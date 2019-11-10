«Ювентус» хуже, чем притворяется

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Победы над «Наполи», «Интером» и «Локомотивом» - худшее, что могло случиться с «Ювентусом» Сарри. О бремени чемпионов – на «Соккер.ру»

В первых 11 матчах с тренером Сарри «Ювентус» набрал 29 пунктов. Конте после аналогичного дебютного отрезка собрал 25 очков, Аллегри – 28. Казалось бы, у Маурицио все прекрасно, но если копнуть глубже, то это скорее «Ювентус» по правилам тренера Массимиллиано сейчас набрал много очков, часть из которых не заслужил.

Пришел новый наставник, доносит идеи, но команда отказывается их воспринимать, играет по старой колее, как научил Аллегри. Причем Сарри прекрасно понимает ситуацию, ведь однажды не согласился с собственными футболистами. Игроки «Ювентуса» считают, что поняли стиль нового тренера и умеют играть в то, что для удобства эксперты обозначают определением «Саррибол», а по мнению автора такой модели – не умеют.

Наставник новый, а подход старый – в один мяч выигрывал и «Ювентус» Конте, и «Ювентус» Аллегри, который сейчас лишь на две-три фамилии отличается от состава Сарри. Аньелли летом дал деньги – пришли Де Лигт, Данило, Рэмзи и Рабьо, вернулись Буффон и Игуаин. Но, где тут в списке человек, который из «Ювентуса» Аллегри сделал «Ювентус» Сарри? На самом деле Маурицио нужно переживать – стараясь не курить еще больше, ведь команда совершенно не его по стилю.

У Де Лигта не получается обозначить себя главным защитником «Ювентуса». После травмы Кьеллини такого человека нет, ошибки в обороне случаются стабильно. Бонуччи не играет, как в лучшие времена, а у тактики игры с двумя рисковыми крайними защитниками – Данило и Алекс Сандро не относятся к великим оборонцам, есть понятный побочный эффект. Щесны, которому для профилактики ошибок вернули Буффона, тоже не похож на лучшего голкипера планеты, хотя шутник – хорошо влияет на раздевалку, и сильный вратарь.

Но у «Ювентуса» одновременно собирается список недовольных. Де Лигт огорчен дебютом. Демираль и Бернардески – временем, которое получают. Федерико чаще выходит со скамейки, хотя мечтает попасть на Евро-2020, ведь Манчини вызывает его в сборную Италии. Эмре Джан был в бешенстве, что его не включили в заявку на ЛЧ – в «Ювентусе» четко обозначили отношение к немецкому хавбеку. Рабьо чаще ни рыба, ни мясо, а ему уже 24 года, но ведет себя, как школьник, который зовет маму каждый раз, когда его обижают одноклассники.

У Хедиры давно проблемы со здоровьем, чемпион мира в 32 года не может радовать объемом черновой работы. Матюиди хотя бы немножко подходит под стиль Сарри, а из Сами плохой новый Канте. Пьянич – центральная фигура проекта нового «Ювентуса», располагается на позиции Жоржиньо, и тогда два его напарники должны играть выше. Но Рэмзи плох в защите, Хедира – в атаке, Матюиди в средней форме, Бентанкур недостаточно высокого класса – если сравнить его, например, с Головиным, то Маурицио с легкостью обменял бы Родриго на Александра, и «Ювентус» ничего не потерял.

Или даже на Алексея Миранчука, если в Турине верят, что атакующий игрок «Локомотива» может добавить в отборе. Де Шильо зол из-за травм, Кьеллини раздосадован, что надолго вылетел, Ругани – тем, насколько редко появляется. Дугласу Косте надо найти правильную роль в системе Сарри, а сделать это так же трудно, как интегрировать Дибалу в основу. Роналду может быть недоволен тем, насколько показательно потерял скорость и выносливость, а в дополнение - нестабильностью напарников. Игуаин в худшей форме, чем тот же Бензема, а Манджукич по решению руководства даже не тренируется с «Ювентусом».

Не кажется ли вам, что в составе туринцев многовато тех, кому сейчас что-то не нравится и не подходит для заявлений, что удачный старт не является стечением обстоятельств? Ну, и отражением безусловного превосходства «Ювентуса» над всеми конкурентами, встреченными на пути, кроме «Атлетико». Иногда наставник жертвует убеждениями, если видит, что у команды получается. Но Сарри, которого Бердыев приглашал в «Рубин» - задолго до первых значимых футбольных успехов разглядел брата по разуму, скорее недоволен тем, что видит в Турине. Команда итальянца много работает с мячом, но совсем не так, как «Наполи» или «Челси» в лучших матчах.

