспитанник испанского футбола. Начинали с одного иностранца против двух местных, а дошло до 41.8 % в среднем:

При нынешней динамике нужно 20 лет, чтобы пройти 50 %, но это вряд ли. Ограничения на приезжих не только РПЛ действуют. Не удивительно, что в России только 38.2 % игроков – легионеры. Это не так мало, как у сербов и украинцев – 14.8 и 23.2 %, две самые мононациональные лиги Европы, но и не так много, как на Кипре, в Португалии, Турции или Италии, где процент легионеров выше:

Причем учтите, что если привезти взрослого бразильца и дать паспорт, то он будет учтен как воспитанник другого государства, то есть в Португалии 63.6 % приезжих с учетом тех, кому уже выдали европейские документы. Правильно подсчитали. Получается, Бундеслига на 50 % - немецкая, АПЛ на 57.8 % - иностранная.

Обновление составов

А десерт – самый любопытный подсчет. Редко в футболе понимают, что сложность тренерской профессии еще и скоротечности кадров. Приходит новый наставник – набирает другой состав. И важно, что сравнивают 2009 год и 2019, фиксируя одну и ту же тенденцию.

Оказывается, с 2009 года по 2017 средняя продолжительность работы одного футболиста на один клуб была равна всего 2.22 года. Десять лет назад за год набирали 36.7 % новых игроков, сейчас выросли до 42.9 %. На данный момент в Европе всего 0.7 % футболистов играют за свою команду 9 и больше лет, если нее воспитанники:

При этом обратите внимание на очень важную деталь. В среднем целых 75 % футболистов в нынешних клубах проводят максимум третий сезон! И РПЛ по обновлению составов за 2019 год в середине общей таблицы – 42.2 % новичков, а вот меньше всех трогали заявки клубы из АПЛ и Бундеслиги. Румыны, киприоты и турки используют другую тактику – активной смены составов. Вот такие проценты обновления за год вышли:

РПЛ не та, кем притворяется?

Гвардиола, похоже, прав. На результаты скаутинг и действия спортивного директора влияют очень сильно. Этот вклад целых 80 %, как насчитал Хосеп, или всего 56 % – не важно. Принципиально, что выявили тенденцию - демография европейского футбола имеет двойственную природу.

Есть лиги, и это часто ведущие чемпионаты, где спонсоры клубов совсем не готовы ждать – подавай крутых легионеров, очень много трансферов, в основном старых опытных футболистов, и плевать на воспитанников. В таком парадигме живет как АПЛ , так и РПЛ . Просто у них намного больше денег, а подход одинаковый.

Проблема лишь в том, что РПЛ подает себя под соусом защиты местных и воспитания молодых – на словах, ведь надо оправдать как-то бюджетное финансирование. А на деле реальная ставка на местных ребят в лигах, где мало денег, вроде бельгийской или украинской. Так что РПЛ с богатыми и знаменитыми, но играет в заботу о российской молодежи.

А из хорошего нужно выделить тот факт, что некоторые российские клубы стали моложе среднего показателя по Европе – ЦСКА , «Рубин», «Спартак», «Уфа» и «Краснодар» в списке тех, кто чаще других доверяет футболистам с будущим. Из плохого – полное омоложение не произошло, зато идет постоянная весьма хаотичная перетасовка составов.

Для РПЛ стало нормой появление таких клубов, как «Сочи», собранных наспех. Хотя резкие смены составов «Динамо» или «Спартака» тоже не были продуманы. «Рубин» налету разваливался, «Уфа» хитро выкручивается, как и «Ростов», ведь трансферы на выход их кормят. Но в целом РПЛ оказывается лигой с позициями АПЛ и Серии А, реже – Бундеслиги, Примеры и совсем не похожа по подходу на Лигу 1.

Хорошо, что РПЛ не такая, как Суперлига Турции – чемпионат ветеранов, которых пригласили, поскольку в стране народ без ума от футбола, и власти это ценят. Но хотелось бы, чтобы положительные тенденции в российском футболе усиливались, а негативные хотя бы признавались. Лимит не работает, в РПЛ всего 14.1 % воспитанников (по 3 человека на клуб, но многие не играют), а по среднему возрасту дивизион в десятке самых старых.

Получается, государство в провинции выделяет деньги на воспитание футболистов для местных клубов, а игроки достаются москвичам и питерцам. Все свелось к гонке имен и капиталов, что в АПЛ или Серии А. Искусственно количество легионеров ограничено 38 %, но успехов в Европе больше не стало. Можно дальше притворяться теми, кто идет по пути бельгийцев или голландцев, а можно честно признать, что РПЛ держится на финансовой надувной лодке.