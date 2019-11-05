«Зенит» нигде не успел

вчера, 23:27

По всем статьям. «Лейпциг» в Санкт-Петербурге обыграл «Зенит», и это поражение команды Сергея Семака стало одним из наиболее очевидных за последнее время. «Соккер.ру» - о досадном проигрыше.

«Зениту» не повезло оказаться на пути «Лейпцига» в тот момент, когда эта команда, пожалуй, в своей лучшей форме в сезоне и обрела максимальную уверенность, а заодно и слаженность действий во всех линиях. Убедить и испугать должны были предыдущие победы «Лейпцига». Перед поездкой в Санкт-Петербург «быки» размялись на «Вольфсбурге» и «Майнце» с общим счетом 14:1. В течение нескольких дней – победы со счетом 6:1 и 8:0. Это более чем убедительный устрашающий маневр. «Зенит» вроде тоже не филонил и не спотыкался, закрепился в единоличных лидерах Премьер-Лиги, сыграл вничью в сложнейшем и важном матче с ЦСКА (1:1) в минувшем туре. Но насколько же разными выглядели команды в этой игре.

«Лейпциг» по всем параметрам превзошел петербуржцев. «Зенит» просто не успевал за перемещениями игроков немецкой команды. Петербуржцы банально были медленнее во всем, в каждом действии. Словно играли соперники из разных по масштабу лиг. Настолько беспомощно «Зенит» при Семаке еще не выглядел. Даже при более крупных по счету неприятностях у «Зенита» в игре не было такой безнадеги, как здесь, где «Лейпциг» просто укатывал противника, не ощущая, что вообще-то играет на чужом поле.

Ни в одной линии «Зенита» не было игрока, достойного оказать сопротивление. Боевитость Артема Дзюбы оказалась бесполезной, шустрость Сердара Азмуна позволяла ему обострить несколько раз, но вмешалось другое известное свойство иранца – склонность губить отличные моменты. И если в России партнеры позволяют компенсировать эти осечки, то в Лиге чемпионов совсем иной спрос – за упущенные моменты тут бьют. У «Лейпцига» их тоже хватало, но «быки» смогли отыграть так, что на один упущенный создавали пару новых, играючи, легко, без скрипа, с которым передвигались зенитовцы.

Семак попытался сыграть плотно в центре, но цепкий Вильмар Барриос растворился в широко играющей полузащите «Лейпцига», а Александр Ерохин больше глупостей совершал, чем вносил конструктива. Не сработал вариант и с уплотнением обороны. Человека впереди Семак лишился, а сзади надежности больше не стало. Его отчаянная замена Бранислава Ивановича на Себастьяна Дриусси, а Ерохина – на Далера Кузяева оказалась запоздалой и ничего уже не могла решить, потому что «Лейпциг» набрал к тому времени мощный ход и вел со счетом 2:0. А отсутствие фланговой игры «Зенита» легко разгадывалось стремительными гостями, которые особенно любили сыграть пошире, за счет как раз флангов, любезно раскрываемых «Зенитом».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (5) – 20 (7)

«Лейпциг» ровно в два раза чаще бил по воротам, чем «Зенит». Да, точность при этом у немцев оказалась не лучшей. Но «Зенит» свои основные удары наносил уже при счете 0:2, когда «быки» действовали немного с оглядкой назад. Но стоит отметить, что даже при такой игре «Лейпциг» держал все под контролем и до последнего прессинговал.

Владение мячом (точность передач): 31,9% (68%) – 68,1% (86%)

Сложно сказать, на какой футбол закладывался в этом матче Семак. Но вряд ли он рассчитывал, что на своем поле «Зенит» будет так мало владеть мячом. Это ничтожное значение, которое можно было себе представить во времена, когда второсортный аутсайдер из Испании играл с «Барселоной». А тут «Зенит» играет дома с соперником, который вроде как не настолько силен в технике и мастерстве, чтобы вот на таком контрасте лучше и больше владеть мячом. Просто парадоксальное и унизительное значение для «Зенита». Если же петербуржцы хотели сыграть на контратаках, то при такой точности пасов успеха было нереально добиться.

Игроки «Зенита» сделали всего 240 точных передач, а «Лейпциг» - 628. При этом немцы отбегали больше футболистов «Зенита» на 6,5 километра. Это тоже парадоксальное значение, потому что обычно больше бегает команда, которой приходится носиться без мяча и прессинговать. А тут «Лейпциг» не только больше и качественнее владел мячом, но и передвигался просто больше. Попросту говоря, игроки «Лейпцига» больше успевали и своей подвижностью создавали эффект игры в большинстве.

Они оказывались в нескольких местах одновременно, пока игроки «Зенита» лишь разворачивались и начинали думать. После игры сложилось впечатление, что у нынешнего «Зенита» не было шансов сыграть лучше против нынешнего «Лейпцига». Именно в текущем состоянии команд. Разве что какое-то тотальное невезение должно было накрыть гостей – по игре шансов у «Зенита» просто не было.

Таким образом, «Зенит» окончательно теряет инициативу в группе G, которая казалась самой простой из возможных после жеребьевки. «Зенит» уступил дважды «Лейпцигу», позволив немцам набрать девять очков. Фактически петербуржцы обрекли себя на борьбу за вторую путевку с «Лионом» и «Бенфикой». У «Зенита» наравне с «Лионом» по четыре очка, «Бенфика» имеет всего три балла.

Ничего для команды Сергея Семака не потеряно, но теперь нужно дождаться исхода матча между «Лионом» и «Бенфикой», а потом расправляться с французами дома и с португальцами в гостях. Тогда все будет в руках «Зенита». В противном случае – снова нервотрепка с подсчетом шансов и риск вообще оказаться последней командой в группе, что после оценки первоначальных шансов выглядит сущим провалом.