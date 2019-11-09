«Пари» без «Сен-Жермен»

сегодня, 22:01

«Соккер.ру» знакомит читателей с положением дел во французской Лиге 2.

Во втором дивизионе французского футбола сыграно 13 туров, что примерно треть дистанции. И, как в английском Чемпионшипе, в Лиге 2 нет никакой ясности. Лидеров аж трое, а прямых путёвок только две.

«Ланс» отсутствует в Лиге 1 пятый сезон. Заждались там «кроваво-золотых», ведь клуб с севера Франции и чемпионом становился относительно недавно – в 1998 году, и Кубок брал, и в Европе страну представлял. В прошлом году клуб был близок к повышению в классе, но уступил в переходных встречах «Дижону». Теперь опытный тренер Филипп Монтанье постарается сделать всё, чтоб избежать дополнительной нервотрёпки.

Да как её избежать, если параллельным курсом движется «Аяччо». Корсика тоже соскучилась по элите, а тренер «белых медведей» Оливье Панталони на предсезонной встрече с болельщиками пообещал вывести команду в Лигу 1. Вспомнился фильм «Труффальдино из Бергамо», где звучала песня со словами «пускай немедля сдержит слова Панталони, иначе я его заставлю землю есть». И это при том, что в прошлом сезоне «Аяччо» с трудом удержался в Лиге 2. У двух клубов одинаковые показатели, «Ланс» забил больше, вот и стоит выше. Третий лидер – «Труа», который финишировал третьим и в прошлом сезоне, но провалил дополнительный турнир. Клуб из провинции Шампань сменил тренера. Место португальца Руя Алмейды занял Лоран Батльес, в прошлом известный футболист и скиталец по клубам. Батльес заканчивал играть в «Сент-Этьене», там и начинал тренерскую деятельность. Но главным тренером 44-летний специалист стал именно в «Труа».

На пятки тройке лидеров наступает «Лорьян», зачем-то уволивший с поста главного тренера легендарного вратаря Микаэля Ландро. Рядышком пристроился «Сошо». Чуть в сторонке идёт целая группа команд, среди которых один из неудачников Лиги 1 прошлого сезона «Генгам». Пара удачных туров, и в группе лидеров могут произойти перемены. Что касается второго пришельца из элиты, то «Кан» застрял на 15 месте, и ему стоит думать не о возвращении, а о том, как бы не провалиться ниже.

Вы уже обратили внимание на заголовок и теперь задаёте себе вопрос, а причём тут «Пари» и причём «Сен-Жермен». В прошлом сезоне столичный клуб ФК «Пари» занял четвёртое место и получил право участвовать в дополнительном турнире. Парижане, чей клуб отмечал 50-летний юбилей, очень хотели добыть эту путёвку, а вместе с ней и возможность сыграть в одной лиге с бывшим родственником. Но в дополнительном турнире «Пари» в серии пенальти уступил «Лансу» и был вынужден отложить свои честолюбивые планы. Причём не на год, а на больший срок. В текущем сезоне парижане безобразно стартовали, занимают последнее место и мечтают о том, как бы не вылететь.

Какое отношение имеет «Пари» к «Пари Сен-Жермен»? Самое прямое. В 1969 году в столице был создан клуб «Пари». А в качестве «суррогатной матери», - клуба, который бы помог парижанам как можно быстрее выбраться из низов любительского футбола, был выбран пригородный «Стад Сен-Жермен», пробившийся в Д-2 и дошедший до четвертьфинала Кубка Франции.

«Пари Сен-Жермен» вышел в элиту, но в 1972 году грянул раскол. Часть коллектива посчитала, что больше не нуждается в «Сен-Жермен». Полного разделения не произошло. Но от единого организма откололся ФК «Пари», который остался в элите, но через два года её покинул. А ПСЖ , вынужденный пойти на понижение, пережил временные трудности и вскоре вернулся в высшее общество. Парижане сумели достичь Д-1 только в 1978 году. Поиграли сезон и вылетели. Но оба матча с «Пари Сен-Жермен» завершили вничью.

В середине 80-х «Пари» вступил в выгодный, как тогда казалось, брак с другим столичным коллективом «Расингом». Там создавали очень амбициозный проект, пригласили Энцо Франческоли и Пьера Литтбарски, вытащили из ПСЖ Луи Фернандеса. Но «Расинг» очень скоро превратился в трест, который лопнул. «Пари» снова вышел из обанкротившегося клуба и отправился в одиночное подводное плавание. Плавает до сих пор. Как вы уже знаете, прошлым летом «синие волки» были близки к всплытию. Возможно, преждевременного, ведь «Пари» провёл лишь три года в Лиге 2. Не прошли, да и ладно.

Но в нынешнем сезоне столичный клуб выступает отвратительно. После 13 туров последнее 20 место. Отставание невелико, положение небезнадёжно, но сам вид таблицы парижанам неприятен. Надо сказать, что у «Пари» достаточно много болельщиков, причём среди них немало хулиганов. Армию поддержки пополнили и некоторые бывшие фанаты ПСЖ , не принявшие катарских нуворишей и не желающих быть глорихантерами. Бывают и такие. Стадион «Шарлети» никогда не пустует.

Руководство клуба не спешит впадать в панику. Тренер Мехмед Баждаревич сохранил свой пост и пытается вытащить команду из зоны вылета. Тем более что в распоряжении боснийского специалиста имеются хорошие футболисты, - поигравший в немецких «Фрайбурге» и «Гамбурге» буркиниец Джонатан Питройпа, и, хорошо знакомый россиянам по матчам за «Анжи», «Кубань» и «Крылья Советов», ганец Мохаммед Рабиу, и, конечно же, Жереми Менез. Тот самый, что начинал у Баждаревича в «Сошо», а потом много где поиграл – в «Монако», «Роме», «Пари Сен-Жермен», «Милане», «Бордо», побывал в мексиканской «Америке», сборной Франции. В конце сентября 32-летний атакующий полузащитник подписал контракт с терпящим бедствие «Пари», хотя были и другие варианты, в том числе и в Лиге 2 – с «Труа» и «Греноблем». Жереми успел сыграть в пяти матчах, три из них парижане выиграли. В том числе и стартовую встречу 14 тура. До прихода Менеза в графе победы зиял ноль. Глядишь, всё наладится, выберется «Пари» из подвала, не повторит судьбу «Ред Стар». Ещё один парижский клуб, где когда-то выступали три спартаковца Фёдор Черенков, Александр Бубнов и Сергей Родионов, в прошлом чемпионате занял последнее место и покинул второй по силам дивизион Франции.