Мощный «Ювентус» на старте этого сезона превратился в удачливого рыбака. Вы видели поединки против «Локомотива» - один другого хуже. Оба раза спасло или индивидуальное мастерство, или его отсутствие. Два удара Дибалы - во втором случае промежуточным звеном стал вратарь соперника, а потом ошибка Гильерме в Москве и дикая комбинация имени Дугласа Косты выручили фаворита. Но чемпион Италии и близко не играет, как традиционная команда Сарри. Нельзя даже сказать, что «Ювентус» вынес вперед ногами «Локомотив», или был ближе к своему пику, чем команда Семина.

Для «бьянконери» схема Сарри «4-3-3» не новая, но команда почти не играет так, как любит новый тренер. При этом багажа Моуриньо в Турине нет. Жозе заложил основы работы «Челси», которые Сарри агрессивно ломал через колено, чтобы Лэмпарду достались дикие «пенсионеры», как в девяностых. А в «Ювентусе» кнопку переключения Маурицио пока не нашел. Пока даже тренер Роналду перевешивает тренера Сарри. В том смысле, что команды Криштиану всегда примерно такие, как «бьянконери». И сборная Сантуша, и МЮ Фергюсона, и «Реал» Анчелотти, а потом Зидана похожи по своей рациональности и желанию правильно играть в защите на нынешний «Ювентус».

И забавно, что мощной обороны у итальянцев как раз нет. Часто, если не сказать постоянно, пропускают по одному голу за вечер, но могут забить два – выигрывают. Вот только этот «Ювентус» абсолютно точно не усвоил азы игры Сарри. Видно хотя бы по угловым, не говоря о низком количестве пасов под удары – «Аталанта» и «Наполи» более командные коллективы, нежели чемпион. Примитивность комбинаций тоже намекает на то, что рекорды дебютных отрезков Конте и Аллегри удалось побить не благодаря переходу к футболу Сарри, а скорее из-за соперников – «Наполи», «Интер» и «Локомотив» подарили «Ювентусу» счастье, но абсолютно все претендовали и на победы, и на ничьи. И вот тут для чемпиона возникает ловушка, что может навредить в решающей части сезона.

В Серии А надежда только на «Интер» - если дальше будут побеждать, ждать ничьи конкурента и смогут заработать победу в Турине в очном матче, то чемпионская интрига сохранится до конца. Но в Лиге чемпионов куда больше команд, что лучше взаимодействуют со своими тренерами, чем Сарри с «Ювентусом», где все по-прежнему ставят на индивидуализм, а не пытаются стать коллективом, где больше довольных, нежели разочарованных. Даже человек, у которого все получается и который важнее всех для тактики Сарри – Пьянич, подумывал о смене клуба, а «Ювентус» не отвергал идею расстаться с Миралемом, когда оценивали вероятность ухода Жоржиньо из «Челси» и пытались заманить в Турин Де Йонга.

Вот и получается, что есть класс, а нового «Ювентуса» пока не видим. Если футболисты уверены, что 56.7 % владения достаточно, чтобы автоматически зафиксировать переход к новому стилю, то команда поплатился за невероятно везучее начало сезона. «Парме» единственный гол забил защитник Кьеллини. С «Наполи» победу в перестрелке вырвали благодаря автоголу Кулибали на 91-й минуте. «Фиорентине» не забили, но у «фиалок» перевес по ударам был более чем в два раза. «Атлетико» дважды провалился в защите, но такого подарка «Ювентусу» не хватило – сыграли 2:2 в Мадриде, пропустив на 90-й минуте матча.

Встречу с «Интером» провели круто, но дома против «Локомотива» сыграли худший первый тайм сезона. Не обыграли «Лечче», с трудом одолели «Торино» - один гол и снова от центрального защитника, как в дебютной игре сезона. Против «Локомотива» тоже не наработали на уверенную победу, но вышел Дуглас Коста и забил, по его мнению, лучший гол в карьере. Как видите, «Ювентус» успешный, но никакой красивой и мощной игры у него нет. Попытка задавить авторитетом, попытка выпросить правильное решение арбитра, молитвы об ошибках соперников и довольно унылый подход, мучительный для наблюдения – у фаворита 12 побед, из которых 10 с разницей в один мяч. Если это не фарт, подкрепленный индивидуальным мастерством, то что?

Нынешний «Милан» для «Ювентуса» не соперник – окрыленные удачей в Москве, туринцы вряд ли проиграют. Но дальше по курсу будут «Аталанта», «Атлетико» и «Лацио» - те, кто могут дать бой в отдельно взятой игре. Учитывая, что сам Сарри говорит, что чемпионы Италии не поняли его подход и играют, как умеют, а не как просит тренер, не стоит переоценивать старт сезона. Нестильный «Ювентус» может поплатиться за дебютные победы, если футболисты не осознают, что порой откровенно отскакивали, пользуясь тем, что только единожды из пятнадцати матчей сезона встретили равного соперника. У чемпиона, что очень странно для команды с серией без поражений, много игровых проблем. Уникальный случай, поэтому интересно и анализировать, и ждать новых матчей. И первого поражения, ведь по сумме ошибок команда Сарри на него наиграла